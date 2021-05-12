Порошенко подав позов проти МВС за наклеп, - адвокат Головань

Відповідальність за брехню, яку багато років продукують щодо п'ятого Президента, лідера партії "Європейська Солідарність", рано чи пізно наздожене кожного.

Про це адвокати Петра Порошенка заявили під час брифінгу в агентстві "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Як повідомив адвокат Ігор Головань, поки очікується перше засідання у справі стосовно заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенко.

"Позов подано, і відповідно відповідачем там є сам Антон Геращенко, а також і установа, в якій він працює – Міністерство внутрішніх справ України. Вони відповідачі в цій справі, яка поки що просувається, але не дуже швидко, тому що підсудність там територіальна – це Печерський районний суд Києва. Відповідно, наскільки я пам’ятаю, там лише зараз призначено склад суду. І ми ще не знаємо про дату першого судового засідання, але ми впевнені, що справа буде просуватися", – наголосив Головань.

"Ми з самого початку багаторічної історії брехні і наклепів на п’ятого Президента Петра Порошенка говорили, що ніхто не залишиться без відповідальності за скоєне і сказане у всій цій історії. Ця відповідальність наздоганятиме кожного, і ми зробимо все можливе, щоб всі понесли встановлену законом відповідальність", – резюмує адвокат Головань.

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"Стосовно іншого відомого персонажа в цій історії Портнова – не так швидко, як нам хотілося, але робота все одно ведеться. Вдалося нам домогтися, що скасовані закриття кримінальних проваджень за фактом вчиненим паном Портновим завідомо неправдивих повідомлень про злочин, ще тих дворічної давнини, які вже всі розуміють, що це наклеп і брехня, але ще не поніс він встановленої законом відповідальності", – нагадав Головань.

Він також привітав наполегливість журналістів "5 каналу", які на відміну від інших колег не стали терпіти "хамські висловлювання Портнова в ЗМІ і соцмережах" і звернулися до кваліфікаційної дисциплінарної комісії.

"Ми знаємо, що кваліфікаційно-дисциплінарна комісія Київської області змушена була хоч досить лояльно, лише винісши попередження, але притягти Портнова до відповідальності за порушення правил адвокатської етики. Портнов оскаржив це до Окружного адміністративного суду міста Києва. Окружний адміністративний суд міста Києва його вимоги задовольнив, рішення дисциплінарної комісії адвокатської скасував. Однак наполегливі журналісти "5 каналу" оскаржили рішення ОАСК в Апеляційний суд. Відповідно апеляційна інстанція відмовила Портнову у позові і залишила в силі притягнення його до дисциплінарної відповідальності як адвоката, зазначивши прямо в своїй постанові, що обсяг цитат адвоката Портнова свідчить про системність порушення правил адвокатської етики", – зазначив Головань.

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"Тобто ми маємо встановлений факт, що адвокат Портнов завдає шкоди авторитету української адвокатури. Але оскільки він продовжує свої аналогічні випади в соцмережах і ЗМІ, наполегливі журналісти "5 каналу" звернулися з додатковими матеріалами в дисциплінарні органи адвокатури. І тут, що цікаво, вже в повному складі кваліфікаційно-дисциплінарна комісія Київської області заявила самовідвід, не захотівши розглядати справу Портнова. Тому матеріал цей зараз передано, наскільки нам відомо, до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Житомирської області, де, я сподіваюся, продовжать добру справу притягнення адвоката Портнова до відповідальності за порушення адвокатської етики", – зауважив адвокат Головань.

Як відомо, адвокат Порошенка Ігор Новіков також повідомив про те, що найближчим часом готується позов за наклеп проти журналіста Дмитра Гордона.