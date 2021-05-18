РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
3871 посетитель онлайн
Новости Политика УкраиныЗдоровье Коронавирус и карантин
633 10
вакцина (3815) карантин (16730) сертификат (224) Кулеба Дмитрий (2617) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

МИД работает над признанием национальных сертификатов о вакцинации за рубежом, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

МИД работает над признанием национальных сертификатов о вакцинации за рубежом, - Кулеба

Министерство иностранных дел Украины работает над заключением двусторонних соглашений о признании национальных сертификатов вакцинации.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы хотим еще больших упрощений и потому активно сейчас работаем над заключением двусторонних соглашений о признании национальных сертификатов о вакцинации. Вы видели в новостях, что мы уже договорились о заключении такого соглашения с Венгрией. Вчера я обсуждал этот вопрос с Молдовой и Грузией, со своими коллегами, министрами иностранных дел этих стран. Мы будем работать над этими упрощениями, а также со всеми другими странами, которые изъявят желание заключить такое соглашение до установления на общеевропейском уровне механизма этих сертификатов вакцинации", - сказал министр на онлайн-брифинге во вторник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С украинскими сертификатами здоровья можно будет беспрепятственно путешествовать по ЕС, - Шмыгаль

По его словам, эта инициатива, прежде всего, будет касаться соседних с Украиной стран, которые являются популярными направлениями для граждан Украины.

"По состоянию на сегодня, 18 мая, для граждан Украины открыты границы 107 стран мира. Со времени нашего предыдущего брифинга 26 марта въезд путешествующим из Украины разрешили дополнительно три страны. Это Греция, Кипр и Сейшельские острова. Все они являются популярными туристическими направлениями для украинцев", - добавил Кулеба.

Он также напомнил, что условия въезда могут включать соблюдение противоэпидемических требований, в частности предоставление негативных результатов ПЦР-теста, тестирование в аэропорту и обязательный карантин.

Также читайте: COVID-сертификат можно выдавать только тем, кто привит вакциной, одобренной ВОЗ, - Ляшко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+1
Некуй было индийский и китайские шмурдяки закупать.
показать весь комментарий
18.05.2021 14:05
+1
Да что вообще вы понимаете в бизнесе ?
Медициной тут как то мало пахнет )))
показать весь комментарий
18.05.2021 14:12
+1
О какой вакцинации речь ??? 😡 2,5% населения Украины всего вакцинировали, а пи#дежа на все сто... И то, вакцинируют тем, что в Евросоюзе ( по качеству ) не признают...
показать весь комментарий
18.05.2021 14:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кулеба- точно признают: Ковишильд в Индии, Синовак в Китае, а Спутник- в параше. МИД работает над признанием национальных сертификатов о вакцинации за рубежом, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2722
показать весь комментарий
18.05.2021 14:04 Ответить
Європейська ЕМА узяла на сертифікацію спутнік, та шось мовчить. Натомість узяла якусь китайську, там вона не одна, але не та, яка в Україні точно.
показать весь комментарий
18.05.2021 14:58 Ответить
Некуй было индийский и китайские шмурдяки закупать.
показать весь комментарий
18.05.2021 14:05 Ответить
Да что вообще вы понимаете в бизнесе ?
Медициной тут как то мало пахнет )))
показать весь комментарий
18.05.2021 14:12 Ответить
а русский спутник тоже не сертифицирован Европой. так что тоже шмурдяк.
показать весь комментарий
18.05.2021 14:59 Ответить
МИД работает над признанием национальных сертификатов о вакцинации за рубежом, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8027 МИД работает над признанием национальных сертификатов о вакцинации за рубежом, - Кулеба - Цензор.НЕТ 672МИД работает над признанием национальных сертификатов о вакцинации за рубежом, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1889 МИД работает над признанием национальных сертификатов о вакцинации за рубежом, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1889МИД работает над признанием национальных сертификатов о вакцинации за рубежом, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1889 МИД работает над признанием национальных сертификатов о вакцинации за рубежом, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1889
показать весь комментарий
18.05.2021 14:06 Ответить
Кулеба виліз - мабуть скоро вибори.
показать весь комментарий
18.05.2021 14:15 Ответить
О какой вакцинации речь ??? 😡 2,5% населения Украины всего вакцинировали, а пи#дежа на все сто... И то, вакцинируют тем, что в Евросоюзе ( по качеству ) не признают...
показать весь комментарий
18.05.2021 14:31 Ответить
а те, що признають, не можуть уколоти по другому колу. бо нєма чим!
показать весь комментарий
18.05.2021 15:00 Ответить
А если не признают. Выезд в Европу закрыт будет пока еще раз не уколешься?
показать весь комментарий
18.05.2021 15:08 Ответить
 
 