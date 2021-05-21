НАБУ оскаржить рішення САП про чергове закриття справи "Роттердам+"

Національне антикорупційне бюро оскаржить рішення про закриття справи "Роттердам +" прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

"Долю справи "Роттердам+" має вирішити суд – лише так можна дослідити повноту і переконливість зібраних детективами НАБУ доказів й надати їм справедливу оцінку. Рішення нового старшого групи прокурорів – Дениса Демківа – про закриття так званої справи "Роттердам+" 20 травня 2021 року викликає сумніви в його об’єктивності. Це рішення ухвалено в позаробочий час, без консультацій із детективами та належного вивчення матеріалів справи", - говориться в повідомленні.

У НАБУ підкреслюють, що йдеться про понад 100 томів письмових матеріалів та 350 Гб відеозаписів допитів.

Читайте також: Новий прокурор у справі "Роттердам +" закрив справу через відсутність складу злочину

"У заслуховуванні справи в присутності в.о. керівника САП та інших прокурорів групи новий старший групи прокурорів відмовив. Він проігнорував і думку свого колеги — прокурора САП, що також здійснює процесуальний контроль у справі з початку її розслідування та має протилежну позицію стосовно долі кримінального провадження, — який готовий представити обвинувачення у суді", - зауважують в НАБУ.

Нагадаємо, 20 травня 2021 р. САП учетверте закрила справу "Роттердам +" через відсутність у ній складу злочину. Перший раз справа була закрита ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення виносилися в січні і березні 2021 року. На початку травня Офіс генпрокурора задовольнив прохання НАБУ і замінив прокурора в справі для повторного об'єктивного вивчення матеріалів справи.

Розслідування справи "Роттердам +" тривало понад 4 роки. У цей період було проведено понад 10 державних і міжнародних експертиз, які все підтвердили економічну і юридичну обґрунтованість формули.

Відповідно, в ході розслідування не були встановлені ні збитки від дії формули, ні потерпілі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Татаров закрив справу "Роттердам+", про яку Зеленський питав Порошенка на стадіоні" - Шабунін