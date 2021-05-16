Організація ісламського співробітництва скликає нараду у зв'язку із загостренням арабо-ізраїльського конфлікту
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Організація ісламського співробітництва, що має у своєму складі 57 країн, провела надзвичайне засідання сьогодні через бойові дії між Ізраїлем і рухом ХАМАС у Секторі Гази.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на AP.
Тоді як більшість країн організації вважають, що палестинці повинні мати свою незалежну державу, Ізраїль недавно уклав угоди про визнання з декількома членами цієї організації.
Цей факт, як і занепокоєння деяких держав щодо діяльності руху ХАМАС, пояснює дещо кволу реакцію ісламських країн на теперішню ескалацію, на відміну від рішучих відповідей упродовж минулих десятиліть.
Міністр закордонних справ Адміністрації Палестини Ріяд Малкі засудив Ізраїль на початку засідання. "Нам потрібно сказати Аллаху, що ми будемо чинити опір до останнього дня", - сказав він.
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу дотримується такої ж жорсткої позиції. "Ізраїль несе відповідальність за недавню ескалацію у Східному Єрусалимі, на Західному березі та у Секторі Гази", - зазначив у виступі Чавушоглу.
"Наші попередження Ізраїлю минулого тижня залишились поза увагою", - заявив міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф, звинувативши Ізраїль у "геноциді та злочинах проти людства".
Нагадаємо, ракетні удари між Ізраїлем і Сектором Гази тривають з 10 травня.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що палестинські угруповання ХАМАС та "Ісламський джихад" заплатять високу ціну за дії проти Ізраїлю.
Глава політбюро ХАМАС Ісмаїл Ханія поклав всю відповідальність за те, що відбувається в регіоні, на Ізраїль. Також в ізраїльських містах Лоді та Єрусалимі спостерігаються масові заворушення. У Лоді запровадили надзвичайний стан.
Увечері 12 травня президент США Джо Байден провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху. Вони обговорили загострення конфлікту з ХАМАСом у Секторі Гази. Джо Байден висловив сподівання, що незабаром цей конфлікт буде завершений.
Будь ласка, зачекайте...
Кстати результат этого "партизана" прямо обратный
В остальном - приветствую.
Никто другой ему помогать не собирается.
Я бы не был так уверен.
Дніпро перебреде...
Та як пішов, то й не прийшов -
Нема Кота ніде...".
Тебе надо больше?
Будет.
"Хамас - кстати, законное правительство, победившее на демократических выборах, взяло под контроль ряд наленных пунктов" - каких? Надеюсь не израильских?
"Израиль поддержку имеет только лично от лягушатники макрона.
Никто другой ему помогать не собирается." - а они точно помощь требовали? И кстати, чем помогли "лягушатники макрона" - леклерки подогнали?
-Ребя!!! Я медведя поймал!!!
- Так веди его сюда!...
- А он меня не пуска-а-а-ет!...
Ізраїлю??
Продаж земельки-зємля обєтованная в Неньці??
🤔
(а могла ще додати "рядовой, отставить пререкания со старшим сержантом!)
- Потому что они быстрее него умеют разбирать и собирать автомат…
Русские умирали столетиями, за пределами своей земли:
Умирали в Северной войне, завоёвывая финские болота...
Умирали в Семилетней войне, на территории Пруссии...
Умирали в русско-турецких войнах, на территории северного Причерноморья, на Балканах, за обладание Босфором и Дарданеллами.....
(Умирали-бы, и в Северной Америке, при подавлении войны за независимость, да Король Георг с Екатериной "не сошлись в цене" за "пушечное мясо").
Умирали в Италии, сражаясь за интересы Австрии.
Умирали в Швейцарии, под Аустерлицом, Фридландом, за интересы Австрии...
Умирали в "кавказских" войнах...
Умирали в Первую мировую, поддерживая колониальные разборки Британии и Франции, с Германией (хотя Сибирь и дальний восток требовали освоения...)
Умирали за "мировую революцию"...
Умирали в Испании, в 1936 г.
Умирали в Монголии, на Халхин-Голе.
Умирали в финских болотах, на "линии Маннергейма"
Готовились умирать за "освобождение Европы от фашизма", а умирать пришлось в "Великой отечественной"...
Умирали в Сирии, Алжире, Египте, Вьетнаме, Мозамбике, Анголе, Южной Америке, Афганистане.
Умирали, после развала СССР, в Таджикистане, Приднестровье, Чечне, Грузии...
Теперь умирают в Украине, Сирии, Ливии, Центрально-Африканской республике...
Такое впечатление, что "русские" готовы умирать по всему миру, лишь-бы дома ничего не делать...
Обстрелы гражданских объектов на территории Израиля из жилых кварталов сектора Газа, это честно?
Тогда наверное, логично будет если ВВС Израиля, начнут поливать сектор Газа напалмом?
Есть подозрения, что за активной фазой противостояния Палестины и Израиля в тени останется много такого, о чем мы вряд ли когда-то узнаем, поскольку израильские спецслужбы умеют держать рот на замке. Все внимание обращено на то, как отстрелялись ракетами со стороны ХАМАС и что в ответ прилетело от израильской авиации. Сеть постепенно заполняется видео с обеих сторон, и если кто-то обратил внимание, очень много сюжетов выкладывает ВВС Израиля. Здесь самое интересное не то, что там поразили и чем, а качество видео. Мы видели две эпопеи воздушных ударов в исполнении дронов ВВС Турции и одну - в исполнении ВВС Азербайджана и в обоих случаях, качество картинки было очень приличным.Такое положение дел не может быть случайным и военное командование Израиля пока не раскрывает подробностей своих операций, а что тогда говорить о спецподразделениях? Вполне возможно, наземная операция не начинается намеренно.Ведь пока бронетехника ЦАХАЛ не вошла в Газу, ХАМАС продолжает действовать на максимуме своей активности и по мере убыли своих опытных командиров, их замещают не менее опытные военные. Возможно, их имена не известны публике, но спецы точно знают кто они и сейчас - самое удобное время для того, чтобы до них добраться. Вполне возможно, что под грохот канонады, в Газе работают группы, занятые ликвидацией самых опасных противников. Причем, им даже стрелять не нужно или как-то лично ликвидировать цели. А тем временем, где-то в секретной операционной комнате израильские спецы вносят в таблицы все новые фамилии руководителей ХАМАС в графу Груз-200. Ведь израильтяне умеют это делать лучше, чем кто-либо. Но это уже другая история.(c)