Зеленський 17 травня відвідає Всеукраїнський форум "Україна 30. Цифровізація"
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Президент України Володимир Зеленський 17 травня візьме участь у Всеукраїнському форумі "Україна 30. Цифровізація", який триватиме у столиці три дні.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі глави держави.
17-19 травня учасники заходу, серед яких і представники Офісу президента України, урядовці, керівники профільних відомств, представники IT-індустрії, вітчизняні та міжнародні експерти у сфері діджиталізації, обговорюватимуть цифрову трансформацію України.
На форумі, зокрема, порушуватимуться такі теми: цифрова грамотність та е-освіта, перехід до режиму paperless, цифровізація промисловості, природоохоронної сфери України, будівельної галузі та розвиток "розумних" міст. Також обговорюватимуть можливості забезпечення рівного цифрового доступу для широких верств суспільства, кібербезпека та розвиток системи захисту персональних даних українців.
Крім того, в межах форуму відбудеться презентація нових ініціатив і продуктів у державному діджиталі, зокрема нових е-послуг для водіїв і забудовників, мобільного електронного підпису ДіяID, автоматичної реєстрації ФОП без державного реєстратора.
Слідкуйте за трансляцією на ютуб-каналі: youtube.com/channel/UC7ThkuaEYwKIoKWWBKN3Hmw
А також на фейсбук-сторінці: facebook.com/Forum.Ukraine30
Будь ласка, зачекайте...
Посетит, посещает, посетил - накой?
Кстати, при Порошенко и сами субсидии автоматически назначались.. без всяких деклараций и прочего бреда, и платили их при 12% расходах на комуналку.. а не при 20+ как при зеленском стало.
Ні про що. Щонайбільше: цей форум "Украина 30" - локшина на вуха своєму лохторату.
В той час, як онлайн сервіс для оформлення субсидій не працює в діджеталізаторів недороблених.
Десятки, сотні тисяч людей, яких вони женуть на переоформлення субсидій, мають товпитись в коридорах при пандемії COVID.
Такої кількостї пенсів в одному місці і в один час-не бачив ніколи!!!
Таке враження , що в час пандемії треба більше їх заразити!!
Яка диджиталізація для них??!!
Знищення вже тридцять років!!
Як завжди робиться через дупу...
взять тех же пенсов кривбаса (93%) которые в день второго тура друг перед другом прыгали и орали кто из них раньше встал и побежал "за вовАчку" кинуть бумажку, похваляючись как сильно "любит"
Гюльчатай , открой личико...
УКРАЇНЦІ кацапів ніколи не розуміли і не зрозуміють!!
Сиди на пляшці і не смикайся!
Бувай і меньше не хворій!!
😃
Отримуй пацакське " удовлєтворєнійо"!!
Спутніка з Боярої не допомогло?!!!
Бувай , провокатор тупий!!
І узбагойся ...
Що стосується м'яса, то тут теж ціни стали значно вище. Кілограм свинини в березні коштував 117,70 грн, а вже у квітні - 118,33 грн / кг. Птиця подорожчала приблизно на 30 копійок за 1 кг. Вартість 1 кг яловичини також піднялася майже на 2 гривні. На сьогодні її середня ціна по Україні становить 159,13 грн / кг. Куряче філе стало дорожче на 1,60 грн за 1 кг.
Тютюнові вироби також за місяць збільшилися в ціні. Сигарети з фільтром вітчизняних марок подорожчали майже на гривню. Середня їх вартість тепер складає 46,22 грн за пачку. Сигарети з фільтром медіум класу стали дорожче на 1,40 грн. Відтепер їх ціна - 54,28 грн. Пачка сигарет з фільтром преміумкласу подорожчала на 1 гривню і тепер коштує 61,47 грн. А сигарети без фільтра можна придбати за 41,48 грн, що більше майже на 1,40 грн, ніж було в березні.
Ціни на алкоголь також трохи змінилися. Наприклад, пиво вітчизняних марок подорожчало на 20 копійок. На сьогодні його середня вартість - 18,35 грн за 0,5 л. А ось столові вина вітчизняних марок стали дешевше на 1 копійку і тепер стоять 67,74 грн за 0,75 л.
Варто відзначити, що є й ті продукти, що стали дешевше в ціні за місяць. Десяток яєць подешевшав на 22 копійки. Середня вартість тепер складає 31,80 грн. Подешевшали та фрукти з овочами. Так, кілограм картоплі став дешевше на 25 копійок. Середня вартість - 11,92 грн. На 8 копійок знизилася ціна на 1 кг моркви та майже на 20 копійок на цибулю.
А найбільше подорожчала соняшникова олія. У березні її ціна становила 52,58 грн за 1 літр, а вже у квітні - 58,05 за 1 літр.
Стаття "В Україні за місяць подорожчали продукти. Які саме" сайту NEWS UA
Україні буде створено літак ДРЛВ на базі Ан-178.Прийняття літака на озброєння планується в рамках третього етапу розвитку Повітряних Сил України, до 2035 року.
Про це повідомляє сайт Крылья. Планується, що до 2030 року в ході другого етапу розвитку Повітряних Сил України будуть відкриті науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи за проектом створення літака дальнього радіолокаційного виявлення та управління на базі Ан-178.