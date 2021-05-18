Призываем мир признать депортацию крымских татар геноцидом, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество признать сталинскую депортацию 1944 года геноцидом крымскотатарского народа.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом дипломат заявил на онлайн-брифинге.

"Хочу обратиться к международному сообществу с призывом осудить это преступление и признать депортацию тем, чем она на самом деле была - геноцидом крымскотатарского народа", - сказал Кулеба.

Он констатировал, что сегодня Россия продолжает системно подавлять крымскотатарский народ - прекращает деятельность Меджлиса, вытесняя независимые СМИ из оккупированного Крыма, проводит притеснения по религиозному признаку, лишает крымских татар имущественных и языковых прав, фабрикует уголовные обвинения против них.

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"Но мы не сложим руки и не остановимся до тех пор, пока эти преступления не будут прекращены, Россия не уйдет из Крыма, и там не будут созданы после возвращения украинской власти все возможности для свободного развития и процветания Крымского полуострова и крымских татар. В частности, этим вопрос будет посвящена работа Крымской платформы", - акцентировал глава МИД.

18 мая в Украине отмечается День борьбы за права крымскотатарского народа и памяти жертв депортации крымских татар.

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