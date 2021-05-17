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Новости Политика Украины
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Пресс-конференция Зеленского по итогам 2 лет президентства состоится 20 мая, - ОПУ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Пресс-конференция Зеленского по итогам 2 лет президентства состоится 20 мая, - ОПУ

20 мая текущего года состоится пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом РБК-Украина заявили в пресс-службе Офиса президента.

Пресс-конференцию по результатам двух лет пребывания в должности Зеленский проведет в четверг, 20 мая, сообщили в ОП.

Отметим, что в настоящее время на сайте Офиса президента в разделе "анонсы" нет упоминаний о пресс-конференции главы государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Важно подвести черту под определенными достижениями", - у Зеленского готовят "широкую пресс-конференцию" к двум годам президентства

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Топ комментарии
+18
Пресс-конференция Зеленского по итогам 2 лет президентства состоится 20 мая, - ОПУ - Цензор.НЕТ 9816
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17.05.2021 11:48
+13
Пресс-конференция Зеленского по итогам 2 лет президентства состоится 20 мая, - ОПУ - Цензор.НЕТ 3908
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17.05.2021 11:47
+10
Пресс-конференция Зеленского по итогам 2 лет президентства состоится 20 мая, - ОПУ - Цензор.НЕТ 5307
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17.05.2021 11:46
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Пресс-конференция Зеленского по итогам 2 лет президентства состоится 20 мая, - ОПУ - Цензор.НЕТ 9086
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17.05.2021 11:45 Ответить
Пресс-конференция Зеленского по итогам 2 лет президентства состоится 20 мая, - ОПУ - Цензор.НЕТ 5307
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17.05.2021 11:46 Ответить
не забудьте
Пресс-конференция Зеленского по итогам 2 лет президентства состоится 20 мая, - ОПУ - Цензор.НЕТ 8231
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17.05.2021 11:46 Ответить
А может не надо? Зачем углублять дно?
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17.05.2021 11:47 Ответить
Пресконференція Зеленського за підсумками 2 років президентства відбудеться 20 травня, - ОПУ - Цензор.НЕТ 7493
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17.05.2021 12:01 Ответить
Пресс-конференция Зеленского по итогам 2 лет президентства состоится 20 мая, - ОПУ - Цензор.НЕТ 3908
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17.05.2021 11:47 Ответить
Пресс-конференция Зеленского по итогам 2 лет президентства состоится 20 мая, - ОПУ - Цензор.НЕТ 9816
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17.05.2021 11:48 Ответить
керуватиме - ісландська збірна аматорів футболу - як сказав президент на інавгурації...
чим зірвав овації прихильників..
не збрехав
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17.05.2021 11:53 Ответить
Форма то є, а вот зміст виникає запитання.
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17.05.2021 11:56 Ответить
Пресс-конференция Зеленского по итогам 2 лет президентства состоится 20 мая, - ОПУ - Цензор.НЕТ 5122 Пресс-конференция Зеленского по итогам 2 лет президентства состоится 20 мая, - ОПУ - Цензор.НЕТ 4051 Пресс-конференция Зеленского по итогам 2 лет президентства состоится 20 мая, - ОПУ - Цензор.НЕТ 7178
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17.05.2021 11:48 Ответить
Нюююю ...
Лібретто кого??
Оркестр та дирижо...дирррижер??
Рояль в кустах иль на ...ях??
🤔
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17.05.2021 11:52 Ответить
- Я сопли жевал,жевал,но сих пор не дожевал,подождите ещё десять лет,тогда я точно избавлюсь от путинской агентуры в своём окружении,посажу всех взяточников и казнокрадов доставшихся мне от витька и петрушки и наведу порядок в судебной системе.
- Нет зелёнка,спасибо за дороги - давай до свидания.
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17.05.2021 11:52 Ответить
зебіли, зчищайте локшину з вух!!! нова свіженька порція навішається 20 травня))
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17.05.2021 11:53 Ответить
Не радуйтесь особо.
Зебилам хоть кол на голове теши - не поможет.
Вчера м одним беседовал - гордитсясто закрыли каналы мертвелчука, аж из штанов выпрыгивает, других перемог припомнить не может, но счастья полные штаны.
Это при том, что только эти каналы он и смотрел, теперь смотрит наш.
Перемога!
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17.05.2021 11:55 Ответить
тобі, 73/43%зебіл Юрій Ан - вже затесали?
Але я не бачу, що тобі щось там особливо допомогло.
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17.05.2021 13:26 Ответить
Чергове шоу на підході. Зустрічайте.
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17.05.2021 11:58 Ответить
Будет типа длинного монолога бубочки, поддакивания журнашлюшек и "теплой ванны"Пресконференція Зеленського за підсумками 2 років президентства відбудеться 20 травня, - ОПУ - Цензор.НЕТ 6300Пресконференція Зеленського за підсумками 2 років президентства відбудеться 20 травня, - ОПУ - Цензор.НЕТ 6013Пресконференція Зеленського за підсумками 2 років президентства відбудеться 20 травня, - ОПУ - Цензор.НЕТ 5572
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17.05.2021 11:58 Ответить
В детском саду.
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18.05.2021 02:06 Ответить
Доклад нуля об нулях. Пресконференція Зеленського за підсумками 2 років президентства відбудеться 20 травня, - ОПУ - Цензор.НЕТ 835
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17.05.2021 11:59 Ответить
Сподіваюся, що і телекамери не витримаютью
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17.05.2021 12:00 Ответить
Вова - царь ГамноМідас. До чого не торкнеться , все превращаєца в гамно.
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17.05.2021 12:02 Ответить
концерт уем на рояле
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17.05.2021 12:03 Ответить
Пресконференція Зеленського за підсумками 2 років президентства відбудеться 20 травня, - ОПУ - Цензор.НЕТ 5890 Зедуро Бенесуелович розійшовся щось....а досягнень в тебе не має.
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17.05.2021 12:04 Ответить
А Верка Сердючка будет? Без нее бегающие глазки и сморщенный лобик будут выглядеть неестественно... И булаву, обязательно булаву в ручонки суньте.
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17.05.2021 12:05 Ответить
Пресконференція Зеленського за підсумками 2 років президентства відбудеться 20 травня, - ОПУ - Цензор.НЕТ 7164
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17.05.2021 12:06 Ответить
Пресс-конференция Зеленского о чём? О его дебилизме, безграмотности и тупости!! Поставил за два года Украину раком и ещё о чём-то будет звиздеть!!
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17.05.2021 12:18 Ответить
ДРУГА ПРЕСУХА ЗА ДВА РОКИ! 48 порушень закону за 728 днів сцарювання, насцарював 10 днів!!! без порушень - САЙТ БУКВИ
А журнашлюшки будуть ті ж самі , тих же олігархів блізкіх к "щедушнаму тєльцу в памперсах" , утікающому у другий презотермін
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17.05.2021 12:19 Ответить
Пресконференція Зеленського за підсумками 2 років президентства відбудеться 20 травня, - ОПУ - Цензор.НЕТ 9423
СЛУГА КРЕМЛЯ ! ЯКИЙ ЦАРЮЄ В УКРАЇНІ , ВІН ГІРШИЙ ЗА РАБА !
БО ВІН Є ВІДДАНИЙ СЛУГА І РАБ )(УЙЛА !
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17.05.2021 12:21 Ответить
Никаких липовых внеочередных выборов президента, нечего народу лапшу на уши вешать ( выборы в установленный законом срок, ну или заявление с просьбой освободить его от должности по состоянию здоровья), и только один срок как "клялся мамой на стадионе, и по всем другим местам кандидат в президенты Зеленский народу Украины. Проведение внеочередных выборов ( под фейковым предлогом, как это делается в диктаторских режимах ряда бывших республик СССР, с последующим увеличением срока пребывания на посту президента), или поход на второй срок, воспринимаем как преднамеренный( в обоих случаях) наглый, лицемерный, антиморальный обман избирателей и народа Украины. Только из за этого люди не должны будут за него голосовать.
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17.05.2021 12:26 Ответить
В прошлый раз преЗедент рапортовал, что мы - чемпионы мира по борьбе с вирусом....
Шо на этот раз ? В чём он нас объявит чемпионами ?
Варианты:
- чемпионы по росту падения ВВП...
- чемпионы по темпам вакцинации...
- чемпионы по снижению роста розничных цен...
- чемпионы по госрегулированию цен на ГСМ...
- чемпионы по росту состояния олигархов !!!
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17.05.2021 12:36 Ответить
А піаніно буде біля Зелі? Пресконференція Зеленського за підсумками 2 років президентства відбудеться 20 травня, - ОПУ - Цензор.НЕТ 9933
Повірю тільки якщо буде з "мендопіаніною"
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17.05.2021 12:54 Ответить
пригласят RT, TACC, говноИНТЕР, прочих журнашлюх,
Скабееву, Соловь/ва, сценарий написан
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17.05.2021 15:10 Ответить
и шо воно може промичати
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17.05.2021 18:47 Ответить
 
 