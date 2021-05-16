Сьогодні Радбез ООН проведе термінове засідання через загострення ситуації в Ізраїлі
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Рада Безпеки ООН у неділю, 16 травня, проведе термінове засідання через загострення конфлікту між Ізраїлем і палестинськими угрупованнями з Сектора Гази. Очікується, що засідання почнеться в другій половині дня.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це пише ізраїльське видання Haaretz.
Так, початок обговорення загострення конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС, що супроводжується обстрілами як з території Ізраїлю, так і території Сектору Гази, заплановано на 17:00 за київським часом.
На засіданні Радбезу ООН планують виступити міністри закордонних справ Єгипту та Йорданії, а також представник Палестини та посол Ізраїлю Гілад Ердан.
Як повідомлялося, армія Ізраїлю почала наземну операцію в Секторі Гази.
Нагадаємо, ракетні удари між Ізраїлем і Сектором Гази тривають з 10 травня.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що палестинські угруповання ХАМАС та "Ісламський джихад" заплатять високу ціну за дії проти Ізраїлю.
Глава політбюро ХАМАС Ісмаїл Ханія поклав всю відповідальність за те, що відбувається в регіоні, на Ізраїль. Також в ізраїльських містах Лоді та Єрусалимі спостерігаються масові заворушення. У Лоді запровадили надзвичайний стан.
Увечері 12 травня президент США Джо Байден провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху. Вони обговорили загострення конфлікту з ХАМАСом у Секторі Гази. Джо Байден висловив сподівання, що незабаром цей конфлікт буде завершений.
Одна з ракет, випущених терористичним угрупуванням ХАМАС по території Ізраїлю, пробила систему захисту "Залізний купол".
Влада Ізраїлю повідомила про загибель 16 членів збройного підрозділу ХАМАС у результаті обстрілу Сектору Гази. За даними органів охорони здоров'я Палестини, з моменту початку ескалації конфлікту в Газі було вбито щонайменше 56 осіб. В Ізраїлі, за даними влади, загинули шестеро людей.
Арабська меншина становить приблизно 21% ізраїльських громадян - переважно це люди, які жили в країні ще до створення держави Ізраїль у 1948 році і залишилися у своїх містах.
Будь ласка, зачекайте...
Уловка ЦАХАЛа: Или как Израиль уничтожил и похоронил террористов Газы без единого боя.
Ночью ЦАХАЛ выдвинул силы (танки, артиллерию, и даже ВМС) к границе с сектором Газы и выпустил сообщение для иностранных СМИ: «Солдаты пехоты начинают входить в Газу и атаковать сектор Газа».
Но кроме этого сообщения, за этими словами ничего не стояло. Это была просто "утка"
Эти сообщения пресс-секретаря ЦАХАЛа не были ошибкой, это была стратегия:
• Этой фейковой новостью Израиль побудил террористов Хамас рвануть в атаку в сторону граница под подземными туннелями "метро" (о которых мы писали ранее)
• И вот в этот самый момент 160 боевых самолетов и 450 сброшенных бомб, атака ВМС и ВВС ЦАХАЛа, танков и артилерии, просто похоронили террористов не вступая с ними в бой.
Этой уловкой Армия Обороны Израиля, создала смертельную ловушку для Хамаса и Исламского Джихада, которым был причинен огромный ущерб, размеры которого до сих пор неясны.
Он Україні баки забили ж , всьо ж нормально. Ну ''іловайськ'' мальоха вийшов , ну ''дебальцево'' , ну живуть же люди , тю.
а озабоченность политикой израиля самая продолжительная озабоченность длинною в 74 года !