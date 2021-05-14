Тупицкому и Касминину приостановили выплату зарплат, - КС
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Выплата заработных плат судьям Конституционного Суда Украины Александру Тупицкому и Александру Касминину временно остановлена.
Об этом сообщили в КСУ в ответ на запрос Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.
"Исполняющий обязанности председателя Конституционного Суда Украины издал распоряжение от 30 апреля 2021 года №34/01 2021-ОД о временном приостановлении Александру Касминину и Александру Тупицкому выплат вознаграждения судьи до решению дел по искам, поданным ими по обжалованию указа президента Украины "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" от 27 марта 2021 №124/2021", – сказано в ответе.
Касминин и Тупицкий получили зарплату последний раз за первую половину апреля, отмечается в ответе.
Напомним, 27 марта Зеленский подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.
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Herman Aksom
@eternalrailway
·16 год
Зеленський про плівки Байдена: "так, я чув. Впевнений, це не останній дзвоник, який побачать українці."
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Почему украинские депутаты-изменники хранили деньги не в офшорах, а банках Лукашенко?А с чего бы это свои сотни миллионов господа-депутаты хранили не в офшорах, как это принято, а банках Лукашенко? В целом, собственно, это понятно. Жулики - они всегда кучкуются, а свой «общак» стараются держать у того, для кого никакие законы не писаны.
Ему, Типицкому, кешем занесут, потом.
кто ответит за 7(семь) лет выплат ублюдкам???
при папередниках такого не было.