Организация исламского сотрудничества созвала совещание в связи с обострением арабо-израильского конфликта

Организация исламского сотрудничества, состоящая из 57 стран, провели чрезвычайное заседание сегодня за боевых действий между Израилем и движением ХАМАС в секторе Газа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ, со ссылкой на AP.

В то время, как большинство стран организации считают, что палестинцы должны иметь свое независимое государство, Израиль недавно заключил соглашения о признании с несколькими членами этой организации.

Этот факт, как и беспокойство некоторых государств о деятельности движения ХАМАС, объясняет несколько слабую реакцию исламских стран на нынешнюю эскалацию, в отличие от решительных ответов в течение прошлых десятилетий.

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Министр иностранных дел Администрации Палестины Рияд Малки осудил Израиль в начале заседания. "Нам нужно сказать Аллаху, что мы будем сопротивляться до последнего дня", - сказал он.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу придерживается такой же жесткой позиции. "Израиль несет ответственность за недавнюю эскалацию в Восточном Иерусалиме, на Западном берегу и в секторе Газа", - отметил в выступлении Чавушоглу.

"Наши предупреждения Израиля на прошлой неделе остались без внимания", - заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, обвинив Израиль в "геноциде и преступлениях против человечества".

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Напомним, ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за действия против Израиля.

Глава политбюро ХАМАСА Исмаил Хания возложил всю ответственность за происходящее в регионе на Израиль. Также в израильских городах Лоде и Иерусалиме наблюдаются массовые беспорядки. В Лоде ввели чрезвычайное положение.

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Вечером 12 мая президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Они обсудили обострение конфликта с ХАМАС в секторе Газа. Джо Байден выразил надежду, что вскоре этот конфликт будет завершен.