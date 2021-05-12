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НАТО (8940) ПДЧ (137)

Военнослужащие ВСУ уже мыслят по-натовски, - Таран

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Военнослужащие ВСУ уже мыслят по-натовски, - Таран

Украина на пути к приобретению критериев членства в НАТО сделала уже достаточно, чтобы иметь возможность получения Плана действий по членству в Альянсе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом заявил Министр обороны Украины Андрей Таран, обратив внимание, что решение о предоставлении Украине ПДЧ должно принять политическое руководство государств-членов НАТО.

"Главное не стандарты, а наша готовность их внедрить, а не калибры, а изменение мышления. Мы значительно продвинулись в этом направлении. В настоящее время Вооруженные Силы Украины мыслят по-натовски", - подчеркнул Андрей Таран.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На саммите НАТО в июне решение о ПДЧ для Украины не будет принято, но для нас важно начать эту дискуссию, - Кулеба

Как сообщалось, саммит НАТО, который состоится 14 июня в Брюсселе, пройдет без участия украинской стороны как страны-партнера, однако в его повестке есть вопрос возможного получения Украиной Плана действий относительно членства в НАТО (ПДЧ).
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Топ комментарии
+3
Ну, с оружием как-то двинулось. Нам бы ещё генералов НАТОвских прикупить, вместо того фуфла, что имеем. Военнослужащие ВСУ уже мыслят по-натовски, - Таран - Цензор.НЕТ 6339
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12.05.2021 11:49
+2
чтение мыслей? как бонус к основной старой программе ))
Знаменитый бомбейский брамин-йог) сын Крепыша
Любимец Рабиндраната Тагора Иоканаан Марусидзе
(Заслуженный артист союзных республик). Номера по опыту Шерлока Холмса. Индийский факир. Курочка невидимка. Свечи с Атлантиды. Адская палатка. Пророк Самуил отвечает на вопросы публики. Материализация духов и раздача слонов. Входные билеты от 50 к. до 2 р.
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12.05.2021 12:08
+1
якщо немає можливості по-НАТОвськи воювати, то залишається тільки "мислити" від слова маслати
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12.05.2021 11:50
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Ну, с оружием как-то двинулось. Нам бы ещё генералов НАТОвских прикупить, вместо того фуфла, что имеем. Военнослужащие ВСУ уже мыслят по-натовски, - Таран - Цензор.НЕТ 6339
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12.05.2021 11:49 Ответить
якщо немає можливості по-НАТОвськи воювати, то залишається тільки "мислити" від слова маслати
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12.05.2021 11:50 Ответить
Якби був президентом Порошенко, то в червні на саміті НАТО було б ухвалене рішення про ПДЧ для України.
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12.05.2021 12:24 Ответить
при порошенко медедчук и в йух не дул
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12.05.2021 12:38 Ответить
"Fucking fool!", думают солдаты ВСУ!
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12.05.2021 11:53 Ответить
Мислити по- НАТІвськи, це приблизно так: Аби у нас був справжній верховний НАТО..... так, так.... Аби у нас був нач генштабу, як у НАТО..... о так, так.. аби у нас було озброєння як у НАТО ... та тоді паРАШІ взагалі - клямка.... так, так. Тоді, нахрена нам членство в НАТО ?.... так, так.....
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12.05.2021 12:04 Ответить
чтение мыслей? как бонус к основной старой программе ))
Знаменитый бомбейский брамин-йог) сын Крепыша
Любимец Рабиндраната Тагора Иоканаан Марусидзе
(Заслуженный артист союзных республик). Номера по опыту Шерлока Холмса. Индийский факир. Курочка невидимка. Свечи с Атлантиды. Адская палатка. Пророк Самуил отвечает на вопросы публики. Материализация духов и раздача слонов. Входные билеты от 50 к. до 2 р.
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12.05.2021 12:08 Ответить
"Військовослужбовці ЗСУ вже мислять по-натівськи, - Таран"- це як? Військовослужбовці ЗСУ вже мислять по-натівськи, - Таран - Цензор.НЕТ 8896
Наступати з голою сракою на противника використовуючи анальний гімномет? Військовослужбовці ЗСУ вже мислять по-натівськи, - Таран - Цензор.НЕТ 3930
Де тільки таких рафінованих кретинів беруть? Військовослужбовці ЗСУ вже мислять по-натівськи, - Таран - Цензор.НЕТ 5028
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12.05.2021 12:15 Ответить
феерический дятел
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12.05.2021 12:40 Ответить
Все армии НАТО столько лесов не переводят в бумагу, сколько только одна украинская армия переводит.
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12.05.2021 12:41 Ответить
А кушают, тоже, по натовски?
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12.05.2021 12:43 Ответить
Зате їх найвище керівництво мислить совково.
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12.05.2021 12:43 Ответить
Военнослужащие ВСУ уже мыслят по-натовски (С). Ну, якшо, натівьскі війскові служать майже на голому ентузіазмі, не думають, чи будуть захищеними соціально їхні сім'ї в разі чого, отримують допомогу від волонтерів і народу, то, мабуть, так.
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12.05.2021 12:53 Ответить
*думають
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12.05.2021 13:02 Ответить
Военнослужащие ВСУ уже мыслят по-натовски, - Таран

А я уже мыслю как Б.Гейтс, только денег больше не стало Військовослужбовці ЗСУ вже мислять по-натівськи, - Таран - Цензор.НЕТ 603
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12.05.2021 12:58 Ответить
Щоб щось висловити треба спочатку помислити, щоби не був великий пердь в бочку.
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12.05.2021 13:06 Ответить
Это кто там по натовски мыслит? Сам таран или может хомчак?
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12.05.2021 16:42 Ответить
а когда наши военносужащие будут питаться по НАТО-вски?
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13.05.2021 15:13 Ответить
 
 