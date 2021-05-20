Отчет за два года: пресс-конференция президента Зеленского. ВИДЕО

На территории ГП "Антонов" началась пресс-конференция Владимира Зеленского по итогам двух лет работы на посту главы государства. Прошлая встреча c журналистами в широком формате состоялась ровно год назад.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента.

Пресс-конференция проходит на территории ГП "Антонов", ул. Академика Туполева, 1.

В связи с карантинными требованиями количество представителей СМИ, которые принимают участие в мероприятии, ограничено.

Пресс-конференция транслируется онлайн в соцсетях, а также на официальных страницах Офиса Президента.

Как сообщалось ранее, тема пресс-конференции посвящена достигнутым результатам за два года на посту главы государства. Также президент Украины расскажет о планах дальнейшей деятельности.

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"Это будет достаточно большой и подробный разговор, чтобы можно было подвести итоги первых двух лет Владимира Зеленского на посту, обсудить ключевые направления работы и решения, которые должны быть приняты в течение третьего года", - сказал Подоляк в комментарии, переданном агентству "Интерфакс-Украина".

Как сообщил Подоляк изданию "Бабель", пресс-конференция продлится примерно 2,5 часа. Формат мероприятия будет классическим, а модерировать его, скорее всего, будет глава Директората по вопросам информационной политики ОП Ирина Победоносцева.

Напомним, в прошлом году Зеленский общался с журналистами также 20 мая. Изначально конференция была запланирована на апрель, но из-за жесткого карантина в стране ее перенесли.

Мероприятие проходило под открытым небом в парковой части Мариинского дворца и продлилось около 3 часов. Количество участников ограничили - по одному журналисту и фотографу от каждого СМИ. Причем некоторым журналистам отказали в аккредитации.