75% украинцев поддерживают введение страховой медицины, - опрос "Рейтинга"

75% граждан поддерживают введение в Украине страховой медицины, и только 17% - выступают против этого.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 4-8 мая 2021 года, передает Цензор.НЕТ.

"Три четверти опрошенных (75%) поддерживают введение в Украине страховой медицины. Лишь 17% выступают против этого", - говорится в отчете "Рейтинга".

Результаты опроса также показали, что первоочередным направлением работы власти в медицинской сфере должно быть обеспечение бесплатными лекарствами больных тяжелыми заболеваниями (54%). Среди других приоритетов опрошенные отметили закупку нового медицинского оборудования для больниц (29%), исправление недостатков проводимой медицинской реформы (25%).

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Повышение квалификации врачей и повышение зарплат медикам отметил каждый пятый опрошенный (21%). Несколько меньшее количество опрошенных вспоминали о ремонте помещений больниц (14%), улучшении уровня подготовки медиков в ВУЗах (13%) и о введении официальных оплат за медицинские услуги (7%).

Подавляющее большинство опрошенных поддерживают государственные программы по поддержке, защите врачей, пострадавших от коронавируса (94%) и послековидной реабилитации незащищенных слоев населения (87%).

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.

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Выборочная совокупность: 2000 респондентов.

Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.