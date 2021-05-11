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Новини Політика України
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Медведчук (1323) Опозиційна платформа - За життя (466)

В ОПЗЖ обшуки у Медведчука назвали "помстою" і "політичною розправою"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В ОПЗЖ обшуки у Медведчука назвали

Партія "Опозиційна платформа - За життя" вважає обшуки, проведені вдома у одного з лідерів партії Віктора Медведчука і у члена політради партії Тараса Козака, а також в офісі партії в Києві, "помстою і політичною розправою".

Про це йдеться в заяві партії, інформує Цензор.НЕТ.

"9 травня влада переконалася, що ідеї "Опозиційної платформи ‒ За життя" поділяє та підтримує переважна частина нашого суспільства, для якої є священним подвиг братніх народів, котрі зупинили фашизм, який сьогодні піднімає голову в Україні. Уже через день після цього влада відповіла політичними репресіями проти Віктора Медведчука", - считают в политсиле.

"Не зумівши довести обґрунтованість попередніх репресій, які набули вигляду санкцій, каральна машина поліцейської держави пішла на нове беззаконня ‒ заявила про висунення підозр Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку", - додали в ОПЗЖ.

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"Такі дії влади ‒ відверта і цинічна політична розправа над опозиційним політиком, який своєю принциповою позицією розкриває непрофесіоналізм, продажність і антинародний характер влади. У цих умовах партія залишає за собою право звернутися до Українського народу для того, щоб вжити всіх необхідних заходів та обмежити сваволю і беззаконня, пограбування і геноцид громадян, переслідування інакодумців", - підкреслюється в заяві.

Нагадуємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Слідчі СБУ проводять обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській в Києві і ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.
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Топ коментарі
+18
Кремлевских холуев начали давить, и это гуд
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11.05.2021 18:21
+12
"Охотой на Медведчука", которая закончится ничем, Зеленский и К просто прикрывают похищение Чауса и дело вагнеровцев, всего лишь....
Классическое отвлечение внимания от более существенных дел , которые зелёные осуществляют в нашей стране !
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11.05.2021 18:25
+11
Блинкен что-то привёз на 5у колону и ее боссов.Так что Данилов рулит.
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11.05.2021 18:20
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Блинкен что-то привёз на 5у колону и ее боссов.Так что Данилов рулит.
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11.05.2021 18:20 Відповісти
Кремлевских холуев начали давить, и это гуд
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11.05.2021 18:21 Відповісти
Вері гуд,якщо це так !!!)))
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11.05.2021 18:25 Відповісти
Блинкен просто так бы не ездил
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11.05.2021 18:28 Відповісти
В мене нема жодних сумнівів відносно Блінкена , а ось підстав вірити зеленій плісняві,на жаль,нема!!!))))
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11.05.2021 18:32 Відповісти
По всему ОПЗЖоппому клану обыски надо проводить и сразу расстреливать.
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11.05.2021 19:00 Відповісти
НАДО БЫЛО ВИТЬКУ СЫНА ПОЛИЦАЯ ТАКИ СЕГОДНЯ РАСТРЕЛЯТЬ ПРИ ТИПА СОПРОТИВЛОЯЛСЯ ПАДЛО СЛУЧАЙНО КАК ТО ВЫСТРЕЛИЛО..палка на стенке В ОПЗЖ обшуки у Медведчука назвали "помстою" і "політичною розправою" - Цензор.НЕТ 933
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11.05.2021 20:10 Відповісти
В ОПЗЖ обшуки у Медведчука назвали "помстою" і "політичною розправою" - Цензор.НЕТ 6115
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11.05.2021 21:33 Відповісти
В ОПЗЖ обыски у Медведчука назвали "местью" и "политической расправой" - Цензор.НЕТ 5624
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11.05.2021 18:21 Відповісти
ОПЗЖ должны все сесть в тюрьму. Это экстремистская антиукраинская партия изуверов. Не место им в Раде.
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11.05.2021 18:54 Відповісти
Швидше схоже на циркову виставу "боротьба нанайських хлопчиків" !!!Вистава кремлівського балагана триває !!!))))
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11.05.2021 18:21 Відповісти
Беги! Витя! Беги! И Оксану захвати!, а то распнем!))
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11.05.2021 18:25 Відповісти
Уже убежал
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11.05.2021 18:28 Відповісти
Как Ленин по льду финского...
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11.05.2021 18:52 Відповісти
Как Членин на разливе (пляшки )в шалаше с Зиновьевым валетом...
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11.05.2021 19:15 Відповісти
что идеи "Оппозиционной платформы - За жизнь" разделяет и поддерживает подавляющая часть нашего общества, для которой является священным подвиг братских народов, остановивших фашизм, сегодня поднимающий голову в Украине.
Шайззе, что у них в бошках??? В ОПЗЖ обыски у Медведчука назвали "местью" и "политической расправой" - Цензор.НЕТ 8466
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11.05.2021 18:25 Відповісти
Як що,параноїдальна маячня "Русского мира2 !!!)))
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11.05.2021 18:27 Відповісти
Они знают, что их бред рассчитан на абсолютных даунов - низовых адептов ватно-кацапского мира. Можно нести любую ахинею. Все будет встречено восторженным бросанием пенсионерских чепчиков и палок-ходилок.
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11.05.2021 18:49 Відповісти
-- Урин...
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11.05.2021 18:54 Відповісти
Медведчук, бойко, рабинович і вся їхня шайка опзж - це не "опозиційні політики", а відверті вороги України, судити їх як зрадників і колаборантів ворога під час воєнної агресії російських окупантів.
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11.05.2021 19:30 Відповісти
В ОПЗЖ обшуки у Медведчука назвали "помстою" і "політичною розправою" - Цензор.НЕТ 4202
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11.05.2021 19:45 Відповісти
Повидло. Но из говна. И говна бурлят...
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11.05.2021 20:01 Відповісти
"Охотой на Медведчука", которая закончится ничем, Зеленский и К просто прикрывают похищение Чауса и дело вагнеровцев, всего лишь....
Классическое отвлечение внимания от более существенных дел , которые зелёные осуществляют в нашей стране !
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11.05.2021 18:25 Відповісти
Звичайна імітація бурхливої державної діяльності!! Відволікаючий маневр,з метою відвернути увагу від реальної діяльності !!!)))
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11.05.2021 18:30 Відповісти
не волнуйтесь) бобики снимут видосик и все будет как раньше.
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11.05.2021 18:26 Відповісти
До 2014 года , это можно было бы назвать по разному, возможно и так. . При условии что фигуранты конечно "чисты как божьи овечки" перед законом. ( смешно..) А после 2014 г. пятая колонна Раши, по сути дела открытая агентура врага и предатели перешедшие на строну агрессора ( уже теперь РФ агрессор, оккупант, а значит враг), а она в условиях хоть войны, хоть АТО подлежит как минимум аресту и изоляции, а как положено в такое время, физическому устранению. ( для этой цели можно ввести и высшую меру в законодательство)
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11.05.2021 18:27 Відповісти
На Родину, - В Красноярский Край
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11.05.2021 18:28 Відповісти
В Биробиджан -- на Єврейський АО. Вітер в спину!
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11.05.2021 19:36 Відповісти
Засуетились "разные Табаки". Они думают что шакалят перед тигром а не перед крысой.
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11.05.2021 18:29 Відповісти
"подавляющая часть обчєства" - це скільки, звіздоболи?
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11.05.2021 18:30 Відповісти
панімаєш вавє рєйтінг нужон, ооосень. тим паче бєня, ахметка і ко нє прочь прихопити до своїх рук ранєє украдєниє актіви. ну і тре ж когось посадити, парашенка то нікак, з ріфом трабли, зі звіробій один гемор
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11.05.2021 18:32 Відповісти
Поки мертвечук не опиниться за ґратами, - це білий шум.
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11.05.2021 18:32 Відповісти
Тут недавно дивився один відосік, про то як одін вєлікій русскій чєловєк прєдлагаєт асвабадіть всю Україну від оккупантів, по прімєру Домбаса, бо бачте,укрАінци всє ізмучєни в ажиданіі...Наші "слуги" раптово ковирнули опезежопне лайно... В майбутньому "мер" Харкова публічно кладе прутня на закон про декомунізацію... Думаю що готується "повод".
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11.05.2021 18:35 Відповісти
Дестабілізація суспільного стана в Україні ,це одна з складових частин реванша кремлівської гидоти,т.зв. гібридна війна !!!)))
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11.05.2021 18:41 Відповісти
В военное время вашу партию следовало бы расстрелять (с)
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11.05.2021 18:35 Відповісти
Да посадить этого урода. а лучше четвертовать !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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11.05.2021 18:36 Відповісти
Уверх ногами.
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11.05.2021 19:38 Відповісти
ну наконец то заблеяли о палытических преследованиях. это хорошо.
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11.05.2021 18:36 Відповісти
Переживаю за Кокосика.
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11.05.2021 18:40 Відповісти
Интересно , а как партия порошенка і сам петро олексійович оцінить таке неподобство .
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11.05.2021 18:41 Відповісти
Як обично . Те що проти пахана , - спамиться )) . Що більше -- баниться !!
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11.05.2021 18:47 Відповісти
козак спросил - что там за шум и крики !?.. и медведчук ему ответил - нас арестовывать идут! (с) В ОПЗЖ обыски у Медведчука назвали "местью" и "политической расправой" - Цензор.НЕТ 10000
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11.05.2021 18:42 Відповісти
В ОПЗЖ обыски у Медведчука назвали "местью" и "политической расправой" - Цензор.НЕТ 2400
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11.05.2021 18:42 Відповісти
Падавляющия балинства за нас! Уря, таварищи, плотнее сожмите ряды!
Равнение на мавзалей!
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11.05.2021 18:45 Відповісти
В ОПЗЖ обыски у Медведчука назвали "местью" и "политической расправой" - Цензор.НЕТ 7061

...
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11.05.2021 18:47 Відповісти
Симпатична тваринка ,жаль що потворам дісталася !!)))
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11.05.2021 18:51 Відповісти
та в разведку ходил )))) по заданию СБУ там жил ))))))
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11.05.2021 18:53 Відповісти
идеи "Оппозиционной платформы - За жизнь" разделяет и поддерживает подавляющая часть нашего общества

Кто эти люди? (с)
Кого пускают в наши рестораны? (с)
Уберите Ленина с денег,
он - для сердца и для знамён. (с)
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11.05.2021 18:59 Відповісти
%10 старперов совкодрочеров и пр. красноперого биомусора... В ОПЗЖ обшуки у Медведчука назвали "помстою" і "політичною розправою" - Цензор.НЕТ 2379 В ОПЗЖ обшуки у Медведчука назвали "помстою" і "політичною розправою" - Цензор.НЕТ 1329
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11.05.2021 19:48 Відповісти
Ворогам не мстят,ворога знищують.
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11.05.2021 19:36 Відповісти
"9 мая власть убедилась, что идеи "Оппозиционной платформы - За жизнь" разделяет и поддерживает подавляющая часть нашего общества, для которой является священным подвиг братских народов, остановивших фашизм, сегодня поднимающий голову в Украине".

Во блин, как "зажоповцев" штырить не по-детски. Даже завидно становится от незнания того, где они такую дурь покупают. В ОПЗЖ обшуки у Медведчука назвали "помстою" і "політичною розправою" - Цензор.НЕТ 2316
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11.05.2021 20:06 Відповісти
ОПЗЖ - пята колона путлера . ЇЇ треба прикрити як компартію.А Мертвечука , жону та всіх лідерів - в буцегарню. Шарія - також.
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11.05.2021 20:49 Відповісти
Расстрелять бы всех ЖОПеЗешников и это было бы не политической расправой, а правосудие, за предательство, измену родине! Он, моржовая звизда, так и делает, правда с патриотами...
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11.05.2021 22:23 Відповісти
 
 