Сегодня Совбез ООН проведет срочное заседание из-за обострения ситуации в Израиле
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Совет Безопасности ООН в воскресенье, 16 мая, проведет срочное заседание из-за обострения конфликта между Израилем и палестинскими группировками из Сектора Газа. Ожидается, что заседание начнется во второй половине дня.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом пишет израильское издание Haaretz.
Так, начало обсуждения обострения конфликта между Израилем и ХАМАС, сопровождаемого обстрелами как с территории Израиля, так и территории Сектора Газа, запланировано на 17:00 по киевскому времени.
На заседании Совбеза ООН планируют выступить министры иностранных дел Египта и Иордании, а также представитель Палестины и посол Израиля Гилад Эрдан.
Напомним, ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за действия против Израиля.
Глава политбюро ХАМАСА Исмаил Хания возложил всю ответственность за происходящее в регионе на Израиль. Также в израильских городах Лоде и Иерусалиме наблюдаются массовые беспорядки. В Лоде ввели чрезвычайное положение.
Вечером 12 мая президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Они обсудили обострение конфликта с ХАМАС в секторе Газа. Джо Байден выразил надежду, что вскоре этот конфликт будет завершен.
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Уловка ЦАХАЛа: Или как Израиль уничтожил и похоронил террористов Газы без единого боя.
Ночью ЦАХАЛ выдвинул силы (танки, артиллерию, и даже ВМС) к границе с сектором Газы и выпустил сообщение для иностранных СМИ: «Солдаты пехоты начинают входить в Газу и атаковать сектор Газа».
Но кроме этого сообщения, за этими словами ничего не стояло. Это была просто "утка"
Эти сообщения пресс-секретаря ЦАХАЛа не были ошибкой, это была стратегия:
• Этой фейковой новостью Израиль побудил террористов Хамас рвануть в атаку в сторону граница под подземными туннелями "метро" (о которых мы писали ранее)
• И вот в этот самый момент 160 боевых самолетов и 450 сброшенных бомб, атака ВМС и ВВС ЦАХАЛа, танков и артилерии, просто похоронили террористов не вступая с ними в бой.
Этой уловкой Армия Обороны Израиля, создала смертельную ловушку для Хамаса и Исламского Джихада, которым был причинен огромный ущерб, размеры которого до сих пор неясны.
Он Україні баки забили ж , всьо ж нормально. Ну ''іловайськ'' мальоха вийшов , ну ''дебальцево'' , ну живуть же люди , тю.
а озабоченность политикой израиля самая продолжительная озабоченность длинною в 74 года !