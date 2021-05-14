"Я впливаю на свого чоловіка, а не на президента", - Олена Зеленська

Перша леді Олена Зеленська вважає, що може емоційно впливати на свого чоловіка, але не впливає на президента.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це перша леді України повідомила в телеінтерв'ю у "VIP з Наталією Мосейчук".

Відповідаючи на запитання про великий вплив на президента Володимира Зеленського, який приписується їй, перша леді відповіла: "Я розумію, звідки тут ноги ростуть. Володимир у багатьох інтерв'ю каже: моя дружина на мене сильно впливає. І я щоразу в нього питаю: "Навіщо ти це кажеш?". Можливо, впливаю емоційно. Але я впливаю на свого чоловіка, а не президента".

За словами Зеленської, вона ніколи не дає чоловікові поради, що стосуються його роботи, оскільки не вважає себе достатньо компетентною для цього.

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"Порад президентові я не даю взагалі. Поради чоловікові можу давати. Він настільки впевнена в собі і самостійна людина, що я можу казати йому все що завгодно - він зробить усе одно по-іншому. І те, що він став президентом, - це приклад того, що я казала - не роби. А він зробив", - розповіла вона.

Нагадаємо, раніше Зеленська розповіла, що два роки президентства не змінили її чоловіка.