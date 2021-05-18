Апеляційний суд підтвердив виправдувальний вирок "судді Автомайдану" Царевич, - адвокат Маселко

Київський апеляційний суд підтвердив виправдувальний вирок судді Оксані Царевич, відомій рішеннями проти автомайданівців. Її дії в 2014 році визнані законними.

Про це повідомив адвокат Роман Маселко, передає Цензор.НЕТ.

"Київський апеляційний суд(Балацька, Горб, Сілкова) сьогодні підтвердив виправдувальний вирок судді Царевич. Цікаво, що у аналогічній справі судді Кицюка, цей ж апеляційний суд закрив провадження без оцінки самого вироку. У справі ж Царевич суд знову дослідив докази та зробив висновок, що засудження невинних людей на підставі сфальшованих документів на догоду владі не є злочином. Це як мінімум, свідчить, що одне з двох рішень (щодо Царевич чи Кицюка) точно є незаконним. Хоча як на мене - обидва", - розповів Маселко.

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"Сама Царевич у своєму останньому слові знову наголосила, що усі її рішення про засудження невинних були законними. Але погоджусь з нею, що прокуратура допустила велику кількість помилок, наскільки грубих, що очевидно це було навмисно. Судді теж доклались. А суддя Мартинов, який виправдав Царевич у суді першої інстанції взагалі не мав права розглядати цю справу, бо був допитаний як свідок у її проваджені", - додав адвокат.

Маселко нагадав, що 25 травня питання про скарги на Царевич у справах Майдану розглядатиме Вища рада правосуддя.