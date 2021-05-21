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НАБУ обжалует решение САП об очередном закрытии дела "Роттердам+"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

НАБУ обжалует решение САП об очередном закрытии дела

Национальное антикоррупционное бюро обжалует решение о закрытии дела "Роттердам +" прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"Судьбу дела" Роттердам + "должен решить суд - только так можно исследовать полноту и убедительность собранных детективами НАБУ доказательств и предоставить им справедливую оценку. Решение нового старшего группы прокуроров Дениса Демкива о закрытии так называемого дела "Роттердам +" 20 мая 2021 вызывает сомнения в его объективности. Это решение принято в нерабочее время, без консультаций с детективами и надлежащего изучения материалов дела ", - говорится в сообщении.

В НАБУ подчеркивают, что речь идет о более 100 томов письменных материалов и 350 гигабайт видеозаписей допросов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый прокурор в деле "Роттердам+" закрыл дело из-за отсутствия состава преступления

"В заслушивании дела в присутствии и.о. руководителя САП и других прокуроров группы новый старший группы прокуроров отказал. Он проигнорировал и мнение своего коллеги - прокурора САП, который также осуществляет процессуальный контроль в деле с начала его расследования и имеет противоположную позицию относительно судьбы уголовного производства, - который готов представить обвинение в суде ", - отмечают в НАБУ.

Напомним, 20 мая 2021 г САП в 4 раз закрытие дала "Роттердам+" из-за отсутствия в нем состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения выносились в январе и марте 2021 года. В начале мая Офис генпрокурора удовлетворил просьбы НАБУ и заменил прокурора в деле для повторного объективного изучения материалов дела.

Расследование дела "Роттердам+" длилось более 4 лет.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+7
Неожиданно:

20.05.21 "Кабмин ввел формулу "Роттердам +" для бензина и дизтоплива"

НАБУ обжалует решение САП об очередном закрытии дела "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 6670
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21.05.2021 18:57
+6
очередное шоу "Порошенко всё украл" для зебилов НАБУ оскаржить рішення САП про чергове закриття справи "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 2818
1.5 года ДВЕСТИ+ следаков копытами роют, пытаясь найти хоть какой-то компромат на Порошенко - пустота, ничего нет)) Даже чауса выкрали по-зебильному - и всё впустую, в этот идиотизм даже зебилы не поверят.
Зато под видосики для лохтората о "всё украл" - идеально деребанить бюджет и фонды ковид19.. вовка-шут не успевает самолетами бабло в офшоры Омана/Катара отвозить НАБУ оскаржить рішення САП про чергове закриття справи "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 7713
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21.05.2021 19:53
+4
Сча доиграются, что потерпевшего вiслюка посадят за Роттердам+ НАБУ обжалует решение САП об очередном закрытии дела "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 1454
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21.05.2021 18:47
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Сча доиграются, что потерпевшего вiслюка посадят за Роттердам+ НАБУ обжалует решение САП об очередном закрытии дела "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 1454
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21.05.2021 18:47 Ответить
Тогда и на «слуг « за тот же Роттердам + открывайте 😹
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21.05.2021 18:57 Ответить
НАБУ обжалует решение САП об очередном закрытии дела "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 1563
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21.05.2021 19:03 Ответить
Неожиданно:

20.05.21 "Кабмин ввел формулу "Роттердам +" для бензина и дизтоплива"

НАБУ обжалует решение САП об очередном закрытии дела "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 6670
показать весь комментарий
21.05.2021 18:57 Ответить
очередное шоу "Порошенко всё украл" для зебилов НАБУ оскаржить рішення САП про чергове закриття справи "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 2818
1.5 года ДВЕСТИ+ следаков копытами роют, пытаясь найти хоть какой-то компромат на Порошенко - пустота, ничего нет)) Даже чауса выкрали по-зебильному - и всё впустую, в этот идиотизм даже зебилы не поверят.
Зато под видосики для лохтората о "всё украл" - идеально деребанить бюджет и фонды ковид19.. вовка-шут не успевает самолетами бабло в офшоры Омана/Катара отвозить НАБУ оскаржить рішення САП про чергове закриття справи "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 7713
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21.05.2021 19:53 Ответить
Якась магічна цифра "4"!
ЧОТИРИразовий уклоніст, ЧЕТВЕРТЕ закриття справи
Зате НАБУ і САП отримують за це зарплатню. Відкрили, покопирсалися, закрили... і так по колу. А зарплатня капає....
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21.05.2021 19:35 Ответить
НАБУ оскаржить рішення САП про чергове закриття справи "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 73
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21.05.2021 19:56 Ответить
Звісно, адже інакше доведеться звітувати про те, що дохріна грошей викинули на розслідування порожньої справи.
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21.05.2021 20:08 Ответить
ні як не взмозі нажертись. лайно з рот тер дам+ не кал лорійне.
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21.05.2021 21:22 Ответить
Правильно! Олигархи получали 200 гр с каждой тонны угля переплаты выше реальной цены. Сейчас уже готовится новый Роттердам+ для бензина и дизтоплива там будут получать 5-6000 гривен с каждой тонны топлива. Если что наши суды не видят в этом корупции, то удивляет сдержанность наших трейдеров (олигархов) углём, газом и нефтепродуктами, ведь в Токио тоже есть биржа и можно считать цену на все виды топлива Токио+.
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21.05.2021 21:42 Ответить
+ в Токио окажется намного дороже.
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21.05.2021 21:44 Ответить
е набу тым нет покоя...
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21.05.2021 23:00 Ответить
 
 