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Новини Політика України
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Зеленський (17463) Олена Зеленська (225)

"Я впливаю на свого чоловіка, а не на президента", - Олена Зеленська

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Перша леді Олена Зеленська вважає, що може емоційно впливати на свого чоловіка, але не впливає на президента.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це перша леді України повідомила в телеінтерв'ю у "VIP з Наталією Мосейчук".

Відповідаючи на запитання про великий вплив на президента Володимира Зеленського, який приписується їй, перша леді відповіла: "Я розумію, звідки тут ноги ростуть. Володимир у багатьох інтерв'ю каже: моя дружина на мене сильно впливає. І я щоразу в нього питаю: "Навіщо ти це кажеш?". Можливо, впливаю емоційно. Але я впливаю на свого чоловіка, а не президента".

За словами Зеленської, вона ніколи не дає чоловікові поради, що стосуються його роботи, оскільки не вважає себе достатньо компетентною для цього.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Олена Зеленська про можливий другий президентський термін чоловіка: Такої розмови не було... Намагаюся про це не думати

"Порад президентові я не даю взагалі. Поради чоловікові можу давати. Він настільки впевнена в собі і самостійна людина, що я можу казати йому все що завгодно - він зробить усе одно по-іншому. І те, що він став президентом, - це приклад того, що я казала - не роби. А він зробив", - розповіла вона.

Нагадаємо, раніше Зеленська розповіла, що два роки президентства не змінили її чоловіка.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+25
а вова президент ??? кино и немцы......
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14.05.2021 08:34
+18
Повлияй,чтобы он ушёл с поста президента .
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14.05.2021 08:34
+17
С Мендель? "Я влияю на своего мужа, а не на президента", - Елена Зеленская - Цензор.НЕТ 9818
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14.05.2021 08:35
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а вова президент ??? кино и немцы......
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14.05.2021 08:34 Відповісти
вова заканчивает 2-й класс политической и управленческой школы вы нам предлагаете
ждать все 10 лет ??? наивная.........
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14.05.2021 09:03 Відповісти
Жену Чаушеску тоже звали Елена.
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14.05.2021 10:11 Відповісти
Повлияй,чтобы он ушёл с поста президента .
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14.05.2021 08:34 Відповісти
Зеленська найкрасивіша перша леді України порівняно з іншими.
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14.05.2021 08:34 Відповісти
С Мендель? "Я влияю на своего мужа, а не на президента", - Елена Зеленская - Цензор.НЕТ 9818
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14.05.2021 08:35 Відповісти
Шкода тільки, що іншими досягненнями Зеленський похизуватись не може.
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14.05.2021 08:35 Відповісти
Да ладно, Янек обидется может...
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14.05.2021 08:38 Відповісти
Та хій з ним, хай ображається, коли так йому подобається "Я впливаю на свого чоловіка, а не на президента", - Олена Зеленська - Цензор.НЕТ 81 .
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14.05.2021 13:46 Відповісти
А ти - самий тупий "хохол-манкурт" на "Лахті"...
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14.05.2021 08:38 Відповісти
Я тебе чимось обідив?
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14.05.2021 08:40 Відповісти
Ти, "батрак лахтинський", не мене "обідив", а ображаєш Україну і Польщу... Україну тим, що "косишь пад "валынянина", поливаючи її брудом, а Польщу - тим, що, паскудячи, прикриваєшся її прапорцем...
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14.05.2021 08:56 Відповісти
За Польщу не переживай. Скоро в Україну вернуся, прапорець поміняється.
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14.05.2021 09:00 Відповісти
На "мериканський"? Чи переїдеш з "ВнутріМКАДдя" у Донецьк чи Сімферополь? Так там же платять менше...
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14.05.2021 09:10 Відповісти
так ти перевертень
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14.05.2021 09:45 Відповісти
І Україну я брудом не поливав.
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14.05.2021 09:01 Відповісти
Та ти що?!!! Мало я тебе, кілька місяців тому, "мордою по столу возив..."?!!!... Почну знову, щоб нагадать...
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14.05.2021 09:09 Відповісти
Кто бы спорил..Но ты это..Закусывай. "Я влияю на своего мужа, а не на президента", - Елена Зеленская - Цензор.НЕТ 5225
Разве что получше мальца будет Людки Янукович.
"Я влияю на своего мужа, а не на президента", - Елена Зеленская - Цензор.НЕТ 2996

"Я влияю на своего мужа, а не на президента", - Елена Зеленская - Цензор.НЕТ 1375
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14.05.2021 08:40 Відповісти
Кому то и кобыла невеста(с)...и охлобыстин доктор...
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14.05.2021 08:56 Відповісти
"Я впливаю на свого чоловіка, а не на президента", - Олена Зеленська - Цензор.НЕТ 3911 "Я впливаю на свого чоловіка, а не на президента", - Олена Зеленська - Цензор.НЕТ 1557
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14.05.2021 09:42 Відповісти
с приставкой Моника....
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14.05.2021 14:42 Відповісти
Ха...Зеленка публично признала,что её муж нихрена не президент. "Я влияю на своего мужа, а не на президента", - Елена Зеленская - Цензор.НЕТ 8045
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14.05.2021 08:34 Відповісти
"Зачем ты это говоришь?".😁

Сегодня куриный бенефмс?
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14.05.2021 08:35 Відповісти
Просто Ленка снова стала - "любимой женой". Пока Мендель в декрете "Я влияю на своего мужа, а не на президента", - Елена Зеленская - Цензор.НЕТ 8727
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14.05.2021 08:39 Відповісти
Мендель ушла рожать, в массмедиа стало много Ленки. Совпадение? Не думаю "Я влияю на своего мужа, а не на президента", - Елена Зеленская - Цензор.НЕТ 2534 "Я влияю на своего мужа, а не на президента", - Елена Зеленская - Цензор.НЕТ 4092
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14.05.2021 08:36 Відповісти
Класс!!! Тупая овца влияет на барана... Баран эффектно блеет и "дуркует", позоря Украину...
С чем "ЗЕбилов" и "проздравляем"!!!....
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14.05.2021 08:37 Відповісти
Я так зрозумів, що у Зєлжнского роздвоєння особистості, або Єлєна живе з двома різними чоловіками. 😁 Насправді це кокетування. Те, що каже Зєлєнская, гарно звучить, але не є правдою. Дружини навіть великих політиків таки впливали на політику чоловіків. Це і Барбара Буш, і Елеонора Рузвельт, і Раїса Горбачова, і багато інших.
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14.05.2021 08:39 Відповісти
Вот смотри, де юре - она жена президента, де факто - президент Ермак. Думаешь ей легко?
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14.05.2021 08:42 Відповісти
І обслуговує обидвох? 😮
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14.05.2021 09:02 Відповісти
И это не предел "Я впливаю на свого чоловіка, а не на президента", - Олена Зеленська - Цензор.НЕТ 5637
"Я впливаю на свого чоловіка, а не на президента", - Олена Зеленська - Цензор.НЕТ 7752
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14.05.2021 09:06 Відповісти
ей до Барбары Буш- как Сухову до своей любимой.
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14.05.2021 14:45 Відповісти
Єто означает, что Елена не интересуется рабочими буднями Президента Зели. Во и все.
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14.05.2021 08:51 Відповісти
а Мендель влияла)
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14.05.2021 08:54 Відповісти
Моя жена тоже не интересуется моей работой. Да и ничего не понимает в ней. Единственное что ее интересует это когда я пойду на работу и когда вернусь домой Вероятно точно так же и Елена
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14.05.2021 08:56 Відповісти
Да, да - мы все президенты!)))
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14.05.2021 09:00 Відповісти
Семейка Клоунов дорвавшихся до власти
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14.05.2021 08:58 Відповісти
А за какие ниточки надо подёргать, чтобы повлиять ?
Или за что надо дёргать ?
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14.05.2021 09:04 Відповісти
На мужа-идиота повлиять можно, а на идиота-президента - нит
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14.05.2021 09:05 Відповісти
А кто сомневаеться?
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14.05.2021 09:05 Відповісти
принимает во все места во всех позах как в хороших и любимых фильмах
"Я впливаю на свого чоловіка, а не на президента", - Олена Зеленська - Цензор.НЕТ 2341


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14.05.2021 11:23 Відповісти
А інформацію про рух наших військ вже не передаєш? Вже виправилася, чи то так, аби наряд не бурлив?
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14.05.2021 09:11 Відповісти
ага,на встрече (и не только)с Блинкеным все увидели насколько "уверенный в себе и самостоятельный человек" этот гнусавый ублюдок
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14.05.2021 09:13 Відповісти
"Я влияю на своего мужа, а не на президента"



А муж у тебя хто?
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14.05.2021 09:23 Відповісти
та насрати курва куди ти впливаєш на свою зелену шмарклю.
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14.05.2021 09:24 Відповісти
Ну слава Богу хоть жена понимает, кто ее муж.

А зебилы думают, что ЗЕ президент. "Я впливаю на свого чоловіка, а не на президента", - Олена Зеленська - Цензор.НЕТ 282
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14.05.2021 09:26 Відповісти
Лена, оно у Вас слишком самоуверенное до мания величия...
сопля в голове никогда не станет мозгом...и от понимания этого много зависит в понимании поведения особи "на понтах"... пафос цитат, бессвязное хрипение и пошлый юморец не заменят опыт, знания, навыки и самокритичность...
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14.05.2021 09:30 Відповісти
А ПОНТЫ В СЕЛІ ВЕЛИКА СИЛА А В КИЕВЕ ТЕМ БОЛЕЕ....
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14.05.2021 14:49 Відповісти
Підставна лялька - самостійна людина? Це черговий тупий квартальний жарт.
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14.05.2021 09:49 Відповісти
влияет она, ага. она крутит им как цыган солнцем! а вовка думает, что так и надо. каблуку невдомек, что хвост не должен влиять собакой!
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14.05.2021 09:49 Відповісти
Краще б Лєнка була презом. В неї хоч є якась логіка в голові, окрім амбіцій, як у Вохі.
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14.05.2021 09:50 Відповісти
Краще б ти не голосував за ідіотів.
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14.05.2021 10:15 Відповісти
Я за Пєцю і не голосував
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14.05.2021 11:08 Відповісти
Значит ты голосовал за идиота....
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15.05.2021 01:36 Відповісти
Правильно... ТИ за Путіна голосував...
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15.05.2021 06:10 Відповісти
Чего разбулькались?
Нормальный ответ!
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14.05.2021 09:53 Відповісти
А кто у нас тогда президент... Ермак...
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14.05.2021 10:12 Відповісти
А кто эту клоунессу называет первой леди? Просто стыд.
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14.05.2021 10:46 Відповісти
комменты какао - это надписи олигофренических малолетних дефективных.
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14.05.2021 22:25 Відповісти
 
 