Необхідно розробити і затвердити цільову державну програму реінтеграції зарубіжних українців, - Кремінь
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Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь переконаний, що найближчим часом Україна має розробити і затвердити цільову державну програму реінтеграції зарубіжних українців.
Про це він сказав на III Міжнародній конференції для іноземних студентів "Україна і світ: освітньо-культурний простір", що відбулася в КНУ імені Тараса Шевченка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу омбудсмена.
"Сьогодні не менше 20 мільйонів громадян українського походження мешкають за кордоном. Нам треба говорити не тільки про важливість збереження української мови за океаном, у Європі, в Австралії, в Африці, в Азії, але й думати про те, в якій спосіб утвердити українську мову за кордоном, тим самим посилити цементуючий фактор українських громад. З іншого боку, варто розпочати розв'язувати проблеми, через які молодь продовжує стрімко виїжджати за кордон", - зазначив уповноважений.
Кремінь Кремінь наголосив на тому, що протягом останнього часу ним, як Уповноваженим, проведені численні онлайн-зустрічі з українськими громадами за кордоном: "Нам вдалося налагодити співпрацю з громадами Бразилії, Аргентини, Португалії, Іспанії, країнами Балтії. Мені здається, що всі вони в очікуванні того, коли нарешті Україна зможе на повну розкрити двері і комплексно поставитися до реінтеграції закордонних українців до України".
Омбудсмен також нагадав, що наприкінці квітня вийшов щорічний звіт Уповноваженого в якому, власне, проаналізовані мовні права закордонних українців. Також там означена необхідність тісної співпраці з Міністерством науки і освіти України, з Міністерством закордонних справ.
Серед пріоритетних рекомендованих позицій звіту:
- затвердження Державної цільовоої програми співпраці з закордонними українцями на найближчі три роки;
- посилення роботи щодо відкриття загальноосвітніх шкіл з українською мовою навчання;
- запровадження курсів з вивчення української мови для осіб, що перебувають в іншомовних середовищах;
- забезпечення своєчасного інформування представників українських громад за кордоном, зокрема, школярів, їхніх батьків, про вимогу щодо наявності посвідчення закордонного українця для претендентів на пільгові умови вступу до вітчизняних закладів вищої освіти;
- активізація співпраці університетів та іноземних держав, де викладаються українознавчі дисципліни;
- залучення іноземної учнівської та студентської молоді українського походження до навчання на курси з українознавства, вивчення української мови; участі в семінарах, олімпіадах, конкурсах, що проводяться в Україні.
Окремо Уповноважений наголосив на необхідності інтенсифікації видачі посвідчень закордонних українців.
"У нас повинна бути розроблена й прийнята цільова державна програма реінтеграції закордонних українців. Також має бути облік студентів – закордонних українців, в тому числі, за регіонами, спеціальностями, освітніми програмами, умовами проживання. Щиро сподіваюсь, що не тільки кількість закордонних українців, але і рівень та якість викладання українською в університетах, в тому числі для іноземних студентів, будуть вдосконалюватися", - зазначив Кремінь.
Будь ласка, зачекайте...
-- мы к вам, а вы к нам, вместо нас?
Не дождётесь! (с)
*)
...це ж мені без різниці, шо ти в селі Мудачне, **************** району, Жопської області, з німецьким прапором тут майоріш...*)
чи тебе там не переварюють і ти приперлось на український сайт піднімати собі самоповагу?
Не знаю як з телефону смайлика поставити
2 ч. ·
Ермак продолжает захват всех украинских государственных активов.
Месяц назад я писал вам про рейдерство в Национальном Депозитарии Украины (НДУ).
Там тоже, как в Нафтогазе снесли Набсовет НДУ, чтобы назначить нового главу НДУ, вместо литовца Миндаугаса Бакаса. Бакас до того как возглавить наш Нацдепозитарий возглавлял точно такой же Нацдепозитарий в Литве - считается одним из серьезных и опытных специалистов в сфере. Предысторию этого захвата кину вам ссылкой в первом каменте.
Главой Набсовета НДУ был Александр Данилюк (тот который бывший министр финансов).
Недавно некоторые альтернативно одаренные личности заявили, что от рейдерства госпредприятий Ермаком нас могла бы защитить частичная приватизация. Могу вам сказать - Нацдепозитарий Украины создавался как распределенная акционерка. 25% Депозитария у Национальной комиссии по ценным бумагам, 25% у НБУ, 25% Ощаду, 11% пенсионному фонду Нацбанка (не спрашивайте), 10% - Укрэксиму и еще 5 разным другим акционерам.
Помогло? Конечно, блд, нет.
Из Нацкомиссии по ценным бумагам снесли Хромаева, вместо него поставили Руслана Магомедова(фактически ноунейм, марионетка Ермака). Руслану Магомедову поставили задачу сделать подконтрольного Офису главу Нацдепозитария, а Набсовет как раз проводил конкурс на выбор нового главы.
В итоге руками Руслана Магомедова, который управляет всего 25% НДУ снесли Набсовет НДУ. Дальше новый Набсовет, непрозрачный конкурс на главу НДУ и вуаля.
Знакомьтесь.
Алексей Юдин. Новый глава Национального депозитария Украины.
Кто же он?
Был погонщиком весларей в Люксофте, дорос до тимлида и работал в проекте для банка UBS. Потом сделал релокейт на должность Associate Director в собственно лондонский офис банка UBS. Чем там занимался? Копипастну с резюме его последний проект - «побудова репортингу щодо корпоративних подій та адаптація платформи для клієнта що є провайдером ETF».
Когда-то давно Юдин работал в брокерской среде, тоже типа айтишником. До этого менеджером проектов в Инкоме(ггг).
Алексей-то, наверное, специалист и даже думаю неплохой менеджер, но явно не более опытный и не лучше, чем бывший глава такого же депозитария в европейской стране. Тем не менее Бакаса ермаки выкинули и взяли из Лондона чувака фактически без опыта, без авторитета и без опоры. Потому что именно такие ермакам и нужны.
Послушного и контролируемого никого. Ноунейма. Нойнейм Ермак, которого никто не знал пока он не стал главой Офиса Президента, нанял ноунейма Магомедова, а тот ноунейма Юдина. Теперь Ермак может вертеть этими людьми как угодно.
Почему ноунейм.
Таких тимлидов в Люксофте ВАГОНЫ. Должностей Associate Director в банке размером с UBS десятки(меня поправляют что скорее ТЫСЯЧИ), что и видно по уровню проекта, которыми занимался Алексей. Был человек всю жизнь менеджером у менеджеров вел подпроекты субпроектов, а стал главой Нацдепозитария Украины.
То есть ну это даже не близко необходимый уровень. И слишком большой уклон в айтишку, как для такого направления.
Демократична Сокира партия большая - много в ней финансистов и айтишников, я несколько суток поспрашивал некоторых знают ли они Алексея Юдина. Ну вдруг он там известный в среде человек, крутой лидер и смело Ермаку в лицо плюнет.
Никто мне ничего про Алексея не сказал.
При всем моем уважении Алексей такой же представитель ермаковских назначенцев, как и все остальные.
И что бы там не говорили приспособленцы, которые трясутся за свои места - атака на корпоративную реформу это не хозяйственная проблема, и перераспределение долей акций не поможет. И это проблема не законодательная и не нормативная, это ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА.
Зовут эту проблему глава Офиса Президента Зеленского Андрей Ермак.
Попросту говоря: хочу денег.
...при Зеле? -- ...в Новую Зеландию свалю...
И не ищите меня в Вашингтоне! (с)
*)
Программа должна называться: "Вернись живым"
А вообще-то -- ***** копируют -- у него тоже такое было: по возвращению русских на Родину.
...шо-то там -- приехало и свалило обратно больше, чем приехало... -- человек 12 -- 15, на круг...*)
А школы у нас и так уже есть.