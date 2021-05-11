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Концентрация войск РФ на границе с Украиной остается высокой, - Госдепартамент США

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом Война в Украине

Концентрация войск РФ на границе с Украиной остается высокой, - Госдепартамент США

Россия неоднократно делала заявления об отводе войск от границы с Украиной, однако провела только передислокацию отдельных сил, что не уменьшило уровень напряженности в регионе.

Об этом заявил во время брифинга пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Несмотря на то, что мы видели сообщение об отводе российских войск, мы можем подтвердить, что только часть сил РФ была передислоцирована. Напряженность остается высокой, поскольку Россия сохраняет большое количество сил вдоль границы ", - отметил представитель внешнеполитического ведомства США

Он подчеркнул, что концентрация российских войск в регионе по состоянию на сейчас остается самой высокой со времен вторжения РФ в Украинеу в 2014 году. "Поэтому это продолжает вызывать беспокойство", - подчеркнул Райс.

Читайте: РФ отвела с территории оккупированного Крыма около 3,5 тыс. военных, на других участках отведения мы не видим, - Зеленский

Представитель Госдепа также отметил, что американская сторона активно поднимает эту тему в переговорах с союзниками и партнерами. Этот вопрос обсуждался на встречах в НАТО и на уровне министров G7, а также во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев, уточнил Прайс.

В этой связи он в очередной раз подчеркнул, что Соединенные Штаты стоят рядом с Киевом на фоне российской агрессии и будут  продолжать это делать в дальнейшем.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+3
А форумні "експерти" писали інакше.
Що одним дзвіночком їхній ідол все =порішав=.
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12.05.2021 02:18
+2
Шо ви такоЄ гАвАріте?
Зеленский о ситуации на Донбассе: Видим значительное уменьшение выстрелов. Почти ушел в прошлое снайперский прицельный огонь
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12.05.2021 00:04
+1
на каждого из них - у укров есть по пуле,
но стоит ли об этом говорить...
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11.05.2021 23:56
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Правила форума Совет форумчан
на каждого из них - у укров есть по пуле,
но стоит ли об этом говорить...
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11.05.2021 23:56 Ответить
"Видим" это не про зелю... Хотя кто его знает, может у него три личности одновременно, каждое по восемь глаз, после айкосиков с коксом аргентинским от Ермака.
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12.05.2021 00:39 Ответить
пора бы уже и военные базы выставлять..на 6 направленией в Украине эффективного оружия может и не хватить...
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12.05.2021 00:12 Ответить
А форумні "експерти" писали інакше.
Що одним дзвіночком їхній ідол все =порішав=.
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12.05.2021 02:18 Ответить
А наш Найсвітліший сказав, що вже кацапи здулися. Ми ж йому більше віримо, бо він служивий був скрізь і в танку і бомбив кацапів в Криму.Навіть пам'ятник, як найсміливишому танкісту поставили. Набомбив собі квартирку в Ялті.
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12.05.2021 08:01 Ответить
 
 