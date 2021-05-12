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Порошенко подав позов проти МВС за наклеп, - адвокат Головань

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Порошенко подав позов проти МВС за наклеп, - адвокат Головань

Відповідальність за брехню, яку багато років продукують щодо п'ятого Президента, лідера партії "Європейська Солідарність", рано чи пізно наздожене кожного.

Про це адвокати Петра Порошенка заявили під час брифінгу в агентстві "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Як повідомив адвокат Ігор Головань, поки очікується перше засідання у справі стосовно заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенко.

"Позов подано, і відповідно відповідачем там є сам Антон Геращенко, а також і установа, в якій він працює – Міністерство внутрішніх справ України. Вони відповідачі в цій справі, яка поки що просувається, але не дуже швидко, тому що підсудність там територіальна – це Печерський районний суд Києва. Відповідно, наскільки я пам’ятаю, там лише зараз призначено склад суду. І ми ще не знаємо про дату першого судового засідання, але ми впевнені, що справа буде просуватися", – наголосив Головань.

"Ми з самого початку багаторічної історії брехні і наклепів на п’ятого Президента Петра Порошенка говорили, що ніхто не залишиться без відповідальності за скоєне і сказане у всій цій історії. Ця відповідальність наздоганятиме кожного, і ми зробимо все можливе, щоб всі понесли встановлену законом відповідальність", – резюмує адвокат Головань.

Також читайте: Порошенко найближчим часом подасть позов проти Гордона за наклеп, - адвокат Новіков

"Стосовно іншого відомого персонажа в цій історії Портнова – не так швидко, як нам хотілося, але робота все одно ведеться. Вдалося нам домогтися, що скасовані закриття кримінальних проваджень за фактом вчиненим паном Портновим завідомо неправдивих повідомлень про злочин, ще тих дворічної давнини, які вже всі розуміють, що це наклеп і брехня, але ще не поніс він встановленої законом відповідальності", – нагадав Головань.

Він також привітав наполегливість журналістів "5 каналу", які на відміну від інших колег не стали терпіти "хамські висловлювання Портнова в ЗМІ і соцмережах" і звернулися до кваліфікаційної дисциплінарної комісії.

"Ми знаємо, що кваліфікаційно-дисциплінарна комісія Київської області змушена була хоч досить лояльно, лише винісши попередження, але притягти Портнова до відповідальності за порушення правил адвокатської етики. Портнов оскаржив це до Окружного адміністративного суду міста Києва. Окружний адміністративний суд міста Києва його вимоги задовольнив, рішення дисциплінарної комісії адвокатської скасував. Однак наполегливі журналісти "5 каналу" оскаржили рішення ОАСК в Апеляційний суд. Відповідно апеляційна інстанція відмовила Портнову у позові і залишила в силі притягнення його до дисциплінарної відповідальності як адвоката, зазначивши прямо в своїй постанові, що обсяг цитат адвоката Портнова свідчить про системність порушення правил адвокатської етики", – зазначив Головань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розслідувачі OCCRP звинуватили Порошенка в контролі шести офшорів для купівлі предметів мистецтва. В "ЄС" розслідування назвали фейком у межах кампанії чорного піару від ОП

"Тобто ми маємо встановлений факт, що адвокат Портнов завдає шкоди авторитету української адвокатури. Але оскільки він продовжує свої аналогічні випади в соцмережах і ЗМІ, наполегливі журналісти "5 каналу" звернулися з додатковими матеріалами в дисциплінарні органи адвокатури. І тут, що цікаво, вже в повному складі кваліфікаційно-дисциплінарна комісія Київської області заявила самовідвід, не захотівши розглядати справу Портнова. Тому матеріал цей зараз передано, наскільки нам відомо, до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Житомирської області, де, я сподіваюся, продовжать добру справу притягнення адвоката Портнова до відповідальності за порушення адвокатської етики", – зауважив адвокат Головань.

Як відомо, адвокат Порошенка Ігор Новіков також повідомив про те, що найближчим часом готується позов за наклеп проти журналіста Дмитра Гордона.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+43
А що у наріда не знайшлось мізків обрати нормального президента так прийшлось кловуна із квартала виписувать?)
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12.05.2021 15:52
+30
зебили, алярм) Всем защищать тоху геращенка)
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12.05.2021 15:47
+25
Порошенко подал иск против МВД за клевету, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 2908

...
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12.05.2021 15:49
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За что обидку пэтя затаил непонятно
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12.05.2021 16:01 Відповісти
Порошенко подав позов проти МВС за наклеп, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 3890 .Давай Петро , дави мразоту .

Хоча , на бубочкині суди надіятись нічого . Треба звертатись у европейські . Порошенко подав позов проти МВС за наклеп, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 4649 .
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12.05.2021 16:02 Відповісти
Респект пану Геращенко! Порошенко подав позов проти МВС за наклеп, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 7397
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12.05.2021 16:05 Відповісти
Анальную пробку дешевому провокатору Порошенко подав позов проти МВС за наклеп, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 5264 пехтереву в очко!!!
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12.05.2021 16:13 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=8qRLjCikWNQ
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12.05.2021 16:06 Відповісти
так а что сказали Портнов и Гордон? Порошенко подав позов проти МВС за наклеп, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 4471
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12.05.2021 16:07 Відповісти
Ой, говорящую собачку рюкзАкова засудят? Порошенко подав позов проти МВС за наклеп, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 961
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12.05.2021 16:08 Відповісти
Респект!давно пора!против всех лгунов подавать в суд!
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12.05.2021 16:14 Відповісти
рошенка: я его породил (гандошу херащенко) я его и назад в **** затолкаю.
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12.05.2021 16:15 Відповісти
Порошенко подав позов проти МВС за наклеп, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 3298 Порошенко подав позов проти МВС за наклеп, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 3298 Порошенко подав позов проти МВС за наклеп, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 3298
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12.05.2021 16:30 Відповісти
Порошенко подав позов проти МВС за наклеп, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 8114
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12.05.2021 17:10 Відповісти
Геращенко в суд, конечно, не придет. Интересно другое - чем с ним рассплачивается Ермак ? Скорее всего, продуктовыми пайками. ведь Антон так оттощал и как , по жванецкому - льву мяса не додают.
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12.05.2021 17:39 Відповісти
Ермак один в один говорил то, что озвучил Геращенко
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13.05.2021 00:16 Відповісти
Я запутался:судятся Порошенко и Тоня? Как же так? Обидва герої Революції Гідності Порошенко подав позов проти МВС за наклеп, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 1068
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12.05.2021 19:18 Відповісти
Какое-то странное заявление от ЕС. Портнов-то, Портнов-се, Портнов, Портнов, Портнов, но с ним мы пока судится не будем, а подадим иск на Геращенко и МВД. Потому что, что главные враги ЕС не путинские консервы, а любые проукраинские силы, способные отобрать рейтинг у величайшего .
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12.05.2021 20:31 Відповісти
Если бьі тьі вник в суть написанного, то понял бьі следующее: на портнова иск подан давно. Портнов его оспорил в суде вьісшей инстанции. Истцьі в аппеляционном суде добились отменьі решения суда вьісшей инстанции. В общем чехарда пока что.
А на жирного борова подали иск за то, что ета гнида на всю страну у шустрика трьіндела, что раскраску стен на АП организовал Порошенко, что ето ему архивьігодно и вообще он лично свастику нарисовал.
Совсем недавно подали. И теперь два разньіх иска: на чмошника Антона Геращенко и на ублюдка Портнова.
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13.05.2021 17:25 Відповісти
Бьівшего 5-го президента не бьівает. Бьівает просто 5-й
Как, к сожалению, и пол шестого не будет бьівшим, а просто полшестьім будет
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13.05.2021 17:28 Відповісти
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