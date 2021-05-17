Я вам не Черновецкий. А вы - наследники Януковича. И где сейчас Янукович? - Кличко

Атака на столичную власть происходит по схеме, которую Янукович когда-то использовал с Черновецким.

Об этом лидер "УДАРа", мэр Киева Виталий Кличко заявил в своем обращении относительно массовых обысков в столице, информирует Цензор.НЕТ.

"Это все выглядит заангажировано. Как акция, подготовленная впопыхах. Чтобы поднять шум и облить грязью столичную власть и меня лично. Скажу одно: вы сейчас проворачиваете ту же схему, что делал Янукович с Черновецким. Потому что креативные "юристы" этой спецоперации те же. Но учтите, пожалуйста, я вам не Черновецкий. А вот вы - таки последователи Януковича. Помните, где он сейчас?", - заявил политик.

Он отметил, что правоохранители проводят "громкие" обыски в рамках уголовных производств, материалы которых КГГА передала раньше.

"Сегодня проверки и обыски осуществляют преимущественно по тем материалам, которые передали мы сами. По тем нарушениям, которые обнаружили мы сами. Так чем занимались правоохранительные органы? По некоторым делам город передал материалы еще два года назад", - уточнил Кличко.

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Он обратился к правоохранителям с призывом отчитаться о статусе дел, по которым КГГА передала документы по результатам аудитов.

"С 2015 Департамент внутреннего финансового контроля и аудита КГГА провел 385 проверок. И передал правоохранителям материалы по 316 объектам аудита. На сегодня по этим материалам зарегистрированы 168 уголовных производств или материалы приобщены к делам, возбужденным ранее. Но вот вопрос: какова ситуация с другими делами?", - сказал Кличко.

Ранее Виталий Кличко призвал власти прекратить давление на столичную власть, ведь незаконные действия вредят международному имиджу Украины