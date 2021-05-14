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Необхідно розробити і затвердити цільову державну програму реінтеграції зарубіжних українців, - Кремінь

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Необхідно розробити і затвердити цільову державну програму реінтеграції зарубіжних українців, - Кремінь

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь переконаний, що найближчим часом Україна має розробити і затвердити цільову державну програму реінтеграції зарубіжних українців.

Про це він сказав на III Міжнародній конференції для іноземних студентів "Україна і світ: освітньо-культурний простір", що відбулася в КНУ імені Тараса Шевченка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу омбудсмена.

"Сьогодні не менше 20 мільйонів громадян українського походження мешкають за кордоном. Нам треба говорити не тільки про важливість збереження української мови за океаном, у Європі, в Австралії, в Африці, в Азії, але й думати про те, в якій спосіб утвердити українську мову за кордоном, тим самим посилити цементуючий фактор українських громад. З іншого боку, варто розпочати розв'язувати проблеми, через які молодь продовжує стрімко виїжджати за кордон", - зазначив уповноважений.

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Кремінь Кремінь наголосив на тому, що протягом останнього часу ним, як Уповноваженим, проведені численні онлайн-зустрічі з українськими громадами за кордоном: "Нам вдалося налагодити співпрацю з громадами Бразилії, Аргентини, Португалії, Іспанії, країнами Балтії. Мені здається, що всі вони в очікуванні того, коли нарешті Україна зможе на повну розкрити двері і комплексно поставитися до реінтеграції закордонних українців до України".

Омбудсмен також нагадав, що наприкінці квітня вийшов щорічний звіт Уповноваженого в якому, власне, проаналізовані мовні права закордонних українців. Також там означена необхідність тісної співпраці з Міністерством науки і освіти України, з Міністерством закордонних справ.

Серед пріоритетних рекомендованих позицій звіту:

  • затвердження Державної цільовоої програми співпраці з закордонними українцями на найближчі три роки;
  • посилення роботи щодо відкриття загальноосвітніх шкіл з українською мовою навчання;
  • запровадження курсів з вивчення української мови для осіб, що перебувають в іншомовних середовищах;
  • забезпечення своєчасного інформування представників українських громад за кордоном, зокрема, школярів, їхніх батьків, про вимогу щодо наявності посвідчення закордонного українця для претендентів на пільгові умови вступу до вітчизняних закладів вищої освіти;
  • активізація співпраці університетів та іноземних держав, де викладаються українознавчі дисципліни;
  • залучення іноземної учнівської та студентської молоді українського походження до навчання на курси з українознавства, вивчення української мови; участі в семінарах, олімпіадах, конкурсах, що проводяться в Україні.

Окремо Уповноважений наголосив на необхідності інтенсифікації видачі посвідчень закордонних українців.

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"У нас повинна бути розроблена й прийнята цільова державна програма реінтеграції закордонних українців. Також має бути облік студентів – закордонних українців, в тому числі, за регіонами, спеціальностями, освітніми програмами, умовами проживання. Щиро сподіваюсь, що не тільки кількість закордонних українців, але і рівень та якість викладання українською в університетах, в тому числі для іноземних студентів, будуть вдосконалюватися", - зазначив Кремінь.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
я не хочу интегрироваться в общество, которое голосует за янелоха и шлюх народа
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14.05.2021 13:41
+7
Так, в цей час, коли дякуючи президенту економіка України росте нечуваними темпами, емігранти справді почнуть повертатися з жебрацької Європи та зубожілих США в багату Україну.
Не знаю як з телефону смайлика поставити
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14.05.2021 13:35
+4
Необходимо разработать и утвердить целевую государственную программу реинтеграции зарубежных украинцев, - Креминь - Цензор.НЕТ 86
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14.05.2021 13:37
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программу реинтеграции зарубежных украинцев
-- мы к вам, а вы к нам, вместо нас?

Не дождётесь! (с)

*)
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14.05.2021 13:34 Відповісти
у Креміня спостерігаються проблеми із розумінням термінології з самого початку як він на посаді. Реінтеграція - це повернення. Але закордонні українці в Україну не повертаються. тут потрібен інший термін. Підтримка зв"язків.
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14.05.2021 15:47 Відповісти
Мы этих заробитчан вообще не слухаем... -- пришлые лишние люди...*)
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14.05.2021 16:02 Відповісти
ти ап чем? ти ж тусиш тут на сайті? чого не на якому бургерському?
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14.05.2021 16:10 Відповісти
Es ist dir nicht egal?
...це ж мені без різниці, шо ти в селі Мудачне, **************** району, Жопської області, з німецьким прапором тут майоріш...*)
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14.05.2021 16:21 Відповісти
ти ж дереш дупу за штазілянд, так і насолоджуйся нею повністю, на їхніх сайтах.
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14.05.2021 16:49 Відповісти
ти згоден, раз лайк ставиш, то ферпіс діх любити те, у чому живеш.

чи тебе там не переварюють і ти приперлось на український сайт піднімати собі самоповагу?
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14.05.2021 16:59 Відповісти
как тьі - наброда.
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14.05.2021 17:02 Відповісти
Так, в цей час, коли дякуючи президенту економіка України росте нечуваними темпами, емігранти справді почнуть повертатися з жебрацької Європи та зубожілих США в багату Україну.
Не знаю як з телефону смайлика поставити
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14.05.2021 13:35 Відповісти
Он просто перепутал реанимацию с реинтеграцией...*)
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14.05.2021 13:42 Відповісти
Поки тут буде європейське зімбабве то ви адекватну молодь не утримаєте. Тому тільки системні реформи. Хоча кому я це пишу...
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14.05.2021 13:36 Відповісти
Необходимо разработать и утвердить целевую государственную программу реинтеграции зарубежных украинцев, - Креминь - Цензор.НЕТ 86
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14.05.2021 13:37 Відповісти
Куда в этот дурдом

Необходимо разработать и утвердить целевую государственную программу реинтеграции зарубежных украинцев, - Креминь - Цензор.НЕТ 9552
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14.05.2021 13:39 Відповісти
я не хочу интегрироваться в общество, которое голосует за янелоха и шлюх народа
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14.05.2021 13:41 Відповісти
-- поддержал!
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14.05.2021 13:43 Відповісти
Кремінь ще не розібрався зі значенням слова реінтеграція. Мається на увазі підтримка зв"язків із українською культурою.
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14.05.2021 15:49 Відповісти
Нєнєнє, йдіть нахір!
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14.05.2021 13:42 Відповісти
Не лайся на святе! *)
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14.05.2021 13:43 Відповісти
Це тільки тоді мало б сенс, якби разом з тим випрацьований був механізм позбавлення громадянства колаборантів, сепаратистів і носіїв кацапських паспортів. Без шансу отримати громадянство ними самими (паспорт негромадянина, як в Литві), а дітьми їхніми - через процедуру екзамену Історії України, мови і культури. Можна і під поліграф))
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14.05.2021 13:46 Відповісти
він про інше, він не правильно використовує термін реінтеграція, або просто розтягує його не лише на пасапорт, а як на повернення в українську культуру, можливість її досягти будучі поза Україною. а це поза Україною ох як важко!
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14.05.2021 15:50 Відповісти
Anton Shvets

2 ч. ·

Ермак продолжает захват всех украинских государственных активов.

Месяц назад я писал вам про рейдерство в Национальном Депозитарии Украины (НДУ).

Там тоже, как в Нафтогазе снесли Набсовет НДУ, чтобы назначить нового главу НДУ, вместо литовца Миндаугаса Бакаса. Бакас до того как возглавить наш Нацдепозитарий возглавлял точно такой же Нацдепозитарий в Литве - считается одним из серьезных и опытных специалистов в сфере. Предысторию этого захвата кину вам ссылкой в первом каменте.

Главой Набсовета НДУ был Александр Данилюк (тот который бывший министр финансов).

Недавно некоторые альтернативно одаренные личности заявили, что от рейдерства госпредприятий Ермаком нас могла бы защитить частичная приватизация. Могу вам сказать - Нацдепозитарий Украины создавался как распределенная акционерка. 25% Депозитария у Национальной комиссии по ценным бумагам, 25% у НБУ, 25% Ощаду, 11% пенсионному фонду Нацбанка (не спрашивайте), 10% - Укрэксиму и еще 5 разным другим акционерам.

Помогло? Конечно, блд, нет.

Из Нацкомиссии по ценным бумагам снесли Хромаева, вместо него поставили Руслана Магомедова(фактически ноунейм, марионетка Ермака). Руслану Магомедову поставили задачу сделать подконтрольного Офису главу Нацдепозитария, а Набсовет как раз проводил конкурс на выбор нового главы.

В итоге руками Руслана Магомедова, который управляет всего 25% НДУ снесли Набсовет НДУ. Дальше новый Набсовет, непрозрачный конкурс на главу НДУ и вуаля.

Знакомьтесь.

Алексей Юдин. Новый глава Национального депозитария Украины.

Кто же он?

Был погонщиком весларей в Люксофте, дорос до тимлида и работал в проекте для банка UBS. Потом сделал релокейт на должность Associate Director в собственно лондонский офис банка UBS. Чем там занимался? Копипастну с резюме его последний проект - «побудова репортингу щодо корпоративних подій та адаптація платформи для клієнта що є провайдером ETF».

Когда-то давно Юдин работал в брокерской среде, тоже типа айтишником. До этого менеджером проектов в Инкоме(ггг).

Алексей-то, наверное, специалист и даже думаю неплохой менеджер, но явно не более опытный и не лучше, чем бывший глава такого же депозитария в европейской стране. Тем не менее Бакаса ермаки выкинули и взяли из Лондона чувака фактически без опыта, без авторитета и без опоры. Потому что именно такие ермакам и нужны.

Послушного и контролируемого никого. Ноунейма. Нойнейм Ермак, которого никто не знал пока он не стал главой Офиса Президента, нанял ноунейма Магомедова, а тот ноунейма Юдина. Теперь Ермак может вертеть этими людьми как угодно.

Почему ноунейм.

Таких тимлидов в Люксофте ВАГОНЫ. Должностей Associate Director в банке размером с UBS десятки(меня поправляют что скорее ТЫСЯЧИ), что и видно по уровню проекта, которыми занимался Алексей. Был человек всю жизнь менеджером у менеджеров вел подпроекты субпроектов, а стал главой Нацдепозитария Украины.

То есть ну это даже не близко необходимый уровень. И слишком большой уклон в айтишку, как для такого направления.

Демократична Сокира партия большая - много в ней финансистов и айтишников, я несколько суток поспрашивал некоторых знают ли они Алексея Юдина. Ну вдруг он там известный в среде человек, крутой лидер и смело Ермаку в лицо плюнет.

Никто мне ничего про Алексея не сказал.

При всем моем уважении Алексей такой же представитель ермаковских назначенцев, как и все остальные.

И что бы там не говорили приспособленцы, которые трясутся за свои места - атака на корпоративную реформу это не хозяйственная проблема, и перераспределение долей акций не поможет. И это проблема не законодательная и не нормативная, это ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА.

Зовут эту проблему глава Офиса Президента Зеленского Андрей Ермак.
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14.05.2021 13:47 Відповісти
Необходимо разработать и утвердить целевую государственную программу реинтеграции зарубежных украинцев, - Креминь

Попросту говоря: хочу денег. Необходимо разработать и утвердить целевую государственную программу реинтеграции зарубежных украинцев, - Креминь - Цензор.НЕТ 891
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14.05.2021 13:47 Відповісти
Пива нет и неизвестно! (с)
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14.05.2021 14:15 Відповісти
Скажу греховное: при Порохе, я себе на пенсию квартирку во Львове присматривал...

...при Зеле? -- ...в Новую Зеландию свалю...

И не ищите меня в Вашингтоне! (с)

*)
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14.05.2021 13:50 Відповісти
В новую зеландию тебя не пустят. Ознакомься для начала с их иммиграционным законодательством.
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14.05.2021 14:45 Відповісти
С рукам и ногами заберут! -- как любого немецкого пенсионера -- и с дорогой душой...*)
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14.05.2021 14:58 Відповісти
Это было давно. Сейчас они осознвли что пенсионер привозит с собой не только пенсию но и кучу старческих болячек.
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14.05.2021 15:07 Відповісти
Точно? -- тебе можно верить? -- ну всё! -- остаюсь в Германии -- уговорил...*)
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14.05.2021 15:16 Відповісти
Необхідно розробити і затвердити цільову державну програму реінтеграції зарубіжних українців, - Кремінь - Цензор.НЕТ 665
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14.05.2021 13:50 Відповісти
Необходимо разработать и утвердить целевую государственную программу реинтеграции зарубежных украинцев, - Креминь
Программа должна называться: "Вернись живым"

А вообще-то -- ***** копируют -- у него тоже такое было: по возвращению русских на Родину.
...шо-то там -- приехало и свалило обратно больше, чем приехало... -- человек 12 -- 15, на круг...*)
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14.05.2021 14:08 Відповісти
утвердить программу/ Зеленский призвал всех украинцев планеты в Украину. Он готов предоставить гражданство Украины всем этническим украинцам. 20 мая 2019/ По призыву Зеленского вернулись из Израиля заробитчане Коломойский, Портнов, Боголюбов , их обслуга. Как только будет утверждена программа так сразу ломанутся в Украину миллионы украинцев и не украинцев. Строить светлое будущее правящей Украиной мафии Коломойского.
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14.05.2021 14:23 Відповісти
Видать так хорошо жили что так далеко забежали. Так вы их и там достаньте и пощекочите им нервы. Я думаю они вас, все как один, пошлют наХ на чисто УкриЇнській мові.
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14.05.2021 14:30 Відповісти
Для начала откройте бесплатное интернет вещание телеканалов на украинском за рубеж. И не одного государственного, а всех коммерческих.
А школы у нас и так уже есть.
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14.05.2021 14:43 Відповісти
А зарубежные украинцы хотят, чтобы их реинтегрировали?
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14.05.2021 14:52 Відповісти
а накуя ця реінтеграція?
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14.05.2021 14:54 Відповісти
 
 