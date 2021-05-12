Военнослужащие ВСУ уже мыслят по-натовски, - Таран
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Украина на пути к приобретению критериев членства в НАТО сделала уже достаточно, чтобы иметь возможность получения Плана действий по членству в Альянсе.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом заявил Министр обороны Украины Андрей Таран, обратив внимание, что решение о предоставлении Украине ПДЧ должно принять политическое руководство государств-членов НАТО.
"Главное не стандарты, а наша готовность их внедрить, а не калибры, а изменение мышления. Мы значительно продвинулись в этом направлении. В настоящее время Вооруженные Силы Украины мыслят по-натовски", - подчеркнул Андрей Таран.
Как сообщалось, саммит НАТО, который состоится 14 июня в Брюсселе, пройдет без участия украинской стороны как страны-партнера, однако в его повестке есть вопрос возможного получения Украиной Плана действий относительно членства в НАТО (ПДЧ).
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