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75% українців підтримують запровадження страхової медицини, - опитування "Рейтингу"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

75% українців підтримують запровадження страхової медицини, - опитування "Рейтингу"

75% громадян підтримують введення в Україні страхової медицини, і тільки 17% - виступають проти цього.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 4-8 травня 2021 року, передає Цензор.НЕТ.

"Три чверті опитаних (75%) підтримують введення в Україні страхової медицини. Лише 17% виступають проти цього", - йдеться в звіті "Рейтингу".

Результати опитування також показали, що першочерговим напрямком роботи влади в медичній сфері має бути забезпечення безкоштовними ліками хворих на тяжкі захворювання (54%). Серед інших пріоритетів опитані відзначили закупівлю нового медичного обладнання для лікарень (29%), виправлення недоліків медичної реформи, яка проводиться (25%).

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Підвищення кваліфікації лікарів та підвищення зарплат медикам відзначив кожен п'ятий опитаний (21%). Дещо менша кількість опитаних згадували про ремонт приміщень лікарень (14%), поліпшення рівня підготовки медиків у вишах (13%) і про введення офіційних оплат за медичні послуги (7%).

Переважна більшість опитаних підтримують державні програми з підтримки, захисту лікарів, які постраждали від коронавірусу (94%) і післяковідної реабілітації незахищених верств населення (87%).

Опитування проводилося серед населення України у віці від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення.

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Вибіркова сукупність: 2000 респондентів.

Метод опитування: особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більш як 2,2%.

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Топ коментарі
+8
Враньё,люди понятия не имеют что такое страхмедицина,кто там платит больным за обслуживание и сколько денег из их карманов перейдет в распоряжении воров-страховщиков.
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17.05.2021 12:42
+7
В Україні це лохотрон.
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17.05.2021 12:44
+6
74% 75% 95% кто эти проценты придумывает, наверное главный клоун от большого ума
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17.05.2021 12:38
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74% 75% 95% кто эти проценты придумывает, наверное главный клоун от большого ума
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17.05.2021 12:38 Відповісти
Звичайно що так.
Але яка з цього користь? Ніхто її не збирається запроваджувати.
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17.05.2021 12:40 Відповісти
Враньё,люди понятия не имеют что такое страхмедицина,кто там платит больным за обслуживание и сколько денег из их карманов перейдет в распоряжении воров-страховщиков.
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17.05.2021 12:42 Відповісти
В Україні це лохотрон.
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17.05.2021 12:44 Відповісти
Не поддерживать страховую медицину могут только упоротые совки ну и рвачи (врачи), которые уже на уровне инстинкта ждут "благодарности" в виде денег им в карман...
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17.05.2021 12:46 Відповісти
Так вам і зроблять нормальну страхову медицину , як платили так і будете лікарям платить, та ще й страховщиків кормить. У нас же ніхто ні за що не відповідає, тільки стрілочник.
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17.05.2021 13:06 Відповісти
это требует изменений в конституцию - там написано "всем все бесплатно"
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17.05.2021 13:27 Відповісти
Супрун пыталась внедрить страховую медицину по смешанной британско-испанской модели, где оплата идет за счет налогов. Т.е. не требовалось менять Конституцию, оставив там "всем всё бесплатно".
Но врачебное лобби сделало всё, чтобы этого не допустить: как же они будут шантажировать больных и их родственников и вымогать у них деньги?
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17.05.2021 14:42 Відповісти
Багаті люди, якщо згідні платити двічі. Можна ще ціни на комуналку підняти.
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17.05.2021 12:54 Відповісти
В Условиях Украины страховая компания соберет деньги,выведет их в Офшор и обанкротится. У нас хозяин самого крупного банка -Приватбанка открыто вывел 5 млн долларов обанкротив его(госудрство вынуждено было его рефинансировать за счет госбюджета)-и ходит СВОБОДНО по Киеву не боясь уголовного преследования. Есть куча стран где госмедицина-и проблем нет Грузия и Германия например. Дело не в форме финансирования медицины а в том что государство не может навести элементарный порядок и боротся с воровством
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17.05.2021 13:16 Відповісти
Иван, в Грузии все клиники приватизировали, а в Германии страховая медицина.
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17.05.2021 13:26 Відповісти
Чого ж тоді досі ця "схема" не спрацювала з страхуванням автотранспорту та цивільної відповідальності?
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17.05.2021 13:56 Відповісти
вывел 5 млн. долларов? так мало? или вы просто написали лишь бы что-то написать?!
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17.05.2021 15:46 Відповісти
Мудрый нарид ассоциирует страховую медицину с бесплатной...
Подумайте сколько будет стоить полис на нормальное количество услуг
А без полиса вам хрен что сделают.
Ну или может пару богаделен оставят))
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17.05.2021 13:44 Відповісти
Да любой пенсионер может выделить 20 000 - 30 000 грн. в год мед на страховку. 75% українців підтримують запровадження страхової медицини, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 8799
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17.05.2021 14:42 Відповісти
А налоги, которые уходят сейчас на медицину перестанут собирать?
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17.05.2021 14:12 Відповісти
80% понятия не имеют, что такое страховая медицина!
Если будет японская схема страховой медицины - даже я "За".
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17.05.2021 14:36 Відповісти
А не те ли это 73 % которые по приколу голосовали?Ну и + 2% добавилось к тем дебилам.
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17.05.2021 15:35 Відповісти
 
 