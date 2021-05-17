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Новости Политика Украины
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Киев (11120) Кличко (2477) УДАР (183)

Я вам не Черновецкий. А вы - наследники Януковича. И где сейчас Янукович? - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Я вам не Черновецкий. А вы - наследники Януковича. И где сейчас Янукович? - Кличко

Атака на столичную власть происходит по схеме, которую Янукович когда-то использовал с Черновецким.

Об этом лидер "УДАРа", мэр Киева Виталий Кличко заявил в своем обращении относительно массовых обысков в столице, информирует Цензор.НЕТ.

"Это все выглядит заангажировано. Как акция, подготовленная впопыхах. Чтобы поднять шум и облить грязью столичную власть и меня лично. Скажу одно: вы сейчас проворачиваете ту же схему, что делал Янукович с Черновецким. Потому что креативные "юристы" этой спецоперации те же. Но учтите, пожалуйста, я вам не Черновецкий. А вот вы - таки последователи Януковича. Помните, где он сейчас?", - заявил политик.

Он отметил, что правоохранители проводят "громкие" обыски в рамках уголовных производств, материалы которых КГГА передала раньше.

"Сегодня проверки и обыски осуществляют преимущественно по тем материалам, которые передали мы сами. По тем нарушениям, которые обнаружили мы сами. Так чем занимались правоохранительные органы? По некоторым делам город передал материалы еще два года назад", - уточнил Кличко.

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Он обратился к правоохранителям с призывом отчитаться о статусе дел, по которым КГГА передала документы по результатам аудитов.

"С 2015 Департамент внутреннего финансового контроля и аудита КГГА провел 385 проверок. И передал правоохранителям материалы по 316 объектам аудита. На сегодня по этим материалам зарегистрированы 168 уголовных производств или материалы приобщены к делам, возбужденным ранее. Но вот вопрос: какова ситуация с другими делами?", - сказал Кличко.

Ранее Виталий Кличко призвал власти прекратить давление на столичную власть, ведь незаконные действия вредят международному имиджу Украины

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Топ комментарии
+107
был тут один, - все с Кличка прикалывался со сцены.
А на поверку сам оказался косноязычным рагулем.
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17.05.2021 18:59
+85
Я вам не Черновецкий. А вы наследники Януковича, - Кличко - Цензор.НЕТ 5813
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17.05.2021 18:48
+72
Лучше бы ты, Виталий, один раз приложил ватного недомерка ЗЕ так, чтобы у него голова в трусы провалилась и мошонка лопнула.

Тебе б тогда памятник в Киеве поставили на все времена.
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17.05.2021 18:49
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Страница 3 из 3
Кличко і є еталонним лайном.
Найгірший мер Києва за мого життя.
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18.05.2021 01:34 Ответить
мабуть коротеньке у тебе життя було, 7-річний ви наш Я вам не Черновецький. А ви спадкоємці Януковича. І де зараз Янукович? - Кличко - Цензор.НЕТ 7657
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18.05.2021 11:21 Ответить
Понад півстоліття прожив у Києві, тож знаю, про що пишу.
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18.05.2021 18:14 Ответить
Зе пока президент для тех, для кого Гордон - журналист, Усик - боксёр, а Шмарий - блогер.
Но дурман "Сватов" и "Папиков" постепенно выветривается, а на новое теледерьмо нужны деньги и фантазия.
Первое украли у нас с вами, а второго всё меньше.
Кличку респект и поддержка киевлян !👍🏼👍🏼👍🏼😊
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18.05.2021 00:58 Ответить
кияни, які в 12-му поколінні кияни, вважають, що Омельченко, Черновецький, Попов і Кличко мають бути публічно страчені на Хрещатику
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18.05.2021 01:54 Ответить
і призначений Ткаченко !!!
це ті Кияни в сотому коліні чи не ті ?
п.с. ідеального мера нема ніде і не буде, в країні де все робиться за відкати.
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18.05.2021 17:34 Ответить
Воровать не надо и ни чего бы не беспокоился.
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17.05.2021 23:26 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=czicLYkz1o4
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17.05.2021 23:32 Ответить
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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17.05.2021 23:53 Ответить
Шикарное видео наркоши со слонами 👍🏼👍🏼👍🏼😂
Супер , но страшно за страну !
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18.05.2021 01:02 Ответить
Найбільш шикарне відео де він нереально обдовбаний зараз нажаль вже не знайти
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18.05.2021 01:23 Ответить
Віталя - двойку Зе клоуну і проблем в Україні не буде
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18.05.2021 01:41 Ответить
Индюкович дважды не сидевший и три раза отмазанный лучший Крысадент Мира... Я вам не Черновецький. А ви спадкоємці Януковича. І де зараз Янукович? - Кличко - Цензор.НЕТ 5635Отец полицай в Белоруссии,а дед Индюка драл 3 шкуры с краснопузых баранов,отбирал последние крохи у Мавзолейного пролетарьята чЛенина-Сралина.... Я вам не Черновецький. А ви спадкоємці Януковича. І де зараз Янукович? - Кличко - Цензор.НЕТ 5635подпольная кличка Янек-Кровавый...
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18.05.2021 04:02 Ответить
Только окружение - матёрые коррупционеров. А так, гладкий и пушистый.
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18.05.2021 04:08 Ответить
вислюк твий бог Я вам не Черновецький. А ви спадкоємці Януковича. І де зараз Янукович? - Кличко - Цензор.НЕТ 1503
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18.05.2021 05:05 Ответить
Все вы дети Леонида Данилыча и его Олигархии созданной в 1994 году,не парьтесь Я вам не Черновецький. А ви спадкоємці Януковича. І де зараз Янукович? - Кличко - Цензор.НЕТ 5894 Я вам не Черновецький. А ви спадкоємці Януковича. І де зараз Янукович? - Кличко - Цензор.НЕТ 5894
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18.05.2021 05:48 Ответить
Дуже дивно, що атаку на міських злодіїв Віталій Володимирович назвав атакою на міську владу. Одразу виникає плутанина: чи то міська влада найбільші злодії, чи то найбільші злодії - то міська влада.
Мер Києва мав би підтримати боротьбу зі злодіями, бо саме це підтримувало б його чесне ім'я та повертало б гроші в бюджет Києва і держави. А турбота про бюджет столиці - обов'язок голови міста #1. А крадіжки в Києві на мільйони і десятки мільйонів, а то й сотні мільйонів - якщо це буде доведено, злодії підуть в клітку, а їх майно буде конфісковано для відшкодування - точно буде підтримано більшістю киян.
А не істерика.
Чи для неї є підстави?
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18.05.2021 05:54 Ответить
Для міської влади також немає держави, а територія для дерибану.
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18.05.2021 17:49 Ответить
Леня Космос был талантливым болваном,словоблудие Лени помнят фсе...,к примеру фраза Лени типа Я человек успешный и при мне работают люди вопреки здравому смыслу... Я вам не Черновецький. А ви спадкоємці Януковича. І де зараз Янукович? - Кличко - Цензор.НЕТ 8648 такого идиотизма никогда в жизни не читалЯ вам не Черновецький. А ви спадкоємці Януковича. І де зараз Янукович? - Кличко - Цензор.НЕТ 8648Леня Вернись...
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18.05.2021 06:02 Ответить
Та нехай сидить в Грузії, тут і так клоунів вдосталь, можна експортувати.
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18.05.2021 06:39 Ответить
между прочим, действительно успешный. В Киеве возможно все. Город чудес.
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18.05.2021 15:56 Ответить
педалика трудно назвать гигантом мысли а вот то что он настоящий боец об этом клоуны зря
забыли.........
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18.05.2021 07:08 Ответить
На фоне зебанутого говноралиссимуса бубочки оманского Виталий просто Цицерон.
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18.05.2021 16:07 Ответить
Не всем дано Богом правду сочинять и честно врать.но Зеля непревзойденный Максим Галкин,типа мастер эпистолярного жанра,чем больше вру,тем быстрее захлебываюсь от собственного самолюбования....,это Нарцисс.... Я вам не Черновецький. А ви спадкоємці Януковича. І де зараз Янукович? - Кличко - Цензор.НЕТ 7065
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18.05.2021 07:20 Ответить
пишут, что недавно отчалившая американская делегация намекнула, что следующим президентом хотели бы они видеть Кличко. Я вам не Черновецький. А ви спадкоємці Януковича. І де зараз Янукович? - Кличко - Цензор.НЕТ 8711
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18.05.2021 15:57 Ответить
не знаю, правда или нет
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18.05.2021 15:58 Ответить
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