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Новости Политика Украины
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Украина предлагает главам МИД стран "нормандского формата" провести срочную встречу, - Ермак

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина предлагает главам МИД стран

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал послам стран "Большой семерки" (G7), Швеции и Европейского союза об инициативах украинской стороны для активизации процесса мирного урегулирования.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера я направил письмо ко всем своим коллегам по нормандскому формату с предложением срочно созвать видеоконференцию или встретиться очно, что было бы лучше, с участием политических советников и министров иностранных дел четырех стран", - рассказал Ермак.

По его словам, активизировать "нормандский формат" можно, если привлечь к нему экспертов по политическим, военным и юридическим вопросам.

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Украинская сторона настаивает, что особый акцент должен быть сделан на разблокировании Россией выполнения решений парижского саммита "нормандской четверки", состоявшегося в декабре 2019 года.

"Мы считаем, что проведение очередного саммита в нормандском формате дало бы очень серьезный толчок процессу мирного урегулирования. Поэтому я просил бы рассмотреть возможность совместного обращения G7 в РФ с призывом поддержать проведение этого саммита", - сказал Ермак.

Во встрече также приняли участие вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, глава делегации Украины в Трехсторонний контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук и все члены делегации, заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Свириденко и внештатный советник руководителя Офиса Главы государства Тимофей Милованов.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+12
Мне одному кажется, что страной руководит Ермак, а не Зеленский?
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13.05.2021 20:02
+6
агент "козырь"в преддверии фильма имитирует бурную деятельность
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13.05.2021 20:02
+5
Кто кому предлагает?
Завхоз министрам иностранных дел? 🤔
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13.05.2021 20:02
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Мне одному кажется, что страной руководит Ермак, а не Зеленский?
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13.05.2021 20:02 Ответить
Зеленский ещё только учится.... два года 🙄
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13.05.2021 20:04 Ответить
Навпаки, 73 відсоткам зебілів здається, що країною керує саме Зєлєнскій. 😊 А оцей терміновий шухер з Нормандським форматом викликаний тим, що Зєлєнскій очухався і теж так подумав. Ото Єрмак тер іноао вирішив перемкнути увагу Зєлєнского на нормандське бла-бла-бла, щоб не заважав дерибанити країну.
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13.05.2021 20:08 Ответить
Кто кому предлагает?
Завхоз министрам иностранных дел? 🤔
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13.05.2021 20:02 Ответить
Мабуть Кулебу відсунули, після зустрічи з американцями!!!!! ця морда єрмацька хоче бути царем!!!!!
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13.05.2021 20:48 Ответить
агент "козырь"в преддверии фильма имитирует бурную деятельность
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13.05.2021 20:02 Ответить
Никакой саммит с любым максимальным количеством участников в принципе не может дать никакого толчка мирному урегулированию . Сколько можно себя обманывать ? Или договор , устраивающий раисию или настоящие , серьёзные санкции .
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13.05.2021 20:06 Ответить
Какова цель такой немедленной встречи, или это просто напомнить о себе, что Ермак существует и он рулит процессом? Тем более сейчас всё внимание нацелено на Израиль и никакой встречи, ясное дело, что не будет!
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13.05.2021 20:15 Ответить
Фуйло відмовилось обговорювати повернення криму та вивід військ з ордло. То який сенс особистої зустрічі Буби з фуйлом? Користі для України - ніякої, сама шкода. Та "велічайший", дав доручення дерьмаку її організувати.
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13.05.2021 20:50 Ответить
Хто ти таке, чувирло?!
В. Україні є півшостий президент, є МЗС!
Хто ти таке?!
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13.05.2021 20:20 Ответить
А дерьмак все з труселів вистрибує, старається організувати зустріч з фуйлівцями до саміту НАТО.
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13.05.2021 20:44 Ответить
 
 