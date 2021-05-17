75% українців підтримують запровадження страхової медицини, - опитування "Рейтингу"

75% громадян підтримують введення в Україні страхової медицини, і тільки 17% - виступають проти цього.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 4-8 травня 2021 року, передає Цензор.НЕТ.

"Три чверті опитаних (75%) підтримують введення в Україні страхової медицини. Лише 17% виступають проти цього", - йдеться в звіті "Рейтингу".

Результати опитування також показали, що першочерговим напрямком роботи влади в медичній сфері має бути забезпечення безкоштовними ліками хворих на тяжкі захворювання (54%). Серед інших пріоритетів опитані відзначили закупівлю нового медичного обладнання для лікарень (29%), виправлення недоліків медичної реформи, яка проводиться (25%).

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Підвищення кваліфікації лікарів та підвищення зарплат медикам відзначив кожен п'ятий опитаний (21%). Дещо менша кількість опитаних згадували про ремонт приміщень лікарень (14%), поліпшення рівня підготовки медиків у вишах (13%) і про введення офіційних оплат за медичні послуги (7%).

Переважна більшість опитаних підтримують державні програми з підтримки, захисту лікарів, які постраждали від коронавірусу (94%) і післяковідної реабілітації незахищених верств населення (87%).

Опитування проводилося серед населення України у віці від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення.

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Вибіркова сукупність: 2000 респондентів.

Метод опитування: особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більш як 2,2%.