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Новости Политика Украины
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МИД запускает проект в поддержку украинских узников Кремля, - Джапарова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

МИД запускает проект в поддержку украинских узников Кремля, - Джапарова

Министерство иностранных дел Украины в рамках кампании "Верность себе - не преступление" запускает проект #Незламні в поддержку украинцев и крымских татар, "незаконно арестованных Россией во временно оккупированном Крыму".

Об этом сообщила в Facebook замминистра иностранных дел Эмине Джапарова, передает Цензор.НЕТ.

Кампания, среди прочего, предусматривает серию публикаций писем политзаключенных, написанных из мест лишения свободы.

"Мы хотим донести до широкой общественности истории наших мужественных людей - пленников Кремля - их переживания и мысли, мечты и надежды. Через истории конкретных людей мы будем обращать внимание на те системные репрессии в Крыму, которые продолжаются с начала оккупации", - написала Джапарова.

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Она напомнила, что на данный момент более сотни граждан Украины незаконно удерживаются за решеткой на территории России и оккупированного Крымского полуострова, и их освобождение является приоритетом.

"Первый герой проекта #Незламні - гражданский журналист Осман Арифмеметов. До ареста он стримил обыски и преследования крымских татар в оккупированном Крыму. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы по сфабрикованным обвинениям в терроризме. В своем письме Осман рассказывает об информационном гетто, зарождении гражданской журналистики и репрессиях против активистов на оккупированном полуострове", - сообщила замминистра.

Дата начала кампании символическая, отмечается на сайте МИД, в Украине ежегодно в третье воскресенье мая отмечается День памяти жертв политических репрессий.

Еженедельно на сайте и странице МИД в Facebook, а также на ресурсах зарубежных дипломатических учреждений будут публиковаться письма, в которых пленники Кремля будут делиться своими историями и расскажут о репрессиях на оккупированном полуострове.

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МИД запускает проект в поддержку украинских узников Кремля, - Джапарова 01

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+4
Самая эффективная поддержка, - это арест Медведчука, Портнова, Рабиновича, Бойко, Кивы, Добкина и обмен их на украинских узников Кремля.
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16.05.2021 19:46
+3
Они, случаем, не из-за зели этот проект запускают? Он-то самый конкретный узник Кремля.
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16.05.2021 20:15
+2
Держитесь братья - Русь-Украина за вас помнит. Всё будет хорошо.
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16.05.2021 19:43
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Держитесь братья - Русь-Украина за вас помнит. Всё будет хорошо.
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16.05.2021 19:43 Ответить
Про Киевскую Русь мы всё помним! -- при введении Христианства, из 200 городов, в живых осталось только 20...
...и татары нам не братья. ...да и мы им...
Ситуационные, исторические попутчики, разве что.
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16.05.2021 19:57 Ответить
Зачьотно хан Гірей допомогав Івану ІІІ братів мочити та до Московіі приєднувати !!!)))
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16.05.2021 20:04 Ответить
Самая эффективная поддержка, - это арест Медведчука, Портнова, Рабиновича, Бойко, Кивы, Добкина и обмен их на украинских узников Кремля.
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16.05.2021 19:46 Ответить
Шо-то ты не всех Государственных Деятелей Украины перечислил... -- кнопки на клаве кончились? *)
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16.05.2021 19:50 Ответить
русский, тебя добавить?
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16.05.2021 19:56 Ответить
Мня в украинское консульство на выборы не пускают -- свидетельства о рождении украинца в Киеве им мало... -- а все украинские паспорта просрочены... -- не там ты русских ищешь... *)
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16.05.2021 20:00 Ответить
Якщо всіх перераховувати то комп згорить і в клави кнопки всі позалипають !!!)))
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16.05.2021 20:01 Ответить
Не, просто интересно -- а Коломойского, Зеленского, Богана, Ермака... и т.п. ... -- как-то не упоминается в священных воплях борцов за победу пенитенцитарной системы над всеми клятыми ворогамы ...*)
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16.05.2021 20:21 Ответить
Они, случаем, не из-за зели этот проект запускают? Он-то самый конкретный узник Кремля.
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16.05.2021 20:15 Ответить
Золотые слова! -- поддержал...*)
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16.05.2021 20:22 Ответить
Ну тепер ясно чому Медведчука не арештували,запустили програму починаючи із нього.
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16.05.2021 20:31 Ответить
Smoke on the water ... -- вещь хорошая...*)
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16.05.2021 20:35 Ответить
МИД запускает проект в поддержку украинских узников Кремля, - Джапарова
МИД запускает у космос пиар про ихнюю кипучюю деятельность шоп все думали
шо они не спят и не едят а токо думают про свободу уздников кримля МЗС запускає проєкт на підтримку українських в'язнів Кремля, - Джапарова - Цензор.НЕТ 2765

(хотя половина из них за бабло сливает секретную инфу тому же кремлю)
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17.05.2021 05:56 Ответить
 
 