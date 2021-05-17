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Пресс-конференция Зеленского по итогам 2 лет президентства состоится 20 мая, - ОПУ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
20 мая текущего года состоится пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом РБК-Украина заявили в пресс-службе Офиса президента.
Пресс-конференцию по результатам двух лет пребывания в должности Зеленский проведет в четверг, 20 мая, сообщили в ОП.
Отметим, что в настоящее время на сайте Офиса президента в разделе "анонсы" нет упоминаний о пресс-конференции главы государства.
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+18 Роман с камнем
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Пожалуйста, подождите...
чим зірвав овації прихильників..
не збрехав
Лібретто кого??
Оркестр та дирижо...дирррижер??
Рояль в кустах иль на ...ях??
🤔
- Нет зелёнка,спасибо за дороги - давай до свидания.
Зебилам хоть кол на голове теши - не поможет.
Вчера м одним беседовал - гордитсясто закрыли каналы мертвелчука, аж из штанов выпрыгивает, других перемог припомнить не может, но счастья полные штаны.
Это при том, что только эти каналы он и смотрел, теперь смотрит наш.
Перемога!
Але я не бачу, що тобі щось там особливо допомогло.
А журнашлюшки будуть ті ж самі , тих же олігархів блізкіх к "щедушнаму тєльцу в памперсах" , утікающому у другий презотермін
СЛУГА КРЕМЛЯ ! ЯКИЙ ЦАРЮЄ В УКРАЇНІ , ВІН ГІРШИЙ ЗА РАБА !
БО ВІН Є ВІДДАНИЙ СЛУГА І РАБ )(УЙЛА !
Шо на этот раз ? В чём он нас объявит чемпионами ?
Варианты:
- чемпионы по росту падения ВВП...
- чемпионы по темпам вакцинации...
- чемпионы по снижению роста розничных цен...
- чемпионы по госрегулированию цен на ГСМ...
- чемпионы по росту состояния олигархов !!!
Повірю тільки якщо буде з "мендопіаніною"
Скабееву, Соловь/ва, сценарий написан