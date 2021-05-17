РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
52211 посетителей онлайн
Новости Общество
1510 14
карантин (15793) опрос (982) COVID-19 (17504) коронавирус (16340)

25% украинцев утверждают, что уже переболели коронавирусом, - опрос "Рейтинга"

Новости Цензор.НЕТ Общество

25% украинцев утверждают, что уже переболели коронавирусом, - опрос "Рейтинга"

25% жителей Украины отмечают, что уже переболели коронавирусной инфекцией, 69% - ответили, что не болели.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 4-8 мая 2021 года, передает Цензор.НЕТ.

"25% отметили, что лично болели коронавирусом, 69% - не болели. 64% тех, кто болел COVID-2019, обращались за помощью к врачам государственных учреждений здравоохранения с вопросом лечения, 36% - не обращались. 52% тех, кто обратился за помощью в государственную медицину во время болезни, оценили качество полученной консультации, или лечение на хорошо и отлично, 26% - на удовлетворительно, 22% - на плохо и ужасно"- говорится в отчете "Рейтинга".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль о ситуации с COVID-19 в Украине: Часть областей могут перейти в "зеленую" зону

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.

Выборочная совокупность: 2000 респондентов.

Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

Также читайте: Более 70% граждан поддерживают идею производства Украиной собственной вакцины от COVID-19, - опрос "Рейтинга"

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+6
73 % украинцев утвердили, что они зебилы на выборах 2019 году. 25% украинцев утверждают, что уже переболели коронавирусом, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 8466
показать весь комментарий
17.05.2021 16:24
+2
Больше всего мне нравятся те 6% которые с вопросом "болел или нет" не определились.
показать весь комментарий
17.05.2021 16:23
+2
Чушь собачья! У меня на работе переболели %65-70! Жертва одна,женщина 1964 г.р. Тяжело перенесших ковид - 5. Под кислородной маской побывало четверо. Коллектив ориентировочно 330 человек (величина переменная).
показать весь комментарий
17.05.2021 16:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
какая же интересная у них статистика
показать весь комментарий
17.05.2021 16:23 Ответить
Больше всего мне нравятся те 6% которые с вопросом "болел или нет" не определились.
показать весь комментарий
17.05.2021 16:23 Ответить
есть и такие. Болели чем-то, но ПЦР тест не делали
показать весь комментарий
17.05.2021 18:06 Ответить
73 % украинцев утвердили, что они зебилы на выборах 2019 году. 25% украинцев утверждают, что уже переболели коронавирусом, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 8466
показать весь комментарий
17.05.2021 16:24 Ответить
Чушь собачья! У меня на работе переболели %65-70! Жертва одна,женщина 1964 г.р. Тяжело перенесших ковид - 5. Под кислородной маской побывало четверо. Коллектив ориентировочно 330 человек (величина переменная).
показать весь комментарий
17.05.2021 16:27 Ответить
Я болел в октябре прошлого года,обошёлся бронхитом,слабость и потливость неимоверная,потеря обоняния и вкуса на 15 дней! Это далеко не грипп. Но вот что интересно:в двухкомнатной квартире переболел я один-дочка и жена хоть бы хны!!! У коллеги на работе ситуация один в один! Да,отдельная посуда, бельё,отсутствие поцелуев и обнимашек,но мои даже не прихворнули(слава Господу!)
показать весь комментарий
17.05.2021 16:34 Ответить
Не знаю як вони рахують, але в розмовах з людьми виходить, що переважна більшість перехворіла.
показать весь комментарий
17.05.2021 16:36 Ответить
Хотите честно: я рад,что мы,украинцы,неубиваемы морально! Сколько прошли угроз,сколько врагов на нас потопталось, сколько нас уничтожало кацапской нечисти:а мы тут живём,спорим! Слава Україні! - Смерть ворогам!
показать весь комментарий
17.05.2021 16:47 Ответить
Виявляється, наші рейтинголухи створили новий тест на коронавіруса, який визначає присутність антитіл навіть по тіліхвону!
І мовчать, сцуки... 25% українців стверджують, що вже перехворіли на коронавірус, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 8722

Як наші чесні-прозорі-ніразунезаангажовані журналісти мовчать про розрахунки американського Institute for Health Metrics and Evaluation при Вашингтонському університеті. за якими кількість жертв коронавірусу в Україні майже втричі вища, ніж офіційно зафіксовано.
Та навіть якщо припустити, що й число інфікованих було пропорційно вищим, то й такий показник не перевищить 12-13 відсотків від усього населення...
Для тих, хто раптом зацікавиться цим дослідженням - публікація від 13 травня називається "Estimation of total mortality due to COVID-19".
показать весь комментарий
17.05.2021 16:56 Ответить
чето странное исследование. У меня очень многие знакомые и соседи переболели, не меньше 50-60%
показать весь комментарий
17.05.2021 18:03 Ответить
А скільки відсотків в цьому році переболіли срачкою?
показать весь комментарий
17.05.2021 19:15 Ответить
Переболели все. Кто-то это понял, а кто-то нет.
показать весь комментарий
17.05.2021 21:11 Ответить
Если нету теста, то нужно меньше пить водки.
показать весь комментарий
17.05.2021 22:47 Ответить
25% - это очевидно те, кому диагноз подтвердили. Полагаю немалая часть из 70%, кто ответил "не болел", таки переболела, но не знает об этом (кто-то списал на ОРВИ или ГРИПП, кто-то мог бессимптомно).
показать весь комментарий
17.05.2021 22:55 Ответить
 
 