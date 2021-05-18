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Новости Политика Украины
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Призываем Зеленского обеспечить восстановление коллективных прав крымскотатарского народа, - заявление Меджлиса

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Призываем Зеленского обеспечить восстановление коллективных прав крымскотатарского народа, - заявление Меджлиса

Меджлис крымскотатарского народа обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также к международной общественности с просьбой защитить права крымских татар.

Соответствующее заявление было обнародовано главой Меджлиса Рефатом Чубаровым в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Текст заявления: "77 лет назад, 18 мая 1944, коммунистическим режимом СССР была осуществлена преступная депортации крымскотатарского народа с его родины - Крыма - в отдаленные районы Центральной Азии, Сибири и Урала.
Насильственное изгнание в 1944 году крымскотатарского народа имело целью окончательное уничтожение коренного народа Крыма, начало которому было положено в 1783 году завоеванием Крыма Российской империей и уничтожением государственности крымских татар.

Несмотря на катастрофические людские потери, понесенные в первые годы изгнания в результате голода, массовых заболеваний, издевательств и каторжных работ в местах спецпоселений, целенаправленную языковую и культурную ассимиляцию, крымскотатарский народ смог выстоять и вернуться на свою Родину благодаря своей самоотверженной борьбе.

Надежды и реальные возможности восстановления в условиях демократизации независимой Украины коллективных прав крымскотатарского народа, возрождения и развития крымскотатарского языка, национальной культуры, возвращение подлинной истории Крыма и его коренного народа, оказались под угрозой с 2014 года, когда Российская Федерация захватила и незаконно попыталась аннексировать Крым, который является неотъемлемой частью Украины.

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Осуществление со стороны государственных органов Российской Федерации, которая оккупировала Крым, системного давления на крымскотатарский народ, включая запрет его представительскых институтов - Меджлиса крымскотатарского народа и Курултая крымскотатарского народа, организация этнически и политически мотивированных преследований, ускоренное заселение полуострова гражданами РФ с целью искусственного изменения демографического и этнического состава населения является сознательной политикой этноцида крымскотатарского народа.

В условиях ХХI века, когда над коренным народом Крыма, как и 77 лет назад, нависла угроза уничтожения, только объединением усилий Украины и международного сообщества по деоккупации Крыму можно отвести новую беду от крымскотатарского народа и избежать повторения геноцида 1944 года.

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Меджлис крымскотатарского народа,

- почитая память жертв геноцида крымскотатарского народа, осуществленного коммунистическим режимом СССР 18 мая 1944,

- выражая сочувствие каждой семье крымских татар, всему крымскотатарскому народу в связи с потерями родных и близких в результате депортации 18 мая 1944 года,

- заявляя о несокрушимости крымскотатарского народа в условиях российской оккупации Крыма и выражая поддержку всем жителям Крыма, которые не воспринимают русских оккупантов,

призывает международное сообщество объединиться вокруг Крымской платформы и как можно скорее принять срочные и жесткие меры принуждения РФ к соблюдению норм международного права.

Устранение угрозы уничтожения крымскотатарского народа требует срочного восстановления коллективных прав коренного крымскотатарского народа, включая его право на самоопределение в форме национально-территориальной автономии Крыма в составе независимой Украины.

Меджлис крымскотатарского народа призывает Президента Украины как гаранта государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина законодательное обеспечить восстановление коллективных прав крымскотатарского народа.

председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров 18 мая 2021 г. Киев".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сталинские палачи воплотились в режимников Путина и совершают жестокие преступления над невиновными людьми, - Порошенко в День борьбы за права крымскотатарского народа
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А я думаю зеля карлючку свою с легкостью нашкребет и восстановит все то о чем попросил пан Чубаров Призываем Зеленского обеспечить восстановление коллективных прав крымскотатарского народа, - заявление Меджлиса - Цензор.НЕТ 3590
Призываем Зеленского обеспечить восстановление коллективных прав крымскотатарского народа, - заявление Меджлиса - Цензор.НЕТ 4480
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18.05.2021 15:24 Ответить
Призываем Зеленского обеспечить восстановление коллективных прав крымскотатарского народа, - заявление Меджлиса - Цензор.НЕТ 3883
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18.05.2021 15:35 Ответить
про сеньор Голодомор - жартував
про термос-Томос - жартував
по виселення кримських татар - не жартував
якої вам ще підтримки кримських татар від найвеличнішого не вистачає?!
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18.05.2021 15:24 Ответить
зеЛеный подонок только про рейтинг свой думает.
его и его банду зеленых чмырей будем выносить в тюрягу.
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18.05.2021 15:26 Ответить
Вы же сами его проклинать будете, если даст автономию татарам.
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18.05.2021 15:43 Ответить
А вот и деловая реакция на пустые рейтинговые хрипы...
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18.05.2021 15:27 Ответить
Який ще "меджліс", де він є ФІЗИЧНО, отож, НЕМАЄ ЙОГО в Україні, це цілком віртуальна структура, від імені якою щось там белькочуть виключно ДВІ ОСОБИ - Чубаров і Джемільов. Тобто дві приватні особи намагаються вплинути на вищу владу в Україні від імені віртуальної організації, навіть формально не зареєстрованої в Мінюсті.
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18.05.2021 15:51 Ответить
А як це можливо,коли Крим окупований,а кримські татари мешкають під окупантами?
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18.05.2021 17:04 Ответить
 
 