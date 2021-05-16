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Ізраїль (1231) Нетаньяху (136)

Нетаньяху подякував низці країн, зокрема й Україні, за підтримку Ізраїлю

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Нетаньяху подякував низці країн, зокрема й Україні, за підтримку Ізраїлю

Ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху подякував кільком країнам, в тому числі і Україні, за підтримку Ізраїлю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Twitter.

"Спасибі за те, що ви рішуче підтримуєте Ізраїль і наше право на самооборону від терористичних атак", - зазначив він.

Крім України, Нетаньяху подякував США, Албанії, Австралії, Австрії, Боснії і Герцеговині, Бразилії, Болгарії, Канаді, Колумбії, Кіпру, Чехії, Грузії, Німеччині, Гватемалі Гондурасу, Угорщині, Італії, Литві, Молдові, Нідерландам, Північній Македонї, Парагваю, Словенії і Уругваю, розмістивши відповідні прапори.

Також читайте: Байден у розмові з Нетаньяху заявив про підтримку права Ізраїлю на самозахист, але висловив побоювання щодо безпеки журналістів

Як повідомлялося, армія Ізраїлю почала наземну операцію в Секторі Гази.

Нагадаємо, ракетні удари між Ізраїлем і Сектором Гази тривають з 10 травня.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що палестинські угруповання ХАМАС та "Ісламський джихад" заплатять високу ціну за дії проти Ізраїлю.

Глава політбюро ХАМАС Ісмаїл Ханія поклав всю відповідальність за те, що відбувається в регіоні, на Ізраїль. Також в ізраїльських містах Лоді та Єрусалимі спостерігаються масові заворушення. У Лоді запровадили надзвичайний стан.

Увечері 12 травня президент США Джо Байден провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху. Вони обговорили загострення конфлікту з ХАМАСом у Секторі Гази. Джо Байден висловив сподівання, що незабаром цей конфлікт буде завершений.

Одна з ракет, випущених терористичним угрупуванням ХАМАС по території Ізраїлю, пробила систему захисту "Залізний купол".

Влада Ізраїлю повідомила про загибель 16 членів збройного підрозділу ХАМАС у результаті обстрілу Сектору Гази. За даними органів охорони здоров'я Палестини, з моменту початку ескалації конфлікту в Газі було вбито щонайменше 56 осіб. В Ізраїлі, за даними влади, загинули шестеро людей.

Арабська меншина становить приблизно 21% ізраїльських громадян - переважно це люди, які жили в країні ще до створення держави Ізраїль у 1948 році і залишилися у своїх містах.
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Топ коментарі
+17
Нетаньяху поблагодарил ряд стран, в том числе и Украину, за поддержку Израиля - Цензор.НЕТ 4300
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16.05.2021 15:40
+16
...на минуту - Израиль до сих пор продает эрэфии беспилотники, да и риторика властей в отношении Украины не самая благоприятная Нетаньяху поблагодарил ряд стран, в том числе и Украину, за поддержку Израиля - Цензор.НЕТ 2086
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16.05.2021 15:44
+16
просто фото...
Нетаньяху поблагодарил ряд стран, в том числе и Украину, за поддержку Израиля - Цензор.НЕТ 3326
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16.05.2021 15:47
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Нетаньяху поблагодарил ряд стран, в том числе и Украину, за поддержку Израиля - Цензор.НЕТ 4300
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16.05.2021 15:40 Відповісти
Нетаньяху поблагодарил ряд стран, в том числе и Украину, за поддержку Израиля - Цензор.НЕТ 313 Нетаньяху поблагодарил ряд стран, в том числе и Украину, за поддержку Израиля - Цензор.НЕТ 7178
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16.05.2021 15:42 Відповісти
Тю, та то и не еврей вовсе никакой! То рашист. Обыкновенный рашиствующий дегенерат.
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16.05.2021 15:45 Відповісти
Ізраїльський парламент, найімовірніше, не прийме декларативне рішення щодо визнання Голодомору геноцидом українського народу. Про це розповів міністр охорони навколишнього середовища Ізраїлю, голова міжурядової комісії розвитку міжнародних зв'язків між Україною та Ізраїлем Зєев Елькін
За словами міністра, в Ізраїлі питання, пов'язані з трактуванням історичних подій, зазвичай, не виносяться на політичне рішення, оскільки це не відповідає парламентській традиції Ізраїлю.
"Ізраїльський парламент вважає, що питання минулого повинні вирішуватися не політиками, а професіоналами, як частина професійного дискурсу. Тому я не думаю, що буде прийнято якесь декларативне рішення щодо Голодомору, як і щодо інших тяжких трагічних сторінок в історії тих чи інших народів", - повідомив Елькін.
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16.05.2021 18:16 Відповісти
ну так: тут іграєм, а тут рибу заворачівалі. Нам від того ні холодно, ні жарко. але сам факт неприйняття багато про що говорить.
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17.05.2021 01:57 Відповісти
а що там із нашим ВИЗНАННЯМ ХОЛОКОСТУ,
Бабиного Яру і все таке інше?

то може нехай собі історики посперечаються, а мемориали ми прикриємо на певний час ?
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17.05.2021 02:17 Відповісти
шапито в Украине тоже евреи построили Нетаньяху поблагодарил ряд стран, в том числе и Украину, за поддержку Израиля - Цензор.НЕТ 401
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16.05.2021 15:54 Відповісти
ПОХОЖЕ ЩО ПІСЛЯ ОБМІНУ ЗЕМЛІ НА БУМАЖКИ НАС МОЖЕ ЧЕКАТИ ДОЛЯ АРАБІВ ВИСИЛКА ІЗ ДОМІВ ЧЗ СУДИ ХТО БУДЕ ОПИРАТИСЬ БУДЕ ЗНИЩЕНИЙ
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16.05.2021 17:15 Відповісти
нас і так ще до обміну виманюють більшим заробітком у європах. А що буде далі - важко навіть уявити.
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17.05.2021 01:59 Відповісти
...на минуту - Израиль до сих пор продает эрэфии беспилотники, да и риторика властей в отношении Украины не самая благоприятная Нетаньяху поблагодарил ряд стран, в том числе и Украину, за поддержку Израиля - Цензор.НЕТ 2086
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16.05.2021 15:44 Відповісти
Главное, что он нам НЕ продает... Нетаньяху поблагодарил ряд стран, в том числе и Украину, за поддержку Израиля - Цензор.НЕТ 3319
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16.05.2021 15:47 Відповісти
Так 18 лет сидящий у власти Нетаньяху - преступник, коррупционер и подельник путлера.
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16.05.2021 15:47 Відповісти
Кто это их там поддерживает?
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16.05.2021 15:46 Відповісти
просто фото...
Нетаньяху поблагодарил ряд стран, в том числе и Украину, за поддержку Израиля - Цензор.НЕТ 3326
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16.05.2021 15:47 Відповісти
Странно, что он в твиттере не поставил колорадку. Он лидов не уважает, которые его лидов из концлагерей вытаскивали. И друга Путина тоже не уважает. Значит он фашист.
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16.05.2021 18:04 Відповісти
Нетаньяху поблагодарил ряд стран, в том числе и Украину, за поддержку Израиля - Цензор.НЕТ 1557
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16.05.2021 16:01 Відповісти
...ты уже весь валежник у себя на районе собрал, коленовстающий? Нетаньяху поблагодарил ряд стран, в том числе и Украину, за поддержку Израиля - Цензор.НЕТ 2813
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16.05.2021 16:10 Відповісти
Два президента,три премьера,два мера столицы-евреи)Это не считая депутатов,министров,олигархов.Украинцы-антисемиты? Нетаньяху поблагодарил ряд стран, в том числе и Украину, за поддержку Израиля - Цензор.НЕТ 9660
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16.05.2021 16:16 Відповісти
Так это украинцы убили всех евреев? Козломордый, чего своей власовской тряпки стесняешься?)
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16.05.2021 16:20 Відповісти
да уж нелегко таки служить двум богам и ...прислуживать третьему
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16.05.2021 15:59 Відповісти
Hamas must die!
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16.05.2021 16:12 Відповісти
Так чисто для размышлений: официальный иСраиль натаньяху считает воинов УПА и Азова - фашистами; официальный иСраиль ни разу не поддержал Украину в противостоянии с парашией... Так чего нам должно быть интересно что там происходит в иСраиле!
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16.05.2021 16:23 Відповісти
ЗАБЕРУТЬ ЗА ФАНТИКИ ЗЕМЛЮ І НАС ЧЕКАЄ ДОЛЯ АРАБІВ
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16.05.2021 17:19 Відповісти
Та кому ти там потрібен зі своєю землею... (яка доречі тобі й не належить, все під олігархами та фермерами які окрім соняха та пшениці нічого не здатні виростити, помідори вже свої неможливо знайти).
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16.05.2021 23:43 Відповісти
не бреши
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17.05.2021 02:02 Відповісти
Член президиума Боснии Шефик Джаферович


«Биньямин Нетаньяху поставил флаг Боснии рядом с флагами стран, поддерживающих Израиль.
Босния и Герцеговина не поддерживает убийства мирных жителей в Газе.
Я призываю Нетаньяху прекратить несоразмерные нападения на Газу»
Нетаньяху поблагодарил ряд стран, в том числе и Украину, за поддержку Израиля - Цензор.НЕТ 5968
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16.05.2021 16:24 Відповісти
врет *************** как кацапсина лживая !!!
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16.05.2021 16:28 Відповісти
Подожгли кацапы со своими шавками Израиль , и если друзья израильтяне не остановят этот хамас-намаз-Камаз - то огонь разгорится не только на ближнем востоке и ЕС а и по всему Миру !!!
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16.05.2021 17:38 Відповісти
схоже,в "небесній канцелярії" призначили окремий народ "кламутити воду" на всьому глобусі...
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16.05.2021 18:01 Відповісти
да-да...очень ждем теперь поддержку Израиля Украины в борьбе с террористами рф...дождемся ли?
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16.05.2021 18:14 Відповісти
Нетаньяху подякував низці країн, зокрема й Україні, за підтримку Ізраїлю - Цензор.НЕТ 3137
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16.05.2021 18:26 Відповісти
Би-Би, скажи: АЛЛАХ АКБАР ! Нетаньяху подякував низці країн, зокрема й Україні, за підтримку Ізраїлю - Цензор.НЕТ 806
але ж Він воістину акбар !
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17.05.2021 02:22 Відповісти
Візит Нетаньяху ознаменувався скандалом - його дружина Сара Нетаньяху по прибуттю в аеропорт "Бориспіль" під Києвом кинула на землю хліб та сіль, які принесли високим гостям на знак поваги до трапа під час зустрічі. Відповідне відео показали в мережі.
Треба сказати, що ще в ізраїльському аеропорту Сара Нетаньяху зіткнулася з дивною поведінкою командира лайнера, який на думку дружини глави уряду не вітав її належним чином при посадці на борт.
Як передають "Вести Ізраїлю", насправді привітання було озвучено, просто вона, вочевидь, не розчула.
Перша леді Ізраїлю вирішила висловити йому свої претензії, однак її не пустили в кабіну. Це її ще більше обурило та остаточно засмутило.
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16.05.2021 18:35 Відповісти
А "наша" Сара балувана!
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16.05.2021 18:39 Відповісти
Сару и ее сынка в Израиле ненавидят и чмырят по черному ,с судов и с газетных полос не сходит ,правда в последнее время эта ***** сбросила обороты.
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16.05.2021 19:44 Відповісти
Це добре, що і в Ізраїлі є свідомі люди. Нетаньяху подякував низці країн, зокрема й Україні, за підтримку Ізраїлю - Цензор.НЕТ 8906
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17.05.2021 02:09 Відповісти
самі винуваті: ортодокси квасне ( можливо хліб не кошерний був) зневажають. Не давай своїх перлів свиням - вони їх кинуть на землю і потопчуть. Той, хто готовив протокол прийому - або лопух, або москаль-провокатор.
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17.05.2021 02:07 Відповісти
гості по протоколу виконують звичаї країні. яка їх запросила


нікому не зазорно вдягати кіпу перед Стіною Плачу - це повага до звичаїв єврейського народу...
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17.05.2021 02:25 Відповісти
я поважаю звичаї всякого народу на їх території. але якщо ці звичаї суперечать моєму сумлінню, то я просто туди ніколи не поїду. мені-хрестиянину нема чого робити під стіною плачу. Чи відвідувати типу святі місця як ото храм гробу Господнього. Бо я вірю, що Бог зі мною тут в Україні (де двоє-троє зібралися во імя моє, то я тут з вами).
та малошановна жінка не розуміє, що своєю поведінкою кинула тінь на цілий свій народ. Ну вона не вважає нас достойними поваги. Але багато хто з нас таке ставлення сприйняв як ставлення всього її народу. А це не менше ніж розпалювання ворожнечі.
Трохи смішно з того Нетаньяху: на параді у путлера він ніс портрет якогось совєтського льотчика, що з далеку нагадував портрет мого батька в молодості. Ну то я таке побачивши був не проти - хай носить портрет батька щирого українця Володимира Павловича Білика Нетаньяху подякував низці країн, зокрема й Україні, за підтримку Ізраїлю - Цензор.НЕТ 8211
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17.05.2021 02:57 Відповісти
Что Украина ,что Израиль окружены Мордором.
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16.05.2021 19:41 Відповісти
Мордор не орда...к сожалению...вы окружены бибизянами разного толка..а мы ордой ...и ее часть как раковая опухоль грызет нас изнутри...((((
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16.05.2021 19:55 Відповісти
ти мариш !

нас НЕ ХВИЛЮЮТЬ ПРОБЛЕМИ СЕМИТІВ обох сторін Нетаньяху подякував низці країн, зокрема й Україні, за підтримку Ізраїлю - Цензор.НЕТ 9471
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17.05.2021 02:27 Відповісти
 
 