Тупицькому і Касмініну призупинили виплату зарплат, - КС
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Виплату заробітних плат суддям Конституційного Суду України Олександру Тупицькому та Олександру Касмініну тимчасово зупинено.
Про це повідомили в КСУ у відповідь на запит Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
"Виконувач обов’язків голови Конституційного Суду України видав розпорядження від 30 квітня 2021 року № 34/01 2021-ОД про тимчасове зупинення Касмініну Олександру та Тупицькому Олександру виплат винагороди судді до вирішення справ за позовами, що подані ними щодо оскарження указу президента України "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України" від 27 березня 2021 року №124/2021", – йдеться у відповіді.
Касмінін і Тупицький отримали зарплату востаннє за першу половину квітня, зазначається у відповіді.
Нагадаємо, 27 березня Зеленський підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази Президента 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.
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Herman Aksom
@eternalrailway
·16 год
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Почему украинские депутаты-изменники хранили деньги не в офшорах, а банках Лукашенко?А с чего бы это свои сотни миллионов господа-депутаты хранили не в офшорах, как это принято, а банках Лукашенко? В целом, собственно, это понятно. Жулики - они всегда кучкуются, а свой «общак» стараются держать у того, для кого никакие законы не писаны.
Ему, Типицкому, кешем занесут, потом.
кто ответит за 7(семь) лет выплат ублюдкам???
при папередниках такого не было.