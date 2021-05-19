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Новини Політика України
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ВР (7519) ТСК (274) ПВК "Вагнер" (637) Рудик Кіра (103)

"Голос" наполягатиме на створенні ТСК у справі "вагнерівців", - нардепка Рудик

Новини Цензор.НЕТ Політика України

"Голос" наполягатиме на створенні ТСК у справі "вагнерівців", - нардепка Рудик

Фракція "Голосу" наполягає на створенні тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради конкретно у справі "вагнерівців".

Про це в інтерв'ю журналістам перед засіданням ВР сказала лідерка партії Кіра Рудик, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За словами Рудик ініціатором цього питання є член фракції "Голос" Роман Костенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада розгляне створення ТСК у справі "вагнерівців" цього тижня, - Разумков

"Є інша тимчасова слідча комісія, в якій до справи "вагнерівців" додано багато інших питань. Я вважаю, що це зроблено для того, щоб зняти напругу і перемістити фокус зі справи "вагнерівців" на щось інше. Тому ми зараз шукатимемо підтримку в парламенті, щоб проголосувати саме ТСК "Голосу" разом з "Європейською Солідарністю", - наголосила депутатка.

Зазначимо, що в Раді є пропозиції зі створення ТСК у справі "вагнерівців" і ТСК із розслідування можливих злочинів представників влади, яка повинна буде розглянути, крім справи "вагнерівців", події під Іловайськом, окупацію Криму та Мінські угоди.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в межах операції американських та українських спецслужб.

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Топ коментарі
+7
Дякую 73% скоту за препиздента підараса
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19.05.2021 10:15
+6
Зєля вже так Президенство не віддасть. Це потенційно новий диктатор. Демократія з відходом Порошенка закінчилась. А зєлоха прожене тільки майдан. Це вже 100%
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19.05.2021 10:11
+4
та не створять зебіли комісії по "вагнеру". Заволинять.
Вірніше, створять таку комісію, яка на корню вбиватиме таке розслідування. Будуть "розслідувати" сумновідомі фейкові "плівки кадирова+деркача+біхуса", тощо.
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19.05.2021 10:12
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,,этаникаиунеинтересна,,аферистович
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19.05.2021 10:07 Відповісти
Зєля вже так Президенство не віддасть. Це потенційно новий диктатор. Демократія з відходом Порошенка закінчилась. А зєлоха прожене тільки майдан. Це вже 100%
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19.05.2021 10:11 Відповісти
Шут🤡🤢 с булавой , как обезьяна с гранатой ! Как глуп народ , который то позволил !
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19.05.2021 10:23 Відповісти
И без комиссии ясно - зеиуда с подручными д'ермаками работают на страну-агрессор!
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19.05.2021 10:26 Відповісти
та не створять зебіли комісії по "вагнеру". Заволинять.
Вірніше, створять таку комісію, яка на корню вбиватиме таке розслідування. Будуть "розслідувати" сумновідомі фейкові "плівки кадирова+деркача+біхуса", тощо.
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19.05.2021 10:12 Відповісти
Действуйте по регламенту, уважаемая, может вам и повезет! "Голос" наполягатиме на створенні ТСК у справі "вагнерівців", - нардепка Рудик - Цензор.НЕТ 5063
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19.05.2021 10:15 Відповісти
Что смешного, зебилоид?
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19.05.2021 11:00 Відповісти
Дякую 73% скоту за *********** підараса
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19.05.2021 10:15 Відповісти
"Голос" получил команду "голос"!
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19.05.2021 10:17 Відповісти
Голос - партия статист.
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19.05.2021 10:21 Відповісти
Лучше пусть перцовку настаивает - хоть какая то польза будет.
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19.05.2021 10:22 Відповісти
Цікаво , що всі знають, що Юля працює на Пуйла, і не запрошують її в комісіюб
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19.05.2021 10:23 Відповісти
"Голос" наполягатиме на створенні ТСК у справі "вагнерівців", - нардепка Рудик - Цензор.НЕТ 5595
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19.05.2021 10:25 Відповісти
Імпічмент зеленському і тюрма банді його холуїв!
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19.05.2021 10:49 Відповісти
Випий валерянки, Кузя. І відро води холодної на голову собі перекинь, бо ти мабуть з будуна..
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19.05.2021 10:54 Відповісти
Клавиша, шо ты там пропукал?
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19.05.2021 11:01 Відповісти
Ще ні разу не чув, щоб ця порошенківсьеа собака Голос, пропонувала щось ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПИТАННЯ (державного). Виключно критика. Як хазяїн скомандував. Як правильно вони не знають, але те, що щось неправильно - зуб дають. Партія для шуму і крику. Оце Славік удружив Україні...
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19.05.2021 10:50 Відповісти
а що, зебіле, злита спецоперація - це не державне питання?
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19.05.2021 10:52 Відповісти
Вірно. Крота вирахують. І Голос і ЄС тут ні до чого. Відповідні служби працюють тихенько. Слина з рота це зайве.
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19.05.2021 11:03 Відповісти
тобто Зеленського і Єрмака мають вирахувати?
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19.05.2021 11:38 Відповісти
О-о-о! То ти дружочок стільки знаєш! У тебе практично є відповіді на всі питання. Скажу тобі чотко - тобі працювати в ГПУ.
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19.05.2021 11:53 Відповісти
Ну нічого Скоро Bellingcat все покаже
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19.05.2021 12:10 Відповісти
Все это пшик и пук в воду. Уже мерзко. Пусть бы лучше уже молчали... Импотенты.
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19.05.2021 13:20 Відповісти
 
 