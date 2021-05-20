"Если инфраструктура была недоинвестирована 20-30 лет, то искать виновных предшественников - достаточно сложно", - Кубраков
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Министр инфраструктуры Александр Кубраков обещает продолжить реформирование дорожной отрасли и распространить принципы, которые показали свою эффективность, на другие отрасли, за которые отвечает его ведомство.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кубраков заявил с трибуны Рады перед голосованием за его назначение.
"Уже за первый год президентской программы "Большое строительство" Украина получила рекордное количество обновленных дорог. До прошлого года в Украине никто не мог поверить, что в Украине могут быть хорошие новые дороги и это достижение трудно оспорить, потому по новым дорогам ездят и будут ездить все еще многие и многие годы. И это только по результатам 2020 года. В целом по результатам 2020 и 2021 мы отремонтируем почти 40% основной сети дорог нашего государства. Это около 9000 км дорог только государственного значения. За этот период не было любимых областей, как было раньше - была Винницкая область, была Львовская область, была Донецкая область. Очень символично, что в прошлом году больше всего отремонтировано дорог в Закарпатской и Луганской областях", - подчеркнул Кубраков.
По его словам, в этих областях вообще не ремонтировались дороги последние десятилетия.
"По всей стране появляются новые дороги и здесь нет никакой политической составляющей. … На примере дорог нашей команде удалось доказать, что украинское государство способно решать проблемы, которые накапливались годами. ... В прошлом году только в нашем проекте, за который отвечал Укправтодор, было создано примерно 50 000 рабочих мест, еще примерно 150 000 рабочих мест в смежных отраслях. 1,5% ВВП - это статистика НБУ, КШЭ, Ukrainian outlook было сформировано за счет Большого строительства", - подчеркнул министр.
"Мы разморозили и завершили десяток долгостроев в разных уголках Украины, уничтожили недостроенные памятники коррупции и несостоятельности. Я могу перечислить сотни таких объектов по всей стране. .... На известном долгострое Украины Запорожском мосту уже открыто движение по первому балочному мосту в конце прошлого года. В этом году мы открываем проезд уже по вантовом мосту. Отрасль начала быстро и эффективно по единым и четкими прозрачным правилам", - добавил Кубраков.
"Моя задача навести порядок и в других отраслях, так же как в дорожной. На что бы хотелось отдельно отметить - я не буду искать виновных предшественников, потому что много проблем в области накапливалось не одно десятилетие. Я хорошо это увидел в должности руководителя "Укравтодора", потому что если инфраструктура была недоинвестирована 20-30 лет, то искать виновных предшественников - достаточно сложно. Наша задача просто решить все эти непростые проблемы так же как мы это сделали в дорожной отрасли делаем", - резюмировал он.
Пожалуйста, подождите...
-Уходящий на пенсию директор передает своему преемнику три запечатанных конверта.
- Если у вас в работе встретятся трудности, - говорит он, - то откройте эти
конверты по одному в год. Не прошло и года, как новый директор вынужден был
открыть первый конверт. Там была записка: "Свали все на предшественника". Еще
через год был вскрыт второй конверт. В нем лежала бумага с надписью: "Проведи
реорганизацию". Тогда дошла очередь до третьего конверта. Директор прочитал:
"Напиши три записки и запечатай их в конверты".
Хоч всі знають- де шукати:-мордяка в сметані!!
😁