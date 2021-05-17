Российский суд оставил в силе приговор крымскому политзаключенному Приходько

Апелляционный военный суд РФ оставил в силе приговор украинскому активисту из оккупированного Крыма Олегу Приходько, который был осужден Южным окружным военным судом РФ к пяти годам лишения свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крымскую правозащиную группу.

Коллегия судей под председательством Сергея Винника оставила в силе решение суда первой инстанции, согласно которому Приходько признан виновным и приговорен к пяти годам лишения свободы.

В тоже время суд апелляционной инстанции проигнорировал доводы защиты о многочисленных нарушениях во время следственных действий и о том, что суд первой инстанции не дал оценку этим обстоятельствам при рассмотрении дела.

Напомним, 8 февраля 2019 года сотрудники крымского главка ФСБ провели обыск у Олега Приходько в оккупированном селе Орехово Сакского района. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии "Свобода", красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. После обыска Приходько отвезли в Симферополь, где допрашивали, расспрашивая о его деятельности и связях на материковой части Украины. ​10 октября 2019 года оккупанты задержали проукраинского активиста. Подконтрольный России "Киевский районный суд" оккупированного Крыма арестовал Приходько.

1 апреля 2020 года появилась информация, что обвиняемого в подготовке к теракту жителя Сакского района Крыма Олега Приходько незаконно этапировали из симферопольского СИЗО в Россию. 7 апреля стало известно, что Приходько доставили в СИЗО Ростова-на-Дону.

Суд РФ приговорил украинского политзаключенного Приходько к 5 годам заключения.

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