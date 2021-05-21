НАБУ обжалует решение САП об очередном закрытии дела "Роттердам+"

Национальное антикоррупционное бюро обжалует решение о закрытии дела "Роттердам +" прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"Судьбу дела" Роттердам + "должен решить суд - только так можно исследовать полноту и убедительность собранных детективами НАБУ доказательств и предоставить им справедливую оценку. Решение нового старшего группы прокуроров Дениса Демкива о закрытии так называемого дела "Роттердам +" 20 мая 2021 вызывает сомнения в его объективности. Это решение принято в нерабочее время, без консультаций с детективами и надлежащего изучения материалов дела ", - говорится в сообщении.

В НАБУ подчеркивают, что речь идет о более 100 томов письменных материалов и 350 гигабайт видеозаписей допросов.

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"В заслушивании дела в присутствии и.о. руководителя САП и других прокуроров группы новый старший группы прокуроров отказал. Он проигнорировал и мнение своего коллеги - прокурора САП, который также осуществляет процессуальный контроль в деле с начала его расследования и имеет противоположную позицию относительно судьбы уголовного производства, - который готов представить обвинение в суде ", - отмечают в НАБУ.

Напомним, 20 мая 2021 г САП в 4 раз закрытие дала "Роттердам+" из-за отсутствия в нем состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения выносились в январе и марте 2021 года. В начале мая Офис генпрокурора удовлетворил просьбы НАБУ и заменил прокурора в деле для повторного объективного изучения материалов дела.

Расследование дела "Роттердам+" длилось более 4 лет.

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