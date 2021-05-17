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Пресконференція Зеленського за підсумками 2 років президентства відбудеться 20 травня, - ОПУ
Новини Цензор.НЕТ Політика України
20 травня поточного року відбудеться пресконференція президента України Володимира Зеленського.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна заявили в пресслужбі Офісу президента.
Пресконференцію за результатами двох років перебування на посаді Зеленський проведе в четвер, 20 травня, повідомили в ОП.
Зазначимо, що в даний час на сайті Офісу президента в розділі "Новини" немає згадок про пресконференцію глави держави.
Топ коментарі
+18 Роман с камнем
показати весь коментар17.05.2021 11:48
+13 Роман с камнем
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+10 Роман с камнем
показати весь коментар17.05.2021 11:46
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Будь ласка, зачекайте...
чим зірвав овації прихильників..
не збрехав
Лібретто кого??
Оркестр та дирижо...дирррижер??
Рояль в кустах иль на ...ях??
🤔
- Нет зелёнка,спасибо за дороги - давай до свидания.
Зебилам хоть кол на голове теши - не поможет.
Вчера м одним беседовал - гордитсясто закрыли каналы мертвелчука, аж из штанов выпрыгивает, других перемог припомнить не может, но счастья полные штаны.
Это при том, что только эти каналы он и смотрел, теперь смотрит наш.
Перемога!
Але я не бачу, що тобі щось там особливо допомогло.
А журнашлюшки будуть ті ж самі , тих же олігархів блізкіх к "щедушнаму тєльцу в памперсах" , утікающому у другий презотермін
СЛУГА КРЕМЛЯ ! ЯКИЙ ЦАРЮЄ В УКРАЇНІ , ВІН ГІРШИЙ ЗА РАБА !
БО ВІН Є ВІДДАНИЙ СЛУГА І РАБ )(УЙЛА !
Шо на этот раз ? В чём он нас объявит чемпионами ?
Варианты:
- чемпионы по росту падения ВВП...
- чемпионы по темпам вакцинации...
- чемпионы по снижению роста розничных цен...
- чемпионы по госрегулированию цен на ГСМ...
- чемпионы по росту состояния олигархов !!!
Повірю тільки якщо буде з "мендопіаніною"
Скабееву, Соловь/ва, сценарий написан