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Тупицькому і Касмініну призупинили виплату зарплат, - КС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Тупицькому і Касмініну призупинили виплату зарплат, - КС

Виплату заробітних плат суддям Конституційного Суду України Олександру Тупицькому та Олександру Касмініну тимчасово зупинено.

Про це повідомили в КСУ у відповідь на запит Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Виконувач обов’язків голови Конституційного Суду України видав розпорядження від 30 квітня 2021 року № 34/01 2021-ОД про тимчасове зупинення Касмініну Олександру та Тупицькому Олександру виплат винагороди судді до вирішення справ за позовами, що подані ними щодо оскарження указу президента України "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України" від 27 березня 2021 року №124/2021", – йдеться у відповіді.

Касмінін і Тупицький отримали зарплату востаннє за першу половину квітня, зазначається у відповіді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тупицький і Касмінін просять Окружний адмінсуд Києва заборонити КС припиняти їхні повноваження суддів

Нагадаємо, 27 березня Зеленський підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази Президента 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Который месяц уже продолжается это зебильное шоу? Один скоморох на манеже лучше другого. Тупицкий... Медведчук и вся гоп-компания, веселит публику.
Ему, Типицкому, кешем занесут, потом.
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14.05.2021 09:36
+7
а че приостановили? давай и дальше и больше! а донецкие пропадлы с пенсиями- это как???
кто ответит за 7(семь) лет выплат ублюдкам???
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14.05.2021 09:41
+5
Так если этого Тупицкого уволили какого х ему зарплату платят? Цирк
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14.05.2021 09:45
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Herman Aksom

@eternalrailway

·16 год

Зеленський про плівки Байдена: "так, я чув. Впевнений, це не останній дзвоник, який побачать українці."
Про Антоненка: "Я вітаю МВС з розкриттям справи і встановленні винних".
Про Пашинського: "запитайте: він бандит? 100 людей скажуть так".
Про Ермака: "Гипотез не сотворяю".
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14.05.2021 09:34 Відповісти
https://charter97.org/ru/news/2021/5/14/422206/
«Долларовую наличку контейнерами поставляли в Беларусь»
Почему украинские депутаты-изменники хранили деньги не в офшорах, а банках Лукашенко?А с чего бы это свои сотни миллионов господа-депутаты хранили не в офшорах, как это принято, а банках Лукашенко? В целом, собственно, это понятно. Жулики - они всегда кучкуются, а свой «общак» стараются держать у того, для кого никакие законы не писаны.



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14.05.2021 09:35 Відповісти
Который месяц уже продолжается это зебильное шоу? Один скоморох на манеже лучше другого. Тупицкий... Медведчук и вся гоп-компания, веселит публику.
Ему, Типицкому, кешем занесут, потом.
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14.05.2021 09:36 Відповісти
и всю зарплату оптом вернут
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14.05.2021 11:19 Відповісти
Внимание! Срочно помогите! Остался без средств к существованию профессионал, патриот - судья Тупицкий. Поддержим его материально.... Кто сколько может... Можно в долларах и евро...
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14.05.2021 09:41 Відповісти
Скидывай номер карты для $.
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14.05.2021 09:47 Відповісти
а че приостановили? давай и дальше и больше! а донецкие пропадлы с пенсиями- это как???
кто ответит за 7(семь) лет выплат ублюдкам???
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14.05.2021 09:41 Відповісти
100%!
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14.05.2021 14:02 Відповісти
Тупицкому и Касминину приостановили выплату зарплат, - КС - Цензор.НЕТ 3285
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14.05.2021 09:42 Відповісти
Тупицкому и Касминину приостановили выплату зарплат, - КС - Цензор.НЕТ 1265
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14.05.2021 09:44 Відповісти
Так если этого Тупицкого уволили какого х ему зарплату платят? Цирк
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14.05.2021 09:45 Відповісти
Где же они теперь кормиться будут, правда , есть альтернатива - баланда, но это из области фантастики!
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14.05.2021 09:52 Відповісти
Потом через суд отсудит еще и с компенсацией.
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14.05.2021 10:21 Відповісти
Так это-же для них, так специально и придумано...
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14.05.2021 18:26 Відповісти
От этого они не похудеют.. Для поправления здоровья, подорванного излишествами, их надо лет на 5-7 в тюрьму определить, чисто из чувства гуманизма.
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14.05.2021 14:01 Відповісти
ну это такой себе цирк - приостановили, что б потом эти чуваки через суд с государства слупили в два раза больше зарплату
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14.05.2021 15:20 Відповісти
они потом отсудят и эту зп еще и компенсацию...и при этом все это время будут загорать в Дубаях...только отстрел
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14.05.2021 16:38 Відповісти
Ну да, временно остановлена, ну а потом будут получать в два-три раза больше, ну как обычно получается всегда.
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14.05.2021 18:23 Відповісти
вот жеж зрадулище.
при папередниках такого не было.
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14.05.2021 22:20 Відповісти
 
 