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Количество обращений граждан о нарушении языкового законодательства чиновниками остается стабильно высоким, - Креминь

Количество обращений граждан о нарушении языкового законодательства чиновниками остается стабильно высоким, - Креминь

На сегодняшний день стабильно высоким остается количество обращений граждан о нарушении языкового законодательства должностным лицами органов государственной власти и местного самоуправления.

Об этом Уполномоченный по вопросам защиты государственного языка Тарас Креминь сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Досадно констатировать, что в 2021 году, на 30-м году независимости, стабильно высоким остается количество обращений граждан о нарушении языкового законодательства должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления", - отметил Креминь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Восток Украины является намного более украиноязычным, чем, например, юг", - Креминь

Он подчеркнул, что это практически десятая часть от всего количества жалоб. "Недопустимо, когда в условиях войны на востоке страны некоторые чиновники игнорируют государственный язык и подыгрывают агрессору", - добавил языковой омбудсмен.

Он также напомнил, что сегодня памятный день в новейшей истории Украины - 25 апреля 2019 был принят исторический Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

"Несмотря на ожесточенную дискуссию, множество поправок и огромное давление со стороны пророссийских сил, 278 парламентариев отдали свои голоса за документ, принятия которого годами ждали миллионы украинцев. Роль языкового закона сложно переоценить. Ведь он регулирует использование украинского языка как единственного государственного во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины, как это определено в главном документе страны - Конституции.

Также читайте: Языковой омбудсмен намерен требовать лишать мандатов депутатов, разговаривающих на русском: "Разве такое возможно на 30-м году независимости?"

В частности, закон обеспечивает приоритетность украинского языка в государственном управлении, образовании, науке, культуре, сфере обслуживания и тому подобное. Наконец украинский язык, как одна из основ нашей безопасности и независимости, защищен на законодательном уровне. И это нельзя не заметить - украинского действительно становится больше и на улице, и в сфере обслуживания, и в теле- и радиоэфирах. Несмотря на многочисленные атаки на языковой закон, неоднократные попытки его отменить или осуществить ревизию отдельных норм, длительное саботаж по его выполнению, закон действует и имеет поддержку подавляющего большинства общества", - отметил Креминь.

Также читайте: Ткаченко о штрафах за нарушение "языкового закона": Давайте вначале штрафовать чиновников, а потом перейдем к работникам кафе

украинский язык (1196) чиновник (1561) Креминь Тарас (136)


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Топ комментарии
+6
ну так приймайте міри...аж до звільнення...
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25.04.2021 11:34 Ответить
+5
Захотят остаться , выучат украинский.
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25.04.2021 11:45 Ответить
+3
Кремінь вже запропонував забирати мандати, бо окрім закону вони порушують присягу.
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25.04.2021 11:59 Ответить
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ну так приймайте міри...аж до звільнення...
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25.04.2021 11:34 Ответить
И на освободившиеся места поставить Вас
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25.04.2021 11:39 Ответить
Захотят остаться , выучат украинский.
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25.04.2021 11:45 Ответить
Кремінь вже запропонував забирати мандати, бо окрім закону вони порушують присягу.
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25.04.2021 11:59 Ответить
а разве можно платить агрессору за газ и электроэнергию?
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25.04.2021 14:30 Ответить
Замітив по нашій місцевості, де раніше в основному на російській, багато людей з бажанням розмовляють з продавцями українською, я б сказав показово хизуючись. Пора вже флешмоб організувати.
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25.04.2021 11:42 Ответить
хай пантують, з часом забудуть про панти і не замітять, як говоритимуть.
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25.04.2021 12:00 Ответить
Я б не сказав, до це понти зі злобою, напроти позитивно з бажанням.
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25.04.2021 12:09 Ответить
ти розберися у своїй голові: ти сам написав, "показово хизуються" - це на русскам "пантьі". якщо тобі дико, що люди намагаються і роблять помилки граматичні і фонетичні, то це ж зовсім інше діло. у "показово хизуватися" негативна конотація, немає у ньому "позитивно з бажанням"
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25.04.2021 12:17 Ответить
Негатив, я бачу до себе в твоїх словах, а тих, кого я бачив казали це з позитивом. Не перекручуй.
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25.04.2021 15:01 Ответить
ЗЕбільних тварин не цікавить зубожіння населення, не цікавлять законні підстави для продовження цих антиконституційних ігор в коронабісся, повністю влаштовують антиконституційні прагнення розпродати українську землю... Єдине, що їх хвилює, це порушення мовного законодавства... Як вже дістало це зворушливе піклування євреїв про добробут і здоров"я українців.
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25.04.2021 11:43 Ответить
Тут, так би мовити, бажаючи щось змінити не виплиснути немовля. Зорозуміло, що у коррупціонерів при владі є бажання використати українську мову, як в Росії російську для зомбування та маніпуляції, щоб за мовною проблемою приховати свої злочини.
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25.04.2021 11:53 Ответить
Дивіться https://www.youtube.com/channel/UC_InCQcH7nUroOedZ1PBLSA Володимира Вітковського в ютуб усім кому цікава тема відродження української мови і українства як такого
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25.04.2021 11:44 Ответить
Закони не для владних посад. (с. Татаров)
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25.04.2021 11:45 Ответить
На Авакова жалуются?
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25.04.2021 11:59 Ответить
немає таких даних. це якщо хтось, хто написав на нього, напише у себе у фейсбуці чи ще десь. розкриє карти. а так назви магазинів і установ не афішують. місцевих бикувалтників видно, бо про них місцеві активісти пишуть.
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25.04.2021 12:06 Ответить
Коррупцию органы не хотят видеть, а вот слова того же выродка чиновника не спрятать
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25.04.2021 12:18 Ответить
Роздайте українцям зброю.
Тоді усі "порушення" зникнуть.
Навіть криміногенна напруга спаде.

Втім, у такій ситуації силовики втратять доходи з кришування всякого лайна...
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25.04.2021 12:18 Ответить
В українській мові нема аналога російському cлову "мнение". Що мисль, що мнєніє українською - думка. Уявляєте собі російською порошенківське Думай! - Мні!...і взагалі, яким же це треба бути конченим, що електричне коло назвати елєктрічєскай цепью!...в уявленні російськомовного бидла коло є ланцюгом!...і дньом і ночью кот учьоний (науковець) всьо ходіт по цепі кругом...не говоріть російською - ідіотами станете.
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25.04.2021 12:18 Ответить
Зробіть хоч якісь зусилля щоб чиновники в ОДА та міськрадах говорили українською мовою!
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25.04.2021 12:20 Ответить
Виконуючий обов'язки голови Харківської міської ради секретар міськради Терехов веде засідання виключно російською мовою, а якщо він читає який-небудь текст українською мовою, то це просто жах. Як може очолювати міську раду така людина, яка не спромоглась вивчити українську мову і не виконую тим самим мовний закон. Тобто, ми вимагаєио виконання закону від тих, хто обслуговує українців в супермаркетах, в банках і інших закладах, а влада сама не виконує мовний закон. То куди телефонувати в такому разі?
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25.04.2021 12:43 Ответить
В Європейський суд з прав людини.
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25.04.2021 13:21 Ответить
 
 