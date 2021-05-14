Необходимо разработать и утвердить целевую государственную программу реинтеграции зарубежных украинцев, - Креминь
Новости Цензор.НЕТ Общество
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь убежден, что в ближайшее время Украина должна разработать и утвердить целевую государственную программу реинтеграции зарубежных украинцев.
Об этом он сказал на III Международной конференции для иностранных студентов "Украина и мир: образовательно-культурное пространство", состоявшейся в КНУ имени Т. Шевченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.
"Сегодня не менее 20 миллионов граждан украинского происхождения проживают за рубежом. Нам нужно говорить не только о важности сохранения украинского языка за океаном, в Европе, в Австралии, в Африке, в Азии, но и думать о том, каким способом утвердить украинский язык за рубежом, тем самым усилить цементирующий фактор украинских общин. С другой стороны, стоит начать решать проблемы, из-за которых молодежь стремительно выезжать за границу", - отметил уполномоченный.
Креминь отметил, что в последнее время им, как уполномоченным, проведены многочисленные онлайн-встречи с украинскими общинами за рубежом: "Нам удалось наладить сотрудничество с общинами Бразилии, Аргентины, Португалии, Испании, странами Балтии. Мне кажется, что все они в ожидании того, когда наконец Украина сможет на полную раскрыть двери и комплексно отнестись к реинтеграции иностранных украинцев в Украину".
Омбудсмен также напомнил, что в конце апреля вышел ежегодный отчет уполномоченного в котором, собственно, проанализированы языковые права зарубежных украинцев. Также там обозначена необходимость тесного сотрудничества с Министерством науки и образования Украины, Министерством иностранных дел.
Среди приоритетных рекомендованных позиций отчета:
📍 утверждение Государственной целевой программы сотрудничества с зарубежными украинцами на ближайшие три года;
📍 усиление работы по открытию общеобразовательных школ с украинским языком обучения;
📍 введение курсов по изучению украинского языка для лиц, находящихся в иностранных средах;
📍 обеспечение своевременного информирования представителей украинских общин за рубежом, в частности, школьников, их родителей, о требовании о наличии удостоверения заграничного украинца для претендентов на льготные условия вступления в отечественные высшие учебные заведения;
📍активизация сотрудничества университетов и иностранных государств, где излагаются украиноведческие дисциплины;
📍привлечение иностранной учащейся и студенческой молодежи украинского происхождения к обучению на курсы украиноведения, изучение украинского языка; участие в семинарах, олимпиадах, конкурсах, проводимых в Украине.
Отдельно Уполномоченный отметил необходимость интенсификации выдачи удостоверений зарубежным украинцам.
"У нас должна быть разработана и принята целевая государственная программа реинтеграции зарубежных украинцев. Также должен быть учет студентов - зарубежных украинцев, в том числе по регионам, специальностям, образовательным программам, условиям проживания. Искренне надеюсь, что не только количество зарубежных украинцев, но и уровень и качество преподавания на украинском языке в университетах, в том числе для иностранных студентов, будут совершенствоваться ", - отметил Кремень.
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-- мы к вам, а вы к нам, вместо нас?
Не дождётесь! (с)
*)
...це ж мені без різниці, шо ти в селі Мудачне, **************** району, Жопської області, з німецьким прапором тут майоріш...*)
чи тебе там не переварюють і ти приперлось на український сайт піднімати собі самоповагу?
Не знаю як з телефону смайлика поставити
2 ч. ·
Ермак продолжает захват всех украинских государственных активов.
Месяц назад я писал вам про рейдерство в Национальном Депозитарии Украины (НДУ).
Там тоже, как в Нафтогазе снесли Набсовет НДУ, чтобы назначить нового главу НДУ, вместо литовца Миндаугаса Бакаса. Бакас до того как возглавить наш Нацдепозитарий возглавлял точно такой же Нацдепозитарий в Литве - считается одним из серьезных и опытных специалистов в сфере. Предысторию этого захвата кину вам ссылкой в первом каменте.
Главой Набсовета НДУ был Александр Данилюк (тот который бывший министр финансов).
Недавно некоторые альтернативно одаренные личности заявили, что от рейдерства госпредприятий Ермаком нас могла бы защитить частичная приватизация. Могу вам сказать - Нацдепозитарий Украины создавался как распределенная акционерка. 25% Депозитария у Национальной комиссии по ценным бумагам, 25% у НБУ, 25% Ощаду, 11% пенсионному фонду Нацбанка (не спрашивайте), 10% - Укрэксиму и еще 5 разным другим акционерам.
Помогло? Конечно, блд, нет.
Из Нацкомиссии по ценным бумагам снесли Хромаева, вместо него поставили Руслана Магомедова(фактически ноунейм, марионетка Ермака). Руслану Магомедову поставили задачу сделать подконтрольного Офису главу Нацдепозитария, а Набсовет как раз проводил конкурс на выбор нового главы.
В итоге руками Руслана Магомедова, который управляет всего 25% НДУ снесли Набсовет НДУ. Дальше новый Набсовет, непрозрачный конкурс на главу НДУ и вуаля.
Знакомьтесь.
Алексей Юдин. Новый глава Национального депозитария Украины.
Кто же он?
Был погонщиком весларей в Люксофте, дорос до тимлида и работал в проекте для банка UBS. Потом сделал релокейт на должность Associate Director в собственно лондонский офис банка UBS. Чем там занимался? Копипастну с резюме его последний проект - «побудова репортингу щодо корпоративних подій та адаптація платформи для клієнта що є провайдером ETF».
Когда-то давно Юдин работал в брокерской среде, тоже типа айтишником. До этого менеджером проектов в Инкоме(ггг).
Алексей-то, наверное, специалист и даже думаю неплохой менеджер, но явно не более опытный и не лучше, чем бывший глава такого же депозитария в европейской стране. Тем не менее Бакаса ермаки выкинули и взяли из Лондона чувака фактически без опыта, без авторитета и без опоры. Потому что именно такие ермакам и нужны.
Послушного и контролируемого никого. Ноунейма. Нойнейм Ермак, которого никто не знал пока он не стал главой Офиса Президента, нанял ноунейма Магомедова, а тот ноунейма Юдина. Теперь Ермак может вертеть этими людьми как угодно.
Почему ноунейм.
Таких тимлидов в Люксофте ВАГОНЫ. Должностей Associate Director в банке размером с UBS десятки(меня поправляют что скорее ТЫСЯЧИ), что и видно по уровню проекта, которыми занимался Алексей. Был человек всю жизнь менеджером у менеджеров вел подпроекты субпроектов, а стал главой Нацдепозитария Украины.
То есть ну это даже не близко необходимый уровень. И слишком большой уклон в айтишку, как для такого направления.
Демократична Сокира партия большая - много в ней финансистов и айтишников, я несколько суток поспрашивал некоторых знают ли они Алексея Юдина. Ну вдруг он там известный в среде человек, крутой лидер и смело Ермаку в лицо плюнет.
Никто мне ничего про Алексея не сказал.
При всем моем уважении Алексей такой же представитель ермаковских назначенцев, как и все остальные.
И что бы там не говорили приспособленцы, которые трясутся за свои места - атака на корпоративную реформу это не хозяйственная проблема, и перераспределение долей акций не поможет. И это проблема не законодательная и не нормативная, это ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА.
Зовут эту проблему глава Офиса Президента Зеленского Андрей Ермак.
Попросту говоря: хочу денег.
...при Зеле? -- ...в Новую Зеландию свалю...
И не ищите меня в Вашингтоне! (с)
*)
Программа должна называться: "Вернись живым"
А вообще-то -- ***** копируют -- у него тоже такое было: по возвращению русских на Родину.
...шо-то там -- приехало и свалило обратно больше, чем приехало... -- человек 12 -- 15, на круг...*)
А школы у нас и так уже есть.