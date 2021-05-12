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Антимонопольний комітет зупинив державне фінансування будівництва аеропорту в Дніпрі

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Антимонопольний комітет зупинив державне фінансування будівництва аеропорту в Дніпрі

Міністерство інфраструктури не попередило комітет, що збирається надати на будівництво аеропорту 1,5 млрд гривень. Підрядників не обирали на тендерах, а отже, держпідтримка могла нашкодити конкуренції в регіоні.

Про це повідомляє пресслужба Антимонопольного комітету, інформує Цензор.НЕТ.

"Антимонопольний комітет України тимчасово припинив державну допомогу, що надається Міністерством інфраструктури України на проєктування та будівництво аеродрому Міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ"", - зазначено в повідомленні.

У комітеті зазначили, що міністерство не повідомило його про намір надати державну фінансову допомогу.

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"Отримувачами державної допомоги в межах цього проєкту є Укрінфрапроект, ДП "Фінансування інфраструктурних проектів" та ТОВ "МА "Дніпропетровськ". Оскільки Укрінфрапроект та ДП "Фінансування інфраструктурних проектів" не обиралися за конкурентною процедурою, не можна стверджувати, що надана їм економічна вигода була б доступною за звичайних умов. Тому в Комітету є підстави вважати, що ця фінансова підтримка могла суттєво вплинути на конкуренцію в регіоні", - пояснили в комітеті.

Фінансування призупинили на час розгляду.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Гримасы совка - город миллионнник в центральной Украине за 30 лет так и не получил нормального европейского аэропорта и нормального скоростного автобана до столицы Киев
При этом 30 процентов власти из Днепра - Кучма, Тимошенко, Зе ( Кривой Рог рядом) и т д. И конечно хозяин Днепра - Беня 😀 Вот цена таким правителям .
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12.05.2021 01:40
+6
бенины шл..хи из антимонопольного комитета продолжают ставить палки в колеса. Так что летайте самолетами мау из аэропорта бени втридорого.
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12.05.2021 07:36
+5
Хто й кому не заніс? Ось в чому питання!
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12.05.2021 01:51
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бенины происки? Антимонопольный комитет остановил государственное финансирование строительства аэропорта в Днепре - Цензор.НЕТ 7891
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12.05.2021 01:22 Відповісти
Гримасы совка - город миллионнник в центральной Украине за 30 лет так и не получил нормального европейского аэропорта и нормального скоростного автобана до столицы Киев
При этом 30 процентов власти из Днепра - Кучма, Тимошенко, Зе ( Кривой Рог рядом) и т д. И конечно хозяин Днепра - Беня 😀 Вот цена таким правителям .
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12.05.2021 01:40 Відповісти
На "святоє" нашого прєза замахнулися, на плюсьі совка?)))
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12.05.2021 07:00 Відповісти
😀
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12.05.2021 08:11 Відповісти
Помста Філатову від Зе-клоунів ?
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12.05.2021 08:21 Відповісти
«патриоты» , своего рыла
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12.05.2021 08:25 Відповісти
"Днепропетровск" ??? А как же декоммунизация?
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12.05.2021 01:51 Відповісти
область осталась Днепропетровская - ибо чтобы поменять нужны изменения в Конституции...
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12.05.2021 09:11 Відповісти
Хто й кому не заніс? Ось в чому питання!
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12.05.2021 01:51 Відповісти
Занесли в антимонопольний комитет.
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12.05.2021 07:01 Відповісти
бенины шл..хи из антимонопольного комитета продолжают ставить палки в колеса. Так что летайте самолетами мау из аэропорта бени втридорого.
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12.05.2021 07:36 Відповісти
Сто баллов !!!

А АВТОДОРОГА НА ДНЕПР на 30 году Независимости - это какой-то трэш !!
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12.05.2021 07:51 Відповісти
А міст то стоїть!
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12.05.2021 08:03 Відповісти
так! а зелелоху обыдно ))) проспорило ж Бориске деньги на аэропорт...и теперь пакостит ))))
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12.05.2021 09:13 Відповісти
Борис. Держись.
У тебя еще долгих четыре года. А зеленая масть выгорит на солце, особенно летнем. Сейчас она нуждается в "поливе" и напоминает шпану, которая встречала Остапа Бендера, когда он входил в Черноморск со стороны Херсона "Ей ты, дэнги давай"
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12.05.2021 08:49 Відповісти
никак зелелох не уймется... болезное чувство обиды и закомплесованности не дает забыть обиду...
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12.05.2021 09:14 Відповісти
Дебильная подача новости. На кону 1,5 млрд. грн. Три получателя. Из них: 2 государственных компании и одна частная. Претензии у антимонопольного комитета именно к государственным компаниям. А в какой пропорции планировалось распределение этих 1,5 млрд? Если, например, частная ОООшка должна была получить 1,48 млрд., а государственные по 10 млн., то может тогда вопросы к антимонопольному комитету?
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12.05.2021 10:25 Відповісти
Это не антимонопольный остановил, а один бородатый еврей
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12.05.2021 11:47 Відповісти
 
 