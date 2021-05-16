Организация исламского сотрудничества созвала совещание в связи с обострением арабо-израильского конфликта
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Организация исламского сотрудничества, состоящая из 57 стран, провели чрезвычайное заседание сегодня за боевых действий между Израилем и движением ХАМАС в секторе Газа.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ, со ссылкой на AP.
В то время, как большинство стран организации считают, что палестинцы должны иметь свое независимое государство, Израиль недавно заключил соглашения о признании с несколькими членами этой организации.
Этот факт, как и беспокойство некоторых государств о деятельности движения ХАМАС, объясняет несколько слабую реакцию исламских стран на нынешнюю эскалацию, в отличие от решительных ответов в течение прошлых десятилетий.
Министр иностранных дел Администрации Палестины Рияд Малки осудил Израиль в начале заседания. "Нам нужно сказать Аллаху, что мы будем сопротивляться до последнего дня", - сказал он.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу придерживается такой же жесткой позиции. "Израиль несет ответственность за недавнюю эскалацию в Восточном Иерусалиме, на Западном берегу и в секторе Газа", - отметил в выступлении Чавушоглу.
"Наши предупреждения Израиля на прошлой неделе остались без внимания", - заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, обвинив Израиль в "геноциде и преступлениях против человечества".
Напомним, ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за действия против Израиля.
Глава политбюро ХАМАСА Исмаил Хания возложил всю ответственность за происходящее в регионе на Израиль. Также в израильских городах Лоде и Иерусалиме наблюдаются массовые беспорядки. В Лоде ввели чрезвычайное положение.
Вечером 12 мая президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Они обсудили обострение конфликта с ХАМАС в секторе Газа. Джо Байден выразил надежду, что вскоре этот конфликт будет завершен.
Пожалуйста, подождите...
Кстати результат этого "партизана" прямо обратный
В остальном - приветствую.
Никто другой ему помогать не собирается.
Я бы не был так уверен.
Дніпро перебреде...
Та як пішов, то й не прийшов -
Нема Кота ніде...".
Тебе надо больше?
Будет.
"Хамас - кстати, законное правительство, победившее на демократических выборах, взяло под контроль ряд наленных пунктов" - каких? Надеюсь не израильских?
"Израиль поддержку имеет только лично от лягушатники макрона.
Никто другой ему помогать не собирается." - а они точно помощь требовали? И кстати, чем помогли "лягушатники макрона" - леклерки подогнали?
-Ребя!!! Я медведя поймал!!!
- Так веди его сюда!...
- А он меня не пуска-а-а-ет!...
Ізраїлю??
Продаж земельки-зємля обєтованная в Неньці??
🤔
(а могла ще додати "рядовой, отставить пререкания со старшим сержантом!)
- Потому что они быстрее него умеют разбирать и собирать автомат…
Русские умирали столетиями, за пределами своей земли:
Умирали в Северной войне, завоёвывая финские болота...
Умирали в Семилетней войне, на территории Пруссии...
Умирали в русско-турецких войнах, на территории северного Причерноморья, на Балканах, за обладание Босфором и Дарданеллами.....
(Умирали-бы, и в Северной Америке, при подавлении войны за независимость, да Король Георг с Екатериной "не сошлись в цене" за "пушечное мясо").
Умирали в Италии, сражаясь за интересы Австрии.
Умирали в Швейцарии, под Аустерлицом, Фридландом, за интересы Австрии...
Умирали в "кавказских" войнах...
Умирали в Первую мировую, поддерживая колониальные разборки Британии и Франции, с Германией (хотя Сибирь и дальний восток требовали освоения...)
Умирали за "мировую революцию"...
Умирали в Испании, в 1936 г.
Умирали в Монголии, на Халхин-Голе.
Умирали в финских болотах, на "линии Маннергейма"
Готовились умирать за "освобождение Европы от фашизма", а умирать пришлось в "Великой отечественной"...
Умирали в Сирии, Алжире, Египте, Вьетнаме, Мозамбике, Анголе, Южной Америке, Афганистане.
Умирали, после развала СССР, в Таджикистане, Приднестровье, Чечне, Грузии...
Теперь умирают в Украине, Сирии, Ливии, Центрально-Африканской республике...
Такое впечатление, что "русские" готовы умирать по всему миру, лишь-бы дома ничего не делать...
Обстрелы гражданских объектов на территории Израиля из жилых кварталов сектора Газа, это честно?
Тогда наверное, логично будет если ВВС Израиля, начнут поливать сектор Газа напалмом?
Есть подозрения, что за активной фазой противостояния Палестины и Израиля в тени останется много такого, о чем мы вряд ли когда-то узнаем, поскольку израильские спецслужбы умеют держать рот на замке. Все внимание обращено на то, как отстрелялись ракетами со стороны ХАМАС и что в ответ прилетело от израильской авиации. Сеть постепенно заполняется видео с обеих сторон, и если кто-то обратил внимание, очень много сюжетов выкладывает ВВС Израиля. Здесь самое интересное не то, что там поразили и чем, а качество видео. Мы видели две эпопеи воздушных ударов в исполнении дронов ВВС Турции и одну - в исполнении ВВС Азербайджана и в обоих случаях, качество картинки было очень приличным.Такое положение дел не может быть случайным и военное командование Израиля пока не раскрывает подробностей своих операций, а что тогда говорить о спецподразделениях? Вполне возможно, наземная операция не начинается намеренно.Ведь пока бронетехника ЦАХАЛ не вошла в Газу, ХАМАС продолжает действовать на максимуме своей активности и по мере убыли своих опытных командиров, их замещают не менее опытные военные. Возможно, их имена не известны публике, но спецы точно знают кто они и сейчас - самое удобное время для того, чтобы до них добраться. Вполне возможно, что под грохот канонады, в Газе работают группы, занятые ликвидацией самых опасных противников. Причем, им даже стрелять не нужно или как-то лично ликвидировать цели. А тем временем, где-то в секретной операционной комнате израильские спецы вносят в таблицы все новые фамилии руководителей ХАМАС в графу Груз-200. Ведь израильтяне умеют это делать лучше, чем кто-либо. Но это уже другая история.(c)