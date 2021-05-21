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НАБУ оскаржить рішення САП про чергове закриття справи "Роттердам+"

Новини Цензор.НЕТ Події

НАБУ оскаржить рішення САП про чергове закриття справи

Національне антикорупційне бюро оскаржить рішення про закриття справи "Роттердам +" прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

"Долю справи "Роттердам+" має вирішити суд – лише так можна дослідити повноту і переконливість зібраних детективами НАБУ доказів й надати їм справедливу оцінку. Рішення нового старшого групи прокурорів – Дениса Демківа – про закриття так званої справи "Роттердам+" 20 травня 2021 року викликає сумніви в його об’єктивності. Це рішення ухвалено в позаробочий час, без консультацій із детективами та належного вивчення матеріалів справи", - говориться в повідомленні.

У НАБУ підкреслюють, що йдеться про понад 100 томів письмових матеріалів та 350 Гб відеозаписів допитів.

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"У заслуховуванні справи в присутності в.о. керівника САП та інших прокурорів групи новий старший групи прокурорів відмовив. Він проігнорував і думку свого колеги — прокурора САП, що також здійснює процесуальний контроль у справі з початку її розслідування та має протилежну позицію стосовно долі кримінального провадження, — який готовий представити обвинувачення у суді", - зауважують в НАБУ.

Нагадаємо, 20 травня 2021 р. САП учетверте закрила справу "Роттердам +" через відсутність у ній складу злочину. Перший раз справа була закрита ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення виносилися в січні і березні 2021 року. На початку травня Офіс генпрокурора задовольнив прохання НАБУ і замінив прокурора в справі для повторного об'єктивного вивчення матеріалів справи.

Розслідування справи "Роттердам +" тривало понад 4 роки. У цей період було проведено понад 10 державних і міжнародних експертиз, які все підтвердили економічну і юридичну обґрунтованість формули.

Відповідно, в ході розслідування не були встановлені ні збитки від дії формули, ні потерпілі.

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Топ коментарі
+7
Неожиданно:

20.05.21 "Кабмин ввел формулу "Роттердам +" для бензина и дизтоплива"

НАБУ обжалует решение САП об очередном закрытии дела "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 6670
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21.05.2021 18:57
+6
очередное шоу "Порошенко всё украл" для зебилов НАБУ оскаржить рішення САП про чергове закриття справи "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 2818
1.5 года ДВЕСТИ+ следаков копытами роют, пытаясь найти хоть какой-то компромат на Порошенко - пустота, ничего нет)) Даже чауса выкрали по-зебильному - и всё впустую, в этот идиотизм даже зебилы не поверят.
Зато под видосики для лохтората о "всё украл" - идеально деребанить бюджет и фонды ковид19.. вовка-шут не успевает самолетами бабло в офшоры Омана/Катара отвозить НАБУ оскаржить рішення САП про чергове закриття справи "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 7713
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21.05.2021 19:53
+4
Сча доиграются, что потерпевшего вiслюка посадят за Роттердам+ НАБУ обжалует решение САП об очередном закрытии дела "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 1454
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21.05.2021 18:47
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Сча доиграются, что потерпевшего вiслюка посадят за Роттердам+ НАБУ обжалует решение САП об очередном закрытии дела "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 1454
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21.05.2021 18:47 Відповісти
Тогда и на «слуг « за тот же Роттердам + открывайте 😹
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21.05.2021 18:57 Відповісти
НАБУ обжалует решение САП об очередном закрытии дела "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 1563
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21.05.2021 19:03 Відповісти
Неожиданно:

20.05.21 "Кабмин ввел формулу "Роттердам +" для бензина и дизтоплива"

НАБУ обжалует решение САП об очередном закрытии дела "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 6670
показати весь коментар
21.05.2021 18:57 Відповісти
очередное шоу "Порошенко всё украл" для зебилов НАБУ оскаржить рішення САП про чергове закриття справи "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 2818
1.5 года ДВЕСТИ+ следаков копытами роют, пытаясь найти хоть какой-то компромат на Порошенко - пустота, ничего нет)) Даже чауса выкрали по-зебильному - и всё впустую, в этот идиотизм даже зебилы не поверят.
Зато под видосики для лохтората о "всё украл" - идеально деребанить бюджет и фонды ковид19.. вовка-шут не успевает самолетами бабло в офшоры Омана/Катара отвозить НАБУ оскаржить рішення САП про чергове закриття справи "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 7713
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21.05.2021 19:53 Відповісти
Якась магічна цифра "4"!
ЧОТИРИразовий уклоніст, ЧЕТВЕРТЕ закриття справи
Зате НАБУ і САП отримують за це зарплатню. Відкрили, покопирсалися, закрили... і так по колу. А зарплатня капає....
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21.05.2021 19:35 Відповісти
НАБУ оскаржить рішення САП про чергове закриття справи "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 73
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21.05.2021 19:56 Відповісти
Звісно, адже інакше доведеться звітувати про те, що дохріна грошей викинули на розслідування порожньої справи.
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21.05.2021 20:08 Відповісти
ні як не взмозі нажертись. лайно з рот тер дам+ не кал лорійне.
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21.05.2021 21:22 Відповісти
Правильно! Олигархи получали 200 гр с каждой тонны угля переплаты выше реальной цены. Сейчас уже готовится новый Роттердам+ для бензина и дизтоплива там будут получать 5-6000 гривен с каждой тонны топлива. Если что наши суды не видят в этом корупции, то удивляет сдержанность наших трейдеров (олигархов) углём, газом и нефтепродуктами, ведь в Токио тоже есть биржа и можно считать цену на все виды топлива Токио+.
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21.05.2021 21:42 Відповісти
+ в Токио окажется намного дороже.
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21.05.2021 21:44 Відповісти
е набу тым нет покоя...
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21.05.2021 23:00 Відповісти
 
 