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Апелляционный суд подтвердил оправдательный приговор "судьи Автомайдана" Царевич, - адвокат Маселко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Апелляционный суд подтвердил оправдательный приговор

Киевский апелляционный суд подтвердил оправдательный приговор судье Оксане Царевич, известной решениями против автомайдановцев. Ее действия в 2014 году признаны законными.

Об этом сообщил адвокат Роман Маселко, передает Цензор.НЕТ.

"Киевский апелляционный суд (Балацкая, Горб, Силкова) сегодня подтвердил оправдательный приговор судьи Царевич. Интересно, что по аналогичному делу судьи Кицюка, этот же апелляционный суд закрыл производство без оценки самого приговора. В деле же Царевич в судебном порядке исследовал доказательства и пришел к выводу, что осуждение невинных людей на основании сфальсифицированных документов в угоду власти не является преступлением. Это как минимум, свидетельствует, что одно из двух решений (по Царевич или Кицюку) точно является незаконным. Хотя как по мне - оба", - рассказал Маселко.

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"Сама Царевич в своем последнем слове вновь подчеркнула, что все ее решения об осуждении невиновных были законными. Но соглашусь с ней, что прокуратура допустила большое количество ошибок, настолько грубых, что очевидно это было намеренно. Судьи тоже приложились. А судья Мартынов, который оправдал Царевич в суде первой инстанции вообще не имел права рассматривать это дело, потому был допрошен в качестве свидетеля по ее производству", - добавил адвокат.

Маселко напомнил, что 25 мая вопрос о жалобах на Царевич по делам Майдана будет рассматривать Высший совет правосудия.

Апелляционный суд подтвердил оправдательный приговор судьи Автомайдана Царевич, - адвокат Маселко 01
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Топ комментарии
+14
Я так понимаю, ща ей упадет джек пот за все те года, за оздоровление, за отпуск, надбавки, за недополученную выгоду из налого простых зебилов, я правильно понял? Апелляционный суд подтвердил оправдательный приговор "судьи Автомайдана" Царевич, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 8006
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18.05.2021 14:53
+14
Ну шо ж. Привітаємо зебілів.
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18.05.2021 14:55
+10
даже не сомневайся... странно будет если орден не дадут...
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18.05.2021 14:53
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Я так понимаю, ща ей упадет джек пот за все те года, за оздоровление, за отпуск, надбавки, за недополученную выгоду из налого простых зебилов, я правильно понял? Апелляционный суд подтвердил оправдательный приговор "судьи Автомайдана" Царевич, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 8006
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18.05.2021 14:53 Ответить
даже не сомневайся... странно будет если орден не дадут...
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18.05.2021 14:53 Ответить
И в должности обязательно нужно восстановить, девка она еще молодая, всего 38, еще ей судить и судить Апелляционный суд подтвердил оправдательный приговор "судьи Автомайдана" Царевич, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 4817
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18.05.2021 14:55 Ответить
ещё будет главой КС... такие кадры нужны партии и правительству))
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18.05.2021 14:57 Ответить
Портнов уже получил 7 миллионов "компенсации" за репресии
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18.05.2021 14:56 Ответить
Мабуть погодиться на "кАмпенсацию" і на додачу-на премію.тварина
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18.05.2021 15:45 Ответить
Апелляционный суд подтвердил оправдательный приговор "судьи Автомайдана" Царевич, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 8881
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18.05.2021 14:53 Ответить
Ну шо ж. Привітаємо зебілів.
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18.05.2021 14:55 Ответить
вот ты упёртый...вот причём тут "зебилы", этих судей кто назначал? Зеленский?
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18.05.2021 14:58 Ответить
Без разницы кто назначал - делают они все єто при благословлении зеленского.
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18.05.2021 15:01 Ответить
усбагойся, Парашенко будет следующим
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18.05.2021 15:21 Ответить
За тупицкого боты дружно встали, когда зелень по нем прошелся. Двуликие янусы.
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18.05.2021 15:46 Ответить
Ну заменят "судью" тупицкого "судьей" царевич. Радуйся, бобек)
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18.05.2021 16:34 Ответить
А тупорилих адептів сивохряка? Пгакугог не дарма до Лондону чкурнув, є за що там жити, - не дарма так рєхвагмігованая (на пару ще з одним кумом сивого хетьмана) у справі "спрацювала"
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19.05.2021 09:04 Ответить
Разгонять надо аппеляционный суд.
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18.05.2021 14:57 Ответить
зачем? апелляционный суд это вполне нормальное явление, а вот гнать из судей всякий сброд и садить , это было бы хорошо))
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18.05.2021 15:01 Ответить
Зелохи, что там у вас с покращенням?
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18.05.2021 15:12 Ответить
Хто б сумнівався. портнов просто так не сидить. Всі вороги на волю, а всі патріоти на кічу. Дякую 73% дебілів. Антимайдан у меншості переміг.
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18.05.2021 15:14 Ответить
Суддівська бл-дь суддівській бл-ді око не виклює.
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18.05.2021 15:33 Ответить
Портянка своих в обиду не дает...
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18.05.2021 15:34 Ответить
Апеляційний суд підтвердив виправдувальний вирок "судді Автомайдану" Царевич, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 4145
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18.05.2021 15:44 Ответить
Для таких как эта судейская клизма апелляционный суд Линча вынесет свой приговор
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18.05.2021 15:57 Ответить
Новый виток судебной реформы! Не то что при злочынной владе!
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18.05.2021 16:22 Ответить
Та й реформи пгакугатуги теж. Справу по цій лярві при бєнєдіхтовій розслідували, чи при кумові сивочолого бариги, шокіну?
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19.05.2021 09:08 Ответить
есть закон, а есть политика и популизм, если судья руководствуется законами то это хороший судья, даже если это против нынешней политической ситуации
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18.05.2021 16:50 Ответить
если эта баба хороший судья в головах у 73%, Апеляційний суд підтвердив виправдувальний вирок "судді Автомайдану" Царевич, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 9179 тогда Украине удачи не видать!...печалька однако..
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18.05.2021 17:05 Ответить
Треба визнати, що після рехворми судової системи від порошенка усі вироки неупереджені та чесні.
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18.05.2021 17:58 Ответить
 
 