Звіт за два роки: пресконференція президента Зеленського. ВIДЕО
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На території ДП "Антонов" розпочалася пресконференція Володимира Зеленського за підсумками двох років роботи на посаді глави держави. Минула зустріч із журналістами в широкому форматі відбулася рівно рік тому.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі Офісу Президента.
Пресконференція відбувається на території ДП "Антонов", вул. Академіка Туполєва, 1.
У зв'язку з карантинними вимогами кількість представників ЗМІ, які беруть участь у заході, обмежена
Пресконференція транслюється онлайн у соцмережах, на офіційних сторінках Офісу Президента.
Як повідомлялося раніше, тема пресконференції присвячена досягнутим результатам за два роки на посаді глави держави. Також президент України розповість про плани подальшої діяльності.
"Це буде доволі велика і докладна розмова, щоб можна було підвести підсумки перших двох років каденції Володимира Зеленського, обговорити ключові напрямки роботи і рішення, які мають бути ухвалені протягом третього року", - сказав Подоляк у коментарі, переданому агентству "Інтерфакс-Україна ".
Як повідомив Подоляк виданню "Бабель", пресконференція триватиме приблизно 2,5 години. Формат заходу буде класичним, а модерувати його, найімовірніше, буде глава Директорату з питань інформаційної політики ОП Ірина Побєдоносцева.
Нагадаємо, минулого року Зеленський спілкувався із журналістами також 20 травня. Спочатку конференція була запланована на квітень, але через жорсткий карантин у країні її перенесли.
Захід відбувався під відкритим небом у парковій частині Маріїнського палацу і тривав приблизно 3 години. Кількість учасників обмежили - по одному журналісту і фотографу від кожного ЗМІ. До того ж деяким журналістам відмовили в акредитації.
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Рука-ліцо!
Социальная политика
Среднесовокупный рост тарифов на коммунальные услуги по сравнению с маем 2019 года составил 42,9%
Рост цен на "потребительскую корзину -20" (20 основных наименований продуктов питания) по сравнению с маем 2019 года составил 38,4 %
Демография
Уровень смертности за последние два года вырос на 28.6%
Здравоохранение
По уровню вакцинации населения Украина занимает последнее место в Европе.
Экономика
Состоянием на 1 квартал 2021 падение ВВП до уровня
- 3,1% (2019 +1,4%)
Финансы
Состоянием на на на 31.03.2021 совокупный государственный долг Украины составляет 2 514 279,9 млн. гривен вырос на 25,8% по сравнению с 31.12.2019 (1 998 275,4 )
Дефицит государственного бюджета на 31.12.2020 г. вырос на 278 % и составляет 217096,1 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 78049,5 млн. гривен. Прогнозируемый дефицит бюджета на конец года составляет 280 000 - 290 000 млн. гривен.
Государственный долг Украины состоянием на 31.03.2021 вырос на 25% и составляет 2 514 279,9 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 1 998 275,4 млн.
та ти ж, тупень, маєш тільки 43 роки, та ти ж два роки тому сценою витанцьовував та в кацапських недалеких комедіях голою сракою виблискував - ти весь ******** сленг знаєш чудово.
то що ж ти, совковий ти обсос, вдаєш з себе такого сивочолого) досвідченого, старого такого політика-діяча?
ох, ***, вистава.
На вопросы не отвечает -- несёт пургу про шо попало.
...ужос! -- к просмотру не рекомендую...*)
https://www.youtube.com/watch?v=lAiaCTqjv7I
или ты, как твоя Вошьдь - уклонист-рецидивист и, в основном, постельный пират-свингер?
закон "про олігархів" буде - вогонь. неконституційний.
воно буде кидати будь-кого "під танк" відмазуючи себе.
нести відповідальність за дії уряду, адже воно примушувало монобільшість голосувати за свій особистий кабмін (завжди), воно не бажає.
повага.
1) Розвал ЗСУ
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам
3) Провал программ озброєння ЗСУ
4) Розпродаж земля України зацікавленим кругам
5) Приватизування кримського каналу третіми особами для подачі води у Крим
6) Зустріч з расєйськими чиновниками в Омані
7) Видача расєйських найманців воювавших на Донбасі Кремлю
8) Знищання енергосистеми України
9) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Расії
10) Проолігархічна політика
11) Підвищення комунальних тарифів
12) Більше 10 відпусток за 2 роки
Я ЗА ПОРОХА - ЗА НЬОГО НЕ БУЛО СОРОМНО ПЕРЕД УСІМ СВІТОМ
Тарас Березовец: Ну тут даже и не знаю как это комментировать. У меня сломался мозг. Такого президента у нас ещё не было. И надеюсь, больше не будет. Одеть русскую косоворотку в день вышиванки это не знаю, кем нужно быть. Это даже не банальная глупость. Глупым может быть позволить себе обычный человек. Для президента одеть в национальный праздник Украины национальную одежду России это цивилизационный выбор. Просто нет слов.
Матеріал з Вікіпедії: Косоворо́тка (рос. косоворотка) - російська народна чоловіча сорочка з косим коміром. Має розріз збоку, а не посередині, як у звичайних сорочок; за версією історика Дмитра Лихачова, такий комір створений для того, щоб натільний хрест не випадав під час роботи. З'явилася у Москівщині не раніше XV століття. В Україні й Білорусі була невідома; замість неї носили вишиванку.
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Alex Noinets: Реально, представьте себе ситуацию. В день национального костюма Верховный Главнокомандующий воюющего государства надевает национальный костюм государства-агрессора, нашего главного и единственного геополитического врага, заявляющего о необходимости нашего уничтожения и уничтожающего тех самых военных, Верховным Главнокомандующим которых этот чувак является.
Я не могу представить, каких усилий, сколько ума, хитрости, интриг, каких огромных денег и времени на внедрение заняла бы такая спецоперация, если бы это была спецоперация.
Но это не была спецоперация. Это был просто один ох...евший вконец тупорылый клоун, который реально не отличает вышиванку от косоворотки. Окружённый целым кабинетом, десятками и сотнями таких же ох...евших клоунов, которые тоже не знают разницу между вышиванкой и косовороткой, Латвией и Литвой, Ираном и Ираком, Ливией и Боливией, презумпцией невиновности и 500 днями в ИТТ, самолётом с двигателями и самолётом без двигателей, реформой корпоративного управления и ручным управлением, лоббизмом и коррупцией, дипломатией и позором.
"Мені не все одно, я вам хочу сказати, що мені не все одно. Доказів стовідсоткових немає, що вони невинні. Чи що вони винні".
Да й.. твою ...., муділа ти обі.............. ПРЕЗУМПЦІЯ НЕВИНУВАТОСТІ, DO YOU SPEAK IT? Доказів стовідсоткових, що це не ти Шеремета вбив, також немає, давай тебе посадимо на 500 днів у камеру. Нє? Тебе не можна? А чого? Доказів-то стовідсоткових, що це не ти, немає, чого ти ще на волі, альо? Давай посадимо тебе. Не хочеш? Кажеш, презумпція невинуватості? Ага. Тобто у тебе вона є. А вони нехай посидять два роки, хоча доказів стовідсоткових, що це вони, немає, як ти сам визнаєш. І за 500 днів вони не з'явилися.
Alex Noinets
І тому запитали працівників заповідника про історичні джерела, які свідчать про косоворотку як традиційний князівський дрес код. Науковці Софії Київської, посилаючись на радянську науку, відповіли, що у Києві було знайдено скарб давньоруського часу і «серед речей скарбу виявлено стоячий косий комір».
Ми були правдиво вражені інформацією про таку унікальну знахідку і чимало подивовані, що біля скам'янілої тисячолітньої косоворотки не виявили ще й скам'янілу балалайку. Безумовно є сенс успішно продовжити її пошуки у названих радянських джерелах, позаяк Ярослава Мудрого у косоворотці і без балалайки Путін може назвати «исторической манипуляцией».
Відвідувачів українських екскурсій такою «наукою» смішити не слід. Їм варто показувати фреску із зображенням Ярослава Мудрого у Георгіївському вівтарі собору. (Чинні екскурсоводи її зазвичай ігнорують). На цій фресці князь, як і належить, - у княжому вбранні (звісно, без косоворотки) і з піднятими руками - знак Оранти. Незаперечний у світовій науці авторитет - академік Сергій Кримський - вважав, що саме цей портрет є прижиттєвим зображенням нашого князя Ярослава.
В информационном шуме тонет любой здравый смысл.