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Тупицкому и Касминину приостановили выплату зарплат, - КС

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Тупицкому и Касминину приостановили выплату зарплат, - КС

Выплата заработных плат судьям Конституционного Суда Украины Александру Тупицкому и Александру Касминину временно остановлена.

 Об этом сообщили в КСУ в ответ на запрос Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Исполняющий обязанности председателя Конституционного Суда Украины издал распоряжение от 30 апреля 2021 года №34/01 2021-ОД о временном приостановлении Александру Касминину и Александру Тупицкому выплат вознаграждения судьи до решению дел по искам, поданным ими по обжалованию указа президента Украины "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" от 27 марта 2021 №124/2021", – сказано в ответе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": КС продолжает платить Тупицкому зарплату: в апреле он получил 118 тыс. грн

Касминин и Тупицкий получили зарплату последний раз за первую половину апреля, отмечается в ответе.

Напомним, 27 марта Зеленский подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.
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Топ комментарии
+8
Который месяц уже продолжается это зебильное шоу? Один скоморох на манеже лучше другого. Тупицкий... Медведчук и вся гоп-компания, веселит публику.
Ему, Типицкому, кешем занесут, потом.
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14.05.2021 09:36
+7
а че приостановили? давай и дальше и больше! а донецкие пропадлы с пенсиями- это как???
кто ответит за 7(семь) лет выплат ублюдкам???
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14.05.2021 09:41
+5
Так если этого Тупицкого уволили какого х ему зарплату платят? Цирк
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14.05.2021 09:45
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Herman Aksom

@eternalrailway

·16 год

Зеленський про плівки Байдена: "так, я чув. Впевнений, це не останній дзвоник, який побачать українці."
Про Антоненка: "Я вітаю МВС з розкриттям справи і встановленні винних".
Про Пашинського: "запитайте: він бандит? 100 людей скажуть так".
Про Ермака: "Гипотез не сотворяю".
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14.05.2021 09:34 Ответить
https://charter97.org/ru/news/2021/5/14/422206/
«Долларовую наличку контейнерами поставляли в Беларусь»
Почему украинские депутаты-изменники хранили деньги не в офшорах, а банках Лукашенко?А с чего бы это свои сотни миллионов господа-депутаты хранили не в офшорах, как это принято, а банках Лукашенко? В целом, собственно, это понятно. Жулики - они всегда кучкуются, а свой «общак» стараются держать у того, для кого никакие законы не писаны.



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14.05.2021 09:35 Ответить
Который месяц уже продолжается это зебильное шоу? Один скоморох на манеже лучше другого. Тупицкий... Медведчук и вся гоп-компания, веселит публику.
Ему, Типицкому, кешем занесут, потом.
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14.05.2021 09:36 Ответить
и всю зарплату оптом вернут
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14.05.2021 11:19 Ответить
Внимание! Срочно помогите! Остался без средств к существованию профессионал, патриот - судья Тупицкий. Поддержим его материально.... Кто сколько может... Можно в долларах и евро...
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14.05.2021 09:41 Ответить
Скидывай номер карты для $.
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14.05.2021 09:47 Ответить
а че приостановили? давай и дальше и больше! а донецкие пропадлы с пенсиями- это как???
кто ответит за 7(семь) лет выплат ублюдкам???
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14.05.2021 09:41 Ответить
100%!
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14.05.2021 14:02 Ответить
Тупицкому и Касминину приостановили выплату зарплат, - КС - Цензор.НЕТ 3285
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14.05.2021 09:42 Ответить
Тупицкому и Касминину приостановили выплату зарплат, - КС - Цензор.НЕТ 1265
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14.05.2021 09:44 Ответить
Так если этого Тупицкого уволили какого х ему зарплату платят? Цирк
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14.05.2021 09:45 Ответить
Где же они теперь кормиться будут, правда , есть альтернатива - баланда, но это из области фантастики!
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14.05.2021 09:52 Ответить
Потом через суд отсудит еще и с компенсацией.
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14.05.2021 10:21 Ответить
Так это-же для них, так специально и придумано...
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14.05.2021 18:26 Ответить
От этого они не похудеют.. Для поправления здоровья, подорванного излишествами, их надо лет на 5-7 в тюрьму определить, чисто из чувства гуманизма.
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14.05.2021 14:01 Ответить
ну это такой себе цирк - приостановили, что б потом эти чуваки через суд с государства слупили в два раза больше зарплату
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14.05.2021 15:20 Ответить
они потом отсудят и эту зп еще и компенсацию...и при этом все это время будут загорать в Дубаях...только отстрел
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14.05.2021 16:38 Ответить
Ну да, временно остановлена, ну а потом будут получать в два-три раза больше, ну как обычно получается всегда.
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14.05.2021 18:23 Ответить
вот жеж зрадулище.
при папередниках такого не было.
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14.05.2021 22:20 Ответить
 
 