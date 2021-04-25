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Кількість звернень громадян про порушення мовного законодавства чиновниками залишається стабільно високою, - Кремінь

Кількість звернень громадян про порушення мовного законодавства чиновниками залишається стабільно високою, - Кремінь

Наразі стабільно високою залишається кількість звернень громадян про порушення мовного законодавства посадовцями органів державної влади та місцевого самоврядування.

Про це уповноважений Верховної Ради з питань захисту державної мови Тарас Кремінь повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Прикро констатувати, що у 2021 році, на 30-му році незалежності, стабільно високою залишається кількість звернень громадян щодо порушення мовного законодавства посадовими особами органів державної влади та місцевого самоврядування", - зазначив Кремінь.

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Він підкреслив, що це практично десята частина від усієї кількості скарг. "Неприпустимо, коли в умовах війни на сході країни деякі посадовці ігнорують державну мову та підігрують агресорові", - додав мовний омбудсмен.

Він також нагадав, що сьогодні пам'ятний день у новітній історії України. 25 квітня 2019 року було ухвалено історичний Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

"Попри запеклу дискусію, безліч поправок та шалений тиск із боку проросійських сил 278 парламентарів віддали свої голоси за документ, прийняття якого роками чекали мільйони українців. Роль мовного закону складно переоцінити. Адже він регулює використання української мови як єдиної державної в усіх сферах суспільного життя на всій території України, як це визначено у головному документі країни - Конституції.

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Зокрема, закон забезпечує пріоритетність української мови у державному управлінні, освіті, науці, культурі, сфері обслуговування тощо. Нарешті українська мова як одна з основ нашої безпеки і незалежності захищена на законодавчому рівні. І це не можна не помітити - української насправді стає більше і на вулиці, і у сфері обслуговування, і у теле- та радіоефірах. Попри численні атаки на мовний закон, неодноразові спроби його скасувати чи здійснити ревізію окремих норм, тривалий саботаж щодо його виконання закон діє і має підтримку переважної більшості суспільства", - зазначив Кремінь.

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Автор: 

українська мова (840) чиновник (804) Кремінь Тарас (156)


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Топ коментарі
+6
ну так приймайте міри...аж до звільнення...
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25.04.2021 11:34 Відповісти
+5
Захотят остаться , выучат украинский.
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25.04.2021 11:45 Відповісти
+3
Кремінь вже запропонував забирати мандати, бо окрім закону вони порушують присягу.
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25.04.2021 11:59 Відповісти
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ну так приймайте міри...аж до звільнення...
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25.04.2021 11:34 Відповісти
И на освободившиеся места поставить Вас
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25.04.2021 11:39 Відповісти
Захотят остаться , выучат украинский.
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25.04.2021 11:45 Відповісти
Кремінь вже запропонував забирати мандати, бо окрім закону вони порушують присягу.
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25.04.2021 11:59 Відповісти
а разве можно платить агрессору за газ и электроэнергию?
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25.04.2021 14:30 Відповісти
Замітив по нашій місцевості, де раніше в основному на російській, багато людей з бажанням розмовляють з продавцями українською, я б сказав показово хизуючись. Пора вже флешмоб організувати.
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25.04.2021 11:42 Відповісти
хай пантують, з часом забудуть про панти і не замітять, як говоритимуть.
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25.04.2021 12:00 Відповісти
Я б не сказав, до це понти зі злобою, напроти позитивно з бажанням.
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25.04.2021 12:09 Відповісти
ти розберися у своїй голові: ти сам написав, "показово хизуються" - це на русскам "пантьі". якщо тобі дико, що люди намагаються і роблять помилки граматичні і фонетичні, то це ж зовсім інше діло. у "показово хизуватися" негативна конотація, немає у ньому "позитивно з бажанням"
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25.04.2021 12:17 Відповісти
Негатив, я бачу до себе в твоїх словах, а тих, кого я бачив казали це з позитивом. Не перекручуй.
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25.04.2021 15:01 Відповісти
ЗЕбільних тварин не цікавить зубожіння населення, не цікавлять законні підстави для продовження цих антиконституційних ігор в коронабісся, повністю влаштовують антиконституційні прагнення розпродати українську землю... Єдине, що їх хвилює, це порушення мовного законодавства... Як вже дістало це зворушливе піклування євреїв про добробут і здоров"я українців.
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25.04.2021 11:43 Відповісти
Тут, так би мовити, бажаючи щось змінити не виплиснути немовля. Зорозуміло, що у коррупціонерів при владі є бажання використати українську мову, як в Росії російську для зомбування та маніпуляції, щоб за мовною проблемою приховати свої злочини.
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25.04.2021 11:53 Відповісти
Дивіться https://www.youtube.com/channel/UC_InCQcH7nUroOedZ1PBLSA Володимира Вітковського в ютуб усім кому цікава тема відродження української мови і українства як такого
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25.04.2021 11:44 Відповісти
Закони не для владних посад. (с. Татаров)
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25.04.2021 11:45 Відповісти
На Авакова жалуются?
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25.04.2021 11:59 Відповісти
немає таких даних. це якщо хтось, хто написав на нього, напише у себе у фейсбуці чи ще десь. розкриє карти. а так назви магазинів і установ не афішують. місцевих бикувалтників видно, бо про них місцеві активісти пишуть.
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25.04.2021 12:06 Відповісти
Коррупцию органы не хотят видеть, а вот слова того же выродка чиновника не спрятать
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25.04.2021 12:18 Відповісти
Роздайте українцям зброю.
Тоді усі "порушення" зникнуть.
Навіть криміногенна напруга спаде.

Втім, у такій ситуації силовики втратять доходи з кришування всякого лайна...
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25.04.2021 12:18 Відповісти
В українській мові нема аналога російському cлову "мнение". Що мисль, що мнєніє українською - думка. Уявляєте собі російською порошенківське Думай! - Мні!...і взагалі, яким же це треба бути конченим, що електричне коло назвати елєктрічєскай цепью!...в уявленні російськомовного бидла коло є ланцюгом!...і дньом і ночью кот учьоний (науковець) всьо ходіт по цепі кругом...не говоріть російською - ідіотами станете.
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25.04.2021 12:18 Відповісти
Зробіть хоч якісь зусилля щоб чиновники в ОДА та міськрадах говорили українською мовою!
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25.04.2021 12:20 Відповісти
Виконуючий обов'язки голови Харківської міської ради секретар міськради Терехов веде засідання виключно російською мовою, а якщо він читає який-небудь текст українською мовою, то це просто жах. Як може очолювати міську раду така людина, яка не спромоглась вивчити українську мову і не виконую тим самим мовний закон. Тобто, ми вимагаєио виконання закону від тих, хто обслуговує українців в супермаркетах, в банках і інших закладах, а влада сама не виконує мовний закон. То куди телефонувати в такому разі?
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25.04.2021 12:43 Відповісти
В Європейський суд з прав людини.
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25.04.2021 13:21 Відповісти
 
 