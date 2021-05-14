Необходимо разработать и утвердить целевую государственную программу реинтеграции зарубежных украинцев, - Креминь

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь убежден, что в ближайшее время Украина должна разработать и утвердить целевую государственную программу реинтеграции зарубежных украинцев.

Об этом он сказал на III Международной конференции для иностранных студентов "Украина и мир: образовательно-культурное пространство", состоявшейся в КНУ имени Т. Шевченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

"Сегодня не менее 20 миллионов граждан украинского происхождения проживают за рубежом. Нам нужно говорить не только о важности сохранения украинского языка за океаном, в Европе, в Австралии, в Африке, в Азии, но и думать о том, каким способом утвердить украинский язык за рубежом, тем самым усилить цементирующий фактор украинских общин. С другой стороны, стоит начать решать проблемы, из-за которых молодежь стремительно выезжать за границу", - отметил уполномоченный.

Креминь отметил, что в последнее время им, как уполномоченным, проведены многочисленные онлайн-встречи с украинскими общинами за рубежом: "Нам удалось наладить сотрудничество с общинами Бразилии, Аргентины, Португалии, Испании, странами Балтии. Мне кажется, что все они в ожидании того, когда наконец Украина сможет на полную раскрыть двери и комплексно отнестись к реинтеграции иностранных украинцев в Украину".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество обращений граждан о нарушении языкового законодательства чиновниками остается стабильно высоким, - Креминь

Омбудсмен также напомнил, что в конце апреля вышел ежегодный отчет уполномоченного в котором, собственно, проанализированы языковые права зарубежных украинцев. Также там обозначена необходимость тесного сотрудничества с Министерством науки и образования Украины, Министерством иностранных дел.

Среди приоритетных рекомендованных позиций отчета:

📍 утверждение Государственной целевой программы сотрудничества с зарубежными украинцами на ближайшие три года;

📍 усиление работы по открытию общеобразовательных школ с украинским языком обучения;

📍 введение курсов по изучению украинского языка для лиц, находящихся в иностранных средах;

📍 обеспечение своевременного информирования представителей украинских общин за рубежом, в частности, школьников, их родителей, о требовании о наличии удостоверения заграничного украинца для претендентов на льготные условия вступления в отечественные высшие учебные заведения;

📍активизация сотрудничества университетов и иностранных государств, где излагаются украиноведческие дисциплины;

📍привлечение иностранной учащейся и студенческой молодежи украинского происхождения к обучению на курсы украиноведения, изучение украинского языка; участие в семинарах, олимпиадах, конкурсах, проводимых в Украине.

Также читайте: Языковой омбудсмен намерен требовать лишать мандатов депутатов, разговаривающих на русском: "Разве такое возможно на 30-м году независимости?"

Отдельно Уполномоченный отметил необходимость интенсификации выдачи удостоверений зарубежным украинцам.

"У нас должна быть разработана и принята целевая государственная программа реинтеграции зарубежных украинцев. Также должен быть учет студентов - зарубежных украинцев, в том числе по регионам, специальностям, образовательным программам, условиям проживания. Искренне надеюсь, что не только количество зарубежных украинцев, но и уровень и качество преподавания на украинском языке в университетах, в том числе для иностранных студентов, будут совершенствоваться ", - отметил Кремень.