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Израиль (1760) ислам (143)

Организация исламского сотрудничества созвала совещание в связи с обострением арабо-израильского конфликта

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Организация исламского сотрудничества созвала совещание в связи с обострением арабо-израильского конфликта

Организация исламского сотрудничества, состоящая из 57 стран, провели чрезвычайное заседание сегодня за боевых действий между Израилем и движением ХАМАС в секторе Газа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ, со ссылкой на AP.

В то время, как большинство стран организации считают, что палестинцы должны иметь свое независимое государство, Израиль недавно заключил соглашения о признании с несколькими членами этой организации.

Этот факт, как и беспокойство некоторых государств о деятельности движения ХАМАС, объясняет несколько слабую реакцию исламских стран на нынешнюю эскалацию, в отличие от решительных ответов в течение прошлых десятилетий.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Россия = Хамас": под посольством РФ в Киеве состоялся митинг солидарности с Израилем. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Министр иностранных дел Администрации Палестины Рияд Малки осудил Израиль в начале заседания. "Нам нужно сказать Аллаху, что мы будем сопротивляться до последнего дня", - сказал он.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу придерживается такой же жесткой позиции. "Израиль несет ответственность за недавнюю эскалацию в Восточном Иерусалиме, на Западном берегу и в секторе Газа", - отметил в выступлении Чавушоглу.

"Наши предупреждения Израиля на прошлой неделе остались без внимания", - заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, обвинив Израиль в "геноциде и преступлениях против человечества".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генсек Лиги арабских государств: "арабские революции не происходят по единому образцу. Но перемены неизбежны. И необратимы"

Напомним, ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за действия против Израиля.

Глава политбюро ХАМАСА Исмаил Хания возложил всю ответственность за происходящее в регионе на Израиль. Также в израильских городах Лоде и Иерусалиме наблюдаются массовые беспорядки. В Лоде ввели чрезвычайное положение.

Также читайте: Армия Израиля начала наземную операцию в Секторе Газа

Вечером 12 мая президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Они обсудили обострение конфликта с ХАМАС в секторе Газа. Джо Байден выразил надежду, что вскоре этот конфликт будет завершен.
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Топ комментарии
+11
Это ведь работать нужно, даже пахать, учитывая тамошний климат. А так можно на помощи богатых арабских стран неплохо жить. Но богатые стали в последнее время прозревать и заключили договора о признании Израиля.
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16.05.2021 17:41
+11
Не бійся... Після "остаточного рішення питання" ІЗРАЇЛЕМ, якщо ХАМАС не заспокоїться, не буде кому створювать "державу Палестина", бо жителі Гази стануть простими арабами в Сирії, Єгипті, Лівані, Ємені, Йорданії, а не "вічними абіженна-мучениками", яких "треба пожаліть"...
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16.05.2021 17:59
+9
Організація ісламського співробітництва скликає нараду у зв'язку із загостренням арабо-ізраїльського конфлікту - Цензор.НЕТ 7986
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16.05.2021 18:10
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Не могу понять, что мешает этим 57 странам, помочь арабам в Газе создать своё государство и мирно жить, а не пулять со школьного возраста камнями в соседей, а потом и ракетами, с плачевным для себя результатом?... Организация исламского сотрудничества созвала совещание в связи с обострением арабо-израильского конфликта - Цензор.НЕТ 5697
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16.05.2021 17:35 Ответить
Это ведь работать нужно, даже пахать, учитывая тамошний климат. А так можно на помощи богатых арабских стран неплохо жить. Но богатые стали в последнее время прозревать и заключили договора о признании Израиля.
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16.05.2021 17:41 Ответить
Палестинцам в Газе предлагали создать своё государство, насколько я помню, но они отказались, мол, хотим весь пирог
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16.05.2021 17:43 Ответить
це якщо в тебе заберуть частину житла і запропонують жити далі ,ніби нічого не сталось?
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16.05.2021 18:05 Ответить
Простите, а кто у кого чего забрал? Організація ісламського співробітництва скликає нараду у зв'язку із загостренням арабо-ізраїльського конфлікту - Цензор.НЕТ 5326
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16.05.2021 18:13 Ответить
так арабы же и забрали изначально, с историей вижу у тебя совсем ну никак или нет желания разобраться! Не было никогда в истории "палестинского народа" и "Палестинского государства", это всё пришлые арабы! Признай тогда "народ ОРДЛО" Організація ісламського співробітництва скликає нараду у зв'язку із загостренням арабо-ізраїльського конфлікту - Цензор.НЕТ 9576 Організація ісламського співробітництва скликає нараду у зв'язку із загостренням арабо-ізраїльського конфлікту - Цензор.НЕТ 4787
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16.05.2021 18:31 Ответить
що араби ? в кого забрали ???
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16.05.2021 22:09 Ответить
когда арабы появились в этих землях? в каком веке? подсказываю в VII веке. н.э., а точнее в 638 г. арабы захватили Иерусалим
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17.05.2021 13:48 Ответить
... и устроили голокост.Или об этом факте вики для тебя умолчала?
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17.05.2021 15:56 Ответить
ну учить историю по вики, это твой удел) может тебе напомнить когда арабы полезли в Европу, Кордовский халифат, арабское завоевание Сицилии, вторжение на Кавказ? у тебя всё нормально с головой? Те же крестовые походы, были ответом на действия арабов!
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17.05.2021 17:54 Ответить
под страхом смерти заставляли принимать ислам многие народы, при несогласии, унижали в правах, изгоняли, убивали...
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17.05.2021 17:57 Ответить
очень уж все для тебя просто и ясно в делах тысячелетней давности,тут в современности без поллитры не разобраться.Ты наверно ЗЕсвидетель?тогда все понятно.тема закрыта .
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17.05.2021 22:27 Ответить
я ЗЕсвидетель? Організація ісламського співробітництва скликає нараду у зв'язку із загостренням арабо-ізраїльського конфлікту - Цензор.НЕТ 6936 ты я вижу уже во всём после поллитры разобрался Організація ісламського співробітництва скликає нараду у зв'язку із загостренням арабо-ізраїльського конфлікту - Цензор.НЕТ 37
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18.05.2021 01:19 Ответить
добавлю, они получили изначально своё государство - Трансиорданию (нынешнюю Иорданию!
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16.05.2021 18:27 Ответить
Если человеку, который всю жизнь бегает с автоматом и мечтает "повторить подвиги славных дидоваевателей" дать лопату, он не яму под фундамент для дома будет копать, а окоп. А если еще денег подкинуть, он не дом, он дот построит.
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16.05.2021 19:13 Ответить
А чего они должны поддерживать этих террористов, которые ставят "партизаны" в своих же мечетях?

Организация исламского сотрудничества созвала совещание в связи с обострением арабо-израильского конфликта - Цензор.НЕТ 5179
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16.05.2021 17:38 Ответить
мені все одно,звідки "Град" буде стріляти по позиціях кацапистів.
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16.05.2021 18:08 Ответить
Тут вот в чём вопрос, чечены "кацаписты"? Організація ісламського співробітництва скликає нараду у зв'язку із загостренням арабо-ізраїльського конфлікту - Цензор.НЕТ 711
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16.05.2021 18:15 Ответить
Эту технику "изобрели" в КГБ в 70х годах и научили ей арабских террористов. А оттуда она уже пошла по миру.

Кстати результат этого "партизана" прямо обратный

Організація ісламського співробітництва скликає нараду у зв'язку із загостренням арабо-ізраїльського конфлікту - Цензор.НЕТ 9032
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16.05.2021 18:31 Ответить
"притесняют аллахоговорящих" Організація ісламського співробітництва скликає нараду у зв'язку із загостренням арабо-ізраїльського конфлікту - Цензор.НЕТ 3015
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16.05.2021 18:36 Ответить
Чомусь мені думається,що Ізраїль на них усіх (на всі 57),болт великий клав...
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16.05.2021 17:39 Ответить
Можно пруф? Організація ісламського співробітництва скликає нараду у зв'язку із загостренням арабо-ізраїльського конфлікту - Цензор.НЕТ 2264
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16.05.2021 19:24 Ответить
Под обстрелами заседали и думали об Украине?
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16.05.2021 20:50 Ответить
большая озабоченность и решительное осуждение
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16.05.2021 17:43 Ответить
вот я не понял, палестинцы что, умнее "Аллаха , Всемилостивого и Всемогущего"(с) себя несут? они собрались рассказывать богу, как нужно было "правильно" сотворить этот мир ?
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16.05.2021 17:51 Ответить
Боюсь одного, после окончательного решения вопроса с Израилем, его население двинется к нам.
В остальном - приветствую.
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16.05.2021 17:52 Ответить
Не бійся... Після "остаточного рішення питання" ІЗРАЇЛЕМ, якщо ХАМАС не заспокоїться, не буде кому створювать "державу Палестина", бо жителі Гази стануть простими арабами в Сирії, Єгипті, Лівані, Ємені, Йорданії, а не "вічними абіженна-мучениками", яких "треба пожаліть"...
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16.05.2021 17:59 Ответить
Израиль уже получил по мозгам в наземной операции, население сидит в бомбоубежищах, Хамас - кстати, законное правительство, победившее на демократических выборах, взяло под контроль ряд наленных пунктов, Израиль поддержку имеет только лично от лягушатники макрона.
Никто другой ему помогать не собирается.
Я бы не был так уверен.
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16.05.2021 18:11 Ответить
"Хвалився Кіт, що він убрід
Дніпро перебреде...
Та як пішов, то й не прийшов -
Нема Кота ніде...".
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16.05.2021 18:16 Ответить
"Израиль уже получил по мозгам в наземной операции" - да? Каких целей достиг Хамас? Організація ісламського співробітництва скликає нараду у зв'язку із загостренням арабо-ізраїльського конфлікту - Цензор.НЕТ 3145
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16.05.2021 18:17 Ответить
Наземную операцию отменили, жители Израиля сидят в бомбоубежищах, купол лопнул, как мыльный пузырь.
Тебе надо больше?
Будет.
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16.05.2021 18:20 Ответить
Організація ісламського співробітництва скликає нараду у зв'язку із загостренням арабо-ізраїльського конфлікту - Цензор.НЕТ 3164 Організація ісламського співробітництва скликає нараду у зв'язку із загостренням арабо-ізраїльського конфлікту - Цензор.НЕТ 3164 Організація ісламського співробітництва скликає нараду у зв'язку із загостренням арабо-ізраїльського конфлікту - Цензор.НЕТ 3164

Організація ісламського співробітництва скликає нараду у зв'язку із загостренням арабо-ізраїльського конфлікту - Цензор.НЕТ 723
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16.05.2021 18:22 Ответить
Організація ісламського співробітництва скликає нараду у зв'язку із загостренням арабо-ізраїльського конфлікту - Цензор.НЕТ 2156
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16.05.2021 18:23 Ответить
"Наземную операцию отменили" - а они её планировали? И даже если так, в чём "получение по мозгам"? Організація ісламського співробітництва скликає нараду у зв'язку із загостренням арабо-ізраїльського конфлікту - Цензор.НЕТ 3364
"Хамас - кстати, законное правительство, победившее на демократических выборах, взяло под контроль ряд наленных пунктов" - каких? Надеюсь не израильских? Організація ісламського співробітництва скликає нараду у зв'язку із загостренням арабо-ізраїльського конфлікту - Цензор.НЕТ 3364
"Израиль поддержку имеет только лично от лягушатники макрона.
Никто другой ему помогать не собирается." - а они точно помощь требовали? И кстати, чем помогли "лягушатники макрона" - леклерки подогнали? Організація ісламського співробітництва скликає нараду у зв'язку із загостренням арабо-ізраїльського конфлікту - Цензор.НЕТ 3364
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16.05.2021 18:25 Ответить
Це в тебе так у методичці написано?
-Ребя!!! Я медведя поймал!!!
- Так веди его сюда!...
- А он меня не пуска-а-а-ет!...
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16.05.2021 19:16 Ответить
Израиль окружил сектор, вывел оттуда свои ДШГ и методично объект за объектом уничтожает инфраструктуру "Хамаса" не взирая на вопли арабов.
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16.05.2021 18:20 Ответить
Організація ісламського співробітництва скликає нараду у зв'язку із загостренням арабо-ізраїльського конфлікту - Цензор.НЕТ 7211
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16.05.2021 18:19 Ответить
так ты кремлядский пропагандон, маскирующийся под киевлянина? Організація ісламського співробітництва скликає нараду у зв'язку із загостренням арабо-ізраїльського конфлікту - Цензор.НЕТ 1835 Організація ісламського співробітництва скликає нараду у зв'язку із загостренням арабо-ізраїльського конфлікту - Цензор.НЕТ 9305
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16.05.2021 19:27 Ответить
"Даже в настоящее время ни Израиль, ни ХАМАС не знают масштабов нанесенного ущерба и число жертв среди террористов. Однако, по оценкам военной разведки, очень много - от нескольких сотен до тысячи (!) - боевиков нашли свою смерть в песках под Газой благодаря хорошо спланированной военной хитрости ЦАХАЛ и успешно осуществленному плану сотрудничества ВВС и наземных войск..." ❗️Уловка ЦАХАЛа: Или как Израиль уничтожил и похоронил террористов Газы без единого боя. Ночью ЦАХАЛ выдвинул силы (танки, артиллерию, и даже ВМС) к границе с сектором Газы и выпустил сообщение для иностранных СМИ: «Солдаты пехоты начинают входить в Газу и атаковать сектор Газа». Но кроме этого сообщения, за этими словами ничего не стояло. Это была просто "утка" Эти сообщения пресс-секретаря ЦАХАЛа не были ошибкой, это была стратегия: • Этой фейковой новостью Израиль побудил террористов Хамас рвануть в атаку в сторону граница под подземными туннелями "метро" (о которых мы писали ранее) • И вот в этот самый момент 160 боевых самолетов и 450 сброшенных бомб, атака ВМС и ВВС ЦАХАЛа, танков и артилерии, просто похоронили террористов не вступая с ними в бой. Этой уловкой Армия Обороны Израиля, создала смертельную ловушку для Хамаса и Исламского Джихада, которым был причинен огромный ущерб, размеры которого до сих пор неясны. 👉
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16.05.2021 19:38 Ответить
"бо жителі Гази стануть простими арабами в..." Нидерландах, Германии, Франции и других развитых странах. Они хоть и арабы, но не сосем дебилы...
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16.05.2021 23:57 Ответить
Ну именно для этого самые богатые арабские страны ОАЭ и Бахрейн признали государство Израиль. И заключили с ним договора в таких областях, как разведка и госбезопасность. Именно для окончательного решения этого вопроса.
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16.05.2021 18:13 Ответить
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу придерживается такой же жесткой позиции. / Ранее Эрдоган сравнил сионизм с фашизмом.
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16.05.2021 17:59 Ответить
А чє баальшінство Наших олігархів мають паспорт
Ізраїлю??
Продаж земельки-зємля обєтованная в Неньці??
🤔
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16.05.2021 18:04 Ответить
Неправильная ( гибридная) формулировка. Собрались - в связи с атакой ХАМАС ( арабов сектора Газа) на Израиль . На данный момент с этой маленькой территории 40 на в среднем 9 км на Израиль выпущено 2800 ракет ( по оценкам специалистов в распоряжении ХАМАС еще есть от 2000 до 2200 ракет. Интересно как в этом нищем , экономически несостоятельном " огрызке" столько ракетного оружия. Кто за это платит и кто поставляет. Сектор должен быть полностью демилитаризован, кроме легкого стрелкового оружия для полицейских сил. До этого он должен быть подвергнут блокаде.
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16.05.2021 18:06 Ответить
"Кто за это платит и кто поставляет" - твои братья-кацапы, кто ж еще? Організація ісламського співробітництва скликає нараду у зв'язку із загостренням арабо-ізраїльського конфлікту - Цензор.НЕТ 6794
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16.05.2021 19:29 Ответить
Ставьте вопрос правильно - "как в этом нищем , экономически несостоятельном " огрызке" столько российского ракетного оружия"
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16.05.2021 23:58 Ответить
В воскресенье, 16 марта, с участием премьер-министра, министра обороны и начальника генштаба состоялось заседание военно-политического кабинета Израиля. В сообщении об итогах заседания отмечается, что антитеррористическая операция продолжается по плану. Вопрос о прекращении огня не ставился и не обсуждался.
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16.05.2021 18:07 Ответить
16 мая
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16.05.2021 18:10 Ответить
Організація ісламського співробітництва скликає нараду у зв'язку із загостренням арабо-ізраїльського конфлікту - Цензор.НЕТ 7986
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16.05.2021 18:10 Ответить
Справжня ідіш мама! )))
(а могла ще додати "рядовой, отставить пререкания со старшим сержантом!)
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16.05.2021 19:54 Ответить
- Почему в Израиле зять очень уважает маму и тёщу?
- Потому что они быстрее него умеют разбирать и собирать автомат…

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16.05.2021 20:04 Ответить
"Неловкий момент в Израиле - это когда у твоей девушки боевой опыт больше, чем у тебя..."
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16.05.2021 20:31 Ответить
Загнали этих грязных палестинцев в концлагерь, ну т.е в сектор, а они еще чего-то хотят. Государство там, земли свои, это просто наглость какая-то.
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16.05.2021 18:15 Ответить
Действительно. А они пробовали создать своё государство? Ну, до того как их загнали? Організація ісламського співробітництва скликає нараду у зв'язку із загостренням арабо-ізраїльського конфлікту - Цензор.НЕТ 897
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16.05.2021 18:20 Ответить
Нет. Арабские страны отвергли план ООН, и в результате войны в 1948 году завладели этими территориями. И все. Просто присоединили их к себе, ни о какой государственности речи не шла. Вопрос подняли только после того, как потеряли контроль над территориями после очередной попытки решить еврейский вопрос через 20 лет.
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16.05.2021 19:49 Ответить
Я в курсе Організація ісламського співробітництва скликає нараду у зв'язку із загостренням арабо-ізраїльського конфлікту - Цензор.НЕТ 4061
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16.05.2021 20:33 Ответить
А хто заважав цим "грязним палестинцям" відмиться і стать чистими? Хто заважав працювать і будувать державу, а не підземні бункери, тримать в руках лопату для скопування городу, а не копання тунелів для проведення диверсій, стоять коло токарного станка, а не біля пускової установки ракет? Палиця має два кінці.... Тепер по хребтині б"ють їх...
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16.05.2021 18:26 Ответить
Я же говорю, обезьяны, только бункеры копать могут. Сидят в своей резервации и нихрена не делают. Выкатили бы свои Меркавы и F-35 и схлеcтнулись бы в честном бою.
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16.05.2021 18:34 Ответить
Ну куди ж ж їм до "мирних хамасовців"... Ті, як і ви, кацапи, лише "обороняються"... І, саме головне - на території, де живуть інші народи... Вони "обороняються" на єврейській території, а ви - на грузинській, чеченській, молдовській, сірійській, африканській...
Русские умирали столетиями, за пределами своей земли:
Умирали в Северной войне, завоёвывая финские болота...
Умирали в Семилетней войне, на территории Пруссии...
Умирали в русско-турецких войнах, на территории северного Причерноморья, на Балканах, за обладание Босфором и Дарданеллами.....
(Умирали-бы, и в Северной Америке, при подавлении войны за независимость, да Король Георг с Екатериной "не сошлись в цене" за "пушечное мясо").
Умирали в Италии, сражаясь за интересы Австрии.
Умирали в Швейцарии, под Аустерлицом, Фридландом, за интересы Австрии...
Умирали в "кавказских" войнах...
Умирали в Первую мировую, поддерживая колониальные разборки Британии и Франции, с Германией (хотя Сибирь и дальний восток требовали освоения...)
Умирали за "мировую революцию"...
Умирали в Испании, в 1936 г.
Умирали в Монголии, на Халхин-Голе.
Умирали в финских болотах, на "линии Маннергейма"
Готовились умирать за "освобождение Европы от фашизма", а умирать пришлось в "Великой отечественной"...
Умирали в Сирии, Алжире, Египте, Вьетнаме, Мозамбике, Анголе, Южной Америке, Афганистане.
Умирали, после развала СССР, в Таджикистане, Приднестровье, Чечне, Грузии...
Теперь умирают в Украине, Сирии, Ливии, Центрально-Африканской республике...
Такое впечатление, что "русские" готовы умирать по всему миру, лишь-бы дома ничего не делать...
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16.05.2021 18:45 Ответить
Організація ісламського співробітництва скликає нараду у зв'язку із загостренням арабо-ізраїльського конфлікту - Цензор.НЕТ 4116
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16.05.2021 18:46 Ответить
Організація ісламського співробітництва скликає нараду у зв'язку із загостренням арабо-ізраїльського конфлікту - Цензор.НЕТ 2761
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16.05.2021 18:47 Ответить
Что есть "честный бой" в вашем понимании?
Обстрелы гражданских объектов на территории Израиля из жилых кварталов сектора Газа, это честно?
Тогда наверное, логично будет если ВВС Израиля, начнут поливать сектор Газа напалмом?
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16.05.2021 21:58 Ответить
А вы перед тем как сыпать популистскими лозунгами, почитайте историю.
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16.05.2021 21:54 Ответить
Совещание созвали у Путина в бункере?

Організація ісламського співробітництва скликає нараду у зв'язку із загостренням арабо-ізраїльського конфлікту - Цензор.НЕТ 4826
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16.05.2021 18:58 Ответить
ANTI-COLORADOS 16 .05, 2021

Есть подозрения, что за активной фазой противостояния Палестины и Израиля в тени останется много такого, о чем мы вряд ли когда-то узнаем, поскольку израильские спецслужбы умеют держать рот на замке. Все внимание обращено на то, как отстрелялись ракетами со стороны ХАМАС и что в ответ прилетело от израильской авиации. Сеть постепенно заполняется видео с обеих сторон, и если кто-то обратил внимание, очень много сюжетов выкладывает ВВС Израиля. Здесь самое интересное не то, что там поразили и чем, а качество видео. Мы видели две эпопеи воздушных ударов в исполнении дронов ВВС Турции и одну - в исполнении ВВС Азербайджана и в обоих случаях, качество картинки было очень приличным.Такое положение дел не может быть случайным и военное командование Израиля пока не раскрывает подробностей своих операций, а что тогда говорить о спецподразделениях? Вполне возможно, наземная операция не начинается намеренно.Ведь пока бронетехника ЦАХАЛ не вошла в Газу, ХАМАС продолжает действовать на максимуме своей активности и по мере убыли своих опытных командиров, их замещают не менее опытные военные. Возможно, их имена не известны публике, но спецы точно знают кто они и сейчас - самое удобное время для того, чтобы до них добраться. Вполне возможно, что под грохот канонады, в Газе работают группы, занятые ликвидацией самых опасных противников. Причем, им даже стрелять не нужно или как-то лично ликвидировать цели. А тем временем, где-то в секретной операционной комнате израильские спецы вносят в таблицы все новые фамилии руководителей ХАМАС в графу Груз-200. Ведь израильтяне умеют это делать лучше, чем кто-либо. Но это уже другая история.(c)
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16.05.2021 20:28 Ответить
Эрдоган альфа-самец этой организации. Любопытно как Украина будет разрываться между двумя "друзьями".

Організація ісламського співробітництва скликає нараду у зв'язку із загостренням арабо-ізраїльського конфлікту - Цензор.НЕТ 6081
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17.05.2021 03:34 Ответить
У ХАМАС прекрасные учетеля из России. Утырки выпустили по Израилю почти 2000 ракет, а виноват все равно Израиль. Сколько было бы жертв среди израильтян, если бы не сработал "Железный купол"?
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17.05.2021 05:00 Ответить
 
 