Кількість звернень громадян про порушення мовного законодавства чиновниками залишається стабільно високою, - Кремінь

Наразі стабільно високою залишається кількість звернень громадян про порушення мовного законодавства посадовцями органів державної влади та місцевого самоврядування.

Про це уповноважений Верховної Ради з питань захисту державної мови Тарас Кремінь повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Прикро констатувати, що у 2021 році, на 30-му році незалежності, стабільно високою залишається кількість звернень громадян щодо порушення мовного законодавства посадовими особами органів державної влади та місцевого самоврядування", - зазначив Кремінь.

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Він підкреслив, що це практично десята частина від усієї кількості скарг. "Неприпустимо, коли в умовах війни на сході країни деякі посадовці ігнорують державну мову та підігрують агресорові", - додав мовний омбудсмен.

Він також нагадав, що сьогодні пам'ятний день у новітній історії України. 25 квітня 2019 року було ухвалено історичний Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

"Попри запеклу дискусію, безліч поправок та шалений тиск із боку проросійських сил 278 парламентарів віддали свої голоси за документ, прийняття якого роками чекали мільйони українців. Роль мовного закону складно переоцінити. Адже він регулює використання української мови як єдиної державної в усіх сферах суспільного життя на всій території України, як це визначено у головному документі країни - Конституції.

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Зокрема, закон забезпечує пріоритетність української мови у державному управлінні, освіті, науці, культурі, сфері обслуговування тощо. Нарешті українська мова як одна з основ нашої безпеки і незалежності захищена на законодавчому рівні. І це не можна не помітити - української насправді стає більше і на вулиці, і у сфері обслуговування, і у теле- та радіоефірах. Попри численні атаки на мовний закон, неодноразові спроби його скасувати чи здійснити ревізію окремих норм, тривалий саботаж щодо його виконання закон діє і має підтримку переважної більшості суспільства", - зазначив Кремінь.

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