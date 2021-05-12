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Антимонопольный комитет остановил государственное финансирование строительства аэропорта в Днепре

Новости Цензор.НЕТ Общество

Антимонопольный комитет остановил государственное финансирование строительства аэропорта в Днепре

Министерство инфраструктуры не предупредило комитет, что собирается предоставить на возведение аэропорта 1,5 млрд гривен. Подрядчиков не избирали на тендерах, а значит, господдержка могла навредить конкуренции в регионе.

Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета, информирует Цензор.НЕТ.

"Антимонопольный комитет Украины временно приостановил государственную помощь, оказываемую Министерством инфраструктуры Украины на проектирование и строительство аэродрома Международного аэропорта "Днепропетровск"", - сказано в сообщении.

В комитете отметили, что министерство не уведомило его о намерении предоставить государственную финансовую помощь.

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"Получателями государственной помощи в рамках этого проекта являются Укринфрапроект, ГП "Финансирование инфраструктурных проектов" и ООО "МА "Днепропетровск". Поскольку Укринфрапроект и ГП "Финансирование инфраструктурных проектов" не избирались по конкурентной процедуре, нельзя утверждать, что предоставленная им экономическая выгода была бы доступной при обычных условиях. Поэтому у Комитета есть основания полагать, что данная финансовая поддержка могла существенно повлиять на конкуренцию в регионе", - пояснили в комитете.

Финансирование приостановили на время разбирательства.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+9
Гримасы совка - город миллионнник в центральной Украине за 30 лет так и не получил нормального европейского аэропорта и нормального скоростного автобана до столицы Киев
При этом 30 процентов власти из Днепра - Кучма, Тимошенко, Зе ( Кривой Рог рядом) и т д. И конечно хозяин Днепра - Беня 😀 Вот цена таким правителям .
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12.05.2021 01:40
+6
бенины шл..хи из антимонопольного комитета продолжают ставить палки в колеса. Так что летайте самолетами мау из аэропорта бени втридорого.
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12.05.2021 07:36
+5
Хто й кому не заніс? Ось в чому питання!
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12.05.2021 01:51
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бенины происки? Антимонопольный комитет остановил государственное финансирование строительства аэропорта в Днепре - Цензор.НЕТ 7891
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12.05.2021 01:22 Ответить
Гримасы совка - город миллионнник в центральной Украине за 30 лет так и не получил нормального европейского аэропорта и нормального скоростного автобана до столицы Киев
При этом 30 процентов власти из Днепра - Кучма, Тимошенко, Зе ( Кривой Рог рядом) и т д. И конечно хозяин Днепра - Беня 😀 Вот цена таким правителям .
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12.05.2021 01:40 Ответить
На "святоє" нашого прєза замахнулися, на плюсьі совка?)))
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12.05.2021 07:00 Ответить
😀
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12.05.2021 08:11 Ответить
Помста Філатову від Зе-клоунів ?
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12.05.2021 08:21 Ответить
«патриоты» , своего рыла
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12.05.2021 08:25 Ответить
"Днепропетровск" ??? А как же декоммунизация?
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12.05.2021 01:51 Ответить
область осталась Днепропетровская - ибо чтобы поменять нужны изменения в Конституции...
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12.05.2021 09:11 Ответить
Хто й кому не заніс? Ось в чому питання!
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12.05.2021 01:51 Ответить
Занесли в антимонопольний комитет.
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12.05.2021 07:01 Ответить
бенины шл..хи из антимонопольного комитета продолжают ставить палки в колеса. Так что летайте самолетами мау из аэропорта бени втридорого.
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12.05.2021 07:36 Ответить
Сто баллов !!!

А АВТОДОРОГА НА ДНЕПР на 30 году Независимости - это какой-то трэш !!
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12.05.2021 07:51 Ответить
А міст то стоїть!
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12.05.2021 08:03 Ответить
так! а зелелоху обыдно ))) проспорило ж Бориске деньги на аэропорт...и теперь пакостит ))))
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12.05.2021 09:13 Ответить
Борис. Держись.
У тебя еще долгих четыре года. А зеленая масть выгорит на солце, особенно летнем. Сейчас она нуждается в "поливе" и напоминает шпану, которая встречала Остапа Бендера, когда он входил в Черноморск со стороны Херсона "Ей ты, дэнги давай"
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12.05.2021 08:49 Ответить
никак зелелох не уймется... болезное чувство обиды и закомплесованности не дает забыть обиду...
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12.05.2021 09:14 Ответить
Дебильная подача новости. На кону 1,5 млрд. грн. Три получателя. Из них: 2 государственных компании и одна частная. Претензии у антимонопольного комитета именно к государственным компаниям. А в какой пропорции планировалось распределение этих 1,5 млрд? Если, например, частная ОООшка должна была получить 1,48 млрд., а государственные по 10 млн., то может тогда вопросы к антимонопольному комитету?
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12.05.2021 10:25 Ответить
Это не антимонопольный остановил, а один бородатый еврей
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12.05.2021 11:47 Ответить
 
 