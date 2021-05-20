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Новини Політика України
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Зеленський (17387) пресконференція (177) Подоляк Михайло (296)

Звіт за два роки: пресконференція президента Зеленського. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

На території ДП "Антонов" розпочалася пресконференція Володимира Зеленського за підсумками двох років роботи на посаді глави держави. Минула зустріч із журналістами в широкому форматі відбулася рівно рік тому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі Офісу Президента.

Пресконференція відбувається на території ДП "Антонов", вул. Академіка Туполєва, 1.

У зв'язку з карантинними вимогами кількість представників ЗМІ, які беруть участь у заході, обмежена

Пресконференція транслюється онлайн у соцмережах, на офіційних сторінках Офісу Президента.

Як повідомлялося раніше, тема пресконференції присвячена досягнутим результатам за два роки на посаді глави держави. Також президент України розповість про плани подальшої діяльності.

Також читайте: "Важливо підвести риску під певними здобутками", - у Зеленського готують "широку пресконференцію" до двох років президентства

"Це буде доволі велика і докладна розмова, щоб можна було підвести підсумки перших двох років каденції Володимира Зеленського, обговорити ключові напрямки роботи і рішення, які мають бути ухвалені протягом третього року", - сказав Подоляк у коментарі, переданому агентству "Інтерфакс-Україна ".

Як повідомив Подоляк виданню "Бабель", пресконференція триватиме приблизно 2,5 години. Формат заходу буде класичним, а модерувати його, найімовірніше, буде глава Директорату з питань інформаційної політики ОП Ірина Побєдоносцева.

Нагадаємо, минулого року Зеленський спілкувався із журналістами також 20 травня. Спочатку конференція була запланована на квітень, але через жорсткий карантин у країні її перенесли.

Захід відбувався під відкритим небом у парковій частині Маріїнського палацу і тривав приблизно 3 години. Кількість учасників обмежили - по одному журналісту і фотографу від кожного ЗМІ. До того ж деяким журналістам відмовили в акредитації.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+70
Ну, понеслась!
Отчет за два года: сегодня состоится пресс-конференция президента Зеленского - Цензор.НЕТ 3436
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20.05.2021 09:11
+45
Отчет за два года: сегодня состоится пресс-конференция президента Зеленского - Цензор.НЕТ 8787
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20.05.2021 09:13
+38
Отчет за два года: сегодня состоится пресс-конференция президента Зеленского - Цензор.НЕТ 1057
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20.05.2021 09:17
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Звіт за два роки: пресконференція президента Зеленського - Цензор.НЕТ 9461

Звіт за два роки: пресконференція президента Зеленського - Цензор.НЕТ 6342
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20.05.2021 12:10 Відповісти
Олені, олені, небриті та неголені...
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20.05.2021 12:11 Відповісти
Да уже бреют их вовсю
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20.05.2021 12:13 Відповісти
Люди добрые! Не забывайте лапшу с ушей снимать! Нестратегический нелох очень хорошо умеет ее вешать разным лохам. Не будьте ими...
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20.05.2021 12:16 Відповісти
Пля, тільки-но вимкнув а воно там чеше як треба пектись про армію і як багато він для цього робить....
Рука-ліцо!
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20.05.2021 12:18 Відповісти
2 ГОДА ЗЕЛЕНСКОГО. ТОЛЬКО ЦИФРЫ


Социальная политика

Среднесовокупный рост тарифов на коммунальные услуги по сравнению с маем 2019 года составил 42,9%
Рост цен на "потребительскую корзину -20" (20 основных наименований продуктов питания) по сравнению с маем 2019 года составил 38,4 %


Демография
Уровень смертности за последние два года вырос на 28.6%
Здравоохранение
По уровню вакцинации населения Украина занимает последнее место в Европе.
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20.05.2021 12:22 Відповісти
Извините, это провокация. Ковид - есть ковид. И чуда не будет.
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20.05.2021 14:55 Відповісти
Какая провокация?Разворованы деньги из ковид фонда,все просрано
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08.06.2021 08:06 Відповісти
Лупи глаголом по шЫколадным бошкам! шЫколад в смятку!
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20.05.2021 12:22 Відповісти
Так це тамада чи президент?
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20.05.2021 12:23 Відповісти
Не ******* и тоже не президент, а самое настоящее - брехло, потому что президент не может быть лживым.
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20.05.2021 18:43 Відповісти
2 ГОДА ЗЕЛЕНСКОГО. ТОЛЬКО ЦИФРЫ


Экономика

Состоянием на 1 квартал 2021 падение ВВП до уровня
- 3,1% (2019 +1,4%)

Финансы
Состоянием на на на 31.03.2021 совокупный государственный долг Украины составляет 2 514 279,9 млн. гривен вырос на 25,8% по сравнению с 31.12.2019 (1 998 275,4 )
Дефицит государственного бюджета на 31.12.2020 г. вырос на 278 % и составляет 217096,1 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 78049,5 млн. гривен. Прогнозируемый дефицит бюджета на конец года составляет 280 000 - 290 000 млн. гривен.
Государственный долг Украины состоянием на 31.03.2021 вырос на 25% и составляет 2 514 279,9 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 1 998 275,4 млн.
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20.05.2021 12:23 Відповісти
А если вы говорите об Украине. Почему не о Германии, не о другой стране? Например, ВВП Германии просел еще сильнее. И никто не говорит "а вот, Меркель говорила одно, а цифры совсем печальные".
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20.05.2021 14:56 Відповісти
Причём тут Германия?Ты совсем дурачек?
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08.06.2021 08:07 Відповісти
цитата: "як зараз кажуть - спойлеріть?"
та ти ж, тупень, маєш тільки 43 роки, та ти ж два роки тому сценою витанцьовував та в кацапських недалеких комедіях голою сракою виблискував - ти весь ******** сленг знаєш чудово.
то що ж ти, совковий ти обсос, вдаєш з себе такого сивочолого) досвідченого, старого такого політика-діяча?
ох, ***, вистава.
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20.05.2021 12:23 Відповісти
Зеленскому доверяют 45% жителей Украины/ Доверяющие и доверчивые! Ваш выход! Докажите порохоботам проклятущим что таки да, Мендель права: Зеленский второй год подряд признан политиком года, - Мендель.
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20.05.2021 12:24 Відповісти
Звіт за два роки: пресконференція президента Зеленського - Цензор.НЕТ 450
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20.05.2021 14:52 Відповісти
Перша хто питала - купи Буквар, викинь Азіровку.
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20.05.2021 12:24 Відповісти
Молодець Володимире. Петя одного разу обдурив нарід і досить.
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20.05.2021 12:32 Відповісти
Тисну на уряд щоб ми зменшували мінімалку 😆
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20.05.2021 12:34 Відповісти
Хы... -- послухал генератор случайных слов... ...иногда, это просто безсвязные хрипы, на фоне спонтанных телодвижений и искривлением мимики лица в, не связанные с текстом, разные строны...
На вопросы не отвечает -- несёт пургу про шо попало.

...ужос! -- к просмотру не рекомендую...*)
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20.05.2021 12:35 Відповісти
Неужели так все плохо? Смотреть не буду.
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20.05.2021 13:29 Відповісти
Я бросил... -- нафига мне психо-этические травмы? *)
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20.05.2021 13:32 Відповісти
ПРОЦИШИН ОФІЦІЙНИЙ - МИНАЄ ДЕНЬ
https://www.youtube.com/watch?v=lAiaCTqjv7I
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20.05.2021 12:39 Відповісти
Любовь никогда не бывает без грусти... (с)
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20.05.2021 12:43 Відповісти
OMG, как это можно слушать? Звіт за два роки: пресконференція президента Зеленського - Цензор.НЕТ 8502
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20.05.2021 12:42 Відповісти
Нужно слушать врага
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20.05.2021 13:29 Відповісти
Звіт за два роки: пресконференція президента Зеленського - Цензор.НЕТ 5999.
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20.05.2021 12:48 Відповісти
..где ещё можна поставить дизлайк?..)
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20.05.2021 13:01 Відповісти
Тату набей себе на лбу Звіт за два роки: пресконференція президента Зеленського - Цензор.НЕТ 3776
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20.05.2021 13:47 Відповісти
..если кто не в курсе, чистые погоны - чистая совесть..
или ты, как твоя Вошьдь - уклонист-рецидивист и, в основном, постельный пират-свингер?
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20.05.2021 13:53 Відповісти
сам то понял чего наваял ...? Цицерон заплакал.
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20.05.2021 14:12 Відповісти
..не болтай ерундой, филосОф
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20.05.2021 14:30 Відповісти
авакова боїться.
закон "про олігархів" буде - вогонь. неконституційний.
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20.05.2021 13:14 Відповісти
Как смешно Зеля выкручивается, брешет, а реакция на журналистов то вообще бомба. На журналюгу ватного канала : "а я знаю с какого вы канала, потому... " ты отвечай на вопросы прямо и неважно с какого канала этот журналист ли он, даже если журналюга продажная. Главное правду говори. А еще странно посылать журналистов "почитать закон" Если тебе задают в этой теме вопрос, то точно закон читали, а ты отвечай на вопрос и растолкуй Закон, как ты видишь. Жду с нетерпением, когда подойдет очередь опозиционных СМИ. Зеля будет визжать. И когда начнется истерика про Пороха. Журналисты слабые, глупые. задают вопросы про днюху. Идиоты. Вы спросите про отступления на фронте, про вагнеровцев, про преследование патриотов, про коррупцию сумасшедшую, про подрыв репутации Украины и тд.
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20.05.2021 13:26 Відповісти
провал боротьби з коронавірусом - відповідальність степанова. виключно.
воно буде кидати будь-кого "під танк" відмазуючи себе.

нести відповідальність за дії уряду, адже воно примушувало монобільшість голосувати за свій особистий кабмін (завжди), воно не бажає.
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20.05.2021 13:36 Відповісти
Не буду вмикати.
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20.05.2021 13:45 Відповісти
порохоботы в этой ветке напоминают ревнивых свингеров Звіт за два роки: пресконференція президента Зеленського - Цензор.НЕТ 6226
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20.05.2021 13:46 Відповісти
Поясни, придурку, а чим ти тішишся? Що твоє чмо в черговий раз несе повну херню, виставляючи державу на посміховище? Чи що воно тобі в черговий раз очі зеленою заливає і зеленим лайном тобі в морду жбурляє. Придурку, від чого в тебе стільки радості?
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20.05.2021 15:31 Відповісти
Обозначился один....знаешь как определить порохобота ? Нет ? Ну так я выше написал ...ищи ревнивого свингера, а если серьёзно, то 99% из вас хамы и негодяи оскорбляющие оппонента...хотя ты кудрявый, мне далеко не оппонент.
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20.05.2021 17:52 Відповісти
Точно, не опонент. З дебілами в дискусію не вступаю.
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20.05.2021 17:58 Відповісти
Михайло Ткач з "Радіо Свободи" - реально журналіст.
повага.
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20.05.2021 13:47 Відповісти
В первом ряду сидит Гондон и усиленно кивает паяцу
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20.05.2021 14:00 Відповісти
«Каждый из нас бывает дураком по крайней мере пять минут в день; мудрость заключается в том, чтобы не превысить лимит...»© Элберт Грин Хаббард.
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20.05.2021 14:15 Відповісти
Звіт за два роки: пресконференція президента Зеленського - Цензор.НЕТ 3522
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20.05.2021 15:01 Відповісти
Така срака тільки зараз Звіт за два роки: пресконференція президента Зеленського - Цензор.НЕТ 2571
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20.05.2021 15:31 Відповісти
ІТОГИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АРТИСТА ЗА 2 РОКИ :
1) Розвал ЗСУ
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам
3) Провал программ озброєння ЗСУ
4) Розпродаж земля України зацікавленим кругам
5) Приватизування кримського каналу третіми особами для подачі води у Крим
6) Зустріч з расєйськими чиновниками в Омані
7) Видача расєйських найманців воювавших на Донбасі Кремлю
8) Знищання енергосистеми України
9) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Расії
10) Проолігархічна політика
11) Підвищення комунальних тарифів
12) Більше 10 відпусток за 2 роки
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20.05.2021 15:48 Відповісти
Звіт за два роки: пресконференція президента Зеленського - Цензор.НЕТ 4322
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20.05.2021 15:49 Відповісти
КОЛИ ДОСТРОКОВІ ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА ?
Я ЗА ПОРОХА - ЗА НЬОГО НЕ БУЛО СОРОМНО ПЕРЕД УСІМ СВІТОМ Звіт за два роки: пресконференція президента Зеленського - Цензор.НЕТ 290
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20.05.2021 15:51 Відповісти
Звіт за два роки: пресконференція президента Зеленського - Цензор.НЕТ 9724
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20.05.2021 16:16 Відповісти
Звіт за два роки: пресконференція президента Зеленського - Цензор.НЕТ 5096
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20.05.2021 16:22 Відповісти
Орвелу й не снилося

Звіт за два роки: пресконференція президента Зеленського - Цензор.НЕТ 7892
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20.05.2021 16:50 Відповісти
Феерическое выступление обосравшегося во всем зе на фоне,,Мрии,, без моторов было очень символичным. Жаль косоворотку снял-в ней бы гармоничнее смотрелся.
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20.05.2021 17:03 Відповісти
Звіт за два роки: пресконференція президента Зеленського - Цензор.НЕТ 8622

Тарас Березовец: Ну тут даже и не знаю как это комментировать. У меня сломался мозг. Такого президента у нас ещё не было. И надеюсь, больше не будет. Одеть русскую косоворотку в день вышиванки это не знаю, кем нужно быть. Это даже не банальная глупость. Глупым может быть позволить себе обычный человек. Для президента одеть в национальный праздник Украины национальную одежду России это цивилизационный выбор. Просто нет слов.

Матеріал з Вікіпедії: Косоворо́тка (рос. косоворотка) - російська народна чоловіча сорочка з косим коміром. Має розріз збоку, а не посередині, як у звичайних сорочок; за версією історика Дмитра Лихачова, такий комір створений для того, щоб натільний хрест не випадав під час роботи. З'явилася у Москівщині не раніше XV століття. В Україні й Білорусі була невідома; замість неї носили вишиванку.
------
Alex Noinets: Реально, представьте себе ситуацию. В день национального костюма Верховный Главнокомандующий воюющего государства надевает национальный костюм государства-агрессора, нашего главного и единственного геополитического врага, заявляющего о необходимости нашего уничтожения и уничтожающего тех самых военных, Верховным Главнокомандующим которых этот чувак является.

Я не могу представить, каких усилий, сколько ума, хитрости, интриг, каких огромных денег и времени на внедрение заняла бы такая спецоперация, если бы это была спецоперация.

Но это не была спецоперация. Это был просто один ох...евший вконец тупорылый клоун, который реально не отличает вышиванку от косоворотки. Окружённый целым кабинетом, десятками и сотнями таких же ох...евших клоунов, которые тоже не знают разницу между вышиванкой и косовороткой, Латвией и Литвой, Ираном и Ираком, Ливией и Боливией, презумпцией невиновности и 500 днями в ИТТ, самолётом с двигателями и самолётом без двигателей, реформой корпоративного управления и ручным управлением, лоббизмом и коррупцией, дипломатией и позором.
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20.05.2021 17:26 Відповісти
Согласен с каждым словом Тараса.
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20.05.2021 17:56 Відповісти
Воно каже нам про справу Шеремета

"Мені не все одно, я вам хочу сказати, що мені не все одно. Доказів стовідсоткових немає, що вони невинні. Чи що вони винні".

Да й.. твою ...., муділа ти обі.............. ПРЕЗУМПЦІЯ НЕВИНУВАТОСТІ, DO YOU SPEAK IT? Доказів стовідсоткових, що це не ти Шеремета вбив, також немає, давай тебе посадимо на 500 днів у камеру. Нє? Тебе не можна? А чого? Доказів-то стовідсоткових, що це не ти, немає, чого ти ще на волі, альо? Давай посадимо тебе. Не хочеш? Кажеш, презумпція невинуватості? Ага. Тобто у тебе вона є. А вони нехай посидять два роки, хоча доказів стовідсоткових, що це вони, немає, як ти сам визнаєш. І за 500 днів вони не з'явилися.
Alex Noinets
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20.05.2021 17:15 Відповісти
Звіт за два роки: пресконференція президента Зеленського - Цензор.НЕТ 231
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20.05.2021 17:17 Відповісти
І насамкінець про форму одягу київських князів. Денна (промосковська) екскурсія зазвичай завершується біля погруддя Ярослава Мудрого. Відвідувачам обов'язково повідомляють, що князь вбраний у традиційне князівське вбрання «хутряна шапка, плащ з фібулою і косоворотка». Ми ознайомились з дисертацією українського науковця Олени Брайчевської на тему «Давньоруський чоловічий костюм Х-ХШ ст», в якій зазначено, що чоловічі сорочки руської знаті були з «глибоким розрізом посередині грудей і різним кроєм горловини - «голошийки», «каре» та «стойка». Про косоворотку - ані слова.
І тому запитали працівників заповідника про історичні джерела, які свідчать про косоворотку як традиційний князівський дрес код. Науковці Софії Київської, посилаючись на радянську науку, відповіли, що у Києві було знайдено скарб давньоруського часу і «серед речей скарбу виявлено стоячий косий комір».
Ми були правдиво вражені інформацією про таку унікальну знахідку і чимало подивовані, що біля скам'янілої тисячолітньої косоворотки не виявили ще й скам'янілу балалайку. Безумовно є сенс успішно продовжити її пошуки у названих радянських джерелах, позаяк Ярослава Мудрого у косоворотці і без балалайки Путін може назвати «исторической манипуляцией».
Відвідувачів українських екскурсій такою «наукою» смішити не слід. Їм варто показувати фреску із зображенням Ярослава Мудрого у Георгіївському вівтарі собору. (Чинні екскурсоводи її зазвичай ігнорують). На цій фресці князь, як і належить, - у княжому вбранні (звісно, без косоворотки) і з піднятими руками - знак Оранти. Незаперечний у світовій науці авторитет - академік Сергій Кримський - вважав, що саме цей портрет є прижиттєвим зображенням нашого князя Ярослава.
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20.05.2021 17:53 Відповісти
Звіт за два роки: пресконференція президента Зеленського - Цензор.НЕТ 3447
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21.05.2021 09:28 Відповісти
Про символичность уже писали, наверное:
Звіт за два роки: пресконференція президента Зеленського - Цензор.НЕТ 6829
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20.05.2021 17:41 Відповісти
на пресс-конференции Зеленского за его спиной стоит огромный, блестящий самолет. Но без двигателей и колес.
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20.05.2021 17:42 Відповісти
Дурні далі буде веселіше
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20.05.2021 18:27 Відповісти
Зе это продукт общественного заблуждения. И чтобы никто не сказал что король то голый, что он несет какую то несвязную речь - все вокруг делается бессмысленым.

В информационном шуме тонет любой здравый смысл.
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21.05.2021 03:21 Відповісти
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