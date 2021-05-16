УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
66147 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
2403 34
Ізраїль (450) Палестина (25) Сектор Гази (38) Радбез ООН (216)

Сьогодні Радбез ООН проведе термінове засідання через загострення ситуації в Ізраїлі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Сьогодні Радбез ООН проведе термінове засідання через загострення ситуації в Ізраїлі

Рада Безпеки ООН у неділю, 16 травня, проведе термінове засідання через загострення конфлікту між Ізраїлем і палестинськими угрупованнями з Сектора Гази. Очікується, що засідання почнеться в другій половині дня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це пише ізраїльське видання Haaretz.

Так, початок обговорення загострення конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС, що супроводжується обстрілами як з території Ізраїлю, так і території Сектору Гази, заплановано на 17:00 за київським часом.

На засіданні Радбезу ООН планують виступити міністри закордонних справ Єгипту та Йорданії, а також представник Палестини та посол Ізраїлю Гілад Ердан.

Також дивіться: Результати точних ударів ВПС Ізраїлю по об'єктах підземної інфраструктури ХАМАС у Секторі Гази. ВІДЕО+ФОТО

Як повідомлялося, армія Ізраїлю почала наземну операцію в Секторі Гази.

Нагадаємо, ракетні удари між Ізраїлем і Сектором Гази тривають з 10 травня.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що палестинські угруповання ХАМАС та "Ісламський джихад" заплатять високу ціну за дії проти Ізраїлю.

Глава політбюро ХАМАС Ісмаїл Ханія поклав всю відповідальність за те, що відбувається в регіоні, на Ізраїль. Також в ізраїльських містах Лоді та Єрусалимі спостерігаються масові заворушення. У Лоді запровадили надзвичайний стан.

Увечері 12 травня президент США Джо Байден провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху. Вони обговорили загострення конфлікту з ХАМАСом у Секторі Гази. Джо Байден висловив сподівання, що незабаром цей конфлікт буде завершений.

Одна з ракет, випущених терористичним угрупуванням ХАМАС по території Ізраїлю, пробила систему захисту "Залізний купол".

Влада Ізраїлю повідомила про загибель 16 членів збройного підрозділу ХАМАС у результаті обстрілу Сектору Гази. За даними органів охорони здоров'я Палестини, з моменту початку ескалації конфлікту в Газі було вбито щонайменше 56 осіб. В Ізраїлі, за даними влади, загинули шестеро людей.

Арабська меншина становить приблизно 21% ізраїльських громадян - переважно це люди, які жили в країні ще до створення держави Ізраїль у 1948 році і залишилися у своїх містах.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+18
Сегодня Совбез ООН проведет срочное заседание из-за обострения ситуации в Израиле - Цензор.НЕТ 5434
показати весь коментар
16.05.2021 12:26
+10
Совбез оон должен выразить озабоченность и обязать иСраиль перестать стрелять в ответ, чтобы не провоцировать бармалеев продолжать обстрелы
показати весь коментар
16.05.2021 12:28
+8
Ізраїлю пофігу ваші засідання, він робить те що повинен робити. На відміну від нас.
показати весь коментар
16.05.2021 12:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сегодня Совбез ООН проведет срочное заседание из-за обострения ситуации в Израиле - Цензор.НЕТ 5434
показати весь коментар
16.05.2021 12:26 Відповісти
і я про це...
показати весь коментар
16.05.2021 12:28 Відповісти
Самое неприятно то, что, если еще по обычным ракетам можно сказать, что ХАМАС откопал его в шахтах, то про Корнет, которым убили солдата так сказать нельзя. Он однозначно российского производства. А наш МИД молчит. Как так и надо. Это же не митинг в Украине 1 января.
показати весь коментар
16.05.2021 12:44 Відповісти
Я всегда был в шоке, когда видел поддержку Пукина у репатриантов из паРашки....их же детей будут убивать или убивают оружием, которое поставил боевикам Пукин, но они его любят...жесть...
показати весь коментар
16.05.2021 12:48 Відповісти
_Они либо наглухо ипанутые, либо зомби. Либо стокгольмский синдром. Полагаю для каждого сторонника путлера в Израиле характерно что-то одно из перечисленного.
показати весь коментар
16.05.2021 13:14 Відповісти
https://www.maariv.co.il/news/military/Article-840587?fbclid=IwAR2AxSLS5AORuQQI4Vq9x2m58nm-2Re2YKjUEVPSLt5BWvBFFZqBlULeE4s
показати весь коментар
16.05.2021 12:53 Відповісти
толку від вас ....- Ізраєль сам "загасить" терористичний кацапо-ХАМАС"....
показати весь коментар
16.05.2021 12:27 Відповісти
Совбез оон должен выразить озабоченность и обязать иСраиль перестать стрелять в ответ, чтобы не провоцировать бармалеев продолжать обстрелы
показати весь коментар
16.05.2021 12:28 Відповісти
Ізраїлю пофігу ваші засідання, він робить те що повинен робити. На відміну від нас.
показати весь коментар
16.05.2021 12:28 Відповісти
"Срочноє" - то такий сарказм?
показати весь коментар
16.05.2021 12:33 Відповісти
Да всем насрать на эту секту
показати весь коментар
16.05.2021 12:34 Відповісти
Кто-то знает, чувак из слуг народа - куницкий, тот который с израильским паспортом, уже мобилизировался в цахал защищать свою родину?
показати весь коментар
16.05.2021 12:36 Відповісти
йому ніколи, воно капусту рубає в раді
показати весь коментар
16.05.2021 13:11 Відповісти
Сегодня Совбез ООН проведет срочное заседание из-за обострения ситуации в Израиле - Цензор.НЕТ 6320
показати весь коментар
16.05.2021 12:38 Відповісти
Ізраїлю ,врешті,варто остаточно придушити цю брудну клоаку і взяти під повний контроль всю Палестину! А ООН "іде лісом"! І буде мир!
показати весь коментар
16.05.2021 12:42 Відповісти
И что это импотенская шарашка может решить, кроме распила "гуманитарки" и потирания штанов международных чинуш!?
показати весь коментар
16.05.2021 12:42 Відповісти
Недурно ездил к Путину Бибочка - на него три дела уже в прокуратуре, так шо если дело пахнет керосином.... поднеси спичку, но в другом месте, а я подсоблю, сказал Путин и с омерзением швырнул колорадскую ленточку прочь.
показати весь коментар
16.05.2021 12:43 Відповісти
С Израилем шутки заканчиваются пльохо для любого барана,ВКЛЮЧАЯ МАВЗОЛЛЕЙНОГО ИДИОТА... Сегодня Совбез ООН проведет срочное заседание из-за обострения ситуации в Израиле - Цензор.НЕТ 1411
показати весь коментар
16.05.2021 12:45 Відповісти
Это не обострение ситуации В ИЗРАИЛЕ, это преднамеренная атака ХАМАС контролирующая власть в секторе Газа ( части Палестинской автономии, Палестинского государства.. кому как, которая не подчиняется правительству Палестины расположенному на Западном берегу Иордана. Т.е. это чистой воды террористический полуанклав, из которого по сегодняшним данным по Израилю выпущено 2800 ракет и обстрелы продолжаются. По сути это уже даже не терроризм, это по сути не объявленная война. Израиль использует свои вооруженные силы по отражению агрессии и нанесению противнику ( включая и его территорию) максимального урона. Права на защиту, оборону, и ответ на атаку ни кто ни у кого не отнимал. Израиль в своем праве. ( они ушли в свое время из сектора Газа и Зап. Берега Иордана по факту предоставив независимость Палестине, но тем оказалось этого мала и они стремятся к уничтожению Израиля полностью. У Израиля нет вариантов для компромисса.
показати весь коментар
16.05.2021 12:45 Відповісти
Цитата: "Даже в настоящее время ни Израиль, ни ХАМАС не знают масштабов нанесенного ущерба и число жертв среди террористов. Однако, по оценкам военной разведки, очень много - от нескольких сотен до тысячи (!) - боевиков нашли свою смерть в песках под Газой благодаря хорошо спланированной военной хитрости ЦАХАЛ и успешно осуществленному плану сотрудничества ВВС и наземных войск..."

Сегодня Совбез ООН проведет срочное заседание из-за обострения ситуации в Израиле - Цензор.НЕТ 4449Уловка ЦАХАЛа: Или как Израиль уничтожил и похоронил террористов Газы без единого боя.

Ночью ЦАХАЛ выдвинул силы (танки, артиллерию, и даже ВМС) к границе с сектором Газы и выпустил сообщение для иностранных СМИ: «Солдаты пехоты начинают входить в Газу и атаковать сектор Газа».

Но кроме этого сообщения, за этими словами ничего не стояло. Это была просто "утка"

Эти сообщения пресс-секретаря ЦАХАЛа не были ошибкой, это была стратегия:

• Этой фейковой новостью Израиль побудил террористов Хамас рвануть в атаку в сторону граница под подземными туннелями "метро" (о которых мы писали ранее)

• И вот в этот самый момент 160 боевых самолетов и 450 сброшенных бомб, атака ВМС и ВВС ЦАХАЛа, танков и артилерии, просто похоронили террористов не вступая с ними в бой.

Этой уловкой Армия Обороны Израиля, создала смертельную ловушку для Хамаса и Исламского Джихада, которым был причинен огромный ущерб, размеры которого до сих пор неясны.
показати весь коментар
16.05.2021 12:54 Відповісти
Параша как всегда наложит вето. Сегодня Совбез ООН проведет срочное заседание из-за обострения ситуации в Израиле - Цензор.НЕТ 852
показати весь коментар
16.05.2021 12:45 Відповісти
что-то пейсатые из соседнего подъезда не сильно торопятся спасать Родину...
показати весь коментар
16.05.2021 12:48 Відповісти
Сегодня Совбез ООН проведет срочное заседание из-за обострения ситуации в Израиле - Цензор.НЕТ 2673 Сегодня Совбез ООН проведет срочное заседание из-за обострения ситуации в Израиле - Цензор.НЕТ 775 Сегодня Совбез ООН проведет срочное заседание из-за обострения ситуации в Израиле - Цензор.НЕТ 9239Шариковы типа всигда готов...СкреПОНОСный Мавзолей...
показати весь коментар
16.05.2021 12:48 Відповісти
Ізраїль , ну не будь бякою. Це ж всього-навсього якихось смєртоубійствєнних 2000 ракєт.
Он Україні баки забили ж , всьо ж нормально. Ну ''іловайськ'' мальоха вийшов , ну ''дебальцево'' , ну живуть же люди , тю.
показати весь коментар
16.05.2021 12:50 Відповісти
В 1948 році було прийнято рішення ООН про створення двох держав Ізраїлю та Палестини. І доки палестинці не отримають обіцяної держави буде тривати ця війна. Але москалі і тут своє свиняче рило вперли.
показати весь коментар
16.05.2021 12:51 Відповісти
Я крайне обеспокоен обеспокоенностью ООН.
показати весь коментар
16.05.2021 12:53 Відповісти
Та я вас умоляю, к чему эти мансы и церемонии. Отпишитесь в твинтовомтвитере и на фасегобуке за вашу озабоченнность из дому и вы таки не плохо сэкономите на бензине добираясь в ото здание ООН. Тем более московиты сделали нехорошо какашками с карасиновыми трубами у США, но они, как при Чубчике, и это схавали за варенье.
показати весь коментар
16.05.2021 12:59 Відповісти
осудят русских свиней за снабжение террористов ракетами ?
показати весь коментар
16.05.2021 13:12 Відповісти
ООН самое бесхребетное,лживое и лицемерное сборище абсолютно бездарных и никчемных мошенников и аферистов дерибянащих налогоплательщиков.
а озабоченность политикой израиля самая продолжительная озабоченность длинною в 74 года !
показати весь коментар
16.05.2021 13:28 Відповісти
Как говорит Виталий Портников,...кожен дурень у Світі отримає від Господа свою "пошану" Сьогодні Радбез ООН проведе термінове засідання через загострення ситуації в Ізраїлі - Цензор.НЕТ 5104 та нагороду... Сьогодні Радбез ООН проведе термінове засідання через загострення ситуації в Ізраїлі - Цензор.НЕТ 9171
показати весь коментар
16.05.2021 13:32 Відповісти
О как! А в Украине семь лет война, и ООН ничего не предпринимает!
показати весь коментар
16.05.2021 14:39 Відповісти
Словами Голды Меер , Мы хотим жить , а арабы хотят нас всех убить , в этой ситуации мало вариантов для компромисса Сьогодні Радбез ООН проведе термінове засідання через загострення ситуації в Ізраїлі - Цензор.НЕТ 685 У меня всегда был вопрос к арабам , почему до 1900 года им Иерусалим и нафиг был не нужен , территория современного Израиля , это место ссылки в Османской империи , население на тот момент примерно 160- 200 тыс человек из них 80% это евреи , почему в те времена Иерусалим не считался у них святыней , как сейчас , типа Мекки . Там где сейчас современный Израиль , возле моря были болота с малярией и каморами , а дальше пустыня , нефти нет , воды нет . Стали переселяться европейские евреи , появилась вода , осушили болота , начали заходить большие деньги и вот тут арабам понадобилось все , вспомнили за святыни , что бы постоянно доить Израиль Сьогодні Радбез ООН проведе термінове засідання через загострення ситуації в Ізраїлі - Цензор.НЕТ 7235
показати весь коментар
16.05.2021 16:21 Відповісти
 
 