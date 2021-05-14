"Я влияю на своего мужа, а не на президента", - Елена Зеленская
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Первая леди Елена Зеленская считает, что может эмоционально влиять на своего мужа, но не влияет на президента.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом первая леди Украины сообщила в телеинтервью в "VIP с Натальей Мосейчук".
Отвечая на вопрос о приписываемом ей большом влиянии на президента Владимира Зеленского, первая леди ответила: "Я понимаю, откуда здесь ноги растут. Владимир во многих интервью говорит: моя жена на меня сильно влияет. И я каждый раз у него спрашиваю: "Зачем ты это говоришь?". Возможно влияю эмоционально. Но я влияю на своего мужа, а не президента".
По словам Зеленской, она никогда не дает мужу советы, касающиеся его работы, поскольку не считает себя достаточно компетентной для этого.
"Советов президенту я не даю вообще. Советы мужу могу давать. Он настолько уверенный в себе и самостоятельный человек, что я могу говорить ему все что угодно – он сделает все равно по-другому. И то, что он стал президентом – это пример того, что я говорила – не делай. А он сделал", – рассказала она.
Напомним, ранее Зеленская рассказала, что два года президентства не изменили ее супруга.
Пожалуйста, подождите...
ждать все 10 лет ??? наивная.........
Разве что получше мальца будет Людки Янукович.
Сегодня куриный бенефмс?
С чем "ЗЕбилов" и "проздравляем"!!!....
Или за что надо дёргать ?
А муж у тебя хто?
А зебилы думают, что ЗЕ президент.
сопля в голове никогда не станет мозгом...и от понимания этого много зависит в понимании поведения особи "на понтах"... пафос цитат, бессвязное хрипение и пошлый юморец не заменят опыт, знания, навыки и самокритичность...
Нормальный ответ!