Сегодня Совбез ООН проведет срочное заседание из-за обострения ситуации в Израиле

Совет Безопасности ООН в воскресенье, 16 мая, проведет срочное заседание из-за обострения конфликта между Израилем и палестинскими группировками из Сектора Газа. Ожидается, что заседание начнется во второй половине дня.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом пишет израильское издание Haaretz.

Так, начало обсуждения обострения конфликта между Израилем и ХАМАС, сопровождаемого обстрелами как с территории Израиля, так и территории Сектора Газа, запланировано на 17:00 по киевскому времени.

На заседании Совбеза ООН планируют выступить министры иностранных дел Египта и Иордании, а также представитель Палестины и посол Израиля Гилад Эрдан.

Напомним, ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за действия против Израиля.

Глава политбюро ХАМАСА Исмаил Хания возложил всю ответственность за происходящее в регионе на Израиль. Также в израильских городах Лоде и Иерусалиме наблюдаются массовые беспорядки. В Лоде ввели чрезвычайное положение.

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Вечером 12 мая президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Они обсудили обострение конфликта с ХАМАС в секторе Газа. Джо Байден выразил надежду, что вскоре этот конфликт будет завершен.