РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
55376 посетителей онлайн
Новости Общество
1087 18
медицина (1023) опрос (982) страхование (70)

75% украинцев поддерживают введение страховой медицины, - опрос "Рейтинга"

Новости Цензор.НЕТ Общество

75% украинцев поддерживают введение страховой медицины, - опрос "Рейтинга"

75% граждан поддерживают введение в Украине страховой медицины, и только 17% - выступают против этого.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 4-8 мая 2021 года, передает Цензор.НЕТ.

"Три четверти опрошенных (75%) поддерживают введение в Украине страховой медицины. Лишь 17% выступают против этого", - говорится в отчете "Рейтинга".

Результаты опроса также показали, что первоочередным направлением работы власти в медицинской сфере должно быть обеспечение бесплатными лекарствами больных тяжелыми заболеваниями (54%). Среди других приоритетов опрошенные отметили закупку нового медицинского оборудования для больниц (29%), исправление недостатков проводимой медицинской реформы (25%).

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский дал нам два года на запуск страховой медицины, - Радуцкий

Повышение квалификации врачей и повышение зарплат медикам отметил каждый пятый опрошенный (21%). Несколько меньшее количество опрошенных вспоминали о ремонте помещений больниц (14%), улучшении уровня подготовки медиков в ВУЗах (13%) и о введении официальных оплат за медицинские услуги (7%).

Подавляющее большинство опрошенных поддерживают государственные программы по поддержке, защите врачей, пострадавших от коронавируса (94%) и послековидной реабилитации незащищенных слоев населения (87%).

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.

Также читайте: Необходимо ввести страхование пациентов от врачебной ошибки, - "слуга народа" Радуцкий

Выборочная совокупность: 2000 респондентов.

Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+8
Враньё,люди понятия не имеют что такое страхмедицина,кто там платит больным за обслуживание и сколько денег из их карманов перейдет в распоряжении воров-страховщиков.
показать весь комментарий
17.05.2021 12:42
+7
В Україні це лохотрон.
показать весь комментарий
17.05.2021 12:44
+6
74% 75% 95% кто эти проценты придумывает, наверное главный клоун от большого ума
показать весь комментарий
17.05.2021 12:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
74% 75% 95% кто эти проценты придумывает, наверное главный клоун от большого ума
показать весь комментарий
17.05.2021 12:38 Ответить
Звичайно що так.
Але яка з цього користь? Ніхто її не збирається запроваджувати.
показать весь комментарий
17.05.2021 12:40 Ответить
Враньё,люди понятия не имеют что такое страхмедицина,кто там платит больным за обслуживание и сколько денег из их карманов перейдет в распоряжении воров-страховщиков.
показать весь комментарий
17.05.2021 12:42 Ответить
В Україні це лохотрон.
показать весь комментарий
17.05.2021 12:44 Ответить
Не поддерживать страховую медицину могут только упоротые совки ну и рвачи (врачи), которые уже на уровне инстинкта ждут "благодарности" в виде денег им в карман...
показать весь комментарий
17.05.2021 12:46 Ответить
Так вам і зроблять нормальну страхову медицину , як платили так і будете лікарям платить, та ще й страховщиків кормить. У нас же ніхто ні за що не відповідає, тільки стрілочник.
показать весь комментарий
17.05.2021 13:06 Ответить
это требует изменений в конституцию - там написано "всем все бесплатно"
показать весь комментарий
17.05.2021 13:27 Ответить
Супрун пыталась внедрить страховую медицину по смешанной британско-испанской модели, где оплата идет за счет налогов. Т.е. не требовалось менять Конституцию, оставив там "всем всё бесплатно".
Но врачебное лобби сделало всё, чтобы этого не допустить: как же они будут шантажировать больных и их родственников и вымогать у них деньги?
показать весь комментарий
17.05.2021 14:42 Ответить
Багаті люди, якщо згідні платити двічі. Можна ще ціни на комуналку підняти.
показать весь комментарий
17.05.2021 12:54 Ответить
В Условиях Украины страховая компания соберет деньги,выведет их в Офшор и обанкротится. У нас хозяин самого крупного банка -Приватбанка открыто вывел 5 млн долларов обанкротив его(госудрство вынуждено было его рефинансировать за счет госбюджета)-и ходит СВОБОДНО по Киеву не боясь уголовного преследования. Есть куча стран где госмедицина-и проблем нет Грузия и Германия например. Дело не в форме финансирования медицины а в том что государство не может навести элементарный порядок и боротся с воровством
показать весь комментарий
17.05.2021 13:16 Ответить
Иван, в Грузии все клиники приватизировали, а в Германии страховая медицина.
показать весь комментарий
17.05.2021 13:26 Ответить
Чого ж тоді досі ця "схема" не спрацювала з страхуванням автотранспорту та цивільної відповідальності?
показать весь комментарий
17.05.2021 13:56 Ответить
вывел 5 млн. долларов? так мало? или вы просто написали лишь бы что-то написать?!
показать весь комментарий
17.05.2021 15:46 Ответить
Мудрый нарид ассоциирует страховую медицину с бесплатной...
Подумайте сколько будет стоить полис на нормальное количество услуг
А без полиса вам хрен что сделают.
Ну или может пару богаделен оставят))
показать весь комментарий
17.05.2021 13:44 Ответить
Да любой пенсионер может выделить 20 000 - 30 000 грн. в год мед на страховку. 75% українців підтримують запровадження страхової медицини, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 8799
показать весь комментарий
17.05.2021 14:42 Ответить
А налоги, которые уходят сейчас на медицину перестанут собирать?
показать весь комментарий
17.05.2021 14:12 Ответить
80% понятия не имеют, что такое страховая медицина!
Если будет японская схема страховой медицины - даже я "За".
показать весь комментарий
17.05.2021 14:36 Ответить
А не те ли это 73 % которые по приколу голосовали?Ну и + 2% добавилось к тем дебилам.
показать весь комментарий
17.05.2021 15:35 Ответить
 
 