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Минобразования обнародовало алгоритм процесса вакцинации педагогов

Новости Цензор.НЕТ Общество

Минобразования обнародовало алгоритм процесса вакцинации педагогов

Согласно Дорожной карте по внедрению вакцины от острой респираторной болезни COVID-19 работники сферы образования является приоритетной группой защиты.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Минобразования, педагогов, привлеченных к проведению внешнего независимого оценивания (ВНО) в 2021 году, по их желанию, прививают вакциной CoronaVac против COVID-19 производства Sinovac Biotech с 14 апреля.

Работников образования, привлеченных к проведению ВНО, вакцинируют организовано мобильными бригадами по иммунизации. Список желающих вакцинироваться формирует руководитель учебного заведения и передает его в департаменты здравоохранения областных, Киевской городской государственных администраций. Они, в свою очередь, обобщают списки и передают их региональным координаторам по вакцинации для дальнейшего планирования выезда мобильной бригады. За планирование графика выездов мобильных бригад отвечают региональные координаторы по вакцинации. Они сообщают руководителям учебных заведений дату и время приезда мобильной бригады.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцинация работников образования препаратом Pfizer может начаться с 24 мая, - Ляшко

Вакцинация других работников сферы образования начнется после получения регионами новой партии вакцины Comirnaty от компании Pfizer-BioNTech. Вакцина Comirnaty от компании Pfizer-BioNTech предназначена для этой группы приоритетной иммунизации от COVID-19 по решению оперативного штаба Минздрава по противодействию вакциноуправляемым инфекциям. Украина ожидает вакцину Comirnaty от компании Pfizer-BioNTech в рамках глобальной инициативы COVAX в ближайшее время.

Алгоритм записи работников сферы образования на вакцинацию от COVID-19:

1. Работники учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования обращаются к руководителям учебных заведений.
2. Руководители учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного образования формируют и направляют списки в органы управления образованием местных советов. Органы управления образованием местных советов предоставляют списки департаментам (управлениям) образования и науки областных, Киевской городской государственных администраций.
3. Руководители учреждений профессионального (профессионально-технического) и профессионального предвысшего образования направляют списки департаментам (управлениям) образования и науки областных, Киевской городской государственных администраций.
4. Департаменты (управления) образования и науки областных, Киевской городской государственных администраций предоставляют списки учебных заведений департаментам здравоохранения областных, Киевской городской государственных администраций.
5. Руководители высших учебных заведений направляют списки департаментам здравоохранения областных, Киевской городской государственных администраций.
6. Региональные координаторы по вакцинации уведомляют руководителей учебных заведений, которые подали списки, о дате и времени, когда мобильная бригада приедет в учебное заведение для вакцинации коллектива.
7. Уточненные списки руководители предоставляют до первого приезда мобильной бригады в заведение образования.

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После первого приезда мобильной бригады любые изменения в списках согласовываются с региональными координаторами по вакцинации в индивидуальном порядке.

Подробная информация об особенностях вакцинальной кампании, типы вакцин и ответы на вопросы - на vaccination.covid19.gov.ua или по телефону контакт-центра 0 800 60 20 19.

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по их желанию.. вот и прекрасно
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16.05.2021 12:21 Ответить
Знаем мы это "по желанию"..

Минобразования обнародовало алгоритм процесса вакцинации педагогов - Цензор.НЕТ 7398 Минобразования обнародовало алгоритм процесса вакцинации педагогов - Цензор.НЕТ 3408
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16.05.2021 12:26 Ответить
За 4000 штуки баксів могли б і в індивідульному алгоритмі вакцинутися, бо разом же ...
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16.05.2021 12:31 Ответить
Теперішній рівень Міносвіти світи, підтверджений новспеченим кандидатом наук Ківой цілком дозволяє міністерству розробляти алгоритм вакцинування педагогів! Во! 👍🤡
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16.05.2021 12:38 Ответить
АЛГОРИТМ ОТ ЗЕ
Міносвіти оприлюднило алгоритм процесу вакцинації педагогів - Цензор.НЕТ 6742
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16.05.2021 13:05 Ответить
Школа закінчується,а. молодих учителів які ідуть на канікули .зараз будуть вакцинувати. Замість вакцинувати приорітетну групу пінсіонерів 65+, взамін їм обіцяють 4-у хвилю епідемії. нестачу кисню і ліжкомість і збільшення смертності від мутації кронвірусу. Чому вакцинувти будуть не згідно національного плану? По плану вакцинація вчителів вересень - жовтень. МОЗ хоче показати бурну вакцинацію. а уряд підвищити рейтинг? В яких країнах Європи єсть таке ставлення до літніх людей? Мабуть в Україні зацікавлені в більшій смертності пенсіонерів, так тільки можна зрозуміти їхні рішення.
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16.05.2021 18:37 Ответить
 
 