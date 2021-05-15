"Важно подвести черту под определенными достижениями", - у Зеленского готовят "широкую пресс-конференцию" к двум годам президентства
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Офисе президента планируют провести широкую пресс-конференцию Владимира Зеленского по результатам двух лет пребывания в должности.
Об этом сообщил советник руководителя ОП Михаил Подоляк в ответ на запрос Украинской правды, передает Цензор.НЕТ.
"Обсуждаются возможные форматы широкой пресс-конференции, дата и место ее проведения. Потому что это важно - подвести черту под определенными достижениями за это время и отметить направления на следующий год. Пресс-конференция будет. Хотя все же сохраняются определенные карантинные ограничения, что должно быть учтено".
"Мы обсуждаем ближайший период для пресс-конференции, но будет это до 20 мая или после зависит от графика президента Украины".
Подоляк также добавил, что позиция власти в целом представлена в СМИ, но "ключевую роль в этом играет непосредственное общение главы государства в различных форматах с журналистами".
Напомним, 20 мая 2020 года ровно через год после инаугурации президент Владимир Зеленский провел пресс-конференцию для журналистов.
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Якщо три роки назад за 500 гривень можна було, при поході в продмаг купити продуктів на сім'ю із трьох чоловік, то сьогодні і на одного за 500 не купиш!
Дякуємо Зелебенським, інфляція наяву!
заработайте )))
Саме ти привело зкацапленого віслюка-малоросса до влади.
не бреши. всi тут пам'ятають, як ти тут розпиналось за вicлюка з гiвно-кварталу.
Они не просрали, они разворовали . Разворовали, растянули, ну а то, что было достигнуто так ненавистным (по непонятной для психиатрии причине без детального осмотра пациента и консилиума) им папиредником, просрали.
Це все, що потрібно знати про реформи від зедебільної влади.
Видно он Крым, Донбасс уже освободил....и всех террористов и коррупционеров пересадил.
А Украина уже вступила в ЕС и НАТО и Украинский народ зажил багато.
Ну тогда можно и порадоваться такими яркими достижениями ЗЕбила капитулянта.
А теперь почему-то не смеются
ну там еще ЗОЖ,
Земля плоская и мкс в бассейне..........
и таких вокруг Миллионы!!!
куда я попал...
А теперь почему-то не смеются
Ты Вова не увиливай, подведи черту перед теми достижениями, которые обещал!
Про це повідомляє Державна служба статистики України (Держстат).