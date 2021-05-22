В Германии задержали покупателя компонентов для российской ракетной программы, - Spiegel

По данным журнала Spiegel, в Германии открыто уголовное дело о предполагаемых попытках тайно поставить в РФ прецизионные станки, необходимые для производства ракет

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Итерфакс-Украина.

Один из подозреваемых, связанных с делом, - предприниматель Александр С., Генпрокуратура ФРГ 18 мая сообщила о его задержании в Лейпциге. Его подозревают в нарушениях закона, регулирующего внешнеэкономические отношения. По версии прокуратуры, Александр С. руководит торговой компанией с офисом в Саксонии и связан с предприятием в России, к которому имеет отношение одна из российских спецслужб. Предполагается, что это предприятие действовало как посредник, который покупал особенно ценные станки и передавал их оборонному предприятию в России.

Еще одного фигуранта дела следователи называют Сергеем К. Журнал пишет, что именно он, как считается, "получил заказ тайно достать прецизионные станки для ракетной программы Путина". В Германии, по версии следствия, он установил контакты с несколькими предприятиями и поставщиками, в том числе с фирмой в Аугсбурге и с уже задержанным Александром С., его местонахождение не уточняется.

По информации журнала, Сергей К. поддерживал контакты по этому вопросу с сотрудником российских спецслужб.

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Пока не ясно, где находятся товары, которые планировалось поставить в Россию. В статье указывается, что фигуранты дела получили разрешение на вывоз в Россию газовых турбин, не имеющих военного назначения. Однако на самом деле, по версии следствия, отправить в РФ планировалось именно станки. "На самом деле высокомощные станки из Баварии предназначались, по данным немецких следователей, для ОКБ "Новатор" из Екатеринбурга", - пишет журнал.

ОКБ "Новатор" с 2002 года входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"".

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