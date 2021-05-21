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Финансирование COVID-больниц проходит согласно плану, медики вовремя получают 300% доплаты, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Финансирование COVID-больниц проходит согласно плану, медики вовремя получают 300% доплаты, - Шмыгаль

Финансирование больниц, работающих с коронавирусом, осуществляется согласно плану.

Об этом в парламенте, отвечая на вопросы депутатов, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, ряд больниц подписали так называемые "ковидные пакеты". Шмыгаль заверил, что в "ковидных отделениях" медперсонал вовремя получает доплату 300 процентов.

Напомним, ранее премьер-министр сообщил, что в госбюджете-2021 предусмотрено увеличение заработных плат для всех медиков.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Шмигаль, а ти по районним лікарням це уточнював у лікарів, чи тобі це зами розповіли на перекурі????????
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21.05.2021 10:49 Ответить
Ще за березень не заплатили.
І точно це не буде 300%,в кращому випадку-200%
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21.05.2021 10:56 Ответить
В нього хоч морда літца почервоніла, коли збрехав???
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21.05.2021 10:57 Ответить
город Сумы, детская инфекционка, з/п за тот месяц 3470 грн, *******...
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21.05.2021 11:20 Ответить
Мразь, ******.
Снимают ВСЕ доплаты, пенсов увольняют.
Кто выбирал зелёное говнище, суки, в больницы не ходите, лечитесь мочой вашего зебила недоразвитого
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21.05.2021 12:09 Ответить
 
 