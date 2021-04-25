Количество обращений граждан о нарушении языкового законодательства чиновниками остается стабильно высоким, - Креминь

На сегодняшний день стабильно высоким остается количество обращений граждан о нарушении языкового законодательства должностным лицами органов государственной власти и местного самоуправления.

Об этом Уполномоченный по вопросам защиты государственного языка Тарас Креминь сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Досадно констатировать, что в 2021 году, на 30-м году независимости, стабильно высоким остается количество обращений граждан о нарушении языкового законодательства должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления", - отметил Креминь.

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Он подчеркнул, что это практически десятая часть от всего количества жалоб. "Недопустимо, когда в условиях войны на востоке страны некоторые чиновники игнорируют государственный язык и подыгрывают агрессору", - добавил языковой омбудсмен.

Он также напомнил, что сегодня памятный день в новейшей истории Украины - 25 апреля 2019 был принят исторический Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

"Несмотря на ожесточенную дискуссию, множество поправок и огромное давление со стороны пророссийских сил, 278 парламентариев отдали свои голоса за документ, принятия которого годами ждали миллионы украинцев. Роль языкового закона сложно переоценить. Ведь он регулирует использование украинского языка как единственного государственного во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины, как это определено в главном документе страны - Конституции.

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В частности, закон обеспечивает приоритетность украинского языка в государственном управлении, образовании, науке, культуре, сфере обслуживания и тому подобное. Наконец украинский язык, как одна из основ нашей безопасности и независимости, защищен на законодательном уровне. И это нельзя не заметить - украинского действительно становится больше и на улице, и в сфере обслуживания, и в теле- и радиоэфирах. Несмотря на многочисленные атаки на языковой закон, неоднократные попытки его отменить или осуществить ревизию отдельных норм, длительное саботаж по его выполнению, закон действует и имеет поддержку подавляющего большинства общества", - отметил Креминь.

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