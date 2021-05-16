Зеленский 17 мая посетит Всеукраинский форум "Украина 30. Цифровизация"

Президент Украины Владимир Зеленский 17 мая примет участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Цифровизация", который будет проходить в столице три дня.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе главы государства.

17-19 мая участники мероприятия, среди которых - представители Офиса Президента Украины, члены правительства, руководители профильных ведомств, представители IT-индустрии, отечественные и международные эксперты в сфере диджитализации, будут обсуждать цифровую трансформацию Украины.

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На форуме, в частности, будут подниматься такие темы: цифровая грамотность и е-образование, переход к режиму paperless, цифровизация промышленности, природоохранной сферы Украины, строительной отрасли и развитие "умных" городов. Также будут обсуждаться возможности обеспечения равного цифрового доступа для широких слоев общества, кибербезопасность и развитие системы защиты персональных данных украинцев.

Кроме того, в рамках форума состоится презентация новых инициатив и продуктов в государственном диджитале, в частности новых е-услуг для водителей и застройщиков, мобильной подписи ДіяID, автоматической регистрации ФЛП без государственного регистратора.

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