"Я впливаю на свого чоловіка, а не на президента", - Олена Зеленська
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Перша леді Олена Зеленська вважає, що може емоційно впливати на свого чоловіка, але не впливає на президента.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це перша леді України повідомила в телеінтерв'ю у "VIP з Наталією Мосейчук".
Відповідаючи на запитання про великий вплив на президента Володимира Зеленського, який приписується їй, перша леді відповіла: "Я розумію, звідки тут ноги ростуть. Володимир у багатьох інтерв'ю каже: моя дружина на мене сильно впливає. І я щоразу в нього питаю: "Навіщо ти це кажеш?". Можливо, впливаю емоційно. Але я впливаю на свого чоловіка, а не президента".
За словами Зеленської, вона ніколи не дає чоловікові поради, що стосуються його роботи, оскільки не вважає себе достатньо компетентною для цього.
"Порад президентові я не даю взагалі. Поради чоловікові можу давати. Він настільки впевнена в собі і самостійна людина, що я можу казати йому все що завгодно - він зробить усе одно по-іншому. І те, що він став президентом, - це приклад того, що я казала - не роби. А він зробив", - розповіла вона.
Нагадаємо, раніше Зеленська розповіла, що два роки президентства не змінили її чоловіка.
Будь ласка, зачекайте...
ждать все 10 лет ??? наивная.........
Разве что получше мальца будет Людки Янукович.
Сегодня куриный бенефмс?
С чем "ЗЕбилов" и "проздравляем"!!!....
Или за что надо дёргать ?
А муж у тебя хто?
А зебилы думают, что ЗЕ президент.
сопля в голове никогда не станет мозгом...и от понимания этого много зависит в понимании поведения особи "на понтах"... пафос цитат, бессвязное хрипение и пошлый юморец не заменят опыт, знания, навыки и самокритичность...
Нормальный ответ!