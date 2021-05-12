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Новини Політика України
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громадянство (912) Денісова (874) паспорт (876) Росія (47229) Донбас (21733) подвійне громадянство (122)

Росія прискорює "паспортизацію" жителів ОРДЛО, - Денісова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Росія прискорює

Паспорти РФ на окупованих територіях Донецької та Луганської областей поки отримали майже 600 тисячі українських громадян.

Про це повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова за результатами зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Королівства Данії в Україні Оле Егбергом Міккельсеном, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Звернула увагу на той факт, що Росія продовжує, а останнім часом навіть прискорює, свою політику масової видачі паспортів у спрощеному порядку українським громадянам на непідконтрольних уряду територіях України... Зокрема, на окупованих територіях Донецької та Луганської областей - паспорти там отримали майже 600 тисячі українських громадян - це чиновники органів місцевої влади, вчителі, лікарі. Діють за принципом - якщо ти не отримуєш паспорт – ти не працюєш", - поінформувала Денісова.

Також читайте: Окупанти розраховують, що пів мільйона українців, які живуть на Донбасі, проголосують на виборах до Держдуми РФ

Вона зазначила, що окупаційна влада Криму, зокрема, змушує вчителів, інших працівників шкіл та членів їхніх родин до обов’язкової реєстрації на "тренувальне всеросійське онлайн голосування на виборах до Держдуми Росії". "Освітян зобов’язують підтверджувати факти реєстрації скріншотами. У разі невиконання цієї процедури, окупаційна влада погрожує їм звільненням. Переконана - це здійснюється з метою подальшої реалізації суб’єктності Криму в складі РФ", - уточнила Денісова.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
С нашей стороны проводится ускоренное отключение от бюджета новоявленных расисян по пенсиям, регрессам и всем остальным многочисленным выплатам? Каков наш адекватный ответ?
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12.05.2021 16:49
+8
Всех владельцев "паспортов" с 2-х главой курицей лишить избирательных прав в Украине.
Тут и "выборам в Лугандоне" придёт конец автоматически. Россия ускоряет "паспортизацию" жителей ОРДЛО, - Денисова - Цензор.НЕТ 2560
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12.05.2021 16:55
+7
Паспорта получают, к сведению денисовой, 90% ватников и гражданами Украины они еще до войны были номинальными и получают они их с радостью! Пора закрыть все КПП и прекратить выплачивать им пенсии которые они не заслужили!!!!!!!!!!!!
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12.05.2021 16:59
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Мелкие особенности "гражданской войны в Украине".
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12.05.2021 16:48 Відповісти
С нашей стороны проводится ускоренное отключение от бюджета новоявленных расисян по пенсиям, регрессам и всем остальным многочисленным выплатам? Каков наш адекватный ответ?
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12.05.2021 16:49 Відповісти
20річні уже отримують пенсії?
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12.05.2021 18:36 Відповісти
как там клистеры поживают?
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12.05.2021 16:51 Відповісти
негайно припинити геноцид українців, подвійним громадянам - буй у всьому!
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12.05.2021 16:53 Відповісти
Всех владельцев "паспортов" с 2-х главой курицей лишить избирательных прав в Украине.
Тут и "выборам в Лугандоне" придёт конец автоматически. Россия ускоряет "паспортизацию" жителей ОРДЛО, - Денисова - Цензор.НЕТ 2560
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12.05.2021 16:55 Відповісти
Справа в тім, що український паспорт вони не здають(чи не відбирають)! І будуть, як у кінокомедії, будьоновку мінять в залежності від влади.
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12.05.2021 17:02 Відповісти
При желании этих хитрожопых можно пробить по кацапским реестрам.
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12.05.2021 17:05 Відповісти
Как говорит народная китайская мудрость: Тараписа не нада!
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12.05.2021 16:55 Відповісти
И что? Какая реакция? Может зелох уже немедля совбез оон поручил собрать с темой о непризнании гражданами соответствующих лиц? Или как?
При порохе вопрос с крысчанами когда подняли - до сих пор ни визу ни гринкарту ни политическое в тех же штатах получить не могут. Мгновенно - адиос-департос. Из Зимбабвэ пожалуйста! Крысчанам - зась. Чем луганда и домбабвэ от них отличаются.
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12.05.2021 16:55 Відповісти
Паспорта получают, к сведению денисовой, 90% ватников и гражданами Украины они еще до войны были номинальными и получают они их с радостью! Пора закрыть все КПП и прекратить выплачивать им пенсии которые они не заслужили!!!!!!!!!!!!
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12.05.2021 16:59 Відповісти
В кого паспорт москаля соц випнат ні х..я !!!!!!!
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12.05.2021 17:01 Відповісти
Я надеюсь, база данных этих "граждан лугандона-мордора" у СБУ имеется.
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12.05.2021 17:03 Відповісти
Почему Украина игнорирует на законодательном уровне двойные гражданства столько лет, я прекрасно понимаю. Вся ВР имеет паспорта других стран! Ну не будут же они сами против себя принимать Закон о запрете занимать госдолжности, о запрете голосовать и быть избранным...
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12.05.2021 17:03 Відповісти
А где, простите, закон Украины о негражданах, по примеру Литвы? А где закон о коллаборантах и сеператистах? Где хотя бы информационные планомерные и последовательные гибридные спцоперации против кацапни? Где в конце концов хоть какое-то реальное противодействие этому гибидному дерьму? Нету. А знаете почему? Потому что 73% реально похер, из них половина - так очень даже они за кацапов. И с этим никто ничего не собирается делать. И не собирался. И едва ли заметно, что кто-то хоть ког-то соберется. Население терпил. Но очень гордых, когда их называют тем, кем они есть на самом деле. Абжаюца..
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12.05.2021 17:05 Відповісти
У литовцев есть своё государство, а украинцы на своей земле живут как крепостные, потому народу (сброду) Украины дают паспорта других государств, чтобы ловко управлять крепостными украинцами на их земле, украинцы не дуркуйте и не ленитесь управлять своим государством Росія прискорює "паспортизацію" жителів ОРДЛО, - Денісова - Цензор.НЕТ 3456
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12.05.2021 17:15 Відповісти
Я Вам больше расскажу. Я учился в ДВВАИУ в городе Даугавпилс, Латвия. С 1988 по 1993. Так вот мне жаловался бывший преподаватель, в 93 году, что он не может выйти даже на ЖД вокзал города потому что у него в советском паспорте стояла маленькая печать "житель Латвии". Он боялся, что выйдет на перрон через таможенный пункт встретить родственников, а его обратно уже не пустят. И рашисты там сразу потухли.
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12.05.2021 17:19 Відповісти
Россия ускоряет "паспортизацию" жителей ОРДЛО, - Денисова - Цензор.НЕТ 8296 Россия ускоряет "паспортизацию" жителей ОРДЛО, - Денисова - Цензор.НЕТ 9285
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12.05.2021 17:11 Відповісти
В связи с тесным союзом Украины со странами НАТО вообще, и США в особенности фашистский режим путина капсулируется... Они намерены признать эти "днрлнр" и ввести туда "миротворцев"!...В результате у них остается одна очень серьезная проблема - водоснабжение Крыма!
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12.05.2021 17:26 Відповісти
Igor V У США нет союзников, там принцип: "в трызду дузей, в трызду подруг, я сам "себе хороший друг.
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13.05.2021 00:15 Відповісти
Вы доводите простое понятие до абсурда!) У США были и есть союзники... Это страны, сотрудничество с которыми США считает возможным и важным... Вообще-то это универсальный принцип... Естественно, состав союзников меняется, как всетв этом мире!)
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14.05.2021 14:26 Відповісти
Она отметила, что оккупационные власти Крыма, в частности, заставляет учителей, других работников школ и членов их семей Источник: https://censor.net/ru/n3264841
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Родителей Джамалы, кто заставил?
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12.05.2021 23:54 Відповісти
Получают пенсию и у нас и в ОРДЛО, а мы за них комуналку оплачиваем. Твари.
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13.05.2021 09:32 Відповісти
Прикольно. А з цим паспортом кредит в російських банках можно взять ?)))
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14.05.2021 03:20 Відповісти
 
 