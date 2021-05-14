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Новости Политика Украины
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Зеленский (16563) Елена Зеленская (206)

"Я влияю на своего мужа, а не на президента", - Елена Зеленская

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Первая леди Елена Зеленская считает, что может эмоционально влиять на своего мужа, но не влияет на президента.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом первая леди Украины сообщила в телеинтервью в "VIP с Натальей Мосейчук".

Отвечая на вопрос о приписываемом ей большом влиянии на президента Владимира Зеленского, первая леди ответила: "Я понимаю, откуда здесь ноги растут. Владимир во многих интервью говорит: моя жена на меня сильно влияет. И я каждый раз у него спрашиваю: "Зачем ты это говоришь?". Возможно влияю эмоционально. Но я влияю на своего мужа, а не президента".

По словам Зеленской, она никогда не дает мужу советы, касающиеся его работы, поскольку не считает себя достаточно компетентной для этого.

"Советов президенту я не даю вообще. Советы мужу могу давать. Он настолько уверенный в себе и самостоятельный человек, что я могу говорить ему все что угодно – он сделает все равно по-другому. И то, что он стал президентом – это пример того, что я говорила – не делай. А он сделал", – рассказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Елена Зеленская о возможном втором президентском сроке супруга: Такого разговора не было... Пытаюсь об этом не думать

Напомним, ранее Зеленская рассказала, что два года президентства не изменили ее супруга.
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Топ комментарии
+25
а вова президент ??? кино и немцы......
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14.05.2021 08:34
+18
Повлияй,чтобы он ушёл с поста президента .
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14.05.2021 08:34
+17
С Мендель? "Я влияю на своего мужа, а не на президента", - Елена Зеленская - Цензор.НЕТ 9818
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14.05.2021 08:35
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а вова президент ??? кино и немцы......
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14.05.2021 08:34 Ответить
вова заканчивает 2-й класс политической и управленческой школы вы нам предлагаете
ждать все 10 лет ??? наивная.........
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14.05.2021 09:03 Ответить
Жену Чаушеску тоже звали Елена.
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14.05.2021 10:11 Ответить
Повлияй,чтобы он ушёл с поста президента .
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14.05.2021 08:34 Ответить
Зеленська найкрасивіша перша леді України порівняно з іншими.
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14.05.2021 08:34 Ответить
С Мендель? "Я влияю на своего мужа, а не на президента", - Елена Зеленская - Цензор.НЕТ 9818
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14.05.2021 08:35 Ответить
Шкода тільки, що іншими досягненнями Зеленський похизуватись не може.
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14.05.2021 08:35 Ответить
Да ладно, Янек обидется может...
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14.05.2021 08:38 Ответить
Та хій з ним, хай ображається, коли так йому подобається "Я впливаю на свого чоловіка, а не на президента", - Олена Зеленська - Цензор.НЕТ 81 .
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14.05.2021 13:46 Ответить
А ти - самий тупий "хохол-манкурт" на "Лахті"...
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14.05.2021 08:38 Ответить
Я тебе чимось обідив?
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14.05.2021 08:40 Ответить
Ти, "батрак лахтинський", не мене "обідив", а ображаєш Україну і Польщу... Україну тим, що "косишь пад "валынянина", поливаючи її брудом, а Польщу - тим, що, паскудячи, прикриваєшся її прапорцем...
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14.05.2021 08:56 Ответить
За Польщу не переживай. Скоро в Україну вернуся, прапорець поміняється.
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14.05.2021 09:00 Ответить
На "мериканський"? Чи переїдеш з "ВнутріМКАДдя" у Донецьк чи Сімферополь? Так там же платять менше...
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14.05.2021 09:10 Ответить
так ти перевертень
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14.05.2021 09:45 Ответить
І Україну я брудом не поливав.
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14.05.2021 09:01 Ответить
Та ти що?!!! Мало я тебе, кілька місяців тому, "мордою по столу возив..."?!!!... Почну знову, щоб нагадать...
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14.05.2021 09:09 Ответить
Кто бы спорил..Но ты это..Закусывай. "Я влияю на своего мужа, а не на президента", - Елена Зеленская - Цензор.НЕТ 5225
Разве что получше мальца будет Людки Янукович.
"Я влияю на своего мужа, а не на президента", - Елена Зеленская - Цензор.НЕТ 2996

"Я влияю на своего мужа, а не на президента", - Елена Зеленская - Цензор.НЕТ 1375
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14.05.2021 08:40 Ответить
Кому то и кобыла невеста(с)...и охлобыстин доктор...
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14.05.2021 08:56 Ответить
"Я впливаю на свого чоловіка, а не на президента", - Олена Зеленська - Цензор.НЕТ 3911 "Я впливаю на свого чоловіка, а не на президента", - Олена Зеленська - Цензор.НЕТ 1557
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14.05.2021 09:42 Ответить
с приставкой Моника....
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14.05.2021 14:42 Ответить
Ха...Зеленка публично признала,что её муж нихрена не президент. "Я влияю на своего мужа, а не на президента", - Елена Зеленская - Цензор.НЕТ 8045
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14.05.2021 08:34 Ответить
"Зачем ты это говоришь?".😁

Сегодня куриный бенефмс?
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14.05.2021 08:35 Ответить
Просто Ленка снова стала - "любимой женой". Пока Мендель в декрете "Я влияю на своего мужа, а не на президента", - Елена Зеленская - Цензор.НЕТ 8727
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14.05.2021 08:39 Ответить
Мендель ушла рожать, в массмедиа стало много Ленки. Совпадение? Не думаю "Я влияю на своего мужа, а не на президента", - Елена Зеленская - Цензор.НЕТ 2534 "Я влияю на своего мужа, а не на президента", - Елена Зеленская - Цензор.НЕТ 4092
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14.05.2021 08:36 Ответить
Класс!!! Тупая овца влияет на барана... Баран эффектно блеет и "дуркует", позоря Украину...
С чем "ЗЕбилов" и "проздравляем"!!!....
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14.05.2021 08:37 Ответить
Я так зрозумів, що у Зєлжнского роздвоєння особистості, або Єлєна живе з двома різними чоловіками. 😁 Насправді це кокетування. Те, що каже Зєлєнская, гарно звучить, але не є правдою. Дружини навіть великих політиків таки впливали на політику чоловіків. Це і Барбара Буш, і Елеонора Рузвельт, і Раїса Горбачова, і багато інших.
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14.05.2021 08:39 Ответить
Вот смотри, де юре - она жена президента, де факто - президент Ермак. Думаешь ей легко?
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14.05.2021 08:42 Ответить
І обслуговує обидвох? 😮
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14.05.2021 09:02 Ответить
И это не предел "Я впливаю на свого чоловіка, а не на президента", - Олена Зеленська - Цензор.НЕТ 5637
"Я впливаю на свого чоловіка, а не на президента", - Олена Зеленська - Цензор.НЕТ 7752
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14.05.2021 09:06 Ответить
ей до Барбары Буш- как Сухову до своей любимой.
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14.05.2021 14:45 Ответить
Єто означает, что Елена не интересуется рабочими буднями Президента Зели. Во и все.
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14.05.2021 08:51 Ответить
а Мендель влияла)
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14.05.2021 08:54 Ответить
Моя жена тоже не интересуется моей работой. Да и ничего не понимает в ней. Единственное что ее интересует это когда я пойду на работу и когда вернусь домой Вероятно точно так же и Елена
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14.05.2021 08:56 Ответить
Да, да - мы все президенты!)))
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14.05.2021 09:00 Ответить
Семейка Клоунов дорвавшихся до власти
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14.05.2021 08:58 Ответить
А за какие ниточки надо подёргать, чтобы повлиять ?
Или за что надо дёргать ?
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14.05.2021 09:04 Ответить
На мужа-идиота повлиять можно, а на идиота-президента - нит
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14.05.2021 09:05 Ответить
А кто сомневаеться?
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14.05.2021 09:05 Ответить
принимает во все места во всех позах как в хороших и любимых фильмах
"Я впливаю на свого чоловіка, а не на президента", - Олена Зеленська - Цензор.НЕТ 2341


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14.05.2021 11:23 Ответить
А інформацію про рух наших військ вже не передаєш? Вже виправилася, чи то так, аби наряд не бурлив?
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14.05.2021 09:11 Ответить
ага,на встрече (и не только)с Блинкеным все увидели насколько "уверенный в себе и самостоятельный человек" этот гнусавый ублюдок
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14.05.2021 09:13 Ответить
"Я влияю на своего мужа, а не на президента"



А муж у тебя хто?
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14.05.2021 09:23 Ответить
та насрати курва куди ти впливаєш на свою зелену шмарклю.
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14.05.2021 09:24 Ответить
Ну слава Богу хоть жена понимает, кто ее муж.

А зебилы думают, что ЗЕ президент. "Я впливаю на свого чоловіка, а не на президента", - Олена Зеленська - Цензор.НЕТ 282
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14.05.2021 09:26 Ответить
Лена, оно у Вас слишком самоуверенное до мания величия...
сопля в голове никогда не станет мозгом...и от понимания этого много зависит в понимании поведения особи "на понтах"... пафос цитат, бессвязное хрипение и пошлый юморец не заменят опыт, знания, навыки и самокритичность...
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14.05.2021 09:30 Ответить
А ПОНТЫ В СЕЛІ ВЕЛИКА СИЛА А В КИЕВЕ ТЕМ БОЛЕЕ....
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14.05.2021 14:49 Ответить
Підставна лялька - самостійна людина? Це черговий тупий квартальний жарт.
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14.05.2021 09:49 Ответить
влияет она, ага. она крутит им как цыган солнцем! а вовка думает, что так и надо. каблуку невдомек, что хвост не должен влиять собакой!
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14.05.2021 09:49 Ответить
Краще б Лєнка була презом. В неї хоч є якась логіка в голові, окрім амбіцій, як у Вохі.
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14.05.2021 09:50 Ответить
Краще б ти не голосував за ідіотів.
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14.05.2021 10:15 Ответить
Я за Пєцю і не голосував
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14.05.2021 11:08 Ответить
Значит ты голосовал за идиота....
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15.05.2021 01:36 Ответить
Правильно... ТИ за Путіна голосував...
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15.05.2021 06:10 Ответить
Чего разбулькались?
Нормальный ответ!
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14.05.2021 09:53 Ответить
А кто у нас тогда президент... Ермак...
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14.05.2021 10:12 Ответить
А кто эту клоунессу называет первой леди? Просто стыд.
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14.05.2021 10:46 Ответить
комменты какао - это надписи олигофренических малолетних дефективных.
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14.05.2021 22:25 Ответить
 
 