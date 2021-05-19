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Новости Политика Украины
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ВР (28721) ВСК (440) ЧВК Вагнера (1278) Рудик Кира (97)

"Голос" будет настаивать на создании ВСК по делу "вагнеровцев", - нардеп Рудик

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Фракция "Голоса" настаивает на создании временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады конкретно по делу "вагнеровцев".

Об этом в интервью журналистам перед заседанием ВР сказала лидер партии Кира Рудик, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам Рудик инициатором этого вопроса является член фракции "Голос" Роман Костенко.

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"Есть другая временная следственная комиссия, в которой к делу "вагнеровцев" добавлены много других вопросов. Я считаю, что это сделано для того, чтобы снять напряжение и переместить фокус с дела "вагнеровцев" на что-то другое. Поэтому мы будем сейчас искать поддержку в парламенте, чтобы проголосовать именно ВСК "Голоса" вместе с "Европейской Солидарностью", - подчеркнула депутат.

Отметим, что в Раде есть предложения по созданию ВСК по делу "вагнеровцев" и ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти, которая должна будет рассмотреть, кроме дела "вагнеровцев", события под Иловайском, оккупацию Крыма и Минские соглашения.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.
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Топ комментарии
+7
Дякую 73% скоту за *********** підараса
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19.05.2021 10:15
+6
Зєля вже так Президенство не віддасть. Це потенційно новий диктатор. Демократія з відходом Порошенка закінчилась. А зєлоха прожене тільки майдан. Це вже 100%
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19.05.2021 10:11
+4
та не створять зебіли комісії по "вагнеру". Заволинять.
Вірніше, створять таку комісію, яка на корню вбиватиме таке розслідування. Будуть "розслідувати" сумновідомі фейкові "плівки кадирова+деркача+біхуса", тощо.
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19.05.2021 10:12
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,,этаникаиунеинтересна,,аферистович
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19.05.2021 10:07 Ответить
Зєля вже так Президенство не віддасть. Це потенційно новий диктатор. Демократія з відходом Порошенка закінчилась. А зєлоха прожене тільки майдан. Це вже 100%
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19.05.2021 10:11 Ответить
Шут🤡🤢 с булавой , как обезьяна с гранатой ! Как глуп народ , который то позволил !
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19.05.2021 10:23 Ответить
И без комиссии ясно - зеиуда с подручными д'ермаками работают на страну-агрессор!
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19.05.2021 10:26 Ответить
та не створять зебіли комісії по "вагнеру". Заволинять.
Вірніше, створять таку комісію, яка на корню вбиватиме таке розслідування. Будуть "розслідувати" сумновідомі фейкові "плівки кадирова+деркача+біхуса", тощо.
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19.05.2021 10:12 Ответить
Действуйте по регламенту, уважаемая, может вам и повезет! "Голос" наполягатиме на створенні ТСК у справі "вагнерівців", - нардепка Рудик - Цензор.НЕТ 5063
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19.05.2021 10:15 Ответить
Что смешного, зебилоид?
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19.05.2021 11:00 Ответить
Дякую 73% скоту за *********** підараса
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19.05.2021 10:15 Ответить
"Голос" получил команду "голос"!
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19.05.2021 10:17 Ответить
Голос - партия статист.
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19.05.2021 10:21 Ответить
Лучше пусть перцовку настаивает - хоть какая то польза будет.
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19.05.2021 10:22 Ответить
Цікаво , що всі знають, що Юля працює на Пуйла, і не запрошують її в комісіюб
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19.05.2021 10:23 Ответить
"Голос" наполягатиме на створенні ТСК у справі "вагнерівців", - нардепка Рудик - Цензор.НЕТ 5595
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19.05.2021 10:25 Ответить
Імпічмент зеленському і тюрма банді його холуїв!
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19.05.2021 10:49 Ответить
Випий валерянки, Кузя. І відро води холодної на голову собі перекинь, бо ти мабуть з будуна..
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19.05.2021 10:54 Ответить
Клавиша, шо ты там пропукал?
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19.05.2021 11:01 Ответить
Ще ні разу не чув, щоб ця порошенківсьеа собака Голос, пропонувала щось ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПИТАННЯ (державного). Виключно критика. Як хазяїн скомандував. Як правильно вони не знають, але те, що щось неправильно - зуб дають. Партія для шуму і крику. Оце Славік удружив Україні...
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19.05.2021 10:50 Ответить
а що, зебіле, злита спецоперація - це не державне питання?
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19.05.2021 10:52 Ответить
Вірно. Крота вирахують. І Голос і ЄС тут ні до чого. Відповідні служби працюють тихенько. Слина з рота це зайве.
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19.05.2021 11:03 Ответить
тобто Зеленського і Єрмака мають вирахувати?
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19.05.2021 11:38 Ответить
О-о-о! То ти дружочок стільки знаєш! У тебе практично є відповіді на всі питання. Скажу тобі чотко - тобі працювати в ГПУ.
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19.05.2021 11:53 Ответить
Ну нічого Скоро Bellingcat все покаже
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19.05.2021 12:10 Ответить
Все это пшик и пук в воду. Уже мерзко. Пусть бы лучше уже молчали... Импотенты.
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19.05.2021 13:20 Ответить
 
 