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В Германии задержали покупателя компонентов для российской ракетной программы, - Spiegel

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Германии задержали покупателя компонентов для российской ракетной программы, - Spiegel

По данным журнала Spiegel, в Германии открыто уголовное дело о предполагаемых попытках тайно поставить в РФ прецизионные станки, необходимые для производства ракет

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Итерфакс-Украина.

Один из подозреваемых, связанных с делом, - предприниматель Александр С., Генпрокуратура ФРГ 18 мая сообщила о его задержании в Лейпциге. Его подозревают в нарушениях закона, регулирующего внешнеэкономические отношения. По версии прокуратуры, Александр С. руководит торговой компанией с офисом в Саксонии и связан с предприятием в России, к которому имеет отношение одна из российских спецслужб. Предполагается, что это предприятие действовало как посредник, который покупал особенно ценные станки и передавал их оборонному предприятию в России.

Еще одного фигуранта дела следователи называют Сергеем К. Журнал пишет, что именно он, как считается, "получил заказ тайно достать прецизионные станки для ракетной программы Путина". В Германии, по версии следствия, он установил контакты с несколькими предприятиями и поставщиками, в том числе с фирмой в Аугсбурге и с уже задержанным Александром С., его местонахождение не уточняется.

По информации журнала, Сергей К. поддерживал контакты по этому вопросу с сотрудником российских спецслужб.

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Пока не ясно, где находятся товары, которые планировалось поставить в Россию. В статье указывается, что фигуранты дела получили разрешение на вывоз в Россию газовых турбин, не имеющих военного назначения. Однако на самом деле, по версии следствия, отправить в РФ планировалось именно станки. "На самом деле высокомощные станки из Баварии предназначались, по данным немецких следователей, для ОКБ "Новатор" из Екатеринбурга", - пишет журнал.

ОКБ "Новатор" с 2002 года входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"".

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+10
Увы, Германия полностью пронизана российскими агентами.
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22.05.2021 00:47
+4
Да не скромничай ,все 99% контролируют, а вофкаТупин вообще ********** Мира!
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22.05.2021 09:21
+3
Нефть,газ,баллистика,все взаимосвязанно...
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22.05.2021 00:30
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Нефть,газ,баллистика,все взаимосвязанно...
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22.05.2021 00:30 Ответить
Увы, Германия полностью пронизана российскими агентами.
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22.05.2021 00:47 Ответить
Результат бесконтрольного объединения Германии. Все спецслужбы ГДР и СССР проникли и легализовались в объединенной Германии. Величайшая победа КГБ.
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22.05.2021 06:18 Ответить
Штірліц дав потомство.
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22.05.2021 07:11 Ответить
От Мюллера?
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22.05.2021 08:24 Ответить
Радистка Кет недарма з двома кіндерами в Берліні ховалася.
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22.05.2021 08:34 Ответить
Как-то при закупке оборудования пришлось столкнуться с филиалом IPG Photonics, очень известной в мире в сфере производства лазеров (в некоторых областях почти монополисты). Удивило, что у них есть русскоязычный сайт. Оказывается вся корпорация контролируется руснёй и основное производство у них рядом с масквабадом! Ладно я, сами кацапы об этом не знают, поскольку любые связи с рашкой токсичны, не афишируют это по телевизору. А сколько ещё таких компаний в мире, про которые мы не знаем? Так что этот шпион скорее исключение, чем правило.
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22.05.2021 00:50 Ответить
Да, к чему это говорю - мы то считали, что это немецко-американская компания.
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22.05.2021 00:58 Ответить
Да почти везде в высоких технологиях руки с Украины или России ростут..
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22.05.2021 01:17 Ответить
РФ контролирует производство до 70% сверхмощных промышленных и научных лазеров в мире.

Недавно ко мне на завод поставили станок для лазерной резки, из Южной Кореи. К моему удивлению лазер на нём был из РФ. Продали лазер Кореи. Она сделала из лазера станок, и продала обратно. В Германии задержали покупателя компонентов для российской ракетной программы - Цензор.НЕТ 770
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22.05.2021 01:24 Ответить
Та, лазер на СО или СО2 не сложно сделать даже в кустарных условиях, другое дело газодинамический лазер.
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22.05.2021 02:42 Ответить
Нет... СО2 - это прошлый век. Волоконные (а конкретно - Иттербийевые лазеры) - вот где проявляется вся их мощь. Коробка - с ящик для бананов. А режет - 40 мм стали! В Германии задержали покупателя компонентов для российской ракетной программы, - Spiegel - Цензор.НЕТ 3837
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22.05.2021 03:06 Ответить
Вся их мощь в том, что через 5 мин работы скалывается торец от локального перегрева. Пойди, поработай, попробуй.
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22.05.2021 09:17 Ответить
Лазер размером с коробку от бананов будет резать только гавно толщиной 40 мм..
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22.05.2021 09:36 Ответить
слабо в это вериться, если у кацапов нет ума сделать каркас и прикрутить древнее ШВП откуда ум сделать лазер? первый раз слышу за такое, китайцы делают точные копии, но это украденные технологии у американцев немцев и т.д.
я обслуживал совецкий военный лазер который использовался для гравировки, рисовал вукавки на металле))) так в нём было зеркал как в телескопе квантрон электродуговая лампа и куб воды для охлаждения этого хлама, электроэнергию тогда не считали.
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22.05.2021 09:12 Ответить
Да не скромничай ,все 99% контролируют, а вофкаТупин вообще ********** Мира!
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22.05.2021 09:21 Ответить
Шо, Фрязмно?
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22.05.2021 02:38 Ответить
Охренеть, вот это конспирологическая версия из *******,мол никакой изоляции рашистско-неофашистского режима нет ! сп2 строится, тайные западные заводы работают на путлера ,сименс поставляет турбины ,я ничего не забыл? Дополняй ,штирлиц мордовский....
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22.05.2021 09:17 Ответить
В Германии задержали покупателя компонентов для российской ракетной программы - Цензор.НЕТ 9992 В Германии задержали покупателя компонентов для российской ракетной программы - Цензор.НЕТ 2611 Тю, "Сименсу" можно а Сергею нельзя? ....
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22.05.2021 01:18 Ответить
Что же это получается - ракеты делать рузкие мартышки научились, а на станки лапки из жопы?
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22.05.2021 04:10 Ответить
на 16к20 хай пилят ракеты)))или OKUMAвские покупают станки с привязкой к местности))) японцы тему эту давно прохавали и через третью страну хер шо продаш.
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22.05.2021 09:23 Ответить
Цап-царап по- рашистски не прокатило
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22.05.2021 09:10 Ответить
кремляди по старой схеме - сто лет назад Германия споткнулась из за дружбы с ссср,
теперь говнороссия ....
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22.05.2021 09:48 Ответить
Самая великая недоимперия не может произвести точные станки для подтверждения собственного величия, поэтому приходится подползать к Поднебесной и умолять о снисхождении.
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22.05.2021 09:58 Ответить
они даже НА высокоточных станках ничего не могут сделать, а ты говоришь саами станки! У Німеччині затримали покупця компонентів для російської ракетної програми, - Spiegel - Цензор.НЕТ 7862
станкостроение - одна из самых сложных отраслей У Німеччині затримали покупця компонентів для російської ракетної програми, - Spiegel - Цензор.НЕТ 7788
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22.05.2021 10:54 Ответить
НЕ про то вы, дети мои!
Главный вопрос в том - а разоблачил ли расийский Соловей Кисельевич этих Сергея К и Александра С. за то, что они хотели перепродать расийской оборонке станки дороже, чем заводская цена?
Ну по типу "дела Свинарчуков" ?
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22.05.2021 10:04 Ответить
Чекаємо на реконструкцію, де Кантарія пре з Рейхстага станок.
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22.05.2021 13:07 Ответить
 
 