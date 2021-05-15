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Новости Политика Украины
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Зеленский (10027) пресс-конференция (141) Офис Президента (1325)

"Важно подвести черту под определенными достижениями", - у Зеленского готовят "широкую пресс-конференцию" к двум годам президентства

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

"Важно подвести черту под определенными достижениями", - у Зеленского готовят "широкую пресс-конференцию" к двум годам президентства

В Офисе президента планируют провести широкую пресс-конференцию Владимира Зеленского по результатам двух лет пребывания в должности.

Об этом сообщил советник руководителя ОП Михаил Подоляк в ответ на запрос Украинской правды, передает Цензор.НЕТ.

"Обсуждаются возможные форматы широкой пресс-конференции, дата и место ее проведения. Потому что это важно - подвести черту под определенными достижениями за это время и отметить направления на следующий год. Пресс-конференция будет. Хотя все же сохраняются определенные карантинные ограничения, что должно быть учтено".

Смотрите на Цензор.НЕТ: Рік президентства Зеленського: пресконференція глави держави. ВIДЕО

"Мы обсуждаем ближайший период для пресс-конференции, но будет это до 20 мая или после зависит от графика президента Украины".

Подоляк также добавил, что позиция власти в целом представлена ​​в СМИ, но "ключевую роль в этом играет непосредственное общение главы государства в различных форматах с журналистами".

Также читайте: За мужа мне не бывает стыдно, а за президента вообще никогда. Кто называет его "клоуном" - оскорбляет целую профессию, - Елена Зеленская

Напомним, 20 мая 2020 года ровно через год после инаугурации президент Владимир Зеленский провел пресс-конференцию для журналистов.

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Топ комментарии
+43
Да, это было бы интересно, если бы Порох задал Зюзе те же вопросы , которые задавал ему Зюзик на стадионе.
Интересно было бы услышать ответы

И пусть приходит наконец с результатом анализа на наркотики, которых он сам и добивался. Пора бы уже и предоставить результат!
Народ ждет!
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15.05.2021 15:07
+36
Було би чудово.
В присутності військових. Щоб навішали піаністу лєщєй.
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15.05.2021 15:02
+31
"Важно подвести черту под определенными достижениями", - у Зеленского готовят "широкую пресс-конференцию" к двум годам президентства - Цензор.НЕТ 8798
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15.05.2021 15:10
Комментировать
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Страница 2 из 2
Ну перемоги і покращення наяву!
Якщо три роки назад за 500 гривень можна було, при поході в продмаг купити продуктів на сім'ю із трьох чоловік, то сьогодні і на одного за 500 не купиш!
Дякуємо Зелебенським, інфляція наяву!
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15.05.2021 16:16 Ответить
Будущий суд обязательно поведет статью под определенными достижениями Зе-команды!
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15.05.2021 16:21 Ответить
"Важливо підвести риску під певними здобутками", - у Зеленського готують "широку пресконференцію" до двох років президентства - Цензор.НЕТ 4367
заработайте )))
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15.05.2021 16:53 Ответить
"Важливо підвести риску під певними здобутками", - у Зеленського готують "широку пресконференцію" до двох років президентства - Цензор.НЕТ 4407
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15.05.2021 16:53 Ответить
Найперше досягнення - просрали все, що тільки могли і не могли "Важливо підвести риску під певними здобутками", - у Зеленського готують "широку пресконференцію" до двох років президентства - Цензор.НЕТ 2006
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15.05.2021 17:00 Ответить
вОнятко, шмаркля - це твій вибір.

Саме ти привело зкацапленого віслюка-малоросса до влади.
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15.05.2021 17:30 Ответить
Я за вашого Мародера не голосував. І свість, як ви, не продавав.
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15.05.2021 21:30 Ответить
ти не голосував за вiслюка-мародера?! невже?
не бреши. всi тут пам'ятають, як ти тут розпиналось за вicлюка з гiвно-кварталу.
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15.05.2021 21:36 Ответить
У 2019му віслюк ще не був мародером. Мародером тоді був інший.
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16.05.2021 07:24 Ответить
... совість...
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16.05.2021 07:22 Ответить
ПРОТЕСТУЮ!
Они не просрали, они разворовали . Разворовали, растянули, ну а то, что было достигнуто так ненавистным (по непонятной для психиатрии причине без детального осмотра пациента и консилиума) им папиредником, просрали.
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15.05.2021 18:38 Ответить
Протест приймається. Зєлю геть. Дострокові.
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15.05.2021 21:31 Ответить
Два года прошло,а выроку липецкому фабриканту мы все ещё ожидаем.
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15.05.2021 17:02 Ответить
Дурні обіцяного сто років ждуть. Набирайся терпіння, зебіл
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15.05.2021 17:10 Ответить
Выроку за что?
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16.05.2021 10:42 Ответить
???????????????????????????????????????????????????????????"Важливо підвести риску під певними здобутками", - у Зеленського готують "широку пресконференцію" до двох років президентства - Цензор.НЕТ 7008
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15.05.2021 17:41 Ответить
Які досягненняч!!! Збільшили статки олігархи, спад економіки і ріст цін на товари і послуги?
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15.05.2021 18:07 Ответить
"(существующий) калейдоскоп и хаос должен прикрыть главную проблему - никаких структурных реформ Зеленский за два года не провёл и проводить не собирается" - Бутусов

Це все, що потрібно знати про реформи від зедебільної влади.
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15.05.2021 18:38 Ответить
"Важливо підвести риску під певними здобутками", - у Зеленського готують "широку пресконференцію" до двох років президентства - Цензор.НЕТ 7446
Видно он Крым, Донбасс уже освободил....и всех террористов и коррупционеров пересадил.
А Украина уже вступила в ЕС и НАТО и Украинский народ зажил багато.
Ну тогда можно и порадоваться такими яркими достижениями ЗЕбила капитулянта.
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15.05.2021 18:58 Ответить
+
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16.05.2021 08:34 Ответить
Он изначально был пародией на президента, но лохи 73%-ные не разглядели или просто захотели сделать цирк из страны.
А теперь почему-то не смеются
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16.05.2021 10:45 Ответить
Тю, ось чому Медведчуком заколотили, а це звітуватись про 2 роки потрібно
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15.05.2021 19:17 Ответить
Какие могут быть достижения у афериста нанятого Коломойским ?Цель стать президентом достигнута ,а насчёт достижений договора не было.
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15.05.2021 21:25 Ответить
++++
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16.05.2021 08:35 Ответить
только что говорил со своим Другом..Зелебобы поклонник до мозга костей, стало жить еще намного лучшее чем при Парашено! и т.д ..просто капец...
ну там еще ЗОЖ,
Земля плоская и мкс в бассейне.......... "Важливо підвести риску під певними здобутками", - у Зеленського готують "широку пресконференцію" до двох років президентства - Цензор.НЕТ 8128
и таких вокруг Миллионы!!!
куда я попал...
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15.05.2021 21:37 Ответить
"Важливо підвести риску під певними здобутками", - у Зеленського готують "широку пресконференцію" до двох років президентства - Цензор.НЕТ 2823
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16.05.2021 01:02 Ответить
Головне надути якомого більшу кількість бульбашок із логотипом Зе.
"Важливо підвести риску під певними здобутками", - у Зеленського готують "широку пресконференцію" до двох років президентства - Цензор.НЕТ 4161
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15.05.2021 21:49 Ответить
"Важливо підвести риску під певними здобутками", - у Зеленського готують "широку пресконференцію" до двох років президентства - Цензор.НЕТ 8480
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16.05.2021 01:01 Ответить
"Важливо підвести риску під певними здобутками", - у Зеленського готують "широку пресконференцію" до двох років президентства - Цензор.НЕТ 2423
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16.05.2021 01:13 Ответить
Он изначально был пародией на президента, но лохи 73%-ные не разглядели или просто захотели сделать цирк из страны.
А теперь почему-то не смеются
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16.05.2021 10:48 Ответить
"Важно подвести черту под определенными достижениями"
Ты Вова не увиливай, подведи черту перед теми достижениями, которые обещал!
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16.05.2021 10:49 Ответить
Від'ємне сальдо зовнішньоторговельн ого балансу України в першому кварталі 2021 року склало 1049,3 млн доларів. Це в чотири рази більше, ніж у першому кварталі 2020 року - 246,6 млн доларів.

Про це повідомляє Державна служба статистики України (Держстат).
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16.05.2021 10:53 Ответить
"Важливо підвести риску під певними здобутками", - у Зеленського готують "широку пресконференцію" до двох років президентства - Цензор.НЕТ 5949
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16.05.2021 13:09 Ответить
Три главных достижения Зеленского - делайте ставки, господа!
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16.05.2021 13:52 Ответить
Конюх
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16.05.2021 14:18 Ответить
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