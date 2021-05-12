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Новости Политика Украины
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гражданство (1282) Денисова (994) паспорт (1134) Россия (91279) Донбасс (26945) двойное гражданство (148)

Россия ускоряет "паспортизацию" жителей ОРДЛО, - Денисова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Россия ускоряет

Паспорта РФ на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей пока получили почти 600 тысячи украинских граждан.

Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова по результатам встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Дании в Украине Оле Егбергом Миккельсеном, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Обратила внимание на тот факт, что Россия продолжает, а в последнее время даже ускоряет, свою политику массовой выдачи паспортов в упрощенном порядке украинским гражданам на неподконтрольных правительству территориях Украины... В частности, на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей - паспорта получили почти 600 тысячи украинских граждан - это чиновники органов местной власти, учителя, врачи. Действуют по принципу - если ты не получаешь паспорт - ты не работаешь", - сообщила Денисова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД протестует из-за визита депутатов "Единой России" на оккупированный Донбасс: Участие украинцев с навязанными паспортами РФ в выборах в Госдуму поставит под сомнение их легитимность

Она отметила, что оккупационные власти Крыма, в частности, заставляет учителей, других работников школ и членов их семей регистрироваться на "тренировочное всероссийское онлайн голосование на выборах в Госдуму России". "Педагогов обязывают подтверждать факты регистрации скриншотами. В случае невыполнения этой процедуры, оккупационная власть угрожает им увольнением. Убеждена - это осуществляется с целью дальнейшей реализации субъектности Крыма в составе РФ", - уточнила Денисова.
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Топ комментарии
+10
С нашей стороны проводится ускоренное отключение от бюджета новоявленных расисян по пенсиям, регрессам и всем остальным многочисленным выплатам? Каков наш адекватный ответ?
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12.05.2021 16:49
+8
Всех владельцев "паспортов" с 2-х главой курицей лишить избирательных прав в Украине.
Тут и "выборам в Лугандоне" придёт конец автоматически. Россия ускоряет "паспортизацию" жителей ОРДЛО, - Денисова - Цензор.НЕТ 2560
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12.05.2021 16:55
+7
Паспорта получают, к сведению денисовой, 90% ватников и гражданами Украины они еще до войны были номинальными и получают они их с радостью! Пора закрыть все КПП и прекратить выплачивать им пенсии которые они не заслужили!!!!!!!!!!!!
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12.05.2021 16:59
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Мелкие особенности "гражданской войны в Украине".
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12.05.2021 16:48 Ответить
С нашей стороны проводится ускоренное отключение от бюджета новоявленных расисян по пенсиям, регрессам и всем остальным многочисленным выплатам? Каков наш адекватный ответ?
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12.05.2021 16:49 Ответить
20річні уже отримують пенсії?
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12.05.2021 18:36 Ответить
как там клистеры поживают?
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12.05.2021 16:51 Ответить
негайно припинити геноцид українців, подвійним громадянам - буй у всьому!
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12.05.2021 16:53 Ответить
Всех владельцев "паспортов" с 2-х главой курицей лишить избирательных прав в Украине.
Тут и "выборам в Лугандоне" придёт конец автоматически. Россия ускоряет "паспортизацию" жителей ОРДЛО, - Денисова - Цензор.НЕТ 2560
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12.05.2021 16:55 Ответить
Справа в тім, що український паспорт вони не здають(чи не відбирають)! І будуть, як у кінокомедії, будьоновку мінять в залежності від влади.
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12.05.2021 17:02 Ответить
При желании этих хитрожопых можно пробить по кацапским реестрам.
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12.05.2021 17:05 Ответить
Как говорит народная китайская мудрость: Тараписа не нада!
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12.05.2021 16:55 Ответить
И что? Какая реакция? Может зелох уже немедля совбез оон поручил собрать с темой о непризнании гражданами соответствующих лиц? Или как?
При порохе вопрос с крысчанами когда подняли - до сих пор ни визу ни гринкарту ни политическое в тех же штатах получить не могут. Мгновенно - адиос-департос. Из Зимбабвэ пожалуйста! Крысчанам - зась. Чем луганда и домбабвэ от них отличаются.
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12.05.2021 16:55 Ответить
Паспорта получают, к сведению денисовой, 90% ватников и гражданами Украины они еще до войны были номинальными и получают они их с радостью! Пора закрыть все КПП и прекратить выплачивать им пенсии которые они не заслужили!!!!!!!!!!!!
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12.05.2021 16:59 Ответить
В кого паспорт москаля соц випнат ні х..я !!!!!!!
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12.05.2021 17:01 Ответить
Я надеюсь, база данных этих "граждан лугандона-мордора" у СБУ имеется.
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12.05.2021 17:03 Ответить
Почему Украина игнорирует на законодательном уровне двойные гражданства столько лет, я прекрасно понимаю. Вся ВР имеет паспорта других стран! Ну не будут же они сами против себя принимать Закон о запрете занимать госдолжности, о запрете голосовать и быть избранным...
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12.05.2021 17:03 Ответить
А где, простите, закон Украины о негражданах, по примеру Литвы? А где закон о коллаборантах и сеператистах? Где хотя бы информационные планомерные и последовательные гибридные спцоперации против кацапни? Где в конце концов хоть какое-то реальное противодействие этому гибидному дерьму? Нету. А знаете почему? Потому что 73% реально похер, из них половина - так очень даже они за кацапов. И с этим никто ничего не собирается делать. И не собирался. И едва ли заметно, что кто-то хоть ког-то соберется. Население терпил. Но очень гордых, когда их называют тем, кем они есть на самом деле. Абжаюца..
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12.05.2021 17:05 Ответить
У литовцев есть своё государство, а украинцы на своей земле живут как крепостные, потому народу (сброду) Украины дают паспорта других государств, чтобы ловко управлять крепостными украинцами на их земле, украинцы не дуркуйте и не ленитесь управлять своим государством Росія прискорює "паспортизацію" жителів ОРДЛО, - Денісова - Цензор.НЕТ 3456
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12.05.2021 17:15 Ответить
Я Вам больше расскажу. Я учился в ДВВАИУ в городе Даугавпилс, Латвия. С 1988 по 1993. Так вот мне жаловался бывший преподаватель, в 93 году, что он не может выйти даже на ЖД вокзал города потому что у него в советском паспорте стояла маленькая печать "житель Латвии". Он боялся, что выйдет на перрон через таможенный пункт встретить родственников, а его обратно уже не пустят. И рашисты там сразу потухли.
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12.05.2021 17:19 Ответить
Россия ускоряет "паспортизацию" жителей ОРДЛО, - Денисова - Цензор.НЕТ 8296 Россия ускоряет "паспортизацию" жителей ОРДЛО, - Денисова - Цензор.НЕТ 9285
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12.05.2021 17:11 Ответить
В связи с тесным союзом Украины со странами НАТО вообще, и США в особенности фашистский режим путина капсулируется... Они намерены признать эти "днрлнр" и ввести туда "миротворцев"!...В результате у них остается одна очень серьезная проблема - водоснабжение Крыма!
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12.05.2021 17:26 Ответить
Igor V У США нет союзников, там принцип: "в трызду дузей, в трызду подруг, я сам "себе хороший друг.
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13.05.2021 00:15 Ответить
Вы доводите простое понятие до абсурда!) У США были и есть союзники... Это страны, сотрудничество с которыми США считает возможным и важным... Вообще-то это универсальный принцип... Естественно, состав союзников меняется, как всетв этом мире!)
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14.05.2021 14:26 Ответить
Она отметила, что оккупационные власти Крыма, в частности, заставляет учителей, других работников школ и членов их семей Источник: https://censor.net/ru/n3264841
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Родителей Джамалы, кто заставил?
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12.05.2021 23:54 Ответить
Получают пенсию и у нас и в ОРДЛО, а мы за них комуналку оплачиваем. Твари.
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13.05.2021 09:32 Ответить
Прикольно. А з цим паспортом кредит в російських банках можно взять ?)))
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14.05.2021 03:20 Ответить
 
 