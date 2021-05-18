Апелляционный суд подтвердил оправдательный приговор "судьи Автомайдана" Царевич, - адвокат Маселко

Киевский апелляционный суд подтвердил оправдательный приговор судье Оксане Царевич, известной решениями против автомайдановцев. Ее действия в 2014 году признаны законными.

Об этом сообщил адвокат Роман Маселко, передает Цензор.НЕТ.

"Киевский апелляционный суд (Балацкая, Горб, Силкова) сегодня подтвердил оправдательный приговор судьи Царевич. Интересно, что по аналогичному делу судьи Кицюка, этот же апелляционный суд закрыл производство без оценки самого приговора. В деле же Царевич в судебном порядке исследовал доказательства и пришел к выводу, что осуждение невинных людей на основании сфальсифицированных документов в угоду власти не является преступлением. Это как минимум, свидетельствует, что одно из двух решений (по Царевич или Кицюку) точно является незаконным. Хотя как по мне - оба", - рассказал Маселко.

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"Сама Царевич в своем последнем слове вновь подчеркнула, что все ее решения об осуждении невиновных были законными. Но соглашусь с ней, что прокуратура допустила большое количество ошибок, настолько грубых, что очевидно это было намеренно. Судьи тоже приложились. А судья Мартынов, который оправдал Царевич в суде первой инстанции вообще не имел права рассматривать это дело, потому был допрошен в качестве свидетеля по ее производству", - добавил адвокат.

Маселко напомнил, что 25 мая вопрос о жалобах на Царевич по делам Майдана будет рассматривать Высший совет правосудия.