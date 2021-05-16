Зеленський 17 травня відвідає Всеукраїнський форум "Україна 30. Цифровізація"

Президент України Володимир Зеленський 17 травня візьме участь у Всеукраїнському форумі "Україна 30. Цифровізація", який триватиме у столиці три дні.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі глави держави.

17-19 травня учасники заходу, серед яких і представники Офісу президента України, урядовці, керівники профільних відомств, представники IT-індустрії, вітчизняні та міжнародні експерти у сфері діджиталізації, обговорюватимуть цифрову трансформацію України.

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На форумі, зокрема, порушуватимуться такі теми: цифрова грамотність та е-освіта, перехід до режиму paperless, цифровізація промисловості, природоохоронної сфери України, будівельної галузі та розвиток "розумних" міст. Також обговорюватимуть можливості забезпечення рівного цифрового доступу для широких верств суспільства, кібербезпека та розвиток системи захисту персональних даних українців.

Крім того, в межах форуму відбудеться презентація нових ініціатив і продуктів у державному діджиталі, зокрема нових е-послуг для водіїв і забудовників, мобільного електронного підпису ДіяID, автоматичної реєстрації ФОП без державного реєстратора.

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