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Новости Политика Украины
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Порошенко подал иск против МВД за клевету, - адвокат Головань

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Порошенко подал иск против МВД за клевету, - адвокат Головань

Ответственность за ложь, которую много лет производят в отношении пятого Президента, лидера партии "Европейская Солидарность", рано или поздно настигнет каждого.

Об этом адвокаты Петра Порошенко заявили во время брифинга в агентстве "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Как сообщил адвокат Игорь Головань, пока ожидается первое заседание по делу в отношении заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко.

"Иск подан, и соответственно ответчиком там является сам Антон Геращенко, а также и учреждение, в котором он работает - Министерство внутренних дел Украины. Они ответчики по этому делу, которое пока продвигается, но не очень быстро, потому что подсудность там территориальная - это Печерский районный суд Киева. Соответственно, насколько я помню, там только сейчас назначен состав суда. И мы еще не знаем о дате первого судебного заседания, но мы уверены, что дело будет продвигаться", - отметил Головань.

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"Мы с самого начала многолетней истории лжи и клеветы на пятого Президента Петра Порошенко говорили, что никто не останется без ответа за содеянное и сказанное во всей этой истории. Эта ответственность будет догонять каждого, и мы сделаем все возможное, чтобы все понесли установленную законом ответственность", - резюмирует адвокат Головань.

"Что касается другого известного персонажа в этой истории Портнова - не так быстро, как нам хотелось, но работа все равно ведется. Удалось нам добиться того, что отменены закрытия уголовных производств по факту совершенных господином Портновым заведомо ложных сообщений о преступлении, еще тех двухлетней давности, уже все понимают, что это клевета и ложь, но еще не понес он установленной законом ответственности", - напомнил Головань.

Он также приветствовал настойчивость журналистов "5 канала", которые в отличие от других коллег не стали терпеть "хамские высказывания Портнова в СМИ и соцсетях" и обратились в квалификационную дисциплинарную комиссию.

"Мы знаем, что квалификационно-дисциплинарная комиссия Киевской области вынуждена была хоть достаточно лояльно, только вынеся предупреждение, но привлечь Портнова к ответственности за нарушение правил адвокатской этики. Портнов обжаловал это в Окружном административном суде города Киева. Окружной административный суд города Киева его требования удовлетворил, решение адвокатской дисциплинарной комиссии отменил. Однако настойчивые журналисты "5 канала" обжаловали решение ОАСК в Апелляционном суде. Апелляционная инстанция отказала Портнову в иске и оставила в силе привлечении его к дисциплинарной ответственности как адвоката, отметив прямо в своем постановлении, что объем цитат адвоката Портнова свидетельствует о системности нарушения правил адвокатской этики", - отметил Головань.

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"То есть мы имеем установленный факт, что адвокат Портнов наносит вред авторитету украинской адвокатуры. Но поскольку он продолжает свои аналогичные выпады в соцсетях и СМИ, настойчивые журналисты "5 канала" обратились с дополнительными материалами в дисциплинарные органы адвокатуры. И здесь, что интересно, уже в полном составе квалификационно-дисциплинарная комиссия Киевской области заявила самоотвод, не захотев рассматривать дело Портнова. Поэтому материал этот сейчас передан, насколько нам известно, в квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры Житомирской области, где, я надеюсь, продолжат доброе дело привлечения адвоката Портнова к ответственности за нарушение адвокатской этики", - отметил адвокат Головань.

Как известно, адвокат Порошенко Игорь Новиков также сообщил о том, что в ближайшее время готовится иск за клевету против журналиста Дмитрия Гордона.
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Топ комментарии
+43
А що у наріда не знайшлось мізків обрати нормального президента так прийшлось кловуна із квартала виписувать?)
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12.05.2021 15:52
+30
зебили, алярм) Всем защищать тоху геращенка)
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12.05.2021 15:47
+25
Порошенко подал иск против МВД за клевету, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 2908

...
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12.05.2021 15:49
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За что обидку пэтя затаил непонятно
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12.05.2021 16:01 Ответить
Порошенко подав позов проти МВС за наклеп, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 3890 .Давай Петро , дави мразоту .

Хоча , на бубочкині суди надіятись нічого . Треба звертатись у европейські . Порошенко подав позов проти МВС за наклеп, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 4649 .
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12.05.2021 16:02 Ответить
Респект пану Геращенко! Порошенко подав позов проти МВС за наклеп, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 7397
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12.05.2021 16:05 Ответить
Анальную пробку дешевому провокатору Порошенко подав позов проти МВС за наклеп, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 5264 пехтереву в очко!!!
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12.05.2021 16:13 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=8qRLjCikWNQ
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12.05.2021 16:06 Ответить
так а что сказали Портнов и Гордон? Порошенко подав позов проти МВС за наклеп, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 4471
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12.05.2021 16:07 Ответить
Ой, говорящую собачку рюкзАкова засудят? Порошенко подав позов проти МВС за наклеп, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 961
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12.05.2021 16:08 Ответить
Респект!давно пора!против всех лгунов подавать в суд!
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12.05.2021 16:14 Ответить
рошенка: я его породил (гандошу херащенко) я его и назад в **** затолкаю.
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12.05.2021 16:15 Ответить
Порошенко подав позов проти МВС за наклеп, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 3298 Порошенко подав позов проти МВС за наклеп, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 3298 Порошенко подав позов проти МВС за наклеп, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 3298
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12.05.2021 16:30 Ответить
Порошенко подав позов проти МВС за наклеп, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 8114
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12.05.2021 17:10 Ответить
Геращенко в суд, конечно, не придет. Интересно другое - чем с ним рассплачивается Ермак ? Скорее всего, продуктовыми пайками. ведь Антон так оттощал и как , по жванецкому - льву мяса не додают.
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12.05.2021 17:39 Ответить
Ермак один в один говорил то, что озвучил Геращенко
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13.05.2021 00:16 Ответить
Я запутался:судятся Порошенко и Тоня? Как же так? Обидва герої Революції Гідності Порошенко подав позов проти МВС за наклеп, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 1068
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12.05.2021 19:18 Ответить
Какое-то странное заявление от ЕС. Портнов-то, Портнов-се, Портнов, Портнов, Портнов, но с ним мы пока судится не будем, а подадим иск на Геращенко и МВД. Потому что, что главные враги ЕС не путинские консервы, а любые проукраинские силы, способные отобрать рейтинг у величайшего .
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12.05.2021 20:31 Ответить
Если бьі тьі вник в суть написанного, то понял бьі следующее: на портнова иск подан давно. Портнов его оспорил в суде вьісшей инстанции. Истцьі в аппеляционном суде добились отменьі решения суда вьісшей инстанции. В общем чехарда пока что.
А на жирного борова подали иск за то, что ета гнида на всю страну у шустрика трьіндела, что раскраску стен на АП организовал Порошенко, что ето ему архивьігодно и вообще он лично свастику нарисовал.
Совсем недавно подали. И теперь два разньіх иска: на чмошника Антона Геращенко и на ублюдка Портнова.
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13.05.2021 17:25 Ответить
Бьівшего 5-го президента не бьівает. Бьівает просто 5-й
Как, к сожалению, и пол шестого не будет бьівшим, а просто полшестьім будет
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13.05.2021 17:28 Ответить
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