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Апеляційний суд підтвердив виправдувальний вирок "судді Автомайдану" Царевич, - адвокат Маселко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Апеляційний суд підтвердив виправдувальний вирок

Київський апеляційний суд підтвердив виправдувальний вирок судді Оксані Царевич, відомій рішеннями проти автомайданівців. Її дії в 2014 році визнані законними.

Про це повідомив адвокат Роман Маселко, передає Цензор.НЕТ.

"Київський апеляційний суд(Балацька, Горб, Сілкова) сьогодні підтвердив виправдувальний вирок судді Царевич. Цікаво, що у аналогічній справі судді Кицюка, цей ж апеляційний суд закрив провадження без оцінки самого вироку. У справі ж Царевич суд знову дослідив докази та зробив висновок, що засудження невинних людей на підставі сфальшованих документів на догоду владі не є злочином. Це як мінімум, свідчить, що одне з двох рішень (щодо Царевич чи Кицюка) точно є незаконним. Хоча як на мене - обидва", - розповів Маселко.

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"Сама Царевич у своєму останньому слові знову наголосила, що усі її рішення про засудження невинних були законними. Але погоджусь з нею, що прокуратура допустила велику кількість помилок, наскільки грубих, що очевидно це було навмисно. Судді теж доклались. А суддя Мартинов, який виправдав Царевич у суді першої інстанції взагалі не мав права розглядати цю справу, бо був допитаний як свідок у її проваджені", - додав адвокат.

Маселко нагадав, що 25 травня питання про скарги на Царевич у справах Майдану розглядатиме Вища рада правосуддя.

Апеляційний суд підтвердив виправдувальний вирок судді Автомайдану Царевич, - адвокат Маселко 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+14
Я так понимаю, ща ей упадет джек пот за все те года, за оздоровление, за отпуск, надбавки, за недополученную выгоду из налого простых зебилов, я правильно понял? Апелляционный суд подтвердил оправдательный приговор "судьи Автомайдана" Царевич, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 8006
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18.05.2021 14:53
+14
Ну шо ж. Привітаємо зебілів.
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18.05.2021 14:55
+10
даже не сомневайся... странно будет если орден не дадут...
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18.05.2021 14:53
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Я так понимаю, ща ей упадет джек пот за все те года, за оздоровление, за отпуск, надбавки, за недополученную выгоду из налого простых зебилов, я правильно понял? Апелляционный суд подтвердил оправдательный приговор "судьи Автомайдана" Царевич, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 8006
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18.05.2021 14:53 Відповісти
даже не сомневайся... странно будет если орден не дадут...
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18.05.2021 14:53 Відповісти
И в должности обязательно нужно восстановить, девка она еще молодая, всего 38, еще ей судить и судить Апелляционный суд подтвердил оправдательный приговор "судьи Автомайдана" Царевич, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 4817
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18.05.2021 14:55 Відповісти
ещё будет главой КС... такие кадры нужны партии и правительству))
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18.05.2021 14:57 Відповісти
Портнов уже получил 7 миллионов "компенсации" за репресии
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18.05.2021 14:56 Відповісти
Мабуть погодиться на "кАмпенсацию" і на додачу-на премію.тварина
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18.05.2021 15:45 Відповісти
Апелляционный суд подтвердил оправдательный приговор "судьи Автомайдана" Царевич, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 8881
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18.05.2021 14:53 Відповісти
Ну шо ж. Привітаємо зебілів.
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18.05.2021 14:55 Відповісти
вот ты упёртый...вот причём тут "зебилы", этих судей кто назначал? Зеленский?
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18.05.2021 14:58 Відповісти
Без разницы кто назначал - делают они все єто при благословлении зеленского.
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18.05.2021 15:01 Відповісти
усбагойся, Парашенко будет следующим
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18.05.2021 15:21 Відповісти
За тупицкого боты дружно встали, когда зелень по нем прошелся. Двуликие янусы.
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18.05.2021 15:46 Відповісти
Ну заменят "судью" тупицкого "судьей" царевич. Радуйся, бобек)
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18.05.2021 16:34 Відповісти
А тупорилих адептів сивохряка? Пгакугог не дарма до Лондону чкурнув, є за що там жити, - не дарма так рєхвагмігованая (на пару ще з одним кумом сивого хетьмана) у справі "спрацювала"
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19.05.2021 09:04 Відповісти
Разгонять надо аппеляционный суд.
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18.05.2021 14:57 Відповісти
зачем? апелляционный суд это вполне нормальное явление, а вот гнать из судей всякий сброд и садить , это было бы хорошо))
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18.05.2021 15:01 Відповісти
Зелохи, что там у вас с покращенням?
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18.05.2021 15:12 Відповісти
Хто б сумнівався. портнов просто так не сидить. Всі вороги на волю, а всі патріоти на кічу. Дякую 73% дебілів. Антимайдан у меншості переміг.
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18.05.2021 15:14 Відповісти
Суддівська бл-дь суддівській бл-ді око не виклює.
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18.05.2021 15:33 Відповісти
Портянка своих в обиду не дает...
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18.05.2021 15:34 Відповісти
Апеляційний суд підтвердив виправдувальний вирок "судді Автомайдану" Царевич, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 4145
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18.05.2021 15:44 Відповісти
Для таких как эта судейская клизма апелляционный суд Линча вынесет свой приговор
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18.05.2021 15:57 Відповісти
Новый виток судебной реформы! Не то что при злочынной владе!
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18.05.2021 16:22 Відповісти
Та й реформи пгакугатуги теж. Справу по цій лярві при бєнєдіхтовій розслідували, чи при кумові сивочолого бариги, шокіну?
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19.05.2021 09:08 Відповісти
есть закон, а есть политика и популизм, если судья руководствуется законами то это хороший судья, даже если это против нынешней политической ситуации
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18.05.2021 16:50 Відповісти
если эта баба хороший судья в головах у 73%, Апеляційний суд підтвердив виправдувальний вирок "судді Автомайдану" Царевич, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 9179 тогда Украине удачи не видать!...печалька однако..
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18.05.2021 17:05 Відповісти
Треба визнати, що після рехворми судової системи від порошенка усі вироки неупереджені та чесні.
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18.05.2021 17:58 Відповісти
 
 