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Новини Політика України
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МЗС (3562) День пам'яті жертв політрепресій (20) політв'язні (1335) Джапарова Еміне (171)

МЗС запускає проєкт на підтримку українських в'язнів Кремля, - Джапарова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

МЗС запускає проєкт на підтримку українських в'язнів Кремля, - Джапарова

Міністерство закордонних справ України в межах кампанії "Вірність собі - не злочин" запускає проєкт #Незламні на підтримку українців і кримських татар, "незаконно заарештованих Росією в тимчасово окупованому Криму".

Про це повідомила у фейсбуці заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова, передає Цензор.НЕТ.

Кампанія, окрім іншого, передбачає серію публікацій листів політв'язнів, написаних із місць позбавлення волі.

"Ми хочемо донести до широкого загалу історії наших мужніх людей - бранців Кремля - ​​їхні переживання і думки, мрії та надії. Через історії конкретних людей ми звертатимемо увагу на ті системні репресії в Криму, які тривають від початку окупації", - написала Джапарова.

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Вона нагадала, що наразі понад сотню громадян України незаконно утримують за ґратами на території Росії й окупованого Кримського півострова, і їхнє звільнення є пріоритетом.

"Перший герой проєкту #Незламні – громадянський журналіст Осман Аріфмеметов. До арешту він стрімив обшуки та переслідування кримських татар в окупованому Криму. Тепер йому загрожує до 20 років позбавлення волі за сфабрикованими звинуваченнями у тероризмі. У своєму листі Осман розказує про інформаційне гетто, зародження громадянської журналістики та репресії проти активістів на окупованому півострові", - повідомила заступниця міністра.

Дата початку кампанії символічна, зазначається на сайті МЗС, в Україні щорічно в третю неділю травня відзначається День пам'яті жертв політичних репресій.

Щотижня на сайті і сторінці МЗС у фейсбуці, а також на ресурсах закордонних дипломатичних установ публікуватимуться листи, в яких бранці Кремля ділитимуться своїми історіями і розкажуть про репресії на окупованому півострові.

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МЗС запускає проєкт на підтримку українських вязнів Кремля, - Джапарова 01
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Топ коментарі
+4
Самая эффективная поддержка, - это арест Медведчука, Портнова, Рабиновича, Бойко, Кивы, Добкина и обмен их на украинских узников Кремля.
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16.05.2021 19:46
+3
Они, случаем, не из-за зели этот проект запускают? Он-то самый конкретный узник Кремля.
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16.05.2021 20:15
+2
Держитесь братья - Русь-Украина за вас помнит. Всё будет хорошо.
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16.05.2021 19:43
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Держитесь братья - Русь-Украина за вас помнит. Всё будет хорошо.
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16.05.2021 19:43 Відповісти
Про Киевскую Русь мы всё помним! -- при введении Христианства, из 200 городов, в живых осталось только 20...
...и татары нам не братья. ...да и мы им...
Ситуационные, исторические попутчики, разве что.
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16.05.2021 19:57 Відповісти
Зачьотно хан Гірей допомогав Івану ІІІ братів мочити та до Московіі приєднувати !!!)))
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16.05.2021 20:04 Відповісти
Самая эффективная поддержка, - это арест Медведчука, Портнова, Рабиновича, Бойко, Кивы, Добкина и обмен их на украинских узников Кремля.
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16.05.2021 19:46 Відповісти
Шо-то ты не всех Государственных Деятелей Украины перечислил... -- кнопки на клаве кончились? *)
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16.05.2021 19:50 Відповісти
русский, тебя добавить?
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16.05.2021 19:56 Відповісти
Мня в украинское консульство на выборы не пускают -- свидетельства о рождении украинца в Киеве им мало... -- а все украинские паспорта просрочены... -- не там ты русских ищешь... *)
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16.05.2021 20:00 Відповісти
Якщо всіх перераховувати то комп згорить і в клави кнопки всі позалипають !!!)))
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16.05.2021 20:01 Відповісти
Не, просто интересно -- а Коломойского, Зеленского, Богана, Ермака... и т.п. ... -- как-то не упоминается в священных воплях борцов за победу пенитенцитарной системы над всеми клятыми ворогамы ...*)
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16.05.2021 20:21 Відповісти
Они, случаем, не из-за зели этот проект запускают? Он-то самый конкретный узник Кремля.
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16.05.2021 20:15 Відповісти
Золотые слова! -- поддержал...*)
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16.05.2021 20:22 Відповісти
Ну тепер ясно чому Медведчука не арештували,запустили програму починаючи із нього.
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16.05.2021 20:31 Відповісти
Smoke on the water ... -- вещь хорошая...*)
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16.05.2021 20:35 Відповісти
МИД запускает проект в поддержку украинских узников Кремля, - Джапарова
МИД запускает у космос пиар про ихнюю кипучюю деятельность шоп все думали
шо они не спят и не едят а токо думают про свободу уздников кримля МЗС запускає проєкт на підтримку українських в'язнів Кремля, - Джапарова - Цензор.НЕТ 2765

(хотя половина из них за бабло сливает секретную инфу тому же кремлю)
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17.05.2021 05:56 Відповісти
 
 