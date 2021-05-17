УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
56892 відвідувача онлайн
Новини Політика України
1860 33
Зеленський (10071) пресконференція (125) Офіс Президента (1322)

Пресконференція Зеленського за підсумками 2 років президентства відбудеться 20 травня, - ОПУ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Пресконференція Зеленського за підсумками 2 років президентства відбудеться 20 травня, - ОПУ

20 травня поточного року відбудеться пресконференція президента України Володимира Зеленського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна заявили в пресслужбі Офісу президента.

Пресконференцію за результатами двох років перебування на посаді Зеленський проведе в четвер, 20 травня, повідомили в ОП.

Зазначимо, що в даний час на сайті Офісу президента в розділі "Новини" немає згадок про пресконференцію глави держави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Важливо підвести риску під певними здобутками", - у Зеленського готують "широку пресконференцію" до двох років президентства

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+18
Пресс-конференция Зеленского по итогам 2 лет президентства состоится 20 мая, - ОПУ - Цензор.НЕТ 9816
показати весь коментар
17.05.2021 11:48
+13
Пресс-конференция Зеленского по итогам 2 лет президентства состоится 20 мая, - ОПУ - Цензор.НЕТ 3908
показати весь коментар
17.05.2021 11:47
+10
Пресс-конференция Зеленского по итогам 2 лет президентства состоится 20 мая, - ОПУ - Цензор.НЕТ 5307
показати весь коментар
17.05.2021 11:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пресс-конференция Зеленского по итогам 2 лет президентства состоится 20 мая, - ОПУ - Цензор.НЕТ 9086
показати весь коментар
17.05.2021 11:45 Відповісти
Пресс-конференция Зеленского по итогам 2 лет президентства состоится 20 мая, - ОПУ - Цензор.НЕТ 5307
показати весь коментар
17.05.2021 11:46 Відповісти
не забудьте
Пресс-конференция Зеленского по итогам 2 лет президентства состоится 20 мая, - ОПУ - Цензор.НЕТ 8231
показати весь коментар
17.05.2021 11:46 Відповісти
А может не надо? Зачем углублять дно?
показати весь коментар
17.05.2021 11:47 Відповісти
Пресконференція Зеленського за підсумками 2 років президентства відбудеться 20 травня, - ОПУ - Цензор.НЕТ 7493
показати весь коментар
17.05.2021 12:01 Відповісти
Пресс-конференция Зеленского по итогам 2 лет президентства состоится 20 мая, - ОПУ - Цензор.НЕТ 3908
показати весь коментар
17.05.2021 11:47 Відповісти
Пресс-конференция Зеленского по итогам 2 лет президентства состоится 20 мая, - ОПУ - Цензор.НЕТ 9816
показати весь коментар
17.05.2021 11:48 Відповісти
керуватиме - ісландська збірна аматорів футболу - як сказав президент на інавгурації...
чим зірвав овації прихильників..
не збрехав
показати весь коментар
17.05.2021 11:53 Відповісти
Форма то є, а вот зміст виникає запитання.
показати весь коментар
17.05.2021 11:56 Відповісти
Пресс-конференция Зеленского по итогам 2 лет президентства состоится 20 мая, - ОПУ - Цензор.НЕТ 5122 Пресс-конференция Зеленского по итогам 2 лет президентства состоится 20 мая, - ОПУ - Цензор.НЕТ 4051 Пресс-конференция Зеленского по итогам 2 лет президентства состоится 20 мая, - ОПУ - Цензор.НЕТ 7178
показати весь коментар
17.05.2021 11:48 Відповісти
Нюююю ...
Лібретто кого??
Оркестр та дирижо...дирррижер??
Рояль в кустах иль на ...ях??
🤔
показати весь коментар
17.05.2021 11:52 Відповісти
- Я сопли жевал,жевал,но сих пор не дожевал,подождите ещё десять лет,тогда я точно избавлюсь от путинской агентуры в своём окружении,посажу всех взяточников и казнокрадов доставшихся мне от витька и петрушки и наведу порядок в судебной системе.
- Нет зелёнка,спасибо за дороги - давай до свидания.
показати весь коментар
17.05.2021 11:52 Відповісти
зебіли, зчищайте локшину з вух!!! нова свіженька порція навішається 20 травня))
показати весь коментар
17.05.2021 11:53 Відповісти
Не радуйтесь особо.
Зебилам хоть кол на голове теши - не поможет.
Вчера м одним беседовал - гордитсясто закрыли каналы мертвелчука, аж из штанов выпрыгивает, других перемог припомнить не может, но счастья полные штаны.
Это при том, что только эти каналы он и смотрел, теперь смотрит наш.
Перемога!
показати весь коментар
17.05.2021 11:55 Відповісти
тобі, 73/43%зебіл Юрій Ан - вже затесали?
Але я не бачу, що тобі щось там особливо допомогло.
показати весь коментар
17.05.2021 13:26 Відповісти
Чергове шоу на підході. Зустрічайте.
показати весь коментар
17.05.2021 11:58 Відповісти
Будет типа длинного монолога бубочки, поддакивания журнашлюшек и "теплой ванны"Пресконференція Зеленського за підсумками 2 років президентства відбудеться 20 травня, - ОПУ - Цензор.НЕТ 6300Пресконференція Зеленського за підсумками 2 років президентства відбудеться 20 травня, - ОПУ - Цензор.НЕТ 6013Пресконференція Зеленського за підсумками 2 років президентства відбудеться 20 травня, - ОПУ - Цензор.НЕТ 5572
показати весь коментар
17.05.2021 11:58 Відповісти
В детском саду.
показати весь коментар
18.05.2021 02:06 Відповісти
Доклад нуля об нулях. Пресконференція Зеленського за підсумками 2 років президентства відбудеться 20 травня, - ОПУ - Цензор.НЕТ 835
показати весь коментар
17.05.2021 11:59 Відповісти
Сподіваюся, що і телекамери не витримаютью
показати весь коментар
17.05.2021 12:00 Відповісти
Вова - царь ГамноМідас. До чого не торкнеться , все превращаєца в гамно.
показати весь коментар
17.05.2021 12:02 Відповісти
концерт уем на рояле
показати весь коментар
17.05.2021 12:03 Відповісти
Пресконференція Зеленського за підсумками 2 років президентства відбудеться 20 травня, - ОПУ - Цензор.НЕТ 5890 Зедуро Бенесуелович розійшовся щось....а досягнень в тебе не має.
показати весь коментар
17.05.2021 12:04 Відповісти
А Верка Сердючка будет? Без нее бегающие глазки и сморщенный лобик будут выглядеть неестественно... И булаву, обязательно булаву в ручонки суньте.
показати весь коментар
17.05.2021 12:05 Відповісти
Пресконференція Зеленського за підсумками 2 років президентства відбудеться 20 травня, - ОПУ - Цензор.НЕТ 7164
показати весь коментар
17.05.2021 12:06 Відповісти
Пресс-конференция Зеленского о чём? О его дебилизме, безграмотности и тупости!! Поставил за два года Украину раком и ещё о чём-то будет звиздеть!!
показати весь коментар
17.05.2021 12:18 Відповісти
ДРУГА ПРЕСУХА ЗА ДВА РОКИ! 48 порушень закону за 728 днів сцарювання, насцарював 10 днів!!! без порушень - САЙТ БУКВИ
А журнашлюшки будуть ті ж самі , тих же олігархів блізкіх к "щедушнаму тєльцу в памперсах" , утікающому у другий презотермін
показати весь коментар
17.05.2021 12:19 Відповісти
Пресконференція Зеленського за підсумками 2 років президентства відбудеться 20 травня, - ОПУ - Цензор.НЕТ 9423
СЛУГА КРЕМЛЯ ! ЯКИЙ ЦАРЮЄ В УКРАЇНІ , ВІН ГІРШИЙ ЗА РАБА !
БО ВІН Є ВІДДАНИЙ СЛУГА І РАБ )(УЙЛА !
показати весь коментар
17.05.2021 12:21 Відповісти
Никаких липовых внеочередных выборов президента, нечего народу лапшу на уши вешать ( выборы в установленный законом срок, ну или заявление с просьбой освободить его от должности по состоянию здоровья), и только один срок как "клялся мамой на стадионе, и по всем другим местам кандидат в президенты Зеленский народу Украины. Проведение внеочередных выборов ( под фейковым предлогом, как это делается в диктаторских режимах ряда бывших республик СССР, с последующим увеличением срока пребывания на посту президента), или поход на второй срок, воспринимаем как преднамеренный( в обоих случаях) наглый, лицемерный, антиморальный обман избирателей и народа Украины. Только из за этого люди не должны будут за него голосовать.
показати весь коментар
17.05.2021 12:26 Відповісти
В прошлый раз преЗедент рапортовал, что мы - чемпионы мира по борьбе с вирусом....
Шо на этот раз ? В чём он нас объявит чемпионами ?
Варианты:
- чемпионы по росту падения ВВП...
- чемпионы по темпам вакцинации...
- чемпионы по снижению роста розничных цен...
- чемпионы по госрегулированию цен на ГСМ...
- чемпионы по росту состояния олигархов !!!
показати весь коментар
17.05.2021 12:36 Відповісти
А піаніно буде біля Зелі? Пресконференція Зеленського за підсумками 2 років президентства відбудеться 20 травня, - ОПУ - Цензор.НЕТ 9933
Повірю тільки якщо буде з "мендопіаніною"
показати весь коментар
17.05.2021 12:54 Відповісти
пригласят RT, TACC, говноИНТЕР, прочих журнашлюх,
Скабееву, Соловь/ва, сценарий написан
показати весь коментар
17.05.2021 15:10 Відповісти
и шо воно може промичати
показати весь коментар
17.05.2021 18:47 Відповісти
 
 