РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
53950 посетителей онлайн
Новости За рубежом
2403 34
Израиль (568) Палестина (36) Сектор Газа (41) Совбез ООН (258)

Сегодня Совбез ООН проведет срочное заседание из-за обострения ситуации в Израиле

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Сегодня Совбез ООН проведет срочное заседание из-за обострения ситуации в Израиле

Совет Безопасности ООН в воскресенье, 16 мая, проведет срочное заседание из-за обострения конфликта между Израилем и палестинскими группировками из Сектора Газа. Ожидается, что заседание начнется во второй половине дня.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом пишет израильское издание Haaretz.

Так, начало обсуждения обострения конфликта между Израилем и ХАМАС, сопровождаемого обстрелами как с территории Израиля, так и территории Сектора Газа, запланировано на 17:00 по киевскому времени.

На заседании Совбеза ООН планируют выступить министры иностранных дел Египта и Иордании, а также представитель Палестины и посол Израиля Гилад Эрдан.

Напомним, ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за действия против Израиля.

Глава политбюро ХАМАСА Исмаил Хания возложил всю ответственность за происходящее в регионе на Израиль. Также в израильских городах Лоде и Иерусалиме наблюдаются массовые беспорядки. В Лоде ввели чрезвычайное положение.

Также читайте: Армия Израиля начала наземную операцию в Секторе Газа

Вечером 12 мая президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Они обсудили обострение конфликта с ХАМАС в секторе Газа. Джо Байден выразил надежду, что вскоре этот конфликт будет завершен.

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+18
Сегодня Совбез ООН проведет срочное заседание из-за обострения ситуации в Израиле - Цензор.НЕТ 5434
показать весь комментарий
16.05.2021 12:26
+10
Совбез оон должен выразить озабоченность и обязать иСраиль перестать стрелять в ответ, чтобы не провоцировать бармалеев продолжать обстрелы
показать весь комментарий
16.05.2021 12:28
+8
Ізраїлю пофігу ваші засідання, він робить те що повинен робити. На відміну від нас.
показать весь комментарий
16.05.2021 12:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сегодня Совбез ООН проведет срочное заседание из-за обострения ситуации в Израиле - Цензор.НЕТ 5434
показать весь комментарий
16.05.2021 12:26 Ответить
і я про це...
показать весь комментарий
16.05.2021 12:28 Ответить
Самое неприятно то, что, если еще по обычным ракетам можно сказать, что ХАМАС откопал его в шахтах, то про Корнет, которым убили солдата так сказать нельзя. Он однозначно российского производства. А наш МИД молчит. Как так и надо. Это же не митинг в Украине 1 января.
показать весь комментарий
16.05.2021 12:44 Ответить
Я всегда был в шоке, когда видел поддержку Пукина у репатриантов из паРашки....их же детей будут убивать или убивают оружием, которое поставил боевикам Пукин, но они его любят...жесть...
показать весь комментарий
16.05.2021 12:48 Ответить
_Они либо наглухо ипанутые, либо зомби. Либо стокгольмский синдром. Полагаю для каждого сторонника путлера в Израиле характерно что-то одно из перечисленного.
показать весь комментарий
16.05.2021 13:14 Ответить
https://www.maariv.co.il/news/military/Article-840587?fbclid=IwAR2AxSLS5AORuQQI4Vq9x2m58nm-2Re2YKjUEVPSLt5BWvBFFZqBlULeE4s
показать весь комментарий
16.05.2021 12:53 Ответить
толку від вас ....- Ізраєль сам "загасить" терористичний кацапо-ХАМАС"....
показать весь комментарий
16.05.2021 12:27 Ответить
Совбез оон должен выразить озабоченность и обязать иСраиль перестать стрелять в ответ, чтобы не провоцировать бармалеев продолжать обстрелы
показать весь комментарий
16.05.2021 12:28 Ответить
Ізраїлю пофігу ваші засідання, він робить те що повинен робити. На відміну від нас.
показать весь комментарий
16.05.2021 12:28 Ответить
"Срочноє" - то такий сарказм?
показать весь комментарий
16.05.2021 12:33 Ответить
Да всем насрать на эту секту
показать весь комментарий
16.05.2021 12:34 Ответить
Кто-то знает, чувак из слуг народа - куницкий, тот который с израильским паспортом, уже мобилизировался в цахал защищать свою родину?
показать весь комментарий
16.05.2021 12:36 Ответить
йому ніколи, воно капусту рубає в раді
показать весь комментарий
16.05.2021 13:11 Ответить
Сегодня Совбез ООН проведет срочное заседание из-за обострения ситуации в Израиле - Цензор.НЕТ 6320
показать весь комментарий
16.05.2021 12:38 Ответить
Ізраїлю ,врешті,варто остаточно придушити цю брудну клоаку і взяти під повний контроль всю Палестину! А ООН "іде лісом"! І буде мир!
показать весь комментарий
16.05.2021 12:42 Ответить
И что это импотенская шарашка может решить, кроме распила "гуманитарки" и потирания штанов международных чинуш!?
показать весь комментарий
16.05.2021 12:42 Ответить
Недурно ездил к Путину Бибочка - на него три дела уже в прокуратуре, так шо если дело пахнет керосином.... поднеси спичку, но в другом месте, а я подсоблю, сказал Путин и с омерзением швырнул колорадскую ленточку прочь.
показать весь комментарий
16.05.2021 12:43 Ответить
С Израилем шутки заканчиваются пльохо для любого барана,ВКЛЮЧАЯ МАВЗОЛЛЕЙНОГО ИДИОТА... Сегодня Совбез ООН проведет срочное заседание из-за обострения ситуации в Израиле - Цензор.НЕТ 1411
показать весь комментарий
16.05.2021 12:45 Ответить
Это не обострение ситуации В ИЗРАИЛЕ, это преднамеренная атака ХАМАС контролирующая власть в секторе Газа ( части Палестинской автономии, Палестинского государства.. кому как, которая не подчиняется правительству Палестины расположенному на Западном берегу Иордана. Т.е. это чистой воды террористический полуанклав, из которого по сегодняшним данным по Израилю выпущено 2800 ракет и обстрелы продолжаются. По сути это уже даже не терроризм, это по сути не объявленная война. Израиль использует свои вооруженные силы по отражению агрессии и нанесению противнику ( включая и его территорию) максимального урона. Права на защиту, оборону, и ответ на атаку ни кто ни у кого не отнимал. Израиль в своем праве. ( они ушли в свое время из сектора Газа и Зап. Берега Иордана по факту предоставив независимость Палестине, но тем оказалось этого мала и они стремятся к уничтожению Израиля полностью. У Израиля нет вариантов для компромисса.
показать весь комментарий
16.05.2021 12:45 Ответить
Цитата: "Даже в настоящее время ни Израиль, ни ХАМАС не знают масштабов нанесенного ущерба и число жертв среди террористов. Однако, по оценкам военной разведки, очень много - от нескольких сотен до тысячи (!) - боевиков нашли свою смерть в песках под Газой благодаря хорошо спланированной военной хитрости ЦАХАЛ и успешно осуществленному плану сотрудничества ВВС и наземных войск..."

Сегодня Совбез ООН проведет срочное заседание из-за обострения ситуации в Израиле - Цензор.НЕТ 4449Уловка ЦАХАЛа: Или как Израиль уничтожил и похоронил террористов Газы без единого боя.

Ночью ЦАХАЛ выдвинул силы (танки, артиллерию, и даже ВМС) к границе с сектором Газы и выпустил сообщение для иностранных СМИ: «Солдаты пехоты начинают входить в Газу и атаковать сектор Газа».

Но кроме этого сообщения, за этими словами ничего не стояло. Это была просто "утка"

Эти сообщения пресс-секретаря ЦАХАЛа не были ошибкой, это была стратегия:

• Этой фейковой новостью Израиль побудил террористов Хамас рвануть в атаку в сторону граница под подземными туннелями "метро" (о которых мы писали ранее)

• И вот в этот самый момент 160 боевых самолетов и 450 сброшенных бомб, атака ВМС и ВВС ЦАХАЛа, танков и артилерии, просто похоронили террористов не вступая с ними в бой.

Этой уловкой Армия Обороны Израиля, создала смертельную ловушку для Хамаса и Исламского Джихада, которым был причинен огромный ущерб, размеры которого до сих пор неясны.
показать весь комментарий
16.05.2021 12:54 Ответить
Параша как всегда наложит вето. Сегодня Совбез ООН проведет срочное заседание из-за обострения ситуации в Израиле - Цензор.НЕТ 852
показать весь комментарий
16.05.2021 12:45 Ответить
что-то пейсатые из соседнего подъезда не сильно торопятся спасать Родину...
показать весь комментарий
16.05.2021 12:48 Ответить
Сегодня Совбез ООН проведет срочное заседание из-за обострения ситуации в Израиле - Цензор.НЕТ 2673 Сегодня Совбез ООН проведет срочное заседание из-за обострения ситуации в Израиле - Цензор.НЕТ 775 Сегодня Совбез ООН проведет срочное заседание из-за обострения ситуации в Израиле - Цензор.НЕТ 9239Шариковы типа всигда готов...СкреПОНОСный Мавзолей...
показать весь комментарий
16.05.2021 12:48 Ответить
Ізраїль , ну не будь бякою. Це ж всього-навсього якихось смєртоубійствєнних 2000 ракєт.
Он Україні баки забили ж , всьо ж нормально. Ну ''іловайськ'' мальоха вийшов , ну ''дебальцево'' , ну живуть же люди , тю.
показать весь комментарий
16.05.2021 12:50 Ответить
В 1948 році було прийнято рішення ООН про створення двох держав Ізраїлю та Палестини. І доки палестинці не отримають обіцяної держави буде тривати ця війна. Але москалі і тут своє свиняче рило вперли.
показать весь комментарий
16.05.2021 12:51 Ответить
Я крайне обеспокоен обеспокоенностью ООН.
показать весь комментарий
16.05.2021 12:53 Ответить
Та я вас умоляю, к чему эти мансы и церемонии. Отпишитесь в твинтовомтвитере и на фасегобуке за вашу озабоченнность из дому и вы таки не плохо сэкономите на бензине добираясь в ото здание ООН. Тем более московиты сделали нехорошо какашками с карасиновыми трубами у США, но они, как при Чубчике, и это схавали за варенье.
показать весь комментарий
16.05.2021 12:59 Ответить
осудят русских свиней за снабжение террористов ракетами ?
показать весь комментарий
16.05.2021 13:12 Ответить
ООН самое бесхребетное,лживое и лицемерное сборище абсолютно бездарных и никчемных мошенников и аферистов дерибянащих налогоплательщиков.
а озабоченность политикой израиля самая продолжительная озабоченность длинною в 74 года !
показать весь комментарий
16.05.2021 13:28 Ответить
Как говорит Виталий Портников,...кожен дурень у Світі отримає від Господа свою "пошану" Сьогодні Радбез ООН проведе термінове засідання через загострення ситуації в Ізраїлі - Цензор.НЕТ 5104 та нагороду... Сьогодні Радбез ООН проведе термінове засідання через загострення ситуації в Ізраїлі - Цензор.НЕТ 9171
показать весь комментарий
16.05.2021 13:32 Ответить
О как! А в Украине семь лет война, и ООН ничего не предпринимает!
показать весь комментарий
16.05.2021 14:39 Ответить
Словами Голды Меер , Мы хотим жить , а арабы хотят нас всех убить , в этой ситуации мало вариантов для компромисса Сьогодні Радбез ООН проведе термінове засідання через загострення ситуації в Ізраїлі - Цензор.НЕТ 685 У меня всегда был вопрос к арабам , почему до 1900 года им Иерусалим и нафиг был не нужен , территория современного Израиля , это место ссылки в Османской империи , население на тот момент примерно 160- 200 тыс человек из них 80% это евреи , почему в те времена Иерусалим не считался у них святыней , как сейчас , типа Мекки . Там где сейчас современный Израиль , возле моря были болота с малярией и каморами , а дальше пустыня , нефти нет , воды нет . Стали переселяться европейские евреи , появилась вода , осушили болота , начали заходить большие деньги и вот тут арабам понадобилось все , вспомнили за святыни , что бы постоянно доить Израиль Сьогодні Радбез ООН проведе термінове засідання через загострення ситуації в Ізраїлі - Цензор.НЕТ 7235
показать весь комментарий
16.05.2021 16:21 Ответить
 
 