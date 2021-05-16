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Ізраїль (1231) іслам (36)

Організація ісламського співробітництва скликає нараду у зв'язку із загостренням арабо-ізраїльського конфлікту

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Організація ісламського співробітництва скликає нараду у зв'язку із загостренням арабо-ізраїльського конфлікту

Організація ісламського співробітництва, що має у своєму складі 57 країн, провела надзвичайне засідання сьогодні через бойові дії між Ізраїлем і рухом ХАМАС у Секторі Гази.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на AP.

Тоді як більшість країн організації вважають, що палестинці повинні мати свою незалежну державу, Ізраїль недавно уклав угоди про визнання з декількома членами цієї організації.

Цей факт, як і занепокоєння деяких держав щодо діяльності руху ХАМАС, пояснює дещо кволу реакцію ісламських країн на теперішню ескалацію, на відміну від рішучих відповідей упродовж минулих десятиліть.

Дивіться також: "Росія = Хамас": під посольством РФ у Києві відбувся мітинг солідарності з Ізраїлем. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Міністр закордонних справ Адміністрації Палестини Ріяд Малкі засудив Ізраїль на початку засідання. "Нам потрібно сказати Аллаху, що ми будемо чинити опір до останнього дня", - сказав він.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу дотримується такої ж жорсткої позиції. "Ізраїль несе відповідальність за недавню ескалацію у Східному Єрусалимі, на Західному березі та у Секторі Гази", - зазначив у виступі Чавушоглу.

"Наші попередження Ізраїлю минулого тижня залишились поза увагою", - заявив міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф, звинувативши Ізраїль у "геноциді та злочинах проти людства".

Читайте також: Нетаньяху подякував низці країн, зокрема й Україні, за підтримку Ізраїлю

Нагадаємо, ракетні удари між Ізраїлем і Сектором Гази тривають з 10 травня.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що палестинські угруповання ХАМАС та "Ісламський джихад" заплатять високу ціну за дії проти Ізраїлю.

Глава політбюро ХАМАС Ісмаїл Ханія поклав всю відповідальність за те, що відбувається в регіоні, на Ізраїль. Також в ізраїльських містах Лоді та Єрусалимі спостерігаються масові заворушення. У Лоді запровадили надзвичайний стан.

Читайте також: Армія Ізраїлю почала наземну операцію в Секторі Гази

Увечері 12 травня президент США Джо Байден провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху. Вони обговорили загострення конфлікту з ХАМАСом у Секторі Гази. Джо Байден висловив сподівання, що незабаром цей конфлікт буде завершений.
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Топ коментарі
+11
Это ведь работать нужно, даже пахать, учитывая тамошний климат. А так можно на помощи богатых арабских стран неплохо жить. Но богатые стали в последнее время прозревать и заключили договора о признании Израиля.
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16.05.2021 17:41
+11
Не бійся... Після "остаточного рішення питання" ІЗРАЇЛЕМ, якщо ХАМАС не заспокоїться, не буде кому створювать "державу Палестина", бо жителі Гази стануть простими арабами в Сирії, Єгипті, Лівані, Ємені, Йорданії, а не "вічними абіженна-мучениками", яких "треба пожаліть"...
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16.05.2021 17:59
+9
Організація ісламського співробітництва скликає нараду у зв'язку із загостренням арабо-ізраїльського конфлікту - Цензор.НЕТ 7986
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16.05.2021 18:10
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Не могу понять, что мешает этим 57 странам, помочь арабам в Газе создать своё государство и мирно жить, а не пулять со школьного возраста камнями в соседей, а потом и ракетами, с плачевным для себя результатом?... Организация исламского сотрудничества созвала совещание в связи с обострением арабо-израильского конфликта - Цензор.НЕТ 5697
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16.05.2021 17:35 Відповісти
Это ведь работать нужно, даже пахать, учитывая тамошний климат. А так можно на помощи богатых арабских стран неплохо жить. Но богатые стали в последнее время прозревать и заключили договора о признании Израиля.
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16.05.2021 17:41 Відповісти
Палестинцам в Газе предлагали создать своё государство, насколько я помню, но они отказались, мол, хотим весь пирог
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16.05.2021 17:43 Відповісти
це якщо в тебе заберуть частину житла і запропонують жити далі ,ніби нічого не сталось?
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16.05.2021 18:05 Відповісти
Простите, а кто у кого чего забрал? Організація ісламського співробітництва скликає нараду у зв'язку із загостренням арабо-ізраїльського конфлікту - Цензор.НЕТ 5326
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16.05.2021 18:13 Відповісти
так арабы же и забрали изначально, с историей вижу у тебя совсем ну никак или нет желания разобраться! Не было никогда в истории "палестинского народа" и "Палестинского государства", это всё пришлые арабы! Признай тогда "народ ОРДЛО" Організація ісламського співробітництва скликає нараду у зв'язку із загостренням арабо-ізраїльського конфлікту - Цензор.НЕТ 9576 Організація ісламського співробітництва скликає нараду у зв'язку із загостренням арабо-ізраїльського конфлікту - Цензор.НЕТ 4787
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16.05.2021 18:31 Відповісти
що араби ? в кого забрали ???
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16.05.2021 22:09 Відповісти
когда арабы появились в этих землях? в каком веке? подсказываю в VII веке. н.э., а точнее в 638 г. арабы захватили Иерусалим
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17.05.2021 13:48 Відповісти
... и устроили голокост.Или об этом факте вики для тебя умолчала?
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17.05.2021 15:56 Відповісти
ну учить историю по вики, это твой удел) может тебе напомнить когда арабы полезли в Европу, Кордовский халифат, арабское завоевание Сицилии, вторжение на Кавказ? у тебя всё нормально с головой? Те же крестовые походы, были ответом на действия арабов!
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17.05.2021 17:54 Відповісти
под страхом смерти заставляли принимать ислам многие народы, при несогласии, унижали в правах, изгоняли, убивали...
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17.05.2021 17:57 Відповісти
очень уж все для тебя просто и ясно в делах тысячелетней давности,тут в современности без поллитры не разобраться.Ты наверно ЗЕсвидетель?тогда все понятно.тема закрыта .
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17.05.2021 22:27 Відповісти
я ЗЕсвидетель? Організація ісламського співробітництва скликає нараду у зв'язку із загостренням арабо-ізраїльського конфлікту - Цензор.НЕТ 6936 ты я вижу уже во всём после поллитры разобрался Організація ісламського співробітництва скликає нараду у зв'язку із загостренням арабо-ізраїльського конфлікту - Цензор.НЕТ 37
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18.05.2021 01:19 Відповісти
добавлю, они получили изначально своё государство - Трансиорданию (нынешнюю Иорданию!
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16.05.2021 18:27 Відповісти
Если человеку, который всю жизнь бегает с автоматом и мечтает "повторить подвиги славных дидоваевателей" дать лопату, он не яму под фундамент для дома будет копать, а окоп. А если еще денег подкинуть, он не дом, он дот построит.
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16.05.2021 19:13 Відповісти
А чего они должны поддерживать этих террористов, которые ставят "партизаны" в своих же мечетях?

Организация исламского сотрудничества созвала совещание в связи с обострением арабо-израильского конфликта - Цензор.НЕТ 5179
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16.05.2021 17:38 Відповісти
мені все одно,звідки "Град" буде стріляти по позиціях кацапистів.
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16.05.2021 18:08 Відповісти
Тут вот в чём вопрос, чечены "кацаписты"? Організація ісламського співробітництва скликає нараду у зв'язку із загостренням арабо-ізраїльського конфлікту - Цензор.НЕТ 711
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16.05.2021 18:15 Відповісти
Эту технику "изобрели" в КГБ в 70х годах и научили ей арабских террористов. А оттуда она уже пошла по миру.

Кстати результат этого "партизана" прямо обратный

Організація ісламського співробітництва скликає нараду у зв'язку із загостренням арабо-ізраїльського конфлікту - Цензор.НЕТ 9032
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16.05.2021 18:31 Відповісти
"притесняют аллахоговорящих" Організація ісламського співробітництва скликає нараду у зв'язку із загостренням арабо-ізраїльського конфлікту - Цензор.НЕТ 3015
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16.05.2021 18:36 Відповісти
Чомусь мені думається,що Ізраїль на них усіх (на всі 57),болт великий клав...
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16.05.2021 17:39 Відповісти
Можно пруф? Організація ісламського співробітництва скликає нараду у зв'язку із загостренням арабо-ізраїльського конфлікту - Цензор.НЕТ 2264
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16.05.2021 19:24 Відповісти
Под обстрелами заседали и думали об Украине?
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16.05.2021 20:50 Відповісти
большая озабоченность и решительное осуждение
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16.05.2021 17:43 Відповісти
вот я не понял, палестинцы что, умнее "Аллаха , Всемилостивого и Всемогущего"(с) себя несут? они собрались рассказывать богу, как нужно было "правильно" сотворить этот мир ?
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16.05.2021 17:51 Відповісти
Боюсь одного, после окончательного решения вопроса с Израилем, его население двинется к нам.
В остальном - приветствую.
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16.05.2021 17:52 Відповісти
Не бійся... Після "остаточного рішення питання" ІЗРАЇЛЕМ, якщо ХАМАС не заспокоїться, не буде кому створювать "державу Палестина", бо жителі Гази стануть простими арабами в Сирії, Єгипті, Лівані, Ємені, Йорданії, а не "вічними абіженна-мучениками", яких "треба пожаліть"...
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16.05.2021 17:59 Відповісти
Израиль уже получил по мозгам в наземной операции, население сидит в бомбоубежищах, Хамас - кстати, законное правительство, победившее на демократических выборах, взяло под контроль ряд наленных пунктов, Израиль поддержку имеет только лично от лягушатники макрона.
Никто другой ему помогать не собирается.
Я бы не был так уверен.
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16.05.2021 18:11 Відповісти
"Хвалився Кіт, що він убрід
Дніпро перебреде...
Та як пішов, то й не прийшов -
Нема Кота ніде...".
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16.05.2021 18:16 Відповісти
"Израиль уже получил по мозгам в наземной операции" - да? Каких целей достиг Хамас? Організація ісламського співробітництва скликає нараду у зв'язку із загостренням арабо-ізраїльського конфлікту - Цензор.НЕТ 3145
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16.05.2021 18:17 Відповісти
Наземную операцию отменили, жители Израиля сидят в бомбоубежищах, купол лопнул, как мыльный пузырь.
Тебе надо больше?
Будет.
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16.05.2021 18:20 Відповісти
Організація ісламського співробітництва скликає нараду у зв'язку із загостренням арабо-ізраїльського конфлікту - Цензор.НЕТ 3164 Організація ісламського співробітництва скликає нараду у зв'язку із загостренням арабо-ізраїльського конфлікту - Цензор.НЕТ 3164 Організація ісламського співробітництва скликає нараду у зв'язку із загостренням арабо-ізраїльського конфлікту - Цензор.НЕТ 3164

Організація ісламського співробітництва скликає нараду у зв'язку із загостренням арабо-ізраїльського конфлікту - Цензор.НЕТ 723
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16.05.2021 18:22 Відповісти
Організація ісламського співробітництва скликає нараду у зв'язку із загостренням арабо-ізраїльського конфлікту - Цензор.НЕТ 2156
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16.05.2021 18:23 Відповісти
"Наземную операцию отменили" - а они её планировали? И даже если так, в чём "получение по мозгам"? Організація ісламського співробітництва скликає нараду у зв'язку із загостренням арабо-ізраїльського конфлікту - Цензор.НЕТ 3364
"Хамас - кстати, законное правительство, победившее на демократических выборах, взяло под контроль ряд наленных пунктов" - каких? Надеюсь не израильских? Організація ісламського співробітництва скликає нараду у зв'язку із загостренням арабо-ізраїльського конфлікту - Цензор.НЕТ 3364
"Израиль поддержку имеет только лично от лягушатники макрона.
Никто другой ему помогать не собирается." - а они точно помощь требовали? И кстати, чем помогли "лягушатники макрона" - леклерки подогнали? Організація ісламського співробітництва скликає нараду у зв'язку із загостренням арабо-ізраїльського конфлікту - Цензор.НЕТ 3364
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16.05.2021 18:25 Відповісти
Це в тебе так у методичці написано?
-Ребя!!! Я медведя поймал!!!
- Так веди его сюда!...
- А он меня не пуска-а-а-ет!...
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16.05.2021 19:16 Відповісти
Израиль окружил сектор, вывел оттуда свои ДШГ и методично объект за объектом уничтожает инфраструктуру "Хамаса" не взирая на вопли арабов.
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16.05.2021 18:20 Відповісти
Організація ісламського співробітництва скликає нараду у зв'язку із загостренням арабо-ізраїльського конфлікту - Цензор.НЕТ 7211
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16.05.2021 18:19 Відповісти
так ты кремлядский пропагандон, маскирующийся под киевлянина? Організація ісламського співробітництва скликає нараду у зв'язку із загостренням арабо-ізраїльського конфлікту - Цензор.НЕТ 1835 Організація ісламського співробітництва скликає нараду у зв'язку із загостренням арабо-ізраїльського конфлікту - Цензор.НЕТ 9305
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16.05.2021 19:27 Відповісти
"Даже в настоящее время ни Израиль, ни ХАМАС не знают масштабов нанесенного ущерба и число жертв среди террористов. Однако, по оценкам военной разведки, очень много - от нескольких сотен до тысячи (!) - боевиков нашли свою смерть в песках под Газой благодаря хорошо спланированной военной хитрости ЦАХАЛ и успешно осуществленному плану сотрудничества ВВС и наземных войск..." ❗️Уловка ЦАХАЛа: Или как Израиль уничтожил и похоронил террористов Газы без единого боя. Ночью ЦАХАЛ выдвинул силы (танки, артиллерию, и даже ВМС) к границе с сектором Газы и выпустил сообщение для иностранных СМИ: «Солдаты пехоты начинают входить в Газу и атаковать сектор Газа». Но кроме этого сообщения, за этими словами ничего не стояло. Это была просто "утка" Эти сообщения пресс-секретаря ЦАХАЛа не были ошибкой, это была стратегия: • Этой фейковой новостью Израиль побудил террористов Хамас рвануть в атаку в сторону граница под подземными туннелями "метро" (о которых мы писали ранее) • И вот в этот самый момент 160 боевых самолетов и 450 сброшенных бомб, атака ВМС и ВВС ЦАХАЛа, танков и артилерии, просто похоронили террористов не вступая с ними в бой. Этой уловкой Армия Обороны Израиля, создала смертельную ловушку для Хамаса и Исламского Джихада, которым был причинен огромный ущерб, размеры которого до сих пор неясны. 👉
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16.05.2021 19:38 Відповісти
"бо жителі Гази стануть простими арабами в..." Нидерландах, Германии, Франции и других развитых странах. Они хоть и арабы, но не сосем дебилы...
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16.05.2021 23:57 Відповісти
Ну именно для этого самые богатые арабские страны ОАЭ и Бахрейн признали государство Израиль. И заключили с ним договора в таких областях, как разведка и госбезопасность. Именно для окончательного решения этого вопроса.
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16.05.2021 18:13 Відповісти
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу придерживается такой же жесткой позиции. / Ранее Эрдоган сравнил сионизм с фашизмом.
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16.05.2021 17:59 Відповісти
А чє баальшінство Наших олігархів мають паспорт
Ізраїлю??
Продаж земельки-зємля обєтованная в Неньці??
🤔
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16.05.2021 18:04 Відповісти
Неправильная ( гибридная) формулировка. Собрались - в связи с атакой ХАМАС ( арабов сектора Газа) на Израиль . На данный момент с этой маленькой территории 40 на в среднем 9 км на Израиль выпущено 2800 ракет ( по оценкам специалистов в распоряжении ХАМАС еще есть от 2000 до 2200 ракет. Интересно как в этом нищем , экономически несостоятельном " огрызке" столько ракетного оружия. Кто за это платит и кто поставляет. Сектор должен быть полностью демилитаризован, кроме легкого стрелкового оружия для полицейских сил. До этого он должен быть подвергнут блокаде.
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16.05.2021 18:06 Відповісти
"Кто за это платит и кто поставляет" - твои братья-кацапы, кто ж еще? Організація ісламського співробітництва скликає нараду у зв'язку із загостренням арабо-ізраїльського конфлікту - Цензор.НЕТ 6794
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16.05.2021 19:29 Відповісти
Ставьте вопрос правильно - "как в этом нищем , экономически несостоятельном " огрызке" столько российского ракетного оружия"
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16.05.2021 23:58 Відповісти
В воскресенье, 16 марта, с участием премьер-министра, министра обороны и начальника генштаба состоялось заседание военно-политического кабинета Израиля. В сообщении об итогах заседания отмечается, что антитеррористическая операция продолжается по плану. Вопрос о прекращении огня не ставился и не обсуждался.
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16.05.2021 18:07 Відповісти
16 мая
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16.05.2021 18:10 Відповісти
Організація ісламського співробітництва скликає нараду у зв'язку із загостренням арабо-ізраїльського конфлікту - Цензор.НЕТ 7986
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16.05.2021 18:10 Відповісти
Справжня ідіш мама! )))
(а могла ще додати "рядовой, отставить пререкания со старшим сержантом!)
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16.05.2021 19:54 Відповісти
- Почему в Израиле зять очень уважает маму и тёщу?
- Потому что они быстрее него умеют разбирать и собирать автомат…

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16.05.2021 20:04 Відповісти
"Неловкий момент в Израиле - это когда у твоей девушки боевой опыт больше, чем у тебя..."
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16.05.2021 20:31 Відповісти
Загнали этих грязных палестинцев в концлагерь, ну т.е в сектор, а они еще чего-то хотят. Государство там, земли свои, это просто наглость какая-то.
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16.05.2021 18:15 Відповісти
Действительно. А они пробовали создать своё государство? Ну, до того как их загнали? Організація ісламського співробітництва скликає нараду у зв'язку із загостренням арабо-ізраїльського конфлікту - Цензор.НЕТ 897
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16.05.2021 18:20 Відповісти
Нет. Арабские страны отвергли план ООН, и в результате войны в 1948 году завладели этими территориями. И все. Просто присоединили их к себе, ни о какой государственности речи не шла. Вопрос подняли только после того, как потеряли контроль над территориями после очередной попытки решить еврейский вопрос через 20 лет.
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16.05.2021 19:49 Відповісти
Я в курсе Організація ісламського співробітництва скликає нараду у зв'язку із загостренням арабо-ізраїльського конфлікту - Цензор.НЕТ 4061
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16.05.2021 20:33 Відповісти
А хто заважав цим "грязним палестинцям" відмиться і стать чистими? Хто заважав працювать і будувать державу, а не підземні бункери, тримать в руках лопату для скопування городу, а не копання тунелів для проведення диверсій, стоять коло токарного станка, а не біля пускової установки ракет? Палиця має два кінці.... Тепер по хребтині б"ють їх...
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16.05.2021 18:26 Відповісти
Я же говорю, обезьяны, только бункеры копать могут. Сидят в своей резервации и нихрена не делают. Выкатили бы свои Меркавы и F-35 и схлеcтнулись бы в честном бою.
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16.05.2021 18:34 Відповісти
Ну куди ж ж їм до "мирних хамасовців"... Ті, як і ви, кацапи, лише "обороняються"... І, саме головне - на території, де живуть інші народи... Вони "обороняються" на єврейській території, а ви - на грузинській, чеченській, молдовській, сірійській, африканській...
Русские умирали столетиями, за пределами своей земли:
Умирали в Северной войне, завоёвывая финские болота...
Умирали в Семилетней войне, на территории Пруссии...
Умирали в русско-турецких войнах, на территории северного Причерноморья, на Балканах, за обладание Босфором и Дарданеллами.....
(Умирали-бы, и в Северной Америке, при подавлении войны за независимость, да Король Георг с Екатериной "не сошлись в цене" за "пушечное мясо").
Умирали в Италии, сражаясь за интересы Австрии.
Умирали в Швейцарии, под Аустерлицом, Фридландом, за интересы Австрии...
Умирали в "кавказских" войнах...
Умирали в Первую мировую, поддерживая колониальные разборки Британии и Франции, с Германией (хотя Сибирь и дальний восток требовали освоения...)
Умирали за "мировую революцию"...
Умирали в Испании, в 1936 г.
Умирали в Монголии, на Халхин-Голе.
Умирали в финских болотах, на "линии Маннергейма"
Готовились умирать за "освобождение Европы от фашизма", а умирать пришлось в "Великой отечественной"...
Умирали в Сирии, Алжире, Египте, Вьетнаме, Мозамбике, Анголе, Южной Америке, Афганистане.
Умирали, после развала СССР, в Таджикистане, Приднестровье, Чечне, Грузии...
Теперь умирают в Украине, Сирии, Ливии, Центрально-Африканской республике...
Такое впечатление, что "русские" готовы умирать по всему миру, лишь-бы дома ничего не делать...
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16.05.2021 18:45 Відповісти
Організація ісламського співробітництва скликає нараду у зв'язку із загостренням арабо-ізраїльського конфлікту - Цензор.НЕТ 4116
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16.05.2021 18:46 Відповісти
Організація ісламського співробітництва скликає нараду у зв'язку із загостренням арабо-ізраїльського конфлікту - Цензор.НЕТ 2761
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16.05.2021 18:47 Відповісти
Что есть "честный бой" в вашем понимании?
Обстрелы гражданских объектов на территории Израиля из жилых кварталов сектора Газа, это честно?
Тогда наверное, логично будет если ВВС Израиля, начнут поливать сектор Газа напалмом?
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16.05.2021 21:58 Відповісти
А вы перед тем как сыпать популистскими лозунгами, почитайте историю.
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16.05.2021 21:54 Відповісти
Совещание созвали у Путина в бункере?

Організація ісламського співробітництва скликає нараду у зв'язку із загостренням арабо-ізраїльського конфлікту - Цензор.НЕТ 4826
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16.05.2021 18:58 Відповісти
ANTI-COLORADOS 16 .05, 2021

Есть подозрения, что за активной фазой противостояния Палестины и Израиля в тени останется много такого, о чем мы вряд ли когда-то узнаем, поскольку израильские спецслужбы умеют держать рот на замке. Все внимание обращено на то, как отстрелялись ракетами со стороны ХАМАС и что в ответ прилетело от израильской авиации. Сеть постепенно заполняется видео с обеих сторон, и если кто-то обратил внимание, очень много сюжетов выкладывает ВВС Израиля. Здесь самое интересное не то, что там поразили и чем, а качество видео. Мы видели две эпопеи воздушных ударов в исполнении дронов ВВС Турции и одну - в исполнении ВВС Азербайджана и в обоих случаях, качество картинки было очень приличным.Такое положение дел не может быть случайным и военное командование Израиля пока не раскрывает подробностей своих операций, а что тогда говорить о спецподразделениях? Вполне возможно, наземная операция не начинается намеренно.Ведь пока бронетехника ЦАХАЛ не вошла в Газу, ХАМАС продолжает действовать на максимуме своей активности и по мере убыли своих опытных командиров, их замещают не менее опытные военные. Возможно, их имена не известны публике, но спецы точно знают кто они и сейчас - самое удобное время для того, чтобы до них добраться. Вполне возможно, что под грохот канонады, в Газе работают группы, занятые ликвидацией самых опасных противников. Причем, им даже стрелять не нужно или как-то лично ликвидировать цели. А тем временем, где-то в секретной операционной комнате израильские спецы вносят в таблицы все новые фамилии руководителей ХАМАС в графу Груз-200. Ведь израильтяне умеют это делать лучше, чем кто-либо. Но это уже другая история.(c)
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16.05.2021 20:28 Відповісти
Эрдоган альфа-самец этой организации. Любопытно как Украина будет разрываться между двумя "друзьями".

Організація ісламського співробітництва скликає нараду у зв'язку із загостренням арабо-ізраїльського конфлікту - Цензор.НЕТ 6081
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17.05.2021 03:34 Відповісти
У ХАМАС прекрасные учетеля из России. Утырки выпустили по Израилю почти 2000 ракет, а виноват все равно Израиль. Сколько было бы жертв среди израильтян, если бы не сработал "Железный купол"?
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17.05.2021 05:00 Відповісти
 
 