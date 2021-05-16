Нетаньяху подякував низці країн, зокрема й Україні, за підтримку Ізраїлю
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Ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху подякував кільком країнам, в тому числі і Україні, за підтримку Ізраїлю.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Twitter.
"Спасибі за те, що ви рішуче підтримуєте Ізраїль і наше право на самооборону від терористичних атак", - зазначив він.
Крім України, Нетаньяху подякував США, Албанії, Австралії, Австрії, Боснії і Герцеговині, Бразилії, Болгарії, Канаді, Колумбії, Кіпру, Чехії, Грузії, Німеччині, Гватемалі Гондурасу, Угорщині, Італії, Литві, Молдові, Нідерландам, Північній Македонї, Парагваю, Словенії і Уругваю, розмістивши відповідні прапори.
Як повідомлялося, армія Ізраїлю почала наземну операцію в Секторі Гази.
Нагадаємо, ракетні удари між Ізраїлем і Сектором Гази тривають з 10 травня.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що палестинські угруповання ХАМАС та "Ісламський джихад" заплатять високу ціну за дії проти Ізраїлю.
Глава політбюро ХАМАС Ісмаїл Ханія поклав всю відповідальність за те, що відбувається в регіоні, на Ізраїль. Також в ізраїльських містах Лоді та Єрусалимі спостерігаються масові заворушення. У Лоді запровадили надзвичайний стан.
Увечері 12 травня президент США Джо Байден провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху. Вони обговорили загострення конфлікту з ХАМАСом у Секторі Гази. Джо Байден висловив сподівання, що незабаром цей конфлікт буде завершений.
Одна з ракет, випущених терористичним угрупуванням ХАМАС по території Ізраїлю, пробила систему захисту "Залізний купол".
Влада Ізраїлю повідомила про загибель 16 членів збройного підрозділу ХАМАС у результаті обстрілу Сектору Гази. За даними органів охорони здоров'я Палестини, з моменту початку ескалації конфлікту в Газі було вбито щонайменше 56 осіб. В Ізраїлі, за даними влади, загинули шестеро людей.
Арабська меншина становить приблизно 21% ізраїльських громадян - переважно це люди, які жили в країні ще до створення держави Ізраїль у 1948 році і залишилися у своїх містах.
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За словами міністра, в Ізраїлі питання, пов'язані з трактуванням історичних подій, зазвичай, не виносяться на політичне рішення, оскільки це не відповідає парламентській традиції Ізраїлю.
"Ізраїльський парламент вважає, що питання минулого повинні вирішуватися не політиками, а професіоналами, як частина професійного дискурсу. Тому я не думаю, що буде прийнято якесь декларативне рішення щодо Голодомору, як і щодо інших тяжких трагічних сторінок в історії тих чи інших народів", - повідомив Елькін.
Бабиного Яру і все таке інше?
то може нехай собі історики посперечаються, а мемориали ми прикриємо на певний час ?
«Биньямин Нетаньяху поставил флаг Боснии рядом с флагами стран, поддерживающих Израиль.
Босния и Герцеговина не поддерживает убийства мирных жителей в Газе.
Я призываю Нетаньяху прекратить несоразмерные нападения на Газу»
але ж Він воістину акбар !
Треба сказати, що ще в ізраїльському аеропорту Сара Нетаньяху зіткнулася з дивною поведінкою командира лайнера, який на думку дружини глави уряду не вітав її належним чином при посадці на борт.
Як передають "Вести Ізраїлю", насправді привітання було озвучено, просто вона, вочевидь, не розчула.
Перша леді Ізраїлю вирішила висловити йому свої претензії, однак її не пустили в кабіну. Це її ще більше обурило та остаточно засмутило.
нікому не зазорно вдягати кіпу перед Стіною Плачу - це повага до звичаїв єврейського народу...
та малошановна жінка не розуміє, що своєю поведінкою кинула тінь на цілий свій народ. Ну вона не вважає нас достойними поваги. Але багато хто з нас таке ставлення сприйняв як ставлення всього її народу. А це не менше ніж розпалювання ворожнечі.
Трохи смішно з того Нетаньяху: на параді у путлера він ніс портрет якогось совєтського льотчика, що з далеку нагадував портрет мого батька в молодості. Ну то я таке побачивши був не проти - хай носить портрет батька щирого українця Володимира Павловича Білика
нас НЕ ХВИЛЮЮТЬ ПРОБЛЕМИ СЕМИТІВ обох сторін