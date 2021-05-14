Необхідно розробити і затвердити цільову державну програму реінтеграції зарубіжних українців, - Кремінь

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь переконаний, що найближчим часом Україна має розробити і затвердити цільову державну програму реінтеграції зарубіжних українців.

Про це він сказав на III Міжнародній конференції для іноземних студентів "Україна і світ: освітньо-культурний простір", що відбулася в КНУ імені Тараса Шевченка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу омбудсмена.

"Сьогодні не менше 20 мільйонів громадян українського походження мешкають за кордоном. Нам треба говорити не тільки про важливість збереження української мови за океаном, у Європі, в Австралії, в Африці, в Азії, але й думати про те, в якій спосіб утвердити українську мову за кордоном, тим самим посилити цементуючий фактор українських громад. З іншого боку, варто розпочати розв'язувати проблеми, через які молодь продовжує стрімко виїжджати за кордон", - зазначив уповноважений.

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Кремінь Кремінь наголосив на тому, що протягом останнього часу ним, як Уповноваженим, проведені численні онлайн-зустрічі з українськими громадами за кордоном: "Нам вдалося налагодити співпрацю з громадами Бразилії, Аргентини, Португалії, Іспанії, країнами Балтії. Мені здається, що всі вони в очікуванні того, коли нарешті Україна зможе на повну розкрити двері і комплексно поставитися до реінтеграції закордонних українців до України".

Омбудсмен також нагадав, що наприкінці квітня вийшов щорічний звіт Уповноваженого в якому, власне, проаналізовані мовні права закордонних українців. Також там означена необхідність тісної співпраці з Міністерством науки і освіти України, з Міністерством закордонних справ.

Серед пріоритетних рекомендованих позицій звіту:

затвердження Державної цільовоої програми співпраці з закордонними українцями на найближчі три роки;

посилення роботи щодо відкриття загальноосвітніх шкіл з українською мовою навчання;

запровадження курсів з вивчення української мови для осіб, що перебувають в іншомовних середовищах;

забезпечення своєчасного інформування представників українських громад за кордоном, зокрема, школярів, їхніх батьків, про вимогу щодо наявності посвідчення закордонного українця для претендентів на пільгові умови вступу до вітчизняних закладів вищої освіти;

активізація співпраці університетів та іноземних держав, де викладаються українознавчі дисципліни;

залучення іноземної учнівської та студентської молоді українського походження до навчання на курси з українознавства, вивчення української мови; участі в семінарах, олімпіадах, конкурсах, що проводяться в Україні.

Окремо Уповноважений наголосив на необхідності інтенсифікації видачі посвідчень закордонних українців.

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"У нас повинна бути розроблена й прийнята цільова державна програма реінтеграції закордонних українців. Також має бути облік студентів – закордонних українців, в тому числі, за регіонами, спеціальностями, освітніми програмами, умовами проживання. Щиро сподіваюсь, що не тільки кількість закордонних українців, але і рівень та якість викладання українською в університетах, в тому числі для іноземних студентів, будуть вдосконалюватися", - зазначив Кремінь.