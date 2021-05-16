МИД запускает проект в поддержку украинских узников Кремля, - Джапарова

Министерство иностранных дел Украины в рамках кампании "Верность себе - не преступление" запускает проект #Незламні в поддержку украинцев и крымских татар, "незаконно арестованных Россией во временно оккупированном Крыму".

Об этом сообщила в Facebook замминистра иностранных дел Эмине Джапарова, передает Цензор.НЕТ.

Кампания, среди прочего, предусматривает серию публикаций писем политзаключенных, написанных из мест лишения свободы.

"Мы хотим донести до широкой общественности истории наших мужественных людей - пленников Кремля - их переживания и мысли, мечты и надежды. Через истории конкретных людей мы будем обращать внимание на те системные репрессии в Крыму, которые продолжаются с начала оккупации", - написала Джапарова.

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Она напомнила, что на данный момент более сотни граждан Украины незаконно удерживаются за решеткой на территории России и оккупированного Крымского полуострова, и их освобождение является приоритетом.

"Первый герой проекта #Незламні - гражданский журналист Осман Арифмеметов. До ареста он стримил обыски и преследования крымских татар в оккупированном Крыму. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы по сфабрикованным обвинениям в терроризме. В своем письме Осман рассказывает об информационном гетто, зарождении гражданской журналистики и репрессиях против активистов на оккупированном полуострове", - сообщила замминистра.

Дата начала кампании символическая, отмечается на сайте МИД, в Украине ежегодно в третье воскресенье мая отмечается День памяти жертв политических репрессий.

Еженедельно на сайте и странице МИД в Facebook, а также на ресурсах зарубежных дипломатических учреждений будут публиковаться письма, в которых пленники Кремля будут делиться своими историями и расскажут о репрессиях на оккупированном полуострове.

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