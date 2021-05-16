Зеленский 17 мая посетит Всеукраинский форум "Украина 30. Цифровизация"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский 17 мая примет участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Цифровизация", который будет проходить в столице три дня.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе главы государства.
17-19 мая участники мероприятия, среди которых - представители Офиса Президента Украины, члены правительства, руководители профильных ведомств, представители IT-индустрии, отечественные и международные эксперты в сфере диджитализации, будут обсуждать цифровую трансформацию Украины.
На форуме, в частности, будут подниматься такие темы: цифровая грамотность и е-образование, переход к режиму paperless, цифровизация промышленности, природоохранной сферы Украины, строительной отрасли и развитие "умных" городов. Также будут обсуждаться возможности обеспечения равного цифрового доступа для широких слоев общества, кибербезопасность и развитие системы защиты персональных данных украинцев.
Кроме того, в рамках форума состоится презентация новых инициатив и продуктов в государственном диджитале, в частности новых е-услуг для водителей и застройщиков, мобильной подписи ДіяID, автоматической регистрации ФЛП без государственного регистратора.
Следите за трансляцией на YouTube-канале: youtube.com/channel/UC7ThkuaEYwKIoKWWBKN3Hmw
А также на фейсбук-странице: facebook.com/Forum.Ukraine30
Пожалуйста, подождите...
Посетит, посещает, посетил - накой?
Кстати, при Порошенко и сами субсидии автоматически назначались.. без всяких деклараций и прочего бреда, и платили их при 12% расходах на комуналку.. а не при 20+ как при зеленском стало.
Ні про що. Щонайбільше: цей форум "Украина 30" - локшина на вуха своєму лохторату.
В той час, як онлайн сервіс для оформлення субсидій не працює в діджеталізаторів недороблених.
Десятки, сотні тисяч людей, яких вони женуть на переоформлення субсидій, мають товпитись в коридорах при пандемії COVID.
Такої кількостї пенсів в одному місці і в один час-не бачив ніколи!!!
Таке враження , що в час пандемії треба більше їх заразити!!
Яка диджиталізація для них??!!
Знищення вже тридцять років!!
Як завжди робиться через дупу...
взять тех же пенсов кривбаса (93%) которые в день второго тура друг перед другом прыгали и орали кто из них раньше встал и побежал "за вовАчку" кинуть бумажку, похваляючись как сильно "любит"
Гюльчатай , открой личико...
УКРАЇНЦІ кацапів ніколи не розуміли і не зрозуміють!!
Сиди на пляшці і не смикайся!
Бувай і меньше не хворій!!
😃
Отримуй пацакське " удовлєтворєнійо"!!
Спутніка з Боярої не допомогло?!!!
Бувай , провокатор тупий!!
І узбагойся ...
Що стосується м'яса, то тут теж ціни стали значно вище. Кілограм свинини в березні коштував 117,70 грн, а вже у квітні - 118,33 грн / кг. Птиця подорожчала приблизно на 30 копійок за 1 кг. Вартість 1 кг яловичини також піднялася майже на 2 гривні. На сьогодні її середня ціна по Україні становить 159,13 грн / кг. Куряче філе стало дорожче на 1,60 грн за 1 кг.
Тютюнові вироби також за місяць збільшилися в ціні. Сигарети з фільтром вітчизняних марок подорожчали майже на гривню. Середня їх вартість тепер складає 46,22 грн за пачку. Сигарети з фільтром медіум класу стали дорожче на 1,40 грн. Відтепер їх ціна - 54,28 грн. Пачка сигарет з фільтром преміумкласу подорожчала на 1 гривню і тепер коштує 61,47 грн. А сигарети без фільтра можна придбати за 41,48 грн, що більше майже на 1,40 грн, ніж було в березні.
Ціни на алкоголь також трохи змінилися. Наприклад, пиво вітчизняних марок подорожчало на 20 копійок. На сьогодні його середня вартість - 18,35 грн за 0,5 л. А ось столові вина вітчизняних марок стали дешевше на 1 копійку і тепер стоять 67,74 грн за 0,75 л.
Варто відзначити, що є й ті продукти, що стали дешевше в ціні за місяць. Десяток яєць подешевшав на 22 копійки. Середня вартість тепер складає 31,80 грн. Подешевшали та фрукти з овочами. Так, кілограм картоплі став дешевше на 25 копійок. Середня вартість - 11,92 грн. На 8 копійок знизилася ціна на 1 кг моркви та майже на 20 копійок на цибулю.
А найбільше подорожчала соняшникова олія. У березні її ціна становила 52,58 грн за 1 літр, а вже у квітні - 58,05 за 1 літр.
Стаття "В Україні за місяць подорожчали продукти. Які саме" сайту NEWS UA
Україні буде створено літак ДРЛВ на базі Ан-178.Прийняття літака на озброєння планується в рамках третього етапу розвитку Повітряних Сил України, до 2035 року.
Про це повідомляє сайт Крылья. Планується, що до 2030 року в ході другого етапу розвитку Повітряних Сил України будуть відкриті науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи за проектом створення літака дальнього радіолокаційного виявлення та управління на базі Ан-178.