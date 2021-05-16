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Зеленский 17 мая посетит Всеукраинский форум "Украина 30. Цифровизация"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский 17 мая посетит Всеукраинский форум

Президент Украины Владимир Зеленский 17 мая примет участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Цифровизация", который будет проходить в столице три дня.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе главы государства. 

17-19 мая участники мероприятия, среди которых - представители Офиса Президента Украины, члены правительства, руководители профильных ведомств, представители IT-индустрии, отечественные и международные эксперты в сфере диджитализации, будут обсуждать цифровую трансформацию Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Важно подвести черту под определенными достижениями", - у Зеленского готовят "широкую пресс-конференцию" к двум годам президентства

На форуме, в частности, будут подниматься такие темы: цифровая грамотность и е-образование, переход к режиму paperless, цифровизация промышленности, природоохранной сферы Украины, строительной отрасли и развитие "умных" городов. Также будут обсуждаться возможности обеспечения равного цифрового доступа для широких слоев общества, кибербезопасность и развитие системы защиты персональных данных украинцев.

Кроме того, в рамках форума состоится презентация новых инициатив и продуктов в государственном диджитале, в частности новых е-услуг для водителей и застройщиков, мобильной подписи ДіяID, автоматической регистрации ФЛП без государственного регистратора.

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Следите за трансляцией на YouTube-канале: youtube.com/channel/UC7ThkuaEYwKIoKWWBKN3Hmw

А также на фейсбук-странице: facebook.com/Forum.Ukraine30
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Топ комментарии
+15
Зеленский 17 мая посетит Всеукраинский форум "Украина 30. Цифровизация" - Цензор.НЕТ 5404
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16.05.2021 16:19
+13
сколько ж бабла тратится на вотети говноновости про похождения найвеличнішого.
Посетит, посещает, посетил - накой?
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16.05.2021 16:15
+12
Их сиятельство, Вова Цифровизор Оманский!
Зеленский 17 мая посетит Всеукраинский форум "Украина 30. Цифровизация" - Цензор.НЕТ 1447
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16.05.2021 16:16
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Правила форума Совет форумчан
сколько ж бабла тратится на вотети говноновости про похождения найвеличнішого.
Посетит, посещает, посетил - накой?
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16.05.2021 16:15 Ответить
Зеленский 17 мая посетит Всеукраинский форум "Украина 30. Цифровизация" - Цензор.НЕТ 5404
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16.05.2021 16:19 Ответить
Зеленський 17 травня відвідає Всеукраїнський форум "Україна 30. Цифровізація" - Цензор.НЕТ 6838 Зеленський 17 травня відвідає Всеукраїнський форум "Україна 30. Цифровізація" - Цензор.НЕТ 2357 Не можу до цього додати нічого, окрім слів.

Зеленський 17 травня відвідає Всеукраїнський форум "Україна 30. Цифровізація" - Цензор.НЕТ 2709
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16.05.2021 16:47 Ответить
Зеля у нас вообще чемпион по меморандумам. В одном Катаре 13 штук наподписывал.
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16.05.2021 16:50 Ответить
І ще він ******** хвалитися "досягненнями", які здобули ще до нього Зеленський 17 травня відвідає Всеукраїнський форум "Україна 30. Цифровізація" - Цензор.НЕТ 9062
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16.05.2021 16:58 Ответить
"Голохвастов ХХІ толіття"...
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16.05.2021 17:11 Ответить
"цифровизация" по-зеленски - это когда нужно собрать 100500 справок-бумажек для субсидий, общая сумма которых в 4-5 раз меньше чем при Порошенко..
Кстати, при Порошенко и сами субсидии автоматически назначались.. без всяких деклараций и прочего бреда, и платили их при 12% расходах на комуналку.. а не при 20+ как при зеленском стало.
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16.05.2021 16:57 Ответить
передвиборча кампанія
Ні про що. Щонайбільше: цей форум "Украина 30" - локшина на вуха своєму лохторату.
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16.05.2021 16:15 Ответить
Их сиятельство, Вова Цифровизор Оманский!
Зеленский 17 мая посетит Всеукраинский форум "Украина 30. Цифровизация" - Цензор.НЕТ 1447
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16.05.2021 16:16 Ответить
222-га "погрємуха"...
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16.05.2021 17:14 Ответить
Ой вэй..."полный ноль" на форуме 😊... Это и есть имитация бурной деятельности...
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16.05.2021 16:20 Ответить
Шмаркля і цифровізація? Воно ж ні слова там не зрозуміє, окрім такого ненависного для нього слова Україна.
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16.05.2021 16:21 Ответить
Не пускайте його-він бідоносець,все зпоганить!
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16.05.2021 16:25 Ответить
Знову буде брехати про чемпіонство, тепер вже в цифровізації.
В той час, як онлайн сервіс для оформлення субсидій не працює в діджеталізаторів недороблених.
Десятки, сотні тисяч людей, яких вони женуть на переоформлення субсидій, мають товпитись в коридорах при пандемії COVID.
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16.05.2021 16:26 Ответить
Зеленский 17 мая посетит Всеукраинский форум "Украина 30. Цифровизация" - Цензор.НЕТ 1246
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16.05.2021 16:27 Ответить
Зеленський 17 травня відвідає Всеукраїнський форум "Україна 30. Цифровізація" - Цензор.НЕТ 5359
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16.05.2021 16:30 Ответить
Зеленський 17 травня відвідає Всеукраїнський форум "Україна 30. Цифровізація" - Цензор.НЕТ 8868
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16.05.2021 16:30 Ответить
Даун он. Людям скоро жрать будет нечего, а он всё дижитализируется, скот.
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16.05.2021 16:31 Ответить
Шо уже на этот раз сгорит? Зеленський 17 травня відвідає Всеукраїнський форум "Україна 30. Цифровізація" - Цензор.НЕТ 5931
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16.05.2021 16:37 Ответить
Зайшов в ЦНАП , ци як це називають, де по новому зараз субсидії охохформляють...
Такої кількостї пенсів в одному місці і в один час-не бачив ніколи!!!
Таке враження , що в час пандемії треба більше їх заразити!!
Яка диджиталізація для них??!!
Знищення вже тридцять років!!
Як завжди робиться через дупу...
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16.05.2021 16:48 Ответить
а разве не именно этого хотели зебилы, когда голо-СОВАЛИ за "вовочку-найвеличнейшего"? Зеленський 17 травня відвідає Всеукраїнський форум "Україна 30. Цифровізація" - Цензор.НЕТ 3800
взять тех же пенсов кривбаса (93%) которые в день второго тура друг перед другом прыгали и орали кто из них раньше встал и побежал "за вовАчку" кинуть бумажку, похваляючись как сильно "любит" Зеленський 17 травня відвідає Всеукраїнський форум "Україна 30. Цифровізація" - Цензор.НЕТ 5354
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16.05.2021 17:01 Ответить
А ЩО хотіли інші??
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16.05.2021 17:14 Ответить
ми вас всіх, 73/43%зебілів - попереджали! Два роки тому. Не грай дурника.
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16.05.2021 17:17 Ответить
А ХТО це МИ?!
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16.05.2021 17:22 Ответить
та вам, зебільним, все-одно не зрозуміти; якщо так запитуєш.
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16.05.2021 17:24 Ответить
Мистер "Х"??
Гюльчатай , открой личико...
УКРАЇНЦІ кацапів ніколи не розуміли і не зрозуміють!!
Сиди на пляшці і не смикайся!
Бувай і меньше не хворій!!
😃
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16.05.2021 17:34 Ответить
касап Baks13, в тебе знову Google Переводчик - Google Translate заглючив. Він хреново на синтаксисі працює, щоб ти навіть не знав перед тим, як подохнеш
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16.05.2021 19:11 Ответить
Не смикайся вже на пляшці!
Отримуй пацакське " удовлєтворєнійо"!!
Спутніка з Боярої не допомогло?!!!
Бувай , провокатор тупий!!
І узбагойся ...
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16.05.2021 19:20 Ответить
Не скиглы, лапоть
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16.05.2021 22:01 Ответить
Твоїми стараннями, "трьохрубльовка"...
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16.05.2021 17:22 Ответить
Цифровизация? Фи, как-то по сельски. Диджитализация жеж! Или она провалилась и теперь начинается цифровизация?
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16.05.2021 17:20 Ответить
Згідно з повідомленними Держстатом України даними, за квітень місяць піднялися ціни на хліб - від 20 до 40 копійок, залежно від сорту. Збільшилася також вартість круп. Кілограм гречки подорожчав за місяць на 1 гривню, манна крупа - на 20 копійок.
Що стосується м'яса, то тут теж ціни стали значно вище. Кілограм свинини в березні коштував 117,70 грн, а вже у квітні - 118,33 грн / кг. Птиця подорожчала приблизно на 30 копійок за 1 кг. Вартість 1 кг яловичини також піднялася майже на 2 гривні. На сьогодні її середня ціна по Україні становить 159,13 грн / кг. Куряче філе стало дорожче на 1,60 грн за 1 кг.
Тютюнові вироби також за місяць збільшилися в ціні. Сигарети з фільтром вітчизняних марок подорожчали майже на гривню. Середня їх вартість тепер складає 46,22 грн за пачку. Сигарети з фільтром медіум класу стали дорожче на 1,40 грн. Відтепер їх ціна - 54,28 грн. Пачка сигарет з фільтром преміумкласу подорожчала на 1 гривню і тепер коштує 61,47 грн. А сигарети без фільтра можна придбати за 41,48 грн, що більше майже на 1,40 грн, ніж було в березні.
Ціни на алкоголь також трохи змінилися. Наприклад, пиво вітчизняних марок подорожчало на 20 копійок. На сьогодні його середня вартість - 18,35 грн за 0,5 л. А ось столові вина вітчизняних марок стали дешевше на 1 копійку і тепер стоять 67,74 грн за 0,75 л.
Варто відзначити, що є й ті продукти, що стали дешевше в ціні за місяць. Десяток яєць подешевшав на 22 копійки. Середня вартість тепер складає 31,80 грн. Подешевшали та фрукти з овочами. Так, кілограм картоплі став дешевше на 25 копійок. Середня вартість - 11,92 грн. На 8 копійок знизилася ціна на 1 кг моркви та майже на 20 копійок на цибулю.
А найбільше подорожчала соняшникова олія. У березні її ціна становила 52,58 грн за 1 літр, а вже у квітні - 58,05 за 1 літр.

Стаття "В Україні за місяць подорожчали продукти. Які саме" сайту NEWS UA
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16.05.2021 17:23 Ответить
Зеленський 17 травня відвідає Всеукраїнський форум "Україна 30. Цифровізація" - Цензор.НЕТ 84
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16.05.2021 18:50 Ответить
Я извиняюсь, цифровизация,- это тоже, что анонсированная ранее диджитализация, или это что-то особенного?
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16.05.2021 18:52 Ответить
Это они так настойчиво и последовательно приближаются к слову дискредитация. Только не страны, а всей зешоблы.
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16.05.2021 20:48 Ответить
Чисто херней занимаются. Прямо какие то детские игры. пытаются на этом джек-пот сорвать.
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16.05.2021 20:21 Ответить
Ну наконец тоооо!!!!....но ох и медленновато. Медленняк сильнейший прет....И их ...нужно...минимум...ТРИ. люблю цифру три!
Україні буде створено літак ДРЛВ на базі Ан-178.Прийняття літака на озброєння планується в рамках третього етапу розвитку Повітряних Сил України, до 2035 року.

Про це повідомляє сайт Крылья. Планується, що до 2030 року в ході другого етапу розвитку Повітряних Сил України будуть відкриті науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи за проектом створення літака дальнього радіолокаційного виявлення та управління на базі Ан-178.
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16.05.2021 21:46 Ответить
То ли ишак, то ли падишах
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16.05.2021 22:03 Ответить
"Хробаки" (казочка), читає Автор.
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17.05.2021 01:01 Ответить
 
 