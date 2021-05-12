Антимонопольный комитет остановил государственное финансирование строительства аэропорта в Днепре
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Министерство инфраструктуры не предупредило комитет, что собирается предоставить на возведение аэропорта 1,5 млрд гривен. Подрядчиков не избирали на тендерах, а значит, господдержка могла навредить конкуренции в регионе.
Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета, информирует Цензор.НЕТ.
"Антимонопольный комитет Украины временно приостановил государственную помощь, оказываемую Министерством инфраструктуры Украины на проектирование и строительство аэродрома Международного аэропорта "Днепропетровск"", - сказано в сообщении.
В комитете отметили, что министерство не уведомило его о намерении предоставить государственную финансовую помощь.
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"Получателями государственной помощи в рамках этого проекта являются Укринфрапроект, ГП "Финансирование инфраструктурных проектов" и ООО "МА "Днепропетровск". Поскольку Укринфрапроект и ГП "Финансирование инфраструктурных проектов" не избирались по конкурентной процедуре, нельзя утверждать, что предоставленная им экономическая выгода была бы доступной при обычных условиях. Поэтому у Комитета есть основания полагать, что данная финансовая поддержка могла существенно повлиять на конкуренцию в регионе", - пояснили в комитете.
Финансирование приостановили на время разбирательства.
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При этом 30 процентов власти из Днепра - Кучма, Тимошенко, Зе ( Кривой Рог рядом) и т д. И конечно хозяин Днепра - Беня 😀 Вот цена таким правителям .
А АВТОДОРОГА НА ДНЕПР на 30 году Независимости - это какой-то трэш !!
У тебя еще долгих четыре года. А зеленая масть выгорит на солце, особенно летнем. Сейчас она нуждается в "поливе" и напоминает шпану, которая встречала Остапа Бендера, когда он входил в Черноморск со стороны Херсона "Ей ты, дэнги давай"